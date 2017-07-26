Чего ждать от региональных выборов?

В начале сентября 2017 года в России пройдут выборы глав 16 регионов. Наиболее пристального внимания заслуживает ситуация, складывающаяся в республике Бурятия, где проходит, пожалуй, самая активная избирательная кампания за последние годы.

Первый глава Бурятии Вячеслав Наговицын мог бы стать убедительным кандидатом на третий срок, тем более что нормативно после смены названия должности «президент» на «глава республики» исчезла и последняя юридическая преграда. Наговицын пользовался достаточным влиянием и уважением как в регионе, так и на федеральном уровне. Однако по ряду причин, в числе которых некоторые называют коррупцию и утрату доверия, глава региона теряет политический авторитет и уходит в добровольную отставку в феврале 2017 года.

После отставки Наговицына центр посылает в регион одного из перспективных и молодых политических деятелей – Алексея Цыденова, заместителя министра транспорта РФ. В наследство ему досталась крайне непрозрачное распределение власти внутри субъекта, а главное, появился неожиданно сильный конкурент в лице Вячеслава Мархаева, руководителя регионального отделения КПРФ и бывшего сенатора. Фактически с февраля 2017 года разыгрывается сложная схема между двумя выше обозначенными фигурами – Цыденовым и Мархаевом. Цыденов выдвинулся от партии «Единая Россия», Мархаев – от КПРФ, Цыденов как врио главы региона без труда проходит муниципальный фильтр, а Мархаев испытывает некоторые трудности, и вообще стоит заметить, что этот барьер планировали упростить, но из-за затяжки в принятии законопроекта он так и остался преградой на пути внесистемных кандидатов.

К тому же Мархаеву было сложнее из-за того, что он конкурирует со своего рода спойлером этих выборов – Батодалаем Багдеевым от «Коммунистов России», которого Мархаев обвинял в попытке давления на коммунистов в районных советах депутатов при прохождении все того же муниципального фильтра. В продолжение этой сложной игры Мархаев, понимающий, что теряет рейтинг поддержки, прибегает к радикальным мерам в виде каждодневного бессрочного пикетирования у разных органов власти в Улан-Удэ. Акции были немногочисленны и по большей части представляли собой ежедневные одиночные пикеты, особо не воспринимаемые региональной публикой, склонной к парохиальной культуре.

Тем временем врио губернатора оказался втянут в скандал с Прибалтийским лесхозом, а именно с увольнением директора хозяйства В. Н. Матайса, предположительно из-за халатности которого загорелся большой участок тайги. Некоторые общественные деятели республики начали выступать в защиту Матайса, однако Цыденов резко отверг идею оправдания преступного по его мнению поведения, о чем выложил пост в социальных сетях. Эта история примечательна не сама по себе, а тем, что смогла вызвать большой общественный резонанс, разделив местное общество на два лагеря. Важна эта тема еще и потому, что затрагивает традиционную для республики в последнее время проблему лесных пожаров, и то, как действующий глава справится с возгораниями весны-лета 2017, во многом повлияет на исход кампании. Добавляет некоторой остроты и то, что Мархаев набирал свой авторитет во многом благодаря созданию бригад пожарников-активистов в селах республики на базе местной компартии и сочувствующих.

Особого внимания также заслуживает и избирательная кампания в Ярославской области. Там ситуация аналогична бурятской, но имеет свои особенности. Там уже третий губернатор уходит с поста досрочно (Лисицын, Вахруков, Ястребов). Отставка последнего – С. Н. Ястребова оказалась, с одной стороны, внезапной, а с другой стороны, ожидаемой, так как, несмотря на уважение в регионе и федеральном центре, он был косвенно замешан в нашумевшем скандале с бывшим мэром Ярославля Е. Р. Урлашовым. Хотя губернатор и не был вовлечен в коррупционной круг, он подмочил свою репутацию в регионе, и поэтому как достаточно хорошо работающий функционер был переброшен в центр на должность замминистра природных ресурсов и экологии.

Для стабилизации ситуации в регионе на должность главы области пришел Д. Ю. Миронов, ранее занимавший различные посты в структурах МВД. Его образ можно охарактеризовать двумя основными чертами – «ставленник президента» и «борец с коррупцией». Эта неплохая комбинация позволила ему выдвинуться в кандидаты от «Единой России» и заручиться негласной поддержкой федерального центра.

Второй особенностью региона является традиционно высокая активность оппозиционных партий – ПАРНАСа и «Яблока», которые всегда занимают много мест в облдуме. От ПАРНАСа выдвинулся С. А. Балабаев, депутат ярославской думы, прославившийся разве что инициативой запретить увековечивание наследия Сталина и установить фиксированные обязательные выплаты за трудовой час. От «Яблока» выдвинулся Олег Виноградов, фигура интересная, так как он работал еще в команде мэра-уголовника Урлашова, но смог удачно выйти из дела, немного испортив себе имидж, и вынужденно ушел в оппозицию. Вступив в «Яблоко», он в течение полугода пребывания там был выдвинут на должность главы регионального отделения.

И первого и второго сдерживает муниципальный фильтр, который они надеются успешно преодолеть.

Виноградов рассчитывает на оставшиеся связи, Балабаев — на сочувствие. Проблема в том, что их программы практически идентичны, и они вынуждены конкурировать в одних группах электората, что создает дополнительные трудности. Другие кандидаты выглядят не так ярко и особенно не выделяются на политической арене области. Особенно выигрышно выглядит позиция исполняющего обязанности, но если он не попытается осуществить хотя бы показательные меры по улучшению если не уровня жизни, то хотя бы сферы ЖКХ или состояния дорог, то рискует уступить кресло губернатора «оппозиционерам», если они пройдут фильтр, конечно, и не будут зажаты «административным прессом».

Ситуация осложняется и тем, что параллельно будут проходить выборы в муниципальный совет депутатов города Ярославля, что, безусловно, сыграет свою роль. Как и в региональном парламенте, в муниципальном представительном органе всегда было много «оппозиционеров», но при этом новый состав совета плохо предсказуем, что создает неудобство как для правящей части ярославской элиты, так и для представителей протестующих, однако можно с уверенностью сказать, что оппозиция упустит либо муниципальный парламент, либо кресло губернатора, либо и то, и другое из-за малого количества ресурсов и сложности двойной агитации.

На этом фоне спокойной выглядит кампания в Калининградской области. Как всегда, там действует стандартный персонаж в лице врио губернатора Алиханова А.А., которого выдвинула «Единая Россия». Особенностью этого исполняющего обязанности является то, что он местный и прошел весь путь карьерного роста в правительстве Калининградской области, известен как автор среднесрочного проекта развития региона, достаточно молод, входит в подкласс «молодых и подающих надежды».

Как ни удивительно, в этом случае его основной конкурент из ЛДПР – депутат облдумы Е. В. Мишин. Занимая должность главы комитета по международным и межрегиональным отношениям, он сумел приобрести некоторый вес в регионе. Интерес здесь представляют «кандидаты второго эшелона». Так, кандидат от КПРФ И. А. Ревин, при котором случился раскол во фракции КПРФ в региональном парламенте, достаточно примечательная фигура. Ситуация была тем смешнее, что два пленума одновременно исключили состав конкурирующего пленума из партии, и непонятно, чем бы закончилась ситуация, если бы не административная поддержка, оказанная «пленуму» Ревина. Благодаря этому он смог остаться у руля калининградского КПРФ. При Ревине позиции КПРФ в регионе сильно ослабли. Разумеется, это объясняется и расколом, и появлением совсем неожиданного спойлера, который благодаря драке внутри партии смог подняться до вполне влиятельных позиций – это партия КПСС. Он смогла переманить недовольных политикой Ревина в свои ряды и сумела даже обеспечить себе представительство в калининградском парламенте и выдвинуть кандидата на губернаторские выборы – В. Т. Султанова.

И последней, но не менее яркой фигурой является кандидат от партии зеленых Е. С. Тимофеева, человек не местный, с невысокими шансами на победу, но последовательный сторонник продвижения зеленых программ сначала у себя на малой родине, а после переезда в Калининград и там. Самой громкой ее акцией был митинг против строительства калининградского дельфинария. Как видно, борьба обещает быть если не напряженной, то по крайней мере скандальной.

Новые субъекты РФ тоже не отстают по скандалам, связанным с губернаторской властью. После «возвращения» морской столицы России – Севастополя – в ее лоно в городе сразу же начинаются конфликты между исполнительной и законодательной властью, причиной становится юридический вакуум, возникший при вхождении субъекта в состав федерации. Изначально поддерживавшие друг друга Чалый и Меняйло быстро сорятся, их противостояние настолько острое, что к концу 2015 года ни одно решение законодательного органа не одобряется исполнительной властью и наоборот. После отставки сначала Чалого, а потом и Меняйло, в чем они друг другу очень помогли, из Москвы был прислан антикризисный менеджер – Д. В. Овсянников. Молодой и перспективный, он активно взялся за работу, первым делом сменил весь губернаторский аппарат. Как и ожидалось, «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Овсянникова.

Стоит заметить, что особого внимания заслуживают и другие кандидаты. Так, И. Ф. Ермаков — личность крайне примечательная, он начал политическую карьеру еще при Советской власти, успешно продолжил ее на Украине и не растерялся при переходе субъекта в состав России, сменив руководство региональным отделением «Сильная Украина» на аналогичное руководство российской партией «Патриоты России». Он является крайне влиятельным человеком в регионе и без труда проходит муниципальный фильтр, в его имущественной декларации значится только гараж, формально он не владеет другим недвижимым имуществом и транспортными средствами, что весьма странно.

Если говорить о богатстве, то, безусловно, будет лидировать кандидат от ЛДПР И. Г. Журавлев, который владеет всеми местными предприятиями по мусороперевозке, однако имеет плохую репутацию среди жителей города, поскольку, несмотря на монополизацию отрасли, качество ее сервиса оставляет желать лучшего.

КПРФ и зеленые прислали московских кандидатов в лице Кияшко и Штыкова. Скорее всего, они, несмотря на большой личный авторитет, не смогут претендовать на успех. И последний выдвинутый кандидат В. Л. Резанов остается «темной лошадкой», поскольку, будучи известным бизнесменом, он дистанцируется от этого образа, и единственное, чем он прославился, — это использование самокарикатур на основе интернет-мемов.

Однако самая необъяснимая ситуация случилась с кандидатом от партии «Родина», когда сначала беспартийный Вадим Колисниченко был выдвинут решением конференции партии, а потом оказалось, что этого не произошло. На этот счет существуют две версии, объясняющие случившиеся: первая, что в севастопольский филиал пришло письмо Журавлева с требованием признания конференции не состоявшейся; вторая, что конференции самой по себе не было, Колесниченко с нарушением процедур просто заручился поддержкой регионального отделения партии. В местной «оппозиционной» прессе пишут, что выдвижение Колисниченко могло сильно ослабить позицию присланного из Москвы губернатора.

Рассматривая на данных примерах ход начавшейся избирательной компании, можно заметить, что власть до конца не определилась, стоит ли активно допускать оппозиционных кандидатов. Административный ресурс и муниципальный фильтр, как всегда, являются основными препятствиями для внесистемных игроков. Но эти фильтры еще не заработали в полную мощность, поэтому остается неясным, решится ли власть организовывать полноценную конкуренцию в регионах.

Антон Арутюнов