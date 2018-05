Кибер-Маркс и современная классовая борьба

В 1999 г. была опубликована замечательная книга «Кибер-Маркс: циклы и круговороты борьбы в высокотехнологичном капитализме» канадского марксиста Ника Дайера-Визефорда. В ней он показал, как современные технологии используются капиталом для разобщения и дезорганизации рабочего класса, и как они – напротив – могут применяться в целях рабочей борьбы. Виртуальная реальность, новые медиа и телекоммуникационные технологии становятся предметом пристального внимания капитала, поскольку они помогают активно навязывать покупателю произведённые товары и формируют общество потребления, а – с другой стороны – служат для самоорганизации социальных движений.

Анализируя массовые протесты в Турции, выступления рабочих в Китае, «арабскую весну» и движение Occupy в книге «Кибер-пролетариат: глобальный труд в цифровом водовороте», Дайер-Визефорд отмечает: самым интересным аспектом этих событий стало то, что их организаторы и участники активно использовали Twitter, Facebook, канал YouTube Revolutions, а также мобильные технологии. Хотим мы этого или нет, информационные технологии уже прочно вплетены в ткань социальных структур, организаций и движений. Было бы преувеличением считать их роль определяющей, они представляют собой скорее объективные условия, в которых сегодня разворачивается классовая борьба. И так же, как молодые радикалы осваивают технологии изготовления «коктейля Молотова», чтобы хоть что-то противопоставить вооружённым защитникам системы, участники левых организаций должны уметь работать с современными информационными технологиями, чтобы просто существовать и представлять свою позицию в медиа-пространстве.

Безусловно, в обществе, построенном по принципу «моя хата с краю», использование новых технологий помогает, прежде всего, решать личные проблемы и индивидуальным образом адаптироваться к социальным условиям: искать работу, оплачивать товары и услуги, вызывать скорую, полицию и МЧС. Создаётся впечатление, что новые технологии ещё больше разобщают и превращают их активных пользователей в поколение выученных интровертов. В том виде, в каком существует современный пролетариат, он и впрямь абсолютно безобиден. «Поэтому считается, что противоположность рабочих и собственников растворилась среди бесконечно обсуждаемых градаций доходов и статусов, что, поскольку сообщества рабочего класса более не обладают такой прочной солидарностью, как в индустриальные времена, класс более не важен. Этнические и гендерные отношения заменили собою классовые в качестве системы координат общественной жизни, и поскольку жизненные стандарты выросли, эксплуатацию заменило потребительство. Если класс вообще стоит упоминать, остаётся признать, что мы все и каждый из нас являемся «средним классом». Упоминание классов в каком-то более критическом смысле следует осудить как редукционизм, бесчеловечный и нечувствительный к богатству текстур повседневности, ориентированный на неземные клинически чистые абстракции и, в худшем случае, враждебный социальной гармонии, если не призывающий к гражданской войне»[i].

Так концентрированным образом Н. Дайер-Визефорд формулирует взгляд на современное общество, которому противостоит концепция, развиваемая в «Кибер-Марксе» и «Кибер-пролетариате». Автор не случайно пользуется термином «пролетариат» вместо более привычного «рабочий класс». По его мнению, это позволяет иметь в виду не только конвейерных рабочих или операторов колл-центров, но и вчерашних крестьян, согнанных с земли без чётких перспектив трудоустройства (например, «плавающее население» Китая), или специалистов, оставшихся без работы в результате автоматизации и переноса производства. Сюда же относятся и бесчисленные фрилансеры, прекарные работники и работники т.н. творческого труда, а также те, кто совмещают подобную занятость со вполне традиционными формами работы.

Общество в целом с этих позиций понимается как «предприятие без стен», т.е. такое общество, все сферы жизни которого так или иначе подчинены целям капитала и эксплуатируются им. «Предприятие без стен» – это известная концепция представителей «автономного» марксизма (autonomist Marxism), которая предполагает максимально широкую трактовку классических марксистских терминов: класс, пролетариат, эксплуатация и пр. «Растущая тенденция капитала к интервенции [в различные сферы] и постановке их под контроль создала ситуацию, в которой общество функционирует как момент процесса производства (взятого в целом)»[ii], – пишет Н. Дайер-Визефорд.

Теоретики автономного марксизма рассматривают развитие классового конфликта в этих условиях как двойную спираль, одна сторона которой – эксплуатация труда капиталом, другая – сопротивление рабочего класса этой эксплуатации. Наука и техника в этом процессе, с одной стороны, выступают как инструмент капиталистического господства, а с другой – как условия присвоения контроля над обществом со стороны пролетариата. Цикл выглядит так: 1.Рабочие противостоят капиталу, организуясь в коллектив. 2.Капитал старается разъединить общность рабочих с помощью реструктуризации производства. 3.Но капитал как система зависит от организации труда с помощью заработной платы, поэтому рабочий класс, в конечном итоге, реорганизуется на новой технологической основе. Сопротивление рабочих капиталу в этом случае принимает две формы: саботаж (обладающие научными знаниями и технологическими навыками рабочие останавливают процесс высокотехнологичного производства) и отказ от использования инноваций, направленных на сокращение рабочих мест. В качестве примеров подобного сопротивления Н. Дайер-Визефорд приводит серию забастовок 1996 г. в США и Канаде, начавшихся с выступлений обслуживающего персонала (преимущественно мигрантов) на предприятиях Кремниевой долины, которые поддержали высококвалифицированные рабочие (в большинстве своём белые мужчины, соответствующие всем общественным стереотипам благополучия)[iii]. Левые поспешно окрестили эти события «революцией коллективного рабочего».

В «Кибер-пролетариате» в этом ключе внимание автора привлекает тесная связь экономик Китая и США и, как следствие, недостаточно осознанное, но объективно существующее взаимодействие американских и китайских рабочих в рамках глобальных производственных цепочек, интернет-пространства и в качестве необходимых элементов господства финансового капитала. По его мнению, эта порочная система рухнет, когда, в полном соответствии с прогнозом Маркса из «Фрагмента о машинах», капитал заавтоматизирует себя до смерти: когда на планете больше не останется дешёвого тяжёлого труда, время обращения капитала приблизится к нулю, а товарное стоимостное отношение разрушится под внутренним давлением новой формы всеобщего (автоматизированного) труда и связанных с нею новых форм коллективности и самоорганизации.

[i] Dyer-Witheford N. Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. Toronto, Between the lines – PlutoPress, 2015. – Р. 16.

[ii] Dyer-Witheford N. Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism // http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/dyerwitheford/index.htm (дата обращения: 27.04.2018). – P. 134.

[iii] Там же. Р. 209 – 210.