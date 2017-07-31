Довыборы в Башкортостане: зачем и почему?

Башкортостан был и остаётся одним из самых специфических регионов России, национальные, религиозные и политические особенности которого создают сложные механизмы распределения власти. Ближайшее крупное политическое событие, которое пройдёт в республике, это муниципальные выборы и многочисленные довыборы сентября 2017 года. А именно будут выбраны белорецкие и бирские муниципальные депутаты и представители в совет Юматовского сельского поселения. Параллельно в республике проходят 168 кампаний по так называемым довыборам, где будет разыгран 201 мандат муниципального депутата.

Примечательно то, что объявляли кампании, проводят их и будут подводить итоги два разных состава ЦИК Башкирии, недавние скандалы вокруг которого создают негативную атмосферу. «Диссернет» заинтересовался главой избирательной комиссии Хельдаром Валеевым. Дело о возможном лишении его докторской степени не закрыто до сих пор, что в принципе не помешало ему переизбраться. Сам по себе скандал не так важен, но то, что к главе комиссии будет приковано чуть больше внимания, чем обычно, вызывает сдержанную надежду на то, что выборы будут чуть-чуть прозрачнее, чем обычно. Тем более что в новом составе ему нельзя попасть в еще один скандал, который может стоить ему должности. В целом же ЦИК республики сохраняет полную лояльность к правящим кругам.

В середине июля в интернете появился ролик с компроматом на Рустэма Хамитова, где были показаны шикарные усадьбы, якобы принадлежащие главе республики. Конечно же, не забыли и о нереализованных «стройках века» Башкирии – заводе гидротурбин в Уфе, каскаде ГЭС на реке Уфе и многом другом.

Особенностью нынешнего главы республики является стабильное непостоянство: придя с либеральными лозунгами, он внезапно начинает играть в восточного хана, не справляясь с ролью, пытается быть мягким к оппозиции и в довершении временами вспоминает про пантюркский мир, наезжая в Киргизию, и потом сам же критикует такие настроения. Даже самые большие фанаты не рассматривают Хамитова как претендента на следующий срок. С весны 2017 года появились слухи о его преждевременной отставке, которой, однако не случилось, но, скорее всего, его заменят. Например, Тимербулатом Каримовым – зятем Сеченова, мэром города Плёс, выходцем из Башкирии и благодаря своим связям человеком, рассчитывающим туда вернуться сразу в кресло главы республики, или ставленником Хамитова Рустэмом Мардановым.

Оценивая эти кандидатуры, можно сразу заметить их неравноценность.

Можно назвать ещё 6-7 кандидатов, но они мало влиятельны и, скорее всего, проиграют этим двум. Как ни странно, многое сейчас зависит от самого Хамитова. Будет ли он продолжать поддерживать своего выдвиженца или примкнёт к коалиции Каримова, за что ему, по некоторым утверждениям, уже обещано неплохое кресло в совете директоров Роснефти, которая, обладая гигантскими ресурсами влияния, до последнего будет пытаться продвинуть своего кандидата в ключевом энергетическом регионе.

Как бы там ни было, эта закулисная борьба вносит некоторую нестабильность и неопределённость, и крупные довыборы вполне могут являться ничем иным, как попыткой создания надёжной базы для прохождения муниципального фильтра нужного кандидата.

Сейчас регистрация кандидатов проходит несколько вяло, в основном регистрируются центральные политические партии и самовыдвиженцы, которых оказалось достаточно много. В некоторых районах есть лишь один кандидат, который позволяет сделать выборы альтернативными. Как всегда, особое место занимает «Единая Россия», которая выставляет везде по одному кандидату на каждое место, вопреки сложившейся традиции. Официально партия руководствуется итогами свежих праймериз, которые были, скорее, нужны для выборов в региональный парламент, чем для этой очень мелкой кампании.

Небывалую активность проявляет ЛДПР, стараясь выставлять на каждом участке по кандидату. Спецификой партийной активности в Башкирии традиционно является высокая активность партии «Патриоты России», которая на федеральном уровне всегда добивается более чем скромных результатов. «Патриоты» стараются выдвигаться если не везде, то по крайней мере там, где имеют выигрышные фигуры. КПРФ проявляет малую активность, некоторые мандаты даже пропускает, что странно для такой крупной и влиятельной партии региона.

Две последние замыкающие партии в регионе — Партия социальной солидарности и Альянс зелёных — остались непричастны к выборам и практически не проявляют даже показной активности. И, как всегда, особое место занимают самовыдвиженцы, которые пытаются пролезть во все пустые ниши на муниципальных выборах. Причём это не агенты каких-то партий, а вполне реальные кандидаты, готовые бороться за власть. Но стоит заметить, что чаще всего они представляют интересы так называемых национальных групп в республике, а именно башкир и башкирских татар. Они являются традиционными враждующими лагерями в местной политике. Вся необычность ситуации в том, что в этот раз этого соперничества не наблюдается и национальный фактор пока сильно не выпячивается.

Кроме всего прочего, стоит подробнее взглянуть на праймериз «Единой России», которые формально были организованны для этих самых довыборов. Заметим также, что эти праймериз плохо освещались прессой, вопреки обыкновению ЕР устраивать помпезные мероприятия. Казалось бы, зачем для такой крохотной кампании организовывать праймериз? Секрет прост: руководство регионального отделения партии приняло решение, что эти же праймериз будут действительны и для выборов в региональный парламент в 2018 году. То есть эти незаметные праймериз помогут продвинуть подходящих кандидатов на выборы в Курултай и создали базу из проверенных людей для выборов значимого субъекта власти, которые совпадут с всероссийской президентской кампанией.

Вернёмся, однако, к самим довыборам. Почему такая большая масса муниципальных депутатов одномоментно потеряла доверие власти или решила отправиться в неоплачиваемый отпуск? Странно, что 200 человек вдруг добровольно отказались от своих мандатов. Скорее всего, произошла некоторая ротация кадров, ненужных неблагонадёжных депутатов попросили подвинуться. Оставили лишь неотягощённых плохими историями, но поскольку тех, кто «с историями», оказалось много, пришлось организовывать масштабную кампанию. И эта масштабность оказалась на руку многим игрокам. Участие в такой кампании — это и репетиция перед выборами Курултая, и шанс негромко провести праймериз для «Единой России».

По закону жанра, когда происходят манипуляции с законодательной властью, это попытки повлиять на исполнительную. Понятно, что Хамитов вряд ли сохранит свой ответственный пост, а кто займёт его, непонятно, поэтому такой шаг — это подготовка механизма для прохождения нужного кандидата. Дополнительная сложность в том, что выборы Курултая совпадут с выборами президента, а значит, полюбившиеся всем карусели будут сложно осуществимы. Да, и избирательная комиссия при всей своей лояльности не сможет серьезно помочь из-за недавних скандалов. Протолкнуть в региональный парламент своих будет сложно, а, следовательно, надо использовать второй шанс, а именно муниципальных депутатов. Стало быть, довыборы кому-то очень нужны как дополнительная страховка на муниципальном фильтре.

Антон Арутюнов