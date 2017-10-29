Австрия: очередная неудача социал-демократии

Состоявшиеся 15 октября парламентские выборы в Австрии вновь со всей очевидностью показали границы возможностей и слабости современного левоцентризма. Ведущая правительственная сила – социал-демократы – на сей раз оказались лишь вторыми…

То, что ось австрийской национальной политики заметно смещена вправо, не является большой новостью. Результаты президентских выборов 2016 г., когда во второй тур вышел кандидат крайне правой Австрийской партии свободы (АПС), вполне определённо данную тенденцию показали. А выборы в нижнюю палату федерального парламента – 183-местный Национальный совет, на которых партии, принадлежащие к правому спектру австрийской политики, набрали почти 58% голосов, лишь подтвердили, что в современной Австрии господствуют «буржуазные» политические настроения.

В общем-то, для этого имеются вполне объективные объяснения. «Альпийская республика» относится к числу одного из самых богатых, процветающих и в социальном плане спокойных государств Европейского Союза (ЕС). Там давно не было мощных социальных конфликтов общенационального уровня. С другой стороны, уровень благосостояния австрийцев по средним нормам ЕС весьма высокий, тогда как острые социально-классовые проблемы отсутствуют. Безработица в этом центральноевропейском государстве, например, одна из самых низких в Евросоюзе. Австрия практически не ощутила на себе реальных негативных эффектов глобального финансового кризиса, особенно если учесть, что государство стоит на страже интересов местных банков.

Выборы 15 октября показали, что именно правые партии воспользовались в своих интересах этой социально-экономической стабильностью, впрочем, всё-таки относительной. Дело в том, что успех австрийских правых – это ещё и результат их грамотной кампании против нелегальной иммиграции и роста числа беженцев. Оказалось, что в условиях «социальной нирваны» рядовые австрийцы, гораздо в большей степени, чем, скажем, их соседи-немцы, оказались восприимчивы к теме «иммиграционного засилья», хотя, если говорить объективно, австрийские города и селения далеко не в такой степени были подвержены в 2015-2016 гг. «волнам беженцев», как германские.

Любопытно, что «иммиграционную карту» разыгрывали в Австрии не только правые популисты из АПС, но и правоцентристская Австрийская народная партия (АНП). Если в первом случае речь идёт о традиционно евроскептической партии, уже многие десятилетия занимающей «антииммигрантские» позиции ( её лидер Хайнц-Кристиан Штрахе как-то признавался, что его родине «было бы много лучше, если бы иммигранты объезжали Австрию стороной»), то разворот вправо АНП заслуживает особого внимания.

Тут, конечно, не обошлось без личностного фактора. Я имею в виду, что резкий подъём народников в период избирательной кампании тесно связан с фактором личной популярности молодого лидера правоцентристов Себастьяна Курца. 31-летний политик, самый молодой в мире министр иностранных дел, сделал за несколько лет головокружительную политическую карьеру, добившись некоторое время назад поста лидера АНП.

И С. Курц способствовал тому, что правоцентристская АНП взяла ещё больше вправо, в сторону консерватизма. Австрийский политолог Петер Фильзмайер подчёркивает, что оставаясь, как и его однопартийцы, «принципиальным европеистом», А. Курц умело сыграл «на поле» АПС, сумев оттянуть от неё часть консервативного электората. Народники поставили вопросы о принятии серии жёстких законов, «национализирующих» австрийский ислам (вплоть до того, что государство берёт на себя ответственность начислять зарплату имамам), запрещающий ношение для женщин никаба и т. д. АНП активно выступила против расширения для Австрии квоты на приём беженцев со стран Юга и Востока. Увидев, что «ветер дует в их паруса», народники просто спровоцировали проведение всеобщих законодательных выборов этой осенью; на регулярной основе они состоялись бы в 2018 г.

Данная риторика принесла свои плоды. Если на прошлых выборах рейтинг поддержки АНП составлял 24%, то на сей раз народники прибавили сразу 7,5 пунктов и заняли первое место с 31,5% голосов и 62 парламентскими мандатами. АНП показала, что «закон второго места», когда в странах ЕС на очередных выборах потери несёт прежде всего второй по силе партнёр в «большой коалиции» не носит абсолютного характера.

Заметно прогрессировала и АПС. «Свободники», правда, рассчитывали на большее: ещё в прошлом году опросы сулили им вообще первое место. Но в итоге АПС прибавила более пяти процентов и с результатом 26,0% (и 51 депутатский мандат) подтвердила свой статус третьей народной партии в республике. Многие эксперты полагают, что перспектива чисто буржуазного, правого большинства в Национальном совете выглядит сегодня вполне реалистичной.

Ну а что же ведущая на день голосования политическая сила страны – Социал-демократическая партия Австрии (СДПА)? Конечно, говорить о её провале не приходится, коль скоро эсдеки сохранили и своё депутатское представительство (52 парламентария), и свою электоральную базу (26,9% против 26,8% в 2013 г.). Но если у буржуазных партий мы увидели явный электоральный подъём, то старейшая, функционирующая ещё с 1889 г., партия в стране явно вошла в полосу стагнации.

И для этого тоже есть свои объяснения. Длительное, многолетнее нахождение во главе правительства (при этом в «большой коалицией» с ведущей буржуазной партией!) постепенно привело к потере динамизма. Собственно, это проявилось в результатах голосования: социал-демократы ничего особо не потеряли, но новых сторонников ни слева, ни справа также не приобрели. Избиратели не увидели какого-то яркого, специфического «социалистического» профиля в реальной политике главной «партии власти» в последние годы. В общем и целом социально-экономическая политика исполнительной власти в последние годы представляла собой вариантэклектичного центризма. Только в предвыборные недели руководство СДПА «вдруг» вспомнило о желательности социального перераспределения и задумалось о системе минимальной оплаты труда…

СДПА, имеющая мощнейшие связи с профсоюзным движением, традиционно держащая в своей орбите многочисленные социальные молодёжные, женские и культурные организации, так и не сумела воспользоваться в своих интересом этим «социальным веером» возможностей. В личностном плане СДПА также уступила своим соперникам. В ходе кампании «титул» самого популярного политика быстро захватил С. Курц, узнаваем был и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе.

А вот социал-демократам «персональный ресурс» не сильно помог, хотя речь шла о канцлере республики! Но дело в том, что заменивший после провала социал-демократов на президентских выборах Вернера Файмана в 2016 г. в канцлерском кресле (и на посту председателя СДПА) Христиан Керн оказался далеко не харизматичным политиком. Да и вряд ли человек, пришедший на высший партийный пост с должности президента Австрийских железных дорог мог вдохнуть в пожилую партию слишком свежий ветер. Наблюдатели писали, что «Керн пытался говорить на «рабочем языке», но делал это как топ-менеджер…»

Но если социал-демократы, скажем откровенно, «остались при своих» (хотя, по сути, речь идёт о политической неудаче), то вторая по влиянию партия левого спектра («Зелёные – Зелёная альтернатива») по-настоящему оказалась 15 октября в состоянии катастрофы. Австрийские «Зелёные» до сих пор считались одной из самых сильных экологистских партий «Старого Света». На прошлых выборах их поддержали свыше 12% избирателей, партия участвует в ряде земельных правительств. Именно бывший лидер «Зелёной альтернативы» Александр ванн дер Беллен вырвал в «третьем» туре (благодаря необычной для европейской страны практике «переголосования») президентских выборов победу. На этот же раз экологисты получили лишь всего 3,3% голосов и не попали в нижнюю палату парламента.

Во многом это случилось из-за раскола «Зелёных» и создания нового политического субъекта социал-либерального толка, т. н. Списка Петера Пильца, прошедшего в Национальный совет с 5% голосов и 9 депутатами. В ряды этого персоналистского движения вошли бывшие члены «Зелёных» и СДПА, что нанесло удар и по одним, и по другим. «Зелёные», похоже, получили удар смертельный…

Вне зависимости от того, войдут ли в новую правительственную коалицию социал-демократы (разумеется, уже как младшие партнёры) или нет, в общеполитическом плане итог федеральных выборов для них иначе как неудачей назвать нельзя. Партия потеряла статус первой по влиянию политической силы страны, при том произошло это в пользу младшего партнёра по коалиции. СДПА лишь повторила (правда, в гораздо более мягкой форме) дорогу многих других социал-реформистских партий, что лишь очередной раз напоминает о глубоком кризисе европейского левоцентризма.

Конечно, показатель СДПА для многих социалистов, ранее бывших у власти (возьмём хотя бы для примера греков и французов), сегодня кажется недостижимо заоблачным. Но ведь всё познаётся в сравнении. В 1970-е гг. за СДПА голосовали 50% избирателей, в 1980-е – более 40%, в последние два десятилетия – твёрдо более 30%. А сейчас социал-демократов побеждает партия, во главе которой стоит 31-летний политик, не сумевший даже получить высшее образование…