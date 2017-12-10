Призраки консерватизма

На протяжении всего двадцатого столетия идеология классического консерватизма переживала небывалый кризис. Дискредитация ряда концепций в практике фашистских режимов в Европе, а затем и торжество социал-демократической модели поставили вопрос о дальнейшей жизнеспособности консервативной идеи в принципе. Однако, с началом теории и практики «неолиберализма» консервативные идеи обретают новое воплощение в рамках идеологии «неоконсерватизма». Неоконсерваторы становятся весьма влиятельным интеллектуальным течением, а их концепции берутся на вооружение рядом политических партий. Однако здесь закономерно возникает вопрос: в чём принципиальное отличие неоконсерватизма от неолиберализма? Ведь, как в своё время высказался один из основателей неоконсерватизма, бывший активист троцкистского движения США, Ирвинг Кристол, «…Неоконсерватор — это либерал, который схвачен за горло реальностью».

Если многие классические консерваторы были противниками свободного рынка и отстаивали политику протекционизма и защиты национальной экономики, то неоконсерваторы рассматривают уже сам свободный рынок как традицию, которую необходимо защищать. Подобная ревизия ортодоксальных концепций способствовала появлению американского «палеоконсерватизма». Представители данного течения, в особенности Патрик Бьюкенен и Пол Готфрид, критиковали американских неоконсерваторов как предателей идеалов классического консерватизма. Собственно, книга Бьюкенена «Правые и не-правые» и посвящена критике неоконсервативных концепций и политиков, которые воплощают в жизнь неконсервативные конструкты.

Здесь стоит подчеркнуть, что в отличие от Готфрида, Бьюкенен не является учёным и в своей книге использует чисто публицистический стиль, что значительно отражается на методологии изложения его позиций. Буквально с первых страниц американский палеоконсерватор применяет культурно-цивилизационный подход, описывая религию как базис любого государства: «Римская империя пала за счёт торжества христианства, ведь само государство было основано на язычестве» [1; c. 13].

То есть Бьюкенен с самого начала описывает собственную методологию как идеалистическую, концентрируясь на борьбе различный идей, положительных или отрицательных с его точки зрения. Сами идеи порождают политических деятелей, которые являются их воплотителями. Особенно часто автор подвергает критике администрацию президента Буша, приводя её в качестве главного отрицательного примера неоконсерватизма. Критикуя неоконсерваторов, Бьюкенен постоянно ссылается на исторические примеры в американской истории, причём, весьма выборочно. В качестве идеала он рассматривает США вплоть до президентства Вудро Вильсона. «Вильсонианство» Бьюкенен рассматривает как имперскую авантюру, повторяющуюся в политике администрации Буша [1; c. 30]. С его точки зрения, вмешательство в дела других государств недопустимо, но может быть необходимо в крайних случаях, связанных с защитой национальных интересов. Он сразу приводит пример войны в Ираке как абсолютно ненужного и бесполезного для американских интересов конфликта. Здесь и демонстрируется главная слабость палеоконсервативной методологии (которую отчасти разделяет и Готфрид) – чисто идеалистическое понимание общественных процессов. Несмотря на то, что в своей книге Бьюкенен посвящает экономической критике неоконсерватизма целый раздел, именно экономический аспект он оставляет без внимания. То есть, не существует никаких экономических обоснований развязывания локальных конфликтов. Не существует экономической глобализации, переноса промышленности на периферию, есть лишь плохие идеи и плохие политики, которые во всём и виноваты.

Значительное внимание представители палеоконсерватизма уделяют культурной критике неоконсерваторов. В данном контексте легализация абортов, поддержка прав сексуальных меньшинств и т.д. рассматриваются ими в чистом виде как предательство христианских заповедей, которые для консерваторов всегда были священны. Стоит уточнить, что культурная критика в книге Бьюкенена сочетается с рядом конспирологических теорий, большинство из которых описаны в другом его труде «Смерть Запада». В данной работе ключевой мыслью автора является то, что в культурном разложении стран Запада виноваты теоретики Франкфуртской школы, являющиеся секретным проектом Коминтерна по подрыву основ христианской цивилизации [2; c. 114]. Несмотря на более сдержанное обоснование, эту позицию отчасти разделяет и Пол Готфрид в своей работе «Странная смерть марксизма» [3; c. 24]. Ключевая особенность заключается не в абсурдности данных утверждений, а в самой методологии обоснования. Бьюкенен и Готфрид рассматривают философов и теоретиков как реальных творцов истории, которые за счёт собственных идей могут менять сознание целого поколения. Данный подход дополняется вниманием к этническому происхождению ряда отцов-основателей неоконсерватизма. В частности, Бьюкенен указывает на еврейские корни и троцкистское прошлое Ирвинга Кристола. Вообще, тема культуры и религии является чуть ли не самой важной для палеоконсерватизма, в отличие от концентрации неоконсерваторов чисто на экономическом развитии.

Одним из наиболее характерных элементов мировоззрения палеоконсерваторов является их подход к анализу терроризма. В частности, Бьюкенен пишет, что воевать с терроризмом крайне удобно: вряд ли кто-то публично заявит о своей поддержке террористов. Терроризм – это не государство, значит и защитников у него в публичной сфере не будет [1; c. 130]. Рассматривая современный терроризм, автор также проводит небольшой исторический ликбез, выдвигая тезис о том, что терроризм является продуктом эпохи Просвещения. При этом, в разных местах книги Бьюкенен противоречит сам себе. Сначала он проводит сравнение политики террора в СССР и Древнем Риме, концентрируясь на государственном терроризме, а потом находит корни терроризма в Просвещении и отходе от догматического христианства [1; c. 132]. О терроре против еретиков в Средневековой Европе он, естественно, умалчивает.

Если же отбросить идеалистическую методологию и конспирологические теории, то в практических идеях Бьюкенена содержится вполне конструктивная критика неолиберализма. Ссылаясь на конституцию США, он призывает ввести политику протекционизма и защиты национальной экономики. То есть, свободная торговля должна сохраняться лишь в пределах Америки, но никак не за её пределами [1; c. 213]. Большое внимание Бьюкенен уделяет и переносу промышленных предприятий в Азиатский регион, повлекшему за собой массовую безработицу и зависимость Соединённых Штатов от остального мира. Таким образом, несмотря на антинаучную методологию, объект его критики вполне реален. Более того, конструктивная часть находит, по ряду аспектов, точки соприкосновения с предвыборной программой Дональда Трампа. Другое дело, что для Бьюкенена вообще не существует каких-либо объективных экономических причин глобализации. Тот же перенос промышленности в Китай он вообще не рассматривает как следствие поиска дешевой рабочей силы. Для американского палеоконсерватора глобализация является следствием предательства со стороны недобросовестных политиков, которые всячески стремятся построить всемирную социалистическую систему и отобрать богатство у экономических гигантов в пользу беднейших стран [1; c. 241].

Несмотря на ряд противоречивых моментов, стоит заметить, что во многих аспектах критики неоконсерваторов Бьюкенен прав. Неоконсерватизм действительно является крайней ревизией классического консерватизма, отчего его отличия от неолиберализма становятся несущественными. Однако проблема заключается в том, что сторонники палеоконсерватизма не видят в подобной ревизии никаких материальных предпосылок, а находят лишь сплошное предательство идеалов. Поэтому и Бьюкенен, и Готфрид предстают перед своими читателями лишь призраками старого консерватизма, неспособными предложить актуальную политическую повестку на будущее.

Литература:

1) Патрик Бьюкенен. Правые и не-правые. – АСТ Москва, 2006. – 352 с.

2) Патрик Бьюкенен. Смерть Запада. – АСТ Москва, 2003. – 452 c.

3) Пол Готфрид. Странная смерть марксизма. – ИРИСЭН Москва, 2009. – 249 c.