Популизм и либерализм в Польше

В обстановке кризиса социал-демократического движения во всем мире и, в особенности, в Европе большое внимание отдается проблеме популизма среди правых и консервативно настроенных партий и движений. Это определенным образом влияет и на обстановку внутри Европейского союза как одного из наиболее сильных субъектов современной международной политики. При том, что структура этого наднационального объединения разрознена, и ее статус неопределен – федерация с крайне широкими правами субъектов, конфедерация с некоторыми признаками централизованного государства или же совершенно новый тип объединения?

В последние годы усиливается противостояние политических блоков стран внутри ЕС. Самым заметным на данный момент является противоборство между Западом, во главе которого стоят страны-основатели Германия и Франция, и Востоком, где лидером являются Польша и Венгрия (Вышеградская группа). В связи с таким расположением сил интересно рассмотреть современную политическую ситуацию в Польше. Последние выборы в польский парламент прошли в 2015 году. На этих выборах победу одержала партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинським, второе место заняла партия «Гражданская платформа» с лидером Евой Копач, набравшие 37,58 и 24,29 процентов соответственно. В настоящий момент идет третий год правления сейма этого созыва, и следующие выборы намечены на 2019 год. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в марте 2018 года, «Право и справедливость» сохраняет и даже улучшает свои результаты по сравнению с 2015 годом, в то время как оппозиция продолжает терять поддержку. Так, согласно опросу, который провел «Pollster», избирателей, готовых поддержать PiS на следующих выборах, насчитывается 39%, Гражданскую платформу – 22%, партию «Кукиз’15», названную так в честь своего лидера Павла Кукиза – 11%. Статистика опросов говорит сама за себя, однако мы придерживаемся точки зрения, что одиночным опросам верить стопроцентно нельзя, и если взглянуть на другие опросы (Milward Brown, Estymator, CBOS), можно увидеть, что данные крайне разнятся – в пределах 15 единиц. Но в любом случае, PiS держит первенство и это понятно: текущее руководство Польши пользуется наибольшей поддержкой среди населения со времен правления коммунистов. Таким образом, вполне оправданы прогнозы, что парламентское большинство сохранится за группой Качинського. Эта партия являет собой укрепившийся и удачный пример реформирования правых партий и усиления их роли в Евросоюзе. Также стоит учитывать тот факт, что оппозиция в Польше представлена не левыми, а либерал-консервативной партией, что является следствием жесткого разрыва с коммунистическим прошлым и влечением к самоидентичности и старым идеям «Великой Польши от моря до моря». Это создает превосходную платформу для действия правых и популистских партий, что, собственно, можно наблюдать в данный момент. Эти партии представляют собой две своеобразные политические коалиции: «Полякофилы» и «Проевропейцы». Ситуация напоминает таковую среди мыслителей 19 века в России. Сторонниками западной интеграции являются Либерально-консервативная партия, Гражданская платформа, в то время как на стороне польской самоидентичности – Право и Справедливость.

Согласно карте распределения голосов по участкам на выборах 2015 года, в сравнении с 2007 годом, число приверженцев правого крыла увеличилось, и эта тенденция, согласно опросам, продолжается. Восточная и более бедная часть государства (Мазовецкое, Подляшское, Люблинское, Свентокшинское, Подкарпатское, Малопольское воеводства) продолжает оставаться оплотом для правых консерваторов, в то время как западная часть, имеющая границу с Германией (Западно-Поморское, Поморское, Любушское воеводства), склоняется в сторону либеральной партии.

В современной польской политической действительности выделяется также и интересная доктрина католического единства. Церковь традиционно играет немаловажную роль в этом государстве, более того – является сильным субъектом политических отношений, значительно влияя на ситуацию в государстве и настроения в народе. Религиозность польского населения порождает даже некоторое неприятие к другим культурам, что является одной из проблем евроинтеграции. В сравнении с другими странами, входящими в ЕС, в Польше одно из самых консервативно настроенных обществ. На протяжении веков поляки ревностно защищают свою веру. Можно говорить о сформировавшихся догмах поведения: обычный польский обыватель, когда дело касается международной политики, видит себя и защитником традиционных западных устоев, и защитником от «вторжения с востока».

Партия Ярослава Качинського эффективно объединяет в себе националистические идеи и идеи, направленные на создание государства всеобщего благосостояния. За последние годы им удалось быть на волне с польским народом: угадывать его желания и реакции и проводить в политике то, что простой обыватель в Польше всячески поддержит. Так, за последнее время были значительно увеличены затраты на социальную сферу и снижена безработица. Более того, современное противостояние между Россией и Европой и напряженные переговоры по мигрантскому вопросу между странами Западной Европы и государствами Вышеградской группы, только укрепляют позиции правых. Конечно, их политика во многом популистская, но кто не грешит этим в современной борьбе за власть? С изменением политических технологий и предпочтений людей популизм становится, наверное, самой эффективной стратегией прихода к власти. Не стоит, однако, забывать, насколько опасным может стать заигрывание с популистскими идеями – в том числе и для ее носителя.

Однако, в стане правых тоже нет полного единства. В октябре 2017 года Анджей Дуда (президент Польши), состоящий в PiS, применил право вето на законопроект по реформе судебной системы, который активно продвигался остальной элитой этой партии. Возникает вопрос: насколько велики силы, которые собрал под свое руководство Ярослав Качинський и возможен ли их раскол в ближайшее время? Также в декабре 2017 года была проведена смена премьер-министра, коим стал Матеуш Моравецкий, заменивший Беату Шидло. Эта замена на половине срока довольно необычна, ведь Шидло – наиболее успешный премьер-министр Польши за все время демократического правительства.

Если рассматривать политику Польши по отношению к России, то почти вся политическая элита Республики Польша ведет себя крайне агрессивно, но это легко объяснимо: истеблишмент в очередной раз старается подчеркнуть суверенность и идентичность польского народа. Это один из самых популярных тезисов в риторике польских политиков, это также прописано и в доктринальных документах, таких как стратегия национальной безопасности, стратегия внешней политики и, конечно, в конституции РП.

Исторически Польское государство, находясь между такими гигантами как Россия и Германия, применяло политику двоепутья (dwutorowosc) – использования любых методов для сохранения суверенности. В данный момент польское правительство использует один из немногих козырей, оставшихся в их распоряжении – «Северный поток-2». Желая получить больше выгоды из сложившейся ситуации, Польша инициирует проект наложения очередных санкций на Россию и приостановление строительства газовой магистрали. Этот проект имеет большое значение для Германии, чем обусловлено встреча Ангелы Меркель с представителями Польши на площадке Веймарского треугольника (трехстороннего саммита между Францией, Германией и Польшей). Кроме того, Польское правительство традиционно играет на «российской угрозе», чем также пытается упрочить свое положение среди окружающих государств, в частности – Украины и стран Балтии, обуславливая этим фактором наращивание и реформирование своих вооруженных сил и большие запросы для финансирования со стороны ЕС и НАТО.

Ярослав Лобан

Фото: humanite-russie.ru