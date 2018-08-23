Коммунальный беспредел: коммерциализация энергетики отразилась на гражданах.

Реформу энергетики в свое время начала лихих 2000-ых годов затеяли господа М. М. Касьянов – бывший премьер-министр России – и хорошо известный нынешний руководитель отрасли нанотехнологий и бывший заведующий всем имуществом России, как сдаваемым так и не сдаваемым в аренду, А. Б.Чубайс.

В результате энергетические компании были разделены на генерирующие и сбытовые. В задачу последних входило сбывать энергию предприятиям и населению и, соответственно, приносить прибыль.

В Московском регионе сейчас все граждане и юридические лица являются клиентами коммерческой энергосбытовой компании – публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт».

Несмотря на пропаганду успехов коммерческого обслуживания населения, операторы компании, как телефонные, так и на местах «за стеклышками», не отличаются не только незнанием самих распоряжений компании, законодательства и своей отрасли, но также не обладают элементарной культурой общения, в которую входят такие глаголы как «слушать» и «воспринимать услышанное». Хамства не так много, просто Вас не слышат, а это тоже показатель культуры общения.

Если у Вас на лестничной клетке сломался счетчик и более не выдает показаний, хоть и работает, обязанность ПАО «Мосэнергосбыт» – исправить работу счетчика. Местные электрики категорически бояться вмешиваться в работу счетчиков и не делают этого, считая это монополией и привилегией ПАО «Мосэнергосбыт».

При этом, в соответствии с частью 2 статьи 543 Гражданского кодекса РФ, все счетчики электрической энергии, находящиеся вне Вашей квартиры, являются собственностью и обслуживаются специалистами ПАО «Мосэнергосбыт» без взимания с Вас какой-либо платы.

Однако, диспетчеры ПАО «Мосэнергосбыт» наотрез отказываются понимать, что счетчик Ваш вовсе не полностью вышел из строя, а вышла из строя система передачи показаний, и предлагают, не разобравшись, платную замену, отказываясь даже записывать Ваши контактные данные для перепроверки информации. Звонок на последующего диспетчера дает тот же результат. Вызов мастера для осмотра счетчиков, которые каждый день любой человек может вскрыть и сломать, якобы тоже платный.

Есть, конечно, прогресс. Так, скоро гражданам не нужно будет передавать показаний: это будет происходить автоматически через те же счетчики. Но начались интересные случаи, например, в Юго-Восточном округе Москвы. После такой «модернизации» счетчики у граждан встают в части определения показаний, а ПАО «Мосэнергсобыт» требует денег за ремонт.

Но этим шалости компании не ограничиваются. Ведь она действует еще и в области. Там гражданам, своевременно не оформившим в собственность свои дома, выставляется городской тариф оплаты электроэнергии в размере 5, 04.

Дело в том, что договор энергоснабжения – обычный гражданский договор, а к гражданско-правовым отношениям не применяются отношения в сфере административного и налогового права. Например, в сфере регистрации собственности это статья 2 Гражданского кодекса РФ, азы юриспруденции, второй курс юрфака. Значит, такие договоры с указанием цены (то есть тарифа) просто недействительны.

Тем более, правоустанавливающие документы на свои дома большинство граждан имеет, а переход дома по наследству и оформление документов на новых членов семьи завершается вручением правоподтверждающего документа – выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Это является узаконенным документами Московского областного Правительства мошенничеством. В Приложении к ним разобраться для кого и какой тариф – сложно, об этом узнаешь из договора. В любом случае, подзаконные акты региональной власти закону противоречить не могут.

На селе, даже в дачных поселках, счетчики теперь устанавливают вне Вашего участка. С одной стороны хорошо, это не Ваша собственность. С другой, физическим лицам – неплательщикам, особенно из садовых некоммерческих товариществ, где плательщиком является юридическое лицо, часто грозят отключениями. А если Вы житель простого сельского населенного пункта, Вас можно пугать любой задолженностью с последующими отключениями. Особенно это действует на зажиточных владельцев загородных коттеджей с поселковыми адресами.

Надо только понимать, что никто на Ваш приусадебный участок не может иметь никакого доступа без судебного решения.

Но есть еще база данных «Кукушка» по обзвону любых заложенных номеров голосом робота, сообщающего о якобы имеющейся задолженности. Это аналог коллекторской системы, куда просто так попадает Ваш телефон в результате прошлых недоплат, которые когда-то Вы погасили, намеренных действий недоброжелателей или просто мошеннических групп, переписывающих мобильные телефоны с фамилиями и именами в Интернете. В базу попадают граждане никогда не платившие за электроэнергию, несовершеннолетние и вообще любые граждане. Но звонок идет с официального «справочного телефона» компании, хотя все счета у Вас оплачены и новых Вам никто не собирается высылать. Значит, «кукушки» завелись и в самой компании.

Как выяснилось, общаться с операторами компании, особенно в Москве, – сверхсложная задача. Прибыль любой ценой – вот какая задача у коммерческой компании с публично-правовыми функциями и обслуживанием населения.

Одну аферу в Юго-Восточном административном округе Москвы удалось остановить 10 лет назад в 2008 году, когда появились две энергосбытовые компании и гражданам стали приходить две квитанции на оплату электроэнергии. Тогда в районе Кузьминок собрался митинг оппозиции, по численности превысивший ритуальные мероприятия КПРФ, проводимые в центре, как по графику так и по внеочередным событиям. Аферу удалось остановить. Какая афера ждет нас теперь? Модернизация передачи показаний с последующей заменой и ремонтом счетчиков?

На всякий случай, к сведению всех: для отпора «мошенникам низшего и среднего звена», с 1 июля 2018 года замена счетчиков электроэнергии, выходящих из строя и отслуживших свой срок, осуществляется в любом случае бесплатно. На сайте, конечно, такого документа компании нет, там нет и множества другой нужной для потребителей электроэнергии информации.

Виктор Рыбников, житель ЮВАО Москвы, активный гражданин, член «Союза юристов Москвы».