Как справляются с трущобами в Гуанчжоу

На сегодняшний день Китай заслуженно называют второй экономикой, а его поставки товаров по всему миру за последние 10 лет увеличились в несколько раз . Однако для того, чтобы не только поддерживать высокий темп развития экономики, но и способствовать его ускорению, нужно сместить акцент с политики с экспорта на внутреннее потребление. Для реализации данной экономической модели требуется проведение как социально-экономических, так и демографических реформ.

Одна из причин, по которой КНР не может реализовать политику внутреннего потребления это проблема трущоб. В настоящее время Китай является центром мировой урбанизации.

Рост городского населения здесь в отличие от большинства стран начался только в начале 1980-х. До недавнего времени в Поднебесной действовала система хукоу. По сути дела это аналог российской паспортной системы, которая была введена во времена председателя Мао. Она характеризуется ограничением доступа к институтам социального обеспечения в зависимости от места рождения гражданина КНР. Например, житель небольшой деревни, переехавший в мегаполис, не сможет устроить своего ребенка в хорошее учебное заведение из-за наличия «деревенской» прописки. Российским читателям эти проблемы хорошо знакомы. Однако понемногу они начинают в Китае решаться.

С ослаблением системы хукоу урбанизация приобрела массовый характер. Буквально за 10 лет, в основном благодаря миграции, городское население Китая выросло больше чем на 200 млн. В 2011 г. уровень урбанизации достиг 50%, к 2020 г. центральное правительство планирует увеличить эту цифру еще на 25%. Высокие темпы миграции обостряют социально-политические и демографические проблемы, создавая трудности для местной власти в таких секторах, как строительство жилых домов, планирование землепользования, здравоохранение, образование и экология. Данные проблемы оказались неразрешимыми в условиях существующей системы государственного аппарата. Городское управление Китая характеризуется влиятельными муниципальными органами такими как мэрия и система хукоу, которая распределяет права и обязанности каждого гражданина КНР в зависимости от его места рождения. В крупных городах Поднебесной были проведены исследования о рыночных реформах 1980-х годов, которые, в свою очередь, поспособствовали стремительной реструктуризации мегаполисов и изменении системы гродского управления. Как пример можно привести реформирование системы хукоу, вследствие чего крупные города заполонили более 300 млн рабочих-мигрантов из соседних пригородов и деревень в поисках лучшей жизни.

Рассмотрим данную проблему на примере одной из главных торговых провинций Китая – Гуанчжоу. Гуанчжоу – третий по величине город, экономический, культурный и образовательный центр всего Южного Китая. По последней переписи, которая была проведена в 2009 г., здесь проживает свыше 14 млн человек. Но одновременно с этим Гуанчжоу также известен как «го-род трущоб» из-за количества дешевого и полуразрушенного жилья, на долю которого приходится примерно 20-22% от построек всего мегаполиса.

В основном жителями трущоб являются мигранты. Низкий уровень жизни- одна из главных причин повышенного уровня преступности в Гуанчжоу.

Большинство трущоб были построены вблизи воды, некоторые расположены около железнодорожного вокзала. Изначально в 1960-е гг. Застройку этих домов спонсировало правительство с целью обеспечить жильем поток рабочих, которые приезжали из ближайших бедных городов и деревень в надежде найти высокооплачиваемую работу.

Больше чем за 50 лет дома не подвергались капитальному ремонту: они обветшали, стали непригодными для проживания, что дало по-вод исследователям-урбанистам классифицировать их как трущобы. Одна из главных существующих ныне проблем на пути сокращения количества трущоб — это нежелание жителей покинуть свои дома и переехать в новое, предоставленное правительством жильё. Решение данной проблемы осложняется рядом факторов, таких как социологическое и психологическое состояние населения, высокий уровень социальной дифференциации — общественное расслоение и тд. Люди чувствуют недоверие по отношению к властям, они боятся переехать, так как уверены, что это не только не улучшит условия их жизни, а, возможно, даже станет причиной ухудшения. Ликвидация системы хукоу смогла бы решить целый ряд проблем, таких как социальное неравенство, обеспечение качественного образования и возможность работать по специализации вне зависимости от места рождения.

С 1950-х гг. все жители Китая делятся на две неравноценные группы по признаку наличия или отсутствия городской прописки. Первая группа — это жители с городской пропиской, их число не превышает 37% от населения страны. Вторая группа — это люди, которые проживают в городе, но при этом не имеют городской прописки, сельские мигранты. Разрыв между официально зарегистрированным населением и населением, де-факто проживающим в городах, составляет 15% от общей численности находящихся там людей. Более чет-верти горожан не имеют городской прописки, соотвественно они лишены права на образование, здравоохранение и жильё. Это не позволяет мигрантам полноценно интегрироваться в городское сообщество, поэтому они пополняют ряды тех, кто проживает в трущобах.

Принятый в 2014 г. «Национальный план урбанизации нового типа (2014-2020)» знаменует собой начало нового этапа и направлен на исправление ошибок в существующей городской системе. Урбанизация продолжает выступать в качестве необходимого фактора экономического роста в новой модели экономического развития. На новом этапе правительство видит своей задачей поддержание существующих темпов урбанизации. Ключевым элементом данного плана является реформирование системы прописки в сторону значительного облегчения ее получения во всех городах за исключением мегаполисов, население которых превышает 5 млн. С помощью этого планируется достичь сразу нескольких целей: поддержать темпы миграции в города и сократить сложивший социальный разрыв между горожанами и приезжими.

Процесс урбанизации в Китае происходит быстрее чем в других странах за всю мировую историю. С одной стороны, это является безусловным показателем социально-экономического развития государства, с другой же, лакмусом таких проблем как снижение роли небольших городских и сельских поселений в пользу крупных городов, миграцию существенной доли трудоспособного сельского населения в мегаполисы, что соответственно значительно влияет на профессиональную структуру страны. Согласно официальным данным, население Гуанчжоу на 2009 г. составляет свыше 14 млн человек, не считая мигрантов. В 2011 г. бывший глава парткома Гуанчжоу Ван Цинлян, которого, стоит отметить, в 2016 г. приговорили к пожизненному заключение и лишению всех политических прав за получение взяток, заявил, что следует регулировать численность населения, путем проведения «трёх политик». Постоянно растущее население Гуанчжоу замедляет работу и развитие таких сфер как образование, медицина, транспортная инфраструктура и, конечно же, трудоустройство. В рамках поиска решений данной проблемы Ван Цинля-нем было предложено осуществить контроль всего населения, проживающего на территории Гуанчжоу. На сегодняшний день население не должно превышать 15 млн человек, а 3 млн мест должно быть зарезервировано для дальнейшего развития города. К 2030 г. общая численность не должна превышать 18 млн. человек. Также местные власти сделали упор на рациональное размещение как местных жителей, так и поток постоянно прибывающих мигрантов. В 2010 г. в Гуанчжоу проводились Летние Азиатские игры. В стремлении улуч-шить инфраструктуру и внешний вид города была принята про-грамма о реконструкции и сносе трущоб, расположившихся в самом сердце города.

Вот тут и возникает одно из главных противоречий между властями Китая и жителями этих «urban villages». Всего на территории Гуанчжоу насчитывается около 138 трущобных районов, которые скорее напоминают небольшие деревеньки, раскинувшиеся среди шикарных недавно отстроенных высоток. По последним официальным данным население подобного рода трущоб составляет 2.8 млн человек. Отсутствие школ, полицейских участков и других социальных благ компенсируются низкой арендной платой, которая привлекает как молодые семьи, так и студентов из небольших бедных городов и провинций. Не имея возможности снять комфортабельное жильё в безопасном районе, многие мигранты прибегают к аренде небольших квартир в подобного рода кварталах. Местные власти уже неоднократно пытались снести несколько кварталов подобного типа, взамен предлагая жителям трущоб квартиры в новых современных до-мах, оснащённых всеми удобствами. Несмотря на все это люди наотрез отказывались переезжать в новое жильё, предоставляемое им правительством, по причине привязанности к своим домам, в кото-рых они жили из поколения в поколение.

Побывав в Гуанчжоу и пообщавшись с местными жителями, я обнаружила, что проблема намного глубже, чем признает китайская пресса. Показательно, однако, что масс-медиа либерального Запада не освещают её. Стоит напомнить, что Китай является крупным коммунистическим государством, жители которого четко следует предписанным законам и правилам, и редко когда оспаривают их. Уже исходя из этого можно сделать вывод, вряд ли мигранты и бедная часть населения Гуанчжоу могли стать на пути у правительственных реформ. По словам местных жителей, большая часть существующих трущоб — это бизнес. Владельцы домов зарабатывают огромные состояния, сдавая квартиры как студентам, так и молодым людям, прибывшим в крупный мегаполис в надежде найти высокооплачиваемую работу. Но так как данный бизнес является официально не зарегистрированным, собственники жилья не платят налоги, что вызывает недовольство со стороны властей. Вот тут-то и возникает конфликт. По территории всего города разбросаны районы и небольшие жилые кварталы, неподвластные контролю со стороны местного управления. Там ца-рят свои законы и правила, полиция туда не вхожа. Именно поэтому до сих пор неизвестно точное количество человек проживающих в этих своего рода «гетто».

Бурный экономический рост Китая привел к тому, что плановая экономика перестала быть эффективной. Образовалась огромная пропасть между богатыми и бедными. Резкий скачок в экономике не только поспособствовал развитию, но и запустил необратимый процесс урбанизации.

На мой взгляд, на сегодняшний день это одна из главных проблем Китая, на решение которой направлены все силы. По исследованиям Gallup на 2011 г., 6% бедной части населения не хватало денег на еду. Расслоение в доходах жителей КНР достигло своего пика, люди вынуждены перебираться из деревень в большие города, заранее зная, что они обречены на тяжелую жизнь в совершенно неравных, по сравнению с городскими жителями, условиях. Но кроме негативных факторов урбанизация несет с собой множество плюсов. Лю Мэй, генеральный секретарь китайского фонда развития исследований в своей статье, опубликованной на сайте McKinsey (Маккинси), предложила альтернативные варианты реформирования государственной административной системы управления Китая. Также она отметила, что для того чтобы сам процесс урбанизации успешно обратить в инструмент для улучшения социального управления, правительству стоит разработать общенациональную стратегию переселения жителей из деревни в города .

Пройдет еще не один десяток лет прежде чем правительству КНР удастся воплотить все вышеперечисленное в жизнь. Но если принять во внимание то, с какой скоростью Китай превратился в одно из самых влиятельных государств мира, становится очевидно, что проблема трущоб и урбанизации не остановит развитие Поднебесной.

Анастасия Чертолясова