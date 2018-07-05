50 лет после Бунта

Против чего боролась восставшая в 1968 году молодёжь Франции? Молодежный бунт 1968 года, на первый взгляд, носил абсурдно-эстетский характер. Но по сути своей, это была революция сознания. Истинная ценность этой революции имеет экзистенциальную природу. Люди, преодолевая чувство страха, на какой-то миг превращались из «маленьких людей» от которых «ничего не зависит», в творцов истории.

И как бы в дальнейшем ни сложилась судьба бунтарей 68-го, никто из них не сожалел о своём участии в Бунте. Напротив, несмотря на то, что со временем политические взгляды и интересы бывших юных революционеров зачастую сильно изменились, а некоторые стали либо преуспевающими деятелями социал-демократических или даже либеральных партий либо вовсе отошли от общественной жизни, многие из их числа вспоминают своё участие в событиях 1968 года как лучшие дни своей жизни. Потому что в дни бунта они обрели чувство собственной значимости и наполнили свое существование смыслом. Они не требовали от властей провести те или иные реформы, они заявили Системе о своем желании её полной гибели, замахнулись на полное переустройство мира. Своим бунтом они продемонстрировали: иной мир возможен. В глобальном смысле, за “ярлычком” 68-го года стоят все молодежные революции ХХ века. 68-й – это не только Париж, но и Пражская весна, а также борьба за права негров и антивоенное движение в США. География 68-го года просто поражает воображение. Восстала вся Европа. Революционная волна охватила обе Германии, Югославию, Польшу, Турцию, Испанию, Италию, Мексику и США. Отголоски его достигли СССР. Будь то социальные выступления, подобные Новочеркасску 1962 года, или выступления диссидентов. Говоря про бунтарей 60-х в широком смысле этого слова, можно начинать отсчёт с Кубинской революции и Венгерской революции 50-х и продолжать его Революцией Гвоздик в Португалии 1974 года.

Лозунг Красного Мая «будьте реалистами — требуйте невозможного» многими и ныне воспринимается как некий абсурд или своего рода стеб. Это неверно. Нас с самого детства приучают быть реалистами, принимать мир таким, какой он есть, выбирать меньшее зло. ХХ век разделил человечество на два враждующих лагеря. Предполагалась делать выбор между Сталиным и Троцким, ЦРУ и КГБ, «коммунистами» и «демократами». Но что если сама постановка вопроса неверна, что если «оба хуже»? Возможна ли альтернатива, если угодно – Третья сила? Главный урок 68-го говорит нам: да, возможна. Но только в том случае, если мы перестанем выбирать меньшее зло, идти на компромиссы, искать пути реформирования Системы. 1968 год породил мощную революционную эстетику. Однако, к сожалению, чрезмерное увлечение эстетикой в ущерб этике и молодёжный инфантилизм не позволил довести дело до конца…

Каковы итоги Красного Мая? Можно сказать, что это была не революция, что протест молодежи носил стихийный характер и, в конце концов, движение сошло на нет, а мир капитала устоял. Это распространенное мнение. Всё это так и не так одновременно. Революция 1968 года изменила весь мир. Мир, в котором мы живём сегодня – это мир после 1968 года. Образно говоря, бунт 68-го года был последним гвоздем в крышку гроба старого мира с его патриархальными предрассудками. Шестидесятые – это эпоха Мечтателей. По-своему 68-й год стал окончательным завершением буржуазных революций прошлого. Покорение Космоса, сексуальная и рок-революции – это всего лишь вершина айсберга, малая доля того, что действительно могло последовать дальше. Требовалась настоящая, социалистическая революция. Настоящая революция должна созреть. Ее невозможно искусственно «сделать» по чьему либо заказу, как дворцовый переворот. Любая революция не может быть ни стопроцентно успешной, ни совершенно проигранной. Бунт может быть безнадежным, может быть беспощадным, но не может быть бессмысленным, беспричинным. Любой, даже изначально обреченный на полный провал бунт имеет смысл. Этот смысл в том, чтобы уметь сказать свое твердое «нет» посреди всеобщего «да».

Идеи народного самоуправления и общественной собственности не ушли в никуда, они ждут своего часа и только от нас зависит, когда этот час настанет.

Сергей Калинин