Забастовки учителей в США: новая фаза общественной борьбы?

Коллективные действия и забастовки рядовых учителей в Соединенных Штатах Америки охватывают один штат за другим. В феврале бастовала Западная Вирджиния, в апреле – Оклахома и Аризона, один день бастовали учителя Нью-Джерси, Кентукки, Колорадо и Северной Каролины.

Только-только республиканцы безоговорочно праздновали победу. Они проводили открытую политику спасения капитала за счет налогоплательщиков, резали здравоохранение и образование, снижали налоговые сборы и вводили налоговые каникулы во время неблагоприятной экономической конъектуры. Их кандидат миллионер Дональд Трамп стал президентом Америки. Простые люди поверили ему, что он изменит жизнь провинциальной Америки. Они верили, что «Америка снова будет великой». Теперь нет.

Западную Вирджинию называют страной Трампа, в которой был высокий процент проголосовавших за него (68,2% и свыше 80% в южных горных округах), но забывают добавить, что на праймериз в том же штате победил Берни Сандерс.

Штаты с бастующими учителями, по данным исследования Национальной образовательной Ассоциации, беднейшие по уровню средней заработной платы учителя: Аризона – 43 место (47 218 долл. в год), Западная Вирджиния – 45 622, Оклахома – 49 место (45 276)[1].

Учителя вынуждены искать вторую работу, задумаются о миграции в другой штат или смене рода деятельности. Нехватка квалифицированных кадров привела уже к тому, что в некоторых школах Оклахомы и Колорадо введено четырехдневное обучение.

По данным отчета центра бюджета и политики приоритетов, финансирование общего образования не достигло докризисного уровня 2008 года в 29 штатах США. Хотя пока нет полных данных за 2018-2019 учебный год, имеющиеся данные позволяют утверждать, что в 7 штатах, таких как Алабама, Аризона, Кентукки, Мичиган, Миссисипи, Техас, Западная Вирджиния, сокращения продолжаются.

В Западной Вирджинии сокращения подкосили агентство страхования здоровья бюджетных работников (PEIA). Выход был найден в детальнейшем получении дополнительных поборов с работников. Страховой взнос нового законопроекта включает размер взносов всех работающих членов семейства и выполнение работником оздоровительной программы. Например, если работник не сделал достаточное количество шагов в день, то автоматически уменьшается количество набранных баллов и набегает дополнительная пеня.

Экономия на образовании является прямым следствием уменьшения размера налогов и введения налоговых «каникул».

Так, в Западной Вирджинии уменьшение размера налогов началось более десятилетия назад: сократился налог на чистую прибыль корпораций, отменен корпоративный налог, альтернативный минимальный налог. В совокупности штат теряет 425 млн. долларов дохода каждый год.

Оклахома ввела налоговые льготы на доход нефтяных компаний за 2008-2014 год, что одновременно привело к сокращению финансирования образования в расчете на одного ученика на 24% за тот же период[2].

Одновременно после выборов 2010 года началось наступление на трудовые права работников государственного сектора Северо-Востока и Среднего Запада, где еще сохранялось право на коллективные соглашения. Отдельные работники лишались права на коллективные соглашения, переговоры по коллективному договору сводились только к размеру заработной платы, вводилось право на труд[3].

Право на труд заключается в том, что профсоюз не имеет права требовать уплаты членских взносов с работников, не состоящих в профсоюзе или требовать у работодателя обязательного вступления нанимаемых работников. Теперь право на труд может стать государственным законом, обязательным для всех штатов, в случае положительного судебного заключения по делу Марка Януса против Американской Федерации работников штата, региона и муниципалитета.

Чтобы проиллюстрировать масштаб перемен в результате этой атаки, можно обратиться к Акту 10, введенному губернатором Скоттом Уокером в штате Висконсин. С момента введения этого акта, работник каждый год обязан подтверждать свое членство в профсоюзе. Если же он этого не сделает, он автоматически перестает быть членом профсоюза. До введения Акта профсоюз государственных работников Висконсина насчитывал 98 тысяч членов, теперь, в 2018 году, только 28 тысяч. Профсоюз потерял 2/3 своих членов.

Атака на трудовые права полностью меняет сложившийся еще полвека назад «баланс сил». Хотя профсоюзы частного сектора начали ослабевать с 70-ых, в США на фоне студенческих выступлений и борьбы за гражданские права также происходили массовые выступления учителей, в результате которых завоеваны многие трудовые права.

Но когда рабочие могут договориться с капиталистами в комиссиях, а не в результате борьбы, то рабочая организация не закаляется в борьбе, не происходит отбора квалифицированных кадров для коллективной борьбы. Это вопрос времени – когда в организации приобретут силу профессиональные переговорщики по трудовым спорам и лоббисты в законодательном собрании. Тогда в организации востребованы профессионалы, которые могут договариваться и не обязаны иметь опыт организации борьбы.

Теперь, когда начинается новая волна учительских протестов, особенный интерес представляют успехи и ошибки, допущенные при организации забастовки. Как низовое движение без особых ресурсов смогло достичь побед, какова роль официальных профсоюзов в борьбе учителей?

Самоорганизация учителей в США: как учителя устроили забастовку и смогли победить?

Форма протеста учителей связана с историческим опытом коллективных действий работников США. Коллективные действия не являются для множества активных людей открытием: Ребекка Гарелли приехала в Аризону из Чикаго, где участвовала в забастовке учителей 2012 года; учитель музыки Ной Карвелис – активист кампании Берни Сандерса. Многие участники знают об учительских забастовках в Западной Вирджинии и Оклахоме в 1990-ые годы. То есть существуют активисты с необходимыми навыками профсоюзного органайзерского опыта, которые понимают значение постановки цели и планирования кампаний во время акций, роль вспомогательных действий.

Это в особенности касается «Горного Штата» – Западной Вирджинии, где еще сохранилась традиция рабочей борьбы. Учителя Западной Вирджинии, без всяких сомнений, считают себя рабочим классом. Они гордятся борьбой шахтеров на угольных копях, почти каждая семья имеет родственников, участвовавших в забастовках, все чтут память крупнейшего рабочего восстания у горы Блэр в 1920-ые[4]. Не случайно забастовка началась в южных округах Западной Вирджинии, где эта традиция рабочей борьбы наиболее сильно выражена. Более того, даже враги их остались теми же: нынешний губернатор Джим Джастис – потомок угольных магнатов. Учителя борются против тех же кампаний и семей, с которыми враждовали их предки.

В южных штатах, к которым относятся Оклахома и Аризона, рабочие не имеют большой традиции классовой борьбы, и сохранившиеся профсоюзы учителей являются реформистскими. Несомненно, это не аналог «желтых», подотчетных администрации профсоюзов, но они не способны поднять своих членов на борьбу. Тем не менее, благодаря этим профсоюзам, учителя знают расклад сил в парламентах, процедуру принятия решения в парламенте и на референдуме.

Такова реальность американских рабочих организаций: они объективно представляют собой двойственную смесь боевых рабочих и прозаседавшихся бюрократов. От этого противоречия нельзя избавиться щелчком пальцев, поскольку обе части укоренены в американском образе жизни, их тактики работают, а значит и не происходит отбора принципиально неверных стратегий.

Все учителя были недовольны, а старая тактика поддержки своих профсоюзов и кандидатов перестала работать. Оставалось только выразить свое возмущение общественным путем. Как в сказке Андерсена: все видели, что король голый, но необходимо это произнести вслух, чтобы все сомнения исчезли.

Социальная сеть Facebook предоставила такую возможность, став новым коллективным организатором. Общение учителей между собой, обмен информацией, осознание своих интересов и коллективный поиск тактик борьбы – все концентрировалось в сети.

Западно-Вирджинская группа в Facebook «Работники Государственного Сектора Западной Вирджинии» стала популярной после конфронтационного видео, в котором охранники по требованию сенаторов прекратили съемку в Капитолии.

Группы «Забастовка учителей Оклахомы – Время пришло» и «Аризонский союз работников образования» мгновенно выросли на фоне забастовок в Западной Вирджинии. Однако не сам Facebook породил протест, была необходима деятельность вовне, которая привлекла и сплотила рядовых учителей.

Подготовительная фаза к забастовке проходла скрыто и неприметно, акции не набирали поначалу даже 500 человек, но в тоже время три четверти работы было проводено на этом этапе, а не во время самой забастовки.

В Западной Вирджинии учителя действовали более централизованно в Чарльстоне во время Дня Мартина Лютера Кинга и на забастовке 2 февраля в регионе Минго.

Подготовительная фаза протеста учителей в Оклахоме была более фрагментарной. Когда учителя города Талса вышли на забастовку, взяв в один и тот же день больничный, они ничего не знали об инициативе «Шаг вперед, Оклахома», поддержанный учителями Бартлесвилля. Хотя эта инициатива не была выгодна бедным и среднему классу, она предусматривала повышение зарплаты учителям, что вызвало некоторую поддержку. Но и эта инициатива была локальной. В итоге даже групп в Facebook было создано две: «Забастовка учителей Оклахомы – Время пришло!» и «Оклахомский союз учителей».

В Аризоне подготовительная фаза прошла по классической методике профсоюзного органайзинга, в котором была намечена деятельность для каждого учителя, начиная с самых простейших действий: с кем-то поговорить по актуальной теме, организовать встречу, раздать материалы.

Чтобы вовлечь всех учителей и охватить все школы, организаторы предлагали учителям еженедельно задания. На одной неделе учителя надевают футболку с надписью «RedforEd» (Красный за образование»), на следующей они в социальных сетях пишут о трёх причинах, побудивших их присоединиться к этой акции, затем раздают в районах листовки, через месяц устраивают митинги возле своих школ и готовят публичные доклады. Постоянная деятельность учителей в движении «RedforEd» позволила им почувствовать себя активным членом сообщества, ощутить свою сопричастность к чему-то большому и набрать критический вес, заставивший с собой считаться.

Что даже более важно: движение «RedforEd» постоянно стремилось преодолеть стихийность движения и вовлечь учителей в организацию. В отличие от стихийного движения, организации имеют основное преимущество: они способны аккумулировать прошлый опыт, вырабатывать тактику и осуществлять более целесообразное разделение труда. Хорошо это или плохо, но только организации позволяют движению побеждать. Активистское ядро группы Аризонского союза работников образования, сложившееся вокруг группы Facebook, устанавливало контакт с каждой школой, искало неформальных лидеров и инициативных людей, готовых передавать им информацию с мест, сообщать о планируемых действиях ядра группы. Каждому участнику присваивалась своя организационная роль в соответствии с их склонностями: работа с медиа, коммуникация с рядовыми учителями и др.

Иначе говоря, учителя Аризоны начали создавать профсоюз – организацию, в которой работники осуществляют деятельность для защиты своих классовых интересов, прежде всего – интересов на своем рабочем месте, даже без официальной регистрации.

Меньшая организованность учителей Западной Вирджинии с лихвой компенсировалась рядовым опытом участников.

Отсутствие того и другого поставило протестующих учителей в зависимость от решений профсоюза Оклахомской Образовательной Ассоциации. Это не казалось неудачным вариантом, поскольку Национальная Образовательная Ассоциация – довольно опытная организация, а сотрудничество с региональным комитетом профсоюза в Западной Вирджинии было плодотворным. Но в Оклахоме напряженность в отношениях возникла сразу же, начиная с определения даты забастовки: рядовые участники готовы были бастовать со 2 апреля (и отстояли это право), тогда как профсоюз предлагал провести забастовку только 23 апреля. Однако, окончательно разрыв между профсоюзом и рядовыми участниками произошел позже, во время забастовки.

Предупреждая забастовку, губернатор Оклахомы Фаллин подписал законодательный акт о повышении оплаты учителей на $6 000 и увеличение финансирования на $50 млн., оплаченных за счет новых налогов на сигареты, моторное топливо, нефтегазовые доходы[5].

Но не все требования были выполнены, и забастовка началась. Однако, после 9 дней забастовки Оклахомская ассоциация образования объявила «историческую победу». И это вопреки тому, что было принято изначальное предложение губернатора! Учителя ощущали себя преданными и не хотели останавливать забастовку. Но так как профсоюз начал её, он её мог и завершить. Оклахомская ассоциация образования призвала учителей вернуться в классы и готовиться к ноябрьским выборам, т.е. делать то, что и всегда.

События в Оклахоме были предрешены плохой подготовкой подготовительной фазы и предательством профсоюза. Но тут следует упомянуть о специфике второй фазы борьбы учителей – забастовке и о препятствиях при её организации.

Забастовки государственных работников официально запрещены, так как государственные служащие не имею права заключать коллективные соглашения на уровне штата. Технически все эти «забастовки» были законными, но для этого требовалось согласие администратора округа (суперинтендента). Администратор округа закрывал школу под давлением учителей для организации демонстрации в столице штата. Технически это разрешено. Но на практике рекомендации администраторов округа не всегда принимались в расчет и забастовки становились нелегальными и «дикими».

Также администраторы округа находятся под давлением властей штата, и забастовка опутывается рядом невыгодных условий. В Оклахоме и ряде школ Аризоны и Западной Вирджинии учителям с годовым контрактом сказали, что забастовка идет в счет отпуска, а обслуживающий персонал – педагоги дополнительного образования, охранники, работники столовой – теряют в зарплате.

Также, поскольку основной задачей было принуждение сенаторов принять новые законопроекты с повышением налогов и зарплат, протесты учителей ограничены сроком законодательных сессий.

Забастовка в Западной Вирджинии и Оклахоме случилась вовремя, но оргработа в Аризоне привела к позднему началу забастовки: за 8 дней (с учетом выходных – еще меньше) до конца расширенной сессии. Законодательная сессия уже заканчивалась и после забастовку не имело смысла продолжать. Хотя в результате забастовки учителя добились улучшений и решение органайзеров о завершении забастовки выглядит оправданным, власти, что называется, держали козыри в рукаве.

Второй просчет органайзеров Аризонского союза работников образования, признаваемый ими, – отсутствие демократического голосования о завершении забастовки, которое тем более необходимо, что часть работников – вспомогательный персонал – ничего не получил. Многие учителя расстроены прекращением забастовки, и часть из них теперь готова порвать всякие отношения с органайзерами.

Предварительные итоги коллективных забастовок учителей в США.

Забастовка в Западной Вирджинии была самой удачной за счет эффекта неожиданности, неопределенности сроков забастовки, а также раскола элит. В отличие от марша Берни Сандерса, новостные вертолеты уделили много эфирного времени забастовкам учителей. Сенатор-демократ R. Ojeda публично поддерживал учителей. Действительно, они столкнулись с меньшим сопротивлением. Забастовка в Западной Вирджинии завершилась недвусмысленной победой: учителя получили 5% повышение оплаты для учителей и 3% для других работников школы. Рост выплат по страхованию здоровья был заморожен, а его дальнейшая судьба будет решаться целевой комиссией с участием представителей учителей.

В Аризоне учителя добились 10% повышения заработной платы для учителей в первый год, роста финансирования образования на 400 млн. за три года. Профсоюзная кампания была более масштабной, но и враг был сильнее. Довольно быстро СМИ обвинили органайзеров Аризонского союза работников образования в «социалистическом заговоре», а телеканал Fox10 заявил, что кампания RedforEd – прикрытие для торговли марихуаной.

Борьба продолжается, и органайзеры запускают кампанию для проведения референдума по повышению налогов на богатейших аризонцев «Инвестируй в образование», который обеспечит образование достаточным фондом. Удачный ход: поскольку для повышения налогов в Аризоне законопроект должен быть поддержан 2/3 членами Капиталия, и даже избрание лояльного законодательного собрания не гарантирует перемен, выдвижение законопроекта на референдум выглядит более реальной альтернативой.

Консерваторы не сложили оружия: теперь в штате объявляют запрет на появление в школах в футболках «RedForEd», ссылаясь на запрет политической агитации в школе.

Наиболее удручают результаты в Оклахоме. Помимо того, что забастовка не добилась никаких результатов по сравнению с предложением губернатора, так еще оклахомский союз налогоплательщиков выдвинул инициативу, накладывающую вето на предложения губернатора о повышении налогов. Нет повышения налогов – нет повышения оплаты учителям. Если к 18 июля инициатива наберет 40 000 подписей, то повышение зарплаты учителям и увеличение финансирования образования будет решаться на референдуме.

Вместе с этим, произошел разрыв между инициативными учителями вокруг групп Facebook и Образовательной Ассоциацией. Вполне возможно, в будущем ожидается импичмент президента Оклахомской Образовательной Ассоциации, или же произойдет громадный отток членов.

Забастовки учителей США показывают, что борьба рабочих снизу не только возможна, но может быстро стать массовой. Но для её успеха необходимо как участие активистов с опытом профсоюзного и активистского органайзинга, так и целесообразная работа в движении по оргстроительству. Поэтому, для левых недостаточно просто заниматься теоретической работой и ожидать подъема стихийного общественного движения. Необходимо также приобретать органайзерский и активистский опыт. Только при наличии такого опыта стихийные движения могут одерживать победы. Ведь только реальная солидарность, совместное с движением участие в решении проблем, выявление интересов его участников, приобретение совместного опыта коллективной борьбы – может сломать стену между левыми и классом.

Автор: Сергей Николаенко

[1] http://www.nea.org/assets/docs/2017_Rankings_and_Estimates_Report-FINAL-SECURED.pdf

[2] http://pulse.ncpolicywatch.org/2018/04/06/report-in-red-right-to-work-states-teachers-are-rising-up/

[3] https://www.riir.ulaval.ca/sites/riir.ulaval.ca/files/2012_67-4_4.pdf

[4] http://liva.com.ua/battle-of-blair.html

[5] http://time.com/5225514/oklahoma-kentucky-schools-teachers-strike/