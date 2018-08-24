В одной из своих статей я уже рассказывал о дороговизне и неэффективности американской медицины в сравнении с системами универсального здравоохранения европейских государств. Порядка 1/5 американцев не имели медицинской страховки. Президент Обама реформировал американское здравоохранение, что расширило охват медицинским страхованием. Но реформа, по имени президента названная Обамакэр, не поменяла структуру медицинского обслуживание. Множество поставщиков медицинских услуг всеми правдами и неправдами раздувают расценки, тогда как страховщики, стремясь снизить расходы, урезают компенсации по затратам на лечение. Поэтому общие результаты реформы оказались не слишком удачны. Хотя число незастрахованных сократилось почти вдвое, полисы часто не покрывают расходы на лечение, а государственные ассигнования на здравоохранение и цены страхования растут непропорциональными темпами. О том, почему медицинская страховка мало помогает людям в сложной ситуации, рассказывает материал Блумберг – одно из крупнейших финансовых изданий США.

Дороговизна разрушает американское здравоохранение Работодатели считают, что страховые схемы требуют от пациентов слишком больших затрат

Супруги Джорданы, которым было по 40 лет, принадлежали к крепкому среднему классу, но финансовый кризис 2008 года подкосил их семейный бюджет. Беда не приходит одна. В 2016 году Кларе потребовалась операция на желчном пузыре. У ее мужа Джона в том же году произошел приступ, за которым последовало инфекционное заболевание, после чего он оказался в отделении неотложной помощи. Затем у Клары обнаружился диабет. Хотя их медицинская страховка требовала выплаты $501 в месяц, к концу года они получили счета от 18 медучреждений на общую сумму в $8,000. Кредиторы грозили удержать долги из заработной платы Джона.

Страховые схемы, подобные тем, в которых участвовали Джорданы, распространены очень широко и охват ими растет. Но они загоняют пацентов в долги на многие тысячи долларов. И работодатели, оплачивающие страхование сотрудников, начинают спрашивать: зачем нужна страховка, имея которую заболевший работнику придется срочно оплачивать счета в $1,000? Этот вопрос на майской конференции задал Шон Левитт, старший менеджер отдела кадров Comcast Corp. Несколько компаний, среди которых JPMorgan Chase & Co. and CVS Health Corp. недавно объявили, что они собираются уменьшить рамер вычитаемых франшиз или оплачивать больший объем лечения.

Но для большинства американцев реальностью остаются лишь дорогостоящие страховые планы. Согласно данным Kaiser Family Foundation сейчас 39% крупных работодателей предлагают работникам только страховки с высокими вычитаемыми франшизами против 7% в 2009 году. Вместе с тем, по сведениям ФРС 41% опрошенных не может уплатить$400 за неотложную помощь, без обращения к к займам или продаже имущества. Такие люди, как Джорданы, просто не могут позволить себе болеть.



Размер вычитаемых франшиз по медицинской страховке стабильно растет

Так как Клара работала учителем в общественной школе округа Стаффорд штата Виргиния, работодатель обеспечивал семью медицинской страховкой. Но высокая вычитаемая франшиза означала, что страховая не оплачивала медицинские расходы семьи, если счет от врача не достигал суммы в $2,000. К концу 2016 года Джорданы оказались в финансовой яме из-за долгов перед докторами, больницами, анестезиологом, отделением неотложной помощи и множеством лабораторий. Врачи высылали им официальные уведомления о долгах, некоторые просто отказались обслуживать Джорданов.

“Я боялась подходить к почтовому ящику”, вспоминала Клара. “Я чувствовала, что сделала все возможное”, но болезнь, по ее словам, “подтолкнула семью к краю пропасти”.

С начала 2000-х работодатели все активнее использовали страховые планы с высокими вычитаемыми франшизами. Предполагалось, что пациенты, вынужденные самостоятельно оплачивать значительную часть медицинских расходов, будут избегать ненужных затрат. Но реальный эффект оказался иным.

После кризиса 2008 года множество семей столкнулось с финансовыми проблемами. И высокие вычитаемые франшизы привели к тому, что множество людей экономит на плановых медосмотрах и лекарствах. Это значит, что болезнь не обнаруживают на ранней стадии развития, что опасно для жизни и в долгосрочном плане оборачивается дорогостоящими затратами на лечение.



Доля американцев возрастом до 65 лет со страховкой, предусматривающей высокие вычитаемые франшизы

Как же вышло, что американская система медицинского страхования стала нагружать клиентов стабильно растущими счетами? 15-летняя история упущенных возможностей и ошибочных расчетов началась в 2003 году, когда президент Джордж Буш и республиканский конгресс приняли поправки в налоговый кодекс, побуждавшие работодателей участвовать в страховых планах с высокими вычитаемыми франшизами. Такие страховки вынуждали пациентов платить врачам из своего кармана большие деньги – иногда многие тысячи долларов – до того, как страховая начинала оплачивать медицинские счета застрахованных. С наступлением кризиса эта тенденция набрала обороты. По мере того, как экономика погрузилась в депрессию, а число рабочих мест сократилось на 9 миллионов, работодатели в целях экономии все охотнее обращались к страховкам с большими вычитаемыми франшизами. Следующий акт драмы начался в 2010 году, когда Обама провел в жизнь медицинскую реформу. Миллионы незастрахованных граждан теперь должны были приобрести медицинский полис, но большинство этих людей приобрело страховку с вычитаемой франшизой в $1,000 и выше.

Семья Джорданов не предполагала оказаться жертвой этих процессов. Всего десять лет назад она зарабатывала больше $100,000 в год. У Джона был процветающий плотницкий бизнес, и на волне жилищного бума заказы текли рекой. Клара работала учителем информатики в местной средней школе, и эта работа приносила как деньги, так и медицинскую страховку. Когда она рожала, то заплатила $500 за пребывание в госпитале. Она сказала, что “это был самый большой счет от врачей, который я до того получала”.

С этих пор учительская зарплата Клары едва выросла, а бизнес Джона так и не оправился от экономического кризиса. Семья была обременена выплатами по займам на высшее образование и автомобиль, ипотекой за дом, который теперь стоил меньше размеров кредита. В 2013 году Джорданы подали заявление о банкротстве, что позволило им избавиться от части долгов. Но их доход так и не вернулся к прежним высотам.

Они не были готовы к расходам на врачей: операция на желчном пузыре и диабет Клары, приступы и кампилобактериоз Джона обошлись Джонсам слишком дорого. Семья не могла себе позволить $1,000 на шестинедельный курс для диабетиков, ограничившись 40-минутным вводным обучением. Джонсам пришлось отдать $125 на таблетки для лечения инфекции Джона. Счета все накапливались и накапливались. В начале 2017 года Клара взяла выходной и обзвонила докторов на предмет реструктуризации долгов. Лишь несколько человек пошли ей на встречу. “На самом деле их не волновали наши проблемы” – сказала она – “они лишь спрашивали, когда и сколько мы заплатим”.

В прошлом году Джонсы заработали $79,000 до уплаты налогов. У них нет сбережений на старость или образование для детей. Как сказала Клара, “мы живем от зарплаты до зарплаты”. Они платят $35 в месяц на лекарства для Джона. Клара берет недорогой метформин – всего $3 в месяц – и не нуждается в инсулине. Но трехмесячный запас тестов для диабета и ланцетов обошелся ей в $120. Кларе приходится экономить и проверять уровень сахара в крови лишь при головокружениях, а не три раза в день, как предписывают врачи. Этой зимой она подхватила грипп и откладывала визит к врачу, пока температура не превысила 40 ºC.

Экономия на необходимых медицинских тратах, как у Джорданов, это стандартный ответ на возрастающие расходы. Согласно исследованию экономистов Калифорнийского университета, Беркли и Гарварда, когда крупный работодатель переводит работников на страховки с большими вычитаемыми франшизами, медицинские расходы падают на 12-14%. Но это не увеличивает эффективность затрат. Работники просто реже обращаются к врачам и не тратятся на профилактику. Как пишет журнал клинической онкологии (Journal of Clinical Oncology), при высоких вычитаемых франшизах женщины реже проходят обследования, выявляющие рак на ранних стадиях развития, когда его легче вылечить.

“Страховки с высокими вычитаемыми франшизами снижают медицинские расходы, но не похоже, что они делают это разумно”, утверждает Нерайд Суд (Neeraj Sood), руководитель исследовательского сектора Центра политики и экономики здравоохранения Леонарда Д. Шеффера при Университете Южной Каролины. Некоторые крупные компании замечают и исправляют эту ситуацию. “Мы думали, что высокие вычитаемые франшизы побуждают людей следить за здоровьем”, заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джэми Димон (Jamie Dimon), но вместо этого “работники не могут позволить себе необходимую операцию, так как у них нет на это средств”. Компания решила уменьшить вычитаемые франшизы для работников с доходом менее $60,000 в год.

Димон вместе с руководством Amazon.com и Berkshire Hathaway обсуждает методы улучшения медицинского обслуживания сотрудников. Консультирует их хирург и журналист Атул Гаванде (Atul Gawande), отмечающий тяжелое положение таких семей как Джорданы. “Один мой друг обанкротился из-за расходов на врачей при страховке с вычитаемой франшизой в $3,000” заявил Гаванде на конференции “Медицинский прожектор” (Spotlight Health) в Аспене, штат Колорадо.

Пять лет назад компания CVS [один из крупнейших американских поставщиков рецептурных препаратов] перевела 200 000 сотрудников и членов их семей на страховой план с большой вычитаемой франшизой. Поскольку компания переложила расходы на сотудников, часть из них перестала покупать необходимые лекарства. “Ни один здравомыслящий человек не скажет, что отказ от необходимых лекарств это разумное решение” утверждает Трой Бреннан, медицинский специалист CVS. Сначала компания предлагала работникам крайне ограниченный набор бесплатных лекарств, но в дальнейшем ей пришлось расширить список и включить в него известные бренды. Сейчас компания прорабатывает план, предоставляющий другим работодателям большие скидки на лекарства, если они предоставляются сотрудникам бесплатно. План предполагают реализовать в 2019 году.

Впрочем, для Джорданов это уже ничего не изменит. На новый 2017 год Клара написала 20-страничное письмо, осуждавшее политику страховых компаний и высокие цены на медицинские процедуры. Письмо изобиловало таблицами и включало в себя 8 страниц со ссылками. Пока стоимость акций страховых компаний и заработки их руководителей взлетали до небес, она платила тысячи долларов за медицинский полис, который не помог ни здоровью, ни финансовому положению ее семьи.

“Это оборачивается тяжелейшими последствиями” писала она, “пожалуйста, примите безотлагательные меры”. Она отправило письмо свежеизбранному президенту Трампу, уходившему с поста Обаме и 220 членам Конгресса. Лишь четыре человека ответили на ее послание. Семь месяцев спустя семья Джонсов снова объявила о банкротстве.

По материалам bloomberg.com