Прорыв Саакашвили: незаконно, но «демократично» 

Начало осени порадовало нас не только единым днём голосования в России, но и свежими новостями c Украины. Там опальный экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы оспорить лишение его гражданства указом Петра Порошенко в украинском суде. Замечателен способ возвращения Михаила Николаевича: сторонники Саакашвили буквально занесли его через границу Польши и Украины, прорвав пограничный кордон.

В мае 2015 года Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, дающий Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Вскоре после тот был назначен главой Одесской области. В течение следующих полутора лет на этом посту Михаил Николаевич неоднократно критиковал украинскую власть, в том числе ближайшее окружение Порошенко, затем и его самого за коррупцию, казнокрадство и неэффективное управление. В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с поста председателя Одесского ОГА, обосновав уход коррумпированностью власти. Через два дня Пётр Порошенко подписал это заявление.

Уйдя с поста губернатора, Михаил Николаевич не прекратил свою политическую активность. Он заявил о создании новой партии «Рух нових сил» («Движение новых сил») и объявил о начале всеукраинского турне с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Под лозунгом «Последняя зима этой Рады» Саакашвили обещал до конца февраля вывести на митинг перед украинским Парламентом миллион человек. Параллельно с этим Михаил Николаевич провел несколько ключевых в его новом политическом движении встреч. Союзников Саакашвили нашел в лице председателя оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко; мэра города Львова Андрея Садового, который возглавляет партию «Самопомошь»; бывшего главы СБУ Валентином Наливайченко, создавшего партию «Справедливость»; соруководителей партии «Демократический Альянс» Василием Гацько и Викторией Пташник и других.

Однако зимой экс-губернатор своё турне прекратил. Весной 2017 года Генеральная прокуратора Украины заявила о подозрении Теймураза Нашнианидзе, главы благотворительного фонда Саакашвили, в отмывании денег. Между тем сам Михаил Николаевич практически остановил свою публичную политическую деятельность. В конце июля 2017 года Пётр Порошенко подписывает указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Соответствующий указ не обнародуется, каких-либо комментариев ни Президент, ни его администрация по этому поводу не дали.

Лишённый гражданства экс-губернатор заявляет о незаконности его экстрадиции и о планах возвращения на Украину. Его штаб публикует анонс перехода через украинскую границу 10 сентября на КПП «Краковец» в нескольких десятках километров от Львова. Утром того же дня на украинской стороне начинают собираться соратники бывшего президента Грузии и одесского губернатора — встречать решившего вернуться политика. Большинство активистов были с партийными флагами: флагами партии Саакашвили «Рух нових сил» и союзной «Справедливости». У многих на руках были повязаны ленточки разных цветов — оранжевые, золотые, розовые, салатовые. По словам некоторых очевидцев, таким образом участники встречи идентифицировали принадлежность к какой-то определенной партии; по словам других — к какой-то территории. Помимо демонстрантов были и люди в военной форме. Охранять порядок и встречать Михаила Николаевича приехали люди из националистической организации «УНА-УНСО» (признана в России экстремисткой и запрещена), добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс». Прибыли на встречу и грузинские соратники экс-губернатора, в том числе глава общественной организации «Свободная Зона» Коба Хабази. На пропускном пункте, где планировался переход, уже с утра сторонниками Саакашвили в нескольких десятках метров от границы был разбит палаточный лагерь. Пограничная служба также подготовилась к грядущему переходу: рядом с КПП стоял кордон полицейских и несколько автобусов с силовиками. Политика там ждали к полудню.

Но к часу дня стало известно, что Михаил Николаевич изменил планы и поедет поездом через пропускной пункт «Мостиська» в 20 километрах от первоначального. Свои действия политик объяснил скоплением провластных украинских провокаторов, «титушек», у КПП «Краковец». Вместе с ним в поезд сели многие его политические союзники: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко и Виктор Чумак. На границе поезд остановили. По громкой связи было сообщено, что поезд не пойдет, пока в нём сидит человек, который не имеет права въезжать в Украину. Остановка продолжалась более полтура часов и закончилась тем, что экс-президент вместе с другими политиками сошли с поезда. К этому времени встречающие на украинской стороне активисты успели перебраться к КПП «Мостиська», найти несколько машин с титушками и проколоть их автомобилям колёса.

В пять вечера Саакашвили решил въезжать через пропускной пункт «Шегини». К его приезду к КПП там уже успело собраться несколько десятков активистов. Пограничники, кто в обмундировании, кто без, выставили цепь и сдерживали бушующую толпу. Встречающие кричали «Миша, возвращайся домой!», вступали в споры с военными, матерно оскорбляли Петра Порошенко, свистели и смеялись. Толкотня, во время которой прибывали всё новые и новые активисты, продолжалась в течение еще полутора часов.

В конечном итоге человеческая масса просто смела тонкую цепь сотрудников «Шегини» и понеслась на нейтральную территорию. Очевидно, кому-то показалось, что его толкнул пограничник, он толкнул в ответ, это заметили, и в итоге на волне адреналина толпа ринулась навстречу любимому политику. Михаил Саакашвили вышел на нейтральную территорию со стороны Польши, где обезумевшие от счастья люди просто схватили его в кольцо и понесли назад — на Украину. По пути от границы до Львова, где была намечена пресс-конференция, активисты пели хором гимн Украины, кричали «Слава Украине!», «Ура!» смеялись и хлопали в ладоши. Такой радикальный способ вернуть Михаила Николаевича в страну можно объяснить изнурительно долгим ожиданием: соратники Саакашвили ждали почти 12 часов с восьми утра и до восьми вечера.

Оказавшись на Украине, Михаил Николаевич заявил: «Не было никакого прорыва. Я не прошел, меня взяли на руки и перевели через границу, — сказал он. — Это сделал народ Украины».

Во Львове политик сообщил, что приехал только оспорить лишение его гражданства в суде. Однако 16 сентября он выдвинул три требования к властям Украины: о создании антикоррупционных судов, об отмене депутатской неприкосновенности и о принятии нового избирательного закона. Вместе с тем Саакашвили анонсировал новое турне по стране с целью «собрать [требования] по всей Украине» до 17 октября.

Со стороны украинских властей реакция на прорыв границы была неоднозначной. Пётр Порошенко назвал события нарушением «конституционного принципа неприкосновенности государственной границы» и добавил, что дело не требует никаких дополнительных политических комментариев. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что незаконно пересёкших границу ждёт уголовная ответственность. По поводу самого Саакашвили Юрий заявил: «Я как генеральный прокурор чётко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы». Он также порекомендовал Михаилу как можно скорее решить вопрос со своим гражданством. Примечательно, что возвращение Саакашвили на Украину не вызвало каких-либо резких контрмер. Например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что не планируется проводить какие-либо мероприятия в связи с приездом экс-губернатора в столицу. По мнению политолога, директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, украинская власть не решается на радикальные действия, так как боится ответственности:

«Неожиданное появление Саакашвили в Украине заставило самоопределяться власть, СМИ, общественное мнение и оппозицию. Больше всего встревожена власть. «Звонок другу» в Кремль ничего не дает. Владимир Путин и так уже 10 лет сражается с Саакашвили. Украинская власть не знает, что делать с прорвавшимся в Украину бурным и непредсказуемым Саакашвили. Там все растеряны и уходят от ответственности за принятие радикального решения относительно жизни и судьбы Саакашвили на Украине.

Одни уверены, что как быстро появился Саакашвили, так и быстро исчезнет с политического небосклона Украины. Другие тихо радуются, что Саакашвили критикует власть украинского президента и портит ему настроение, но боятся протестовать вместе с ним. Третьи смиренно ожидают «украинского чуда» за 70 или 150 дней от Саакашвили и надеются найти свое место в новом политическом раскладе. Четвертые терпеливо ждут сенсационного сообщения об удачном покушении на Саакашвили со стороны разгневанной и испуганной киевской власти, которой неуемный и смелый грузинский оппозиционер мешает воровать и править слабым украинским народом».

Так или иначе, возвращение Михаила Саакашвили на Украину привнесет новое движение в политическую жизнь этой страны. По мнению большинства политиков и политологов, являясь марионеточной персоной, бывший грузинский президент стал поводом для консолидации политической оппозиции. Поддерживаемый гораздо более влиятельными политиками, например, Юлией Тимошенко, Михаил Николаевич исполняет роль «ракеты-носителя», которая движимая от украинской границы и до Парламента народным признанием приведёт нужных персон к власти в Украине.