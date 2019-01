Наследник красного императора?

Очерк политической биографии Чэнь Миньэра

Многие политические эксперты, исследуют итоги ⅩⅨ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) 2017 г., а точнее личностный состав нового состава Политбюро ЦК КПК и его Постоянного комитета и ищут ту «молодежь», которая должна сменить нынешнее высшее руководство партии и страны под руководством Председателя КНР и Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, правящего сегодня КПК и КНР намного более единолично, чем это было прежде, равняясь на самого Мао Цзэдуна. Одним из немногих представителей такой «молодежи» является, по мнению многих, его протеже и «наследник», член «Шэньсийско-Чжэцзянской фракции» Си Цзиньпина в КПК: член Политбюро ЦК КПК, первый секретарь Чунцинского горкома КПК Чэнь Миньэр

Лингвист и пропагандист

Чэнь Миньер родился в сентябре 1960 г. в Чжуцзя провинции Чжэцзян в семье этнических ханьцев. Он начал свою трудовую деятельность в августе 1981 г., а в сентябре 1982 г. вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).

В 1978 г. поступил на кафедру китайского языка Педагогической школы Шаосин, где изучал китайский язык и литературу (также как его неудачный «политический конкурент» из клана «комсомольцев» Ху Чуньхуа,), окончив её в 1981 г., когда начал самостоятельную трудовую деятельность секретарем отдела идеологии и пропаганды в Шаосине. С 1982 – 1983 гг. Чэнь Миньер прошел теоретический курс для преподавателей в партийной школе Чжэцзянского провинциального комитета КПК, после чего стал лектором по партийной теории в партийной школе Шаосинского горкома партии. С 1984 г. он пошел на повышение секретарем и зам. главы идеологического отдела Шаосинского горкома. В 1987 г. Чэнь Миньер входит в состав Постоянного комитета Шаосинского горкома КПК. В 1990 – 1991 гг. он становится зам. секретаря Шаосинского окружного комитета партии и главы округа Шаосин, а в 1994 г. оказывается партийным главой округа Шаосин, успев пройти с 1995 – 1998 гг. курс высшего образования в Высшей партийной школе при ЦК КПК.

В 1997 г. Чэнь уехал на работу в развитый город Нинбо провинции Чжэцзян членом Постоянного комитета горкома КПК и вице-мэром города. В 1999 г. он стал зам. секретаря горкома Нинбо и партийным главой чжэцзянской провинциальной ежедневной газеты, где впоследствии публиковались статьи Си Цзиньпина[1]. [6]

Судьбоносная дружба

Второе тысячелетие Чэнь Миньер встречает главой идеологического отдела Чжэцзянского провинциального комитета КПК[2]. Тогда же партийным главой провинции Чжэцзян стал молодой и перспективный политик Си Цзиньпин, с которым Чэнь Миньер сдружился. Иностранные дипломаты, которые встречались с Чэнем, утверждают, что он открыто говорит о своей близости к Си Цзиньпином[3]. Видимо поэтому по итогам ⅩⅦ съезда КПК в 2007 г. Си Цзиньпин ошел выше в ПК Политбюро ЦК КПК и уехал из Чжэцзян в командировку партийным главой Шанхая в целях урегулирования коррупционного скандала, оставив Чэню пост вице-губернатора провинции Чжэцзян, а также пост кандидата в члены ЦК КПК.

Кооперация и современные технологии на службе народа и социализма

После выигрышного для Си Цзиньпина ⅩⅧ съезда КПК в 2012 г., он начал эффективно расставлять на все важные политические посты «своих людей», среди которых был и Чэнь Миньэр, ставший членом ЦК КПК, зам. партийного секретаря и и.о. губернатора провинции Гуйчжоу (страдающей большим уровнем бедности, усилившейся в 2013 г.) постом губернатора, в 2015 г. – секретаря парткома провинции, а в 2016 г. – главой Постоянного Комитета Собрания народных представителей провинции[4].

По избранию Чэнь Миньэр выступил перед публикой провинции: «Достижение целевых показателей по искоренению нищеты согласно плану – непростая битва, которую в Гуйчжоу нельзя проиграть. Если мы проиграем, то мы потеряем свою честь и доверие народа».

В сельском хозяйстве региона Чэнь возглавил инициативу по объединению земли, капитала и крестьян в кооперативы с привлечением не только государственных, но и частных инвестиций, чтобы увеличить производство товарной сельскохозяйственной продукции (рис, фрукты, грецкие орехи, мед, цветы). Это полностью соответствовало партийно-государственному курсу на поддержание коллективной собственности в сельском секторе как важной составляющей общественного социалистического сектора в экономике, несмотря на просьбы бизнеса и экономистов произвести реформу по приватизации. При этом процесс создания, форма и содержание сильно напоминали создание «народных коммун» времен Мао Цзэдуна. Крестьяне и чиновники тут же заметили преимущество коллективных предприятий в увеличении произведенной продукции, доходов крестьян и общего подъема социалистического коллективизма: так один крестьянин заявил: «Это хороший путь для нас!» – , а местный чиновник сказал следующее: «Раньше земля была раздроблена. Благодаря единому управлению одна и та же земля дала больше доходов. Это отличная модель по искоренению нищеты»[5]. [5] Также развивался сектор услуг (экотуризм), но самое главное – это борьба с бедностью, к тому же центральное правительство выделило миллиарды юаней, обещая к 2020 г. победить нищету в стране. Данная модель получила большую поддержку Си Цзиньпина, который старается проводить более левый курс в социально-экономической сфере.

Также Чэнь Миньэр курировал дорогостоящие правительственные проекты в области инноваций, например гигантский поисковый телескоп[6], плюс началась грандиозная кампания по превращению провинции в большой центр данных в Китае: в столице провинции Гуйчжоу Гуйян состоялась международная выставка China International Big Data Industry Expo, и Apple Inc. объявила, что будет создан первый китайский центр обработки данных в Гуйчжоу[7]. Власти сосредоточились на строительстве Интернет-инфраструктуры, развивая город Гуйян в качестве облачного вычислительного центра. Научно-технические парки являются ключевыми экономическими институтами провинции на манер особых экономических зон прибрежных провинций, например национальные зоны развития, такие как Новая зона Гуйань и научно-технологический парк Чжунгуанчун Гуйян, составляют около 20 процентов внутреннего экспорта и прямых иностранных инвестиций. Именно эти государственные экономические институты, а не частные фирмы, следят за политэкономией государственной макроэкономической политики и кадровым набором в провинции[8].

В итоге, под руководством Чэня в 2016 году Гуйчжоу сообщила о третьем по величине экономическом росте среди китайских провинций, при этом заявленный темп роста ВВП составил 10,5 процента[9].

Город судьбы

15 июля 2017 г. внезапно ЦК КПК сместил Сунь Чжэнцая с поста Первого секретаря горкома КПК г. Чунцина из-за подозрений в коррупции, заменив его на Чэнь Миньэра[10], который на ⅩⅨ съезде КПК вошел в состав Политбюро ЦК КПК и теперь многими политическими экспертами по Китаю рассматривается как предполагаемый наследник Си Цзиньпина[11]. К тому же второй и последний «молодой» член Политбюро «комсомолец» Ху Чуньхуа потерял свой важнейший пост первого секретаря комитета КПК провинции Гуандун [12] и был переведен на работу вице-премьера КНР по вопросам экономики, с/х, экологии, природных ресурсов и межнациональных отношений (видимо при большой помощи друзей «комсомольцев» в лице Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна)[13].

Примечательно, что в апреле 2017 г. в китайской прессе было объявлено, что Си Цзиньпин будет делегатом на ⅩⅨ съезде именно из партийного комитета провинции Гуйчжоу, что лишний раз намекает на огромное доверие Си к Чэнь Миньэру[14].

А по прибытии на новое место (а точнее последний трамплин перед вхождением в высший эшелон власти в Китае), главные вечерние новости Чунцина показали, как Чэнь произнес первую речь перед должностными лицами города, сказав им, что он не подведет доверие партии за получение такой ​важной работы. Чэнь сказал, что должностные лица должны «решительно устранить злокачественное влияние» дела Бо Силая, сообщило телевидение Чунцина[15].

Светлое будущее?!

Ныне Чэнь Миньэру как перспективному политику высшего ранга крайне необходимо выстоять перед политическими вызовами следующие пять лет до следующего партийного съезда (который окончательно введет его на вершину Олимпа власти – в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК), а ведь мегаполис Чунцин, прозванный «Чикаго на Янцзы» ранее сломал политические судьбы двух не менее выдающихся политиков: «красного принца» Бо Силая и «комсомольца-либерала» Сунь Чжэнцая. Помимо жесткой политической борьбы перед Чэнем встаёт проблема управления новым специфичным высокоразвитым индустриальным мегаполисом Чунцин, ведь ранее он управлял на разных уровнях лишь среднеразвитой родной провинцией Чжэцзян, а потом и вообще бедной и отсталой Гуйчжоу. Здесь ему поможет опыт развития и внедрения инноваций и информационных технологий, а также его курс на кооперацию как передовой фронт строительства социализма, что должно помочь ему достичь успеха в бывшем «красном мегаполисе» времен Бо Силая. Что он и, не без успеха, претворяет в жизнь: в частности центральные СМИ бодро рапортуют о Чунцине как центре развития цифровой китайской экономики, в частности, именно в этом городе летом 2018 г. прошла первая выставка Smart China Expo[16]. К тому же несомненно безграничное доверие Си Цзиньпина к нему, которое морально и материально должно помочь Чэню пройти этот последний трамплин судьбы на пути к руководству «Большим красным теремом», «Красной машиной», «China inc.» или проще говоря современным Китаем.

