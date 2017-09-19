Гудк-of или Зюган-off

Прошедшие в Москве 10 сентября муниципальные выборы показали, что столичная политика меняется. Хорошо известно, что городские власти взяли на этот раз на вооружение новую тактику: они не старались, как ранее, максимально поднять явку избирателей на выборы, а, напротив, пытались как можно сильнее её снизить. С этой целью была предпринята попытка по возможности вообще скрыть от населения сам факт проведения выборов: в городских СМИ (печатных и электронных) о грядущих выборах ничего не сообщалось, информационные плакаты от УИКов на подъездах не вывешивались, а возможность досрочного голосования для уезжающих была по решению МГИК обставлена системой ранее не применявшихся препон, максимально затруднявших проведение данной процедуры. Только после того, как председатель ЦИК Элла Памфилова за три дня до выборов прямо пригрозила главе МГИК Валентину Горбунову перспективой полной отмены итогов сентябрьских выборов в Москве, на подъездах начали с большим скрипом размещать информационные плакаты – в некоторых районах Москвы это делалось накануне голосования, за 15-20 часов до открытия избирательных участков.

В таких условиях вести открытую агитационную кампанию «Единая Россия», естественно, не могла.

Она ограничилась адресной работой с двумя категориями населения: бюджетниками (которых различными способами вынуждали прийти на участки и «правильно» проголосовать) и частью пенсионеров (которым через соцработников выдавались визитки с «заветной пятёркой» фамилий). Властная вертикаль Москвы рассчитывала, что в условиях ожидавшейся крайне низкой явки (~10%) этого вполне хватит, чтобы обеспечить «Единой России» абсолютную победу практически во всех районах. Как показала практика, подобный подход в целом достаточно хорошо сработал, но далеко не во всех местах, оставив вне контроля «единороссов» советы депутатов не менее 20% муниципальных образований Москвы.

Другой особенностью прошедших выборов стал крупный успех либеральных сил – прежде всего, партии «Яблоко», получившей около 12% разыгрывавшихся мандатов (177 из 1502). Кроме этого, ещё несколько десятков мандатов получили представители более мелких либеральных партий («Парнаса» и др.) в совокупности с самовыдвиженцами той же политической ориентации. Это дало основание организатору предвыборного проекта https://gudkov.ru/ Дмитрию Гудкову объявить, что «проект Гудкова» получил 267 мандатов на муниципальных выборах в Москве, и заявить о собственных амбициях на выдвижение в мэры Москвы от «демократических сил».

На самом деле, основной вклад в успех «Яблока» дал, скорее всего, вовсе не новоявленный «проект Гудкова», а собственный бренд этой партии, имеющей традиционно солидный сегмент электората в столице, профессиональные навыки работы и авторитет опытных руководителей типа Явлинского и Митрохина (которых деятели вроде Дмитрия Гудкова и Максима Каца уже намылились чуть ли не «отправить на свалку истории»). Гудков пытается пиариться и паразитировать на «яблочных» успехах, произвольно интегрируя всех выдвиженцев «Яблока» в свой «проект», при этом зачастую не спрашивая их согласия.

Как уже отмечали политические эксперты, «штаб Гудкова», состоящий в основном из набранных по объявлению представителей «офисного планктона» и студентов непонятных постсоветских вузов, обучающихся «менеджерским» специальностям, в действительности представляет собой всего лишь бизнес-проект, основанный на принципах коммерческого маркетинга, ничего общего не имеющих с испытанными выборными технологиями. Большинство сотрудников этого штаба имеет крайне низкую квалификацию, а практика их деятельности изобилует примитивными техническими ошибками в вопросах исследования предвыборной обстановки на местах, подготовки документации, изучения нарезки избирательных округов и участков, подсчёта голосов и мандатов по итогам выборов и т.п.

Так что присваивать прошедшим в столице 10 сентября выборам штамп «оф Гудков» представляется шагом сомнительным (или, по крайней мере, преждевременным), а основанные на этом мэрские амбиции Гудкова-младшего выглядят спорными, если не сказать забавными.

Отметим, что «Яблоко» теперь полностью или преимущественно контролирует советы депутатов во многих муниципальных округах на территории ЦАО, ЗАО и ЮЗАО: Тверской, Якиманка, Хамовники, Дорогомилово, Кунцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Академический, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский. Запутанная ситуация складывается в округах Зюзино, Красносельском, Пресненском, Раменки и ряде других. Частично это положение распространяется на некоторые округа в САО и СВАО (Аэропорт, Сокол, Тимирязевский, Останкинский).

Легко видеть, что целый ряд из перечисленных районов ранее входил в так называемый «красный пояс Москвы», где «партия власти» нередко уступала свои позиции левых силам – прежде всего, КПРФ. Но на прошедших 10 сентября в Москве муниципальных выборах КПРФ потерпела не просто поражение, а настоящую катастрофу, получив всего 44 депутатских мандата – в 5-6 раз меньше того, что имела до этого. С большой долей уверенности можно говорить, что нынешний электоральный провал КПРФ в Москве стал следствием погрома в столичной парторганизации, проведённого командой Зюганова – Рашкина в 2009-2011 гг. Дееспособного актива в столице у КПРФ почти не осталось.

В этих условиях не удивительно, что территории бывшего «красного пояса Москвы» стали активно захватывать либералы: свято место пусто не бывает. Особенно рельефно данная тенденция выступает на примере Гагаринского района, который на протяжении многих лет был зоной влияния коммунистов, а теперь оказался под полным контролем «Яблока»: 10 сентября представители этой партии завоевали все 12 депутатских мандатов в Совете депутатов муниципального округа Гагаринский.

Острый кадровый голод привёл к тому, что МГО КПРФ пришлось выдвигать в депутаты преимущественно не собственный актив, а лиц, набранных со стороны: из 1300 кандидатов в муниципальные депутаты от КПРФ большинство даже не состояло в партии. Это в полной мере касается и избранных 44 депутатов от КПРФ, среди которых количество членов партии можно пересчитать по пальцам. Более того, среди кандидатов от КПРФ оказалось немало лиц, «позаимствованных» у либералов, т.е., не только не имеющих никакого отношения к КПРФ, но и весьма далёких от коммунистических взглядов. Не случайно штаб Гудкова на своей отчётной инфограмме (https://gudkov.ru/) отмечал то 13, то даже 19 (сами толком разобраться не могут!) из 44 избранных депутатов от КПРФ не красным цветом, а зелёным, оценивая данных депутатов как своих сторонников, чисто формально выдвигавшихся от КПРФ. Отметим, что в Останкинском районе – единственном, где КПРФ формально получила большинство депутатских мандатов (7 из 12) – трое из семи избранных депутатов-«коммунистов» на самом деле участники «гудков-проекта», что, по-видимому, даёт реальный контроль над советом депутатов не «главной компартии», а опять же либералам.

В общем, если обозначать итоги описываемых выборов каким-либо ярлыком, то тут, скорее, подойдёт не «Гудк-of», а «Зюган-off».

Что касается других зарегистрированных компартий («Коммунистов России» и «РОТ Фронта»), то они не получили на окончившихся выборах ни одного мандата. В этих условиях интересно положение пока ещё незарегистрированной Объединённой коммунистической партии. Выступление активистов ОКП формально нельзя назвать удачным. Из 6 муниципальных депутатов у этой партии осталось только двое: Ольга Шведова (заняла первое место по своему округу в районе Хорошёвский) и Сергей Довгаль (третье место по 5-мандатному округу в районе Тимирязевский). Всего ОКП выдвинула 19 человек (трое шли от КПРФ, по одному – от «эсеров» и «комросов», остальные были самовыдвиженцами), и большинство из них заняли по своим округам места в диапазоне 11-18, а депутат многих созывов Виталий Королёв и вовсе провалился, оказавшись лишь на 25 месте.

Тем не менее, сейчас по депутатскому ресурсу МГО ОКП превзошла столичные отделения «комросов» и «рот-фронтовцев», выйдя на позицию главной несистемной левой партии в столице. Более того, в ряде мест ОКП показала себя сильнее КПРФ: избранные депутаты Шведова и Довгаль, а также кандидаты Василий Анохин, Илья Гоциридзе, Андрей Карелин, Евгений Фёдоров (большинство из которых имело реальный шанс на успех на прошедших выборах) по своим округам полностью или преимущественно превзошли результаты выдвиженцев КПРФ. Таким образом, дошло до смешного: если раньше КПРФ имела обыкновение обвинять менее массовые компартии в «спойлерстве», то теперь получается ситуация обратная: упомянутые кандидаты от ОКП с полным правом могут именовать «спойлерами» представителей КПРФ, выдвигавшихся по соответствующим округам. В общем, как аукнулось, так и откликнулось, а руководители КПРФ теперь в полной мере пожинают плоды разгрома столичной парторганизации, который они осуществили своими руками 6-8 лет назад.

Да, ОКП пока слаба организационно, и не могла уже на этих выборах захватить прежние КПРФовские мандаты – чем и воспользовалось «Яблоко». Но ситуация не стоит на месте. Коммунистический электорат сам по себе никуда не делся, что даёт ОКП возможность постепенно его переключить на себя, всё больше вытесняя КПРФ в Москве с данного сегмента электорального поля, и со временем вернуть «красный пояс Москвы» под контроль левых сил – только уже настоящих, а не скомпрометированных оппортунистическими прогибами (как перед властью, так и перед либеральной «оппозицией»). Думается, в будущем у Объединённой компартии есть все перспективы стать флагманом отечественного левого движения.

Андрей Карелин