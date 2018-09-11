Политическая логика пенсионной реформы

Чтобы проследить логику самоубийственных инициатив Кремля 2018 года, нужно вернуться в начало века. В 2000 году в России не было ни одного долларового миллиардера. С ростом экспортных доходов от нефти за два – три года костяк кремлевского пула олигархов окреп. Это были люди, которые выдвинулись ещё при Ельцине. Даже с посадкой Ходорковского, отряд не заметил потери бойца.

Приняв бразды правления из рук стремительно дряхлеющего Ельцина, путинское окружение было заинтересовано в том, чтобы властные полномочия были действительно полными. Отсюда нашествие ленинградских сослуживцев Путина в одну из немногих на тот момент живых отраслей – добычу углеводородов. «Эффективные менеджеры» столкнулись с противодействием старых кадров. На руку питерским сыграло умение ловко оперировать квази-либертарианской терминологией. Была объявлена программа реформирования естественных монополий. Выводя за штат «Газпрома» сотни тысяч людей, которые напрямую к «трубе» отношения не имеют, Медведев ломал хребет вяхиревцам. Это логика 2005 года. Утверждение неолиберальных принципов хозяйствования преследовало цель создания всё новых и новых рынков. Это последовательный принцип, который прослеживается даже в монетизации льгот пенсионерам.

Кризис 2008 – 2009 года ничего принципиально не изменил. Он лишь проиллюстрировал, что «своим» Путин готов бросать какие угодно суммы в УЕ. Переворот в политическом раскладе сил завершился в 2010 году, когда в отставку были отправлены губернаторы Свердловской и Челябинской области, ЯНАО, ХМАО, Татарии и Башкирии и примкнувший к ним (как бывший лидер партии «Отечество») мэр Москвы. Кадры, выстоявшие в 90-е, накрепко спаянные с местными промышленно-финансовыми группировками, были зачищены. Это логика 2010 года. Региональные олигархи потеряли своих лоббистов, с тех самых пор экспортеры углеводородов не имели политических конкурентов.

По сути, в утиль Совета Федерации были отправлены члены КПСС с двадцатилетним стажем. Россель в партии с 1966 года, а Рахимов даже поддерживал ГКЧП! По большей части, их сменили фигуры, выросшие на тюменском поле политических экспериментов. Нужно ли говорить, что бюрократические големы были как один твердыми монетаристами, прочно связанными с интересами экспорта нефти и газа? Собянинская грядка враз дала таких ярких типажей как Юлия Ракова, Наталья Комарова, Сергей Сарычев, Евгений Куйвашев, Дмитрий Кобылкин, Олег Чемезов, Павел Митрофанов, Евгений Мискевич, Алмаз Закиев… Судьба их очень и очень различна. Кто-то в международном розыске, а кто-то в министерском кресле. Одно их объединяет – все они «тюменские» и «собянинские».

…На 2011 год количество долларовых миллиардеров в России достигло 93 человек. Между тем, бешеный принтер Госдумы вот уже лет десять как штамповал законы под диктовку узкого круга приближенных олигархов. Следующим ходом администрация Путина / кремлёвский пул богатеев двинула страну в ВТО, сохранив от внешней экспансии только нефтегазовый сектор, металлургию и банки. Это лучше всего отражает содержательный горизонт правящего класса в России. Всё остальное стало площадкой для реализации их интересов.

В условном 2013 году государство начало мощный наезд на обнальные и чёрно-нальные схемы (а за / на них держалась вся мелочь и большинство бизнесменов средней руки), но как бы случайно оставила возможность нанимать сотрудников в штат как ИП, которые ещё и платят налоги «по упрощенке». Пусть даже и продают они только свои рабочие руки. Такой легальный либертарианский способ ухода от налогов делает россиян дешевле китайцев и еще больше консервирует статус РФ как экспортера, только уже не углеводородов и стали! Складывается парадоксальная ситуация: разница между экспортом и импортом в валютном пересчете всё увеличивается, но активное сальдо торгового баланса никак не влияет на покупательную способность населения. Форсированный экспорт сырья никак не связан с благосостоянием россиян, так как для этого не созданы необходимые механизмы перераспределения.

В фискальном экстазе удар наносится по реальному сектору, который не может оставаться в правовом поле. То есть – собирая ещё больше денег, собираешь ещё МЕНЬШЕ денег. Страна и без того гремит, как погремушка: работают все, кто только может работать, прибавочный продукт генерируется 24 / 7. Двадцать лет рос внутренний рынок, за последние три года, когда пришлось всё делать самим, даже колёсики для жалюзи и клубнику для московских хипстеров, вырос бизнес, который ориентируется именно на чахлый внутренний спрос.

Всё было бы хорошо, если бы РФ не зависла между олигархическим и корпоративным капитализмом. Из-за зацикленности на экспорте углеводородов, “неотверточное” производство кремлевичам неинтересно; реальное импортозамещение – не интересно. Им вообще ничего не интересно, кроме «трубы» и кассы! Но расклад сил в мире и в стране поменялся. Несырьевой сектор – то ли из-за санкций, то ли из-за обвала цен на углеводороды, или из-за девальвации рубля, или из-за «отвязки» курса национальной валюты от цены за баррель нефти, из-за трансформации структуры производства и потребления, – уже давно по значению для страны перевешивает кремлевский пул олигархов. Как «третье сословие» они влиятельны, но бесправны. Обеспечивать всем необходимым население теперь выгодней изнутри страны. Это резко снижает влияние лиц, которые зарабатывали на схеме «нефть в обмен на всё подряд». Впрочем, в этом смысле, покупка «Магнита» банком ВТБ выглядит запоздалым шагом в правильном направлении.

О глубокой переработке налогового кодекса никто даже не задумывается, равно как и о реальной демократизации политической системы. Опрокинув внутренний спрос, кремлевский пул олигархов пытается сохранить зависимость страны от экспорта именно углеводородов. Но страна изменилась. И чтобы законсервировать текущую расстановку политических сил, принято решение воздействовать на базис нового, но всё столь же бесправного Третьего сословия – опрокинуть внутренний спрос через повышение пенсионного возраста. Вот логика 2018 года. В настоящее время количество долларовых миллиардеров в стране достигло 106 человек.