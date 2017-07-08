Советское — значит отличное? Часть 3.

 

 

Часть 3 Истощение природных ресурсов и экологические проблемы

Экстенсивное развитие советской экономики в правление Брежнева уперлось в потолок, столкнувшись не только с дефицитом рабочей силы, но и с недостатком дешевых природных ресурсов.

Как отмечали составители “Программы”, внушительная часть вложений в сырьевые отрасли шла на восполнение ухудшавшихся условий эксплуатации естественных ресурсов. Затраты на такие капиталовложения были сопоставимы с возможной экономией за счет более эффективного использования сырья.1

Расходы на расширение добычи минерального топлива за 1960-80 годы выросли в 2,6 раза в пересчете на тонну продукта.2 За это время объемы добычи руды, потребной для получения тонны железа, выросли на 13%, для получения дополнительной тонны угля требовалось на 19% больше земельных работ. На 12% выросла необходимая глубина нефтяных скважин.3 В добыче сырья возрастала доля бедных, отдаленных и глубоко залегающих месторождений. Затраты на разведку новых залежей сырья выросли в 7-8 раз по сравнению с 1950 годом.4

Аналогичные проблемы возникли и в сельском хозяйстве, которое подошло к пределу освоения пахотных земель. В основных сельскохозяйственных районах европейской части страны крестьяне распахали 55-75% территории. Это превышало уровень густонаселенных стран Европы, составлявший 30-40%.5 Площадь пашни на жителя Союза уменьшалась с 1,04 гектара в 1960 году до 0,85 в 1980. Ученые предполагали, что расширение геологических работ, урбанизация и индустриальное строительство приведет к потере 13-15 млн.га. пахоты, тогда как резервы для расширения запашки составляли всего 40-42 млн.га, из которых больше половины находилось в суровых и отдаленных восточных регионах страны.6 За год из фонда пахотных земель выбывало порядка миллиона гектар, а рекультивировалось всего 570 тысяч. К 1980 году из 472 млн. га. сельскохозяйственных угодий порядка 220 млн.га. подвергалось эрозии.7 Содержание гумуса в почвах нечерноземной зоны СССР сократилось на 60%, что подрывало естественную урожайность.8

Компетентные органы не занимались на достаточном уровне некапиталоемкими видами мелиорации. Так, за 15 лет они прогипсовали всего 2,1 млн. га., а нуждалось в этой операции порядка 20 млн. га. земель.9 В целом, мелиорация была недостаточно развита. С улучшенных земель собиралось порядка 8% сбора зерновых, а для получения стабильных урожаев эта доля должна была дойти до 20-23%.10

В Советском Союзе возникла угроза истощения наиболее доступных лесов в европейской части страны. На нее падало 61% заготовок, хотя приходилось всего 16% лесной площади СССР.11 83% площади вырубались наименее экономичным сплошным способом, и лишь около трети этих вырубок восстанавливалось.12

СССР сталкивался с возрастающими трудностями и уперся в пределы развития, вовлекая в хозяйственный оборот все большие объемы первичных ресурсов. Помимо чисто экономических трудностей, экстенсивный путь развития приводил к ухудшению экологических условий и, как следствие, качества жизни советских граждан.

Лишь 16% водоотведения в 1980-е годы соответствовало нормам очистки.13 Темпы строительства очистных сооружений хронически отставали от скорости строительства новых индустриальных объектов. Аналогичная ситуация сложилось и в жилищной сфере, где порядка 80% канализационных вод сливалась без минимальной очистки.14 Усиливалось и загрязнение воздуха, возросшее в полтора раза за 1970-е годы.15 Менее трети загрязнявших воздух объектов были оснащены очистными сооружениями, причем треть из систем очистки работала неэффективно.16 Все это приводило к ухудшению здоровья населения, особенно крупных индустриальных центров, а устранение экологических проблем требовало больших капиталовложений.

 

Состояние транспорта и инфраструктуры

В поиске новых ресурсов Советский Союз был вынужден осваивать труднодоступные северные и восточные регионы. Как отмечала “Программа”, за 1970-е годы потоки энергии по направлению Восток-Запад увеличились более чем впятеро, с 130 до 710 млн. т. условного топлива.17 Еще за 1960-75 годы можно отметить сильное снижение доли европейской части в общесоюзной выработке сырья и первичных продуктов переработки, таких как уголь, нефть, газ, древесина, целлюлоза и минеральные удобрения.

Поскольку основные центры обрабатывающей индустрии и потребления сырья оставались в западных регионах, такой сдвиг на восток привел к резкому усилению нагрузки на коммуникации. Проблема заключалась в крайне низком уровне их развития. СССР вшестеро отставал от США по этому показателю.18

Как утверждает “Программа”, развитие железных дорог уперлось в потолок после ускоренной модернизации 1950-75 годов, когда большая часть составов перевели на тепловозную и электровозную тягу. Средняя скорость грузового поезда достигла пика еще во второй половине 1960-х годов, после чего стала снижаться.19 По оценкам специалистов, у 20% железнодорожной сети пропускная способность была полностью исчерпана, а у 3/5 сети загрузка превышала 80%.20

Аналогичная ситуация сложилась и в автомобильном транспорте. Ученые отметили, что расширение дорожной сети хронически отставало от численности автопарка. В 1960-е годы поголовье автомобилей росло в 1,8 раз быстрее, чем длинна дорог с твердым покрытием, а в 1970-е уже в 5,8 раз. Это привело к перегрузке автомобильных дорог у крупных центров.  Нерациональной была и структура дорожного строительства. Лишь треть новых дорог снабжалась твердым покрытием, остальные засыпались гравием и приходили в негодность за пару лет эксплуатации.21 Бездорожье в сельской местности приводило к потерям 8-12% продукции сельского хозяйства.22

Негативное влияние на общественное хозяйство оказывал и плохой технический уровень складской инфраструктуры.23 Нехватка закрытых складских помещений, которых недоставало для хранения порядка 10 млн. тонн товаров, порождала  перебои в снабжении, неритмичность и некомплектность поставок.24 Недостаточная емкость зернохранилищ не позволяла создавать страховые запасы в урожайные годы, что осложняло продовольственное снабжение страны.25

Плохим оставалось качество и распространение услуг связи. По обеспеченности телефонами (8,9 аппарата на 100 человек) СССР отставал не только от европейского уровня (23,4 аппарата на 100 жителей) но и от среднемирового. По утверждениям ученых, существовавшая система связи не отвечала требованиям оперативного управления производством.26 Общие потери, вызванные плохим состоянием транспорта и связи, составляли не менее 8% общественного продукта.27

 

Ресурсорасточительность

Итак, в правление Брежнева советская экономика исчерпала запасы наиболее доступных и дешевых ресурсов. Большая часть сельского населения была переброшена в городское производство. В сельской местности даже возник дефицит рабочих рук, которые приходилось отвлекать от прямых обязанностей и в экстренном порядке перебрасывать в деревню. Самые богатые и крупные месторождения минерального сырья истощались, а разработка новых требовала куда больших усилий и средств. Легкодоступные и самые урожайные земли были распаханы, леса подвергались усиливающейся вырубке.

В такой ситуации необходимо повышать отдачу от существующих ресурсов. О преградах на пути повышения продуктивности труда я уже рассказал. Столь же печальная ситуация была и с использованием минерального сырья, энергии и посевных площадей.

Так, затраты черных металлов на производство идентичной продукции в США были на 4/5 ниже советского уровня. Энергоемкость промышленности и строительной сферы СССР существенно превышала уровень большинства развитых стран Запада. Если брать страны СЭВ в целом, то энергоемкость национального дохода у них на треть превышала уровень развитых капиталистических государств.

Не способствовала экономии ресурсов и неожиданная для советской экономики раздробленность производства. Ведомственная разобщенность приводила к тому, что внушительная часть товаров длительного пользования выпускалась на мелких и неспециализированных предприятиях. Так, средняя мощность фабрик, выпускавших холодильники, составляла 200 тыс. штук в год (ведущие западные фирмы выпускали порядка 1,5-2 млн. штук), и увеличение этого уровня до 600 тыс. штук могло снизить издержки на 80%.28 Ведомственная замкнутость, раздробленность производства и слабая стандартизация приводили к необоснованному разрастанию парка оборудования, которое использовалось для ремонтов и изготовления деталей, не поступавших через централизованное распределение. В результате, в СССР число металлообрабатывающих механизмов превышало уровень США, Японии и ФРГ вместе взятых. Но больше половины этого оборудования использовалось в подсобных производствах, его выработка была в 5-20 раз меньше, чем на специализированных предприятиях. Хотя СССР по выпуску металлорежущих ЧПУ станков в 1988 году опережал Великобританию, США и Францию вместе взятые, отставая лишь от Японии,29 продуктивность советской металлообработки существенно отставала от американского уровня.

Весьма расточительными были и сами технологии добычи сырья. При разработке месторождений не извлекалось более 30% угля, 65-70% нефти, 20% железной руды и 25-30% фосфатов.30 Недостаточно активно применялась повторная переработка, в нее поступало меньше половины произведенного железа и треть меди, а алюминий и другие цветные металлы не перерабатывались в значимых количествах.31 Между тем, рециклирование алюминия сокращало энергоемкость производства и загрязнение атмосферы на 90%, а производство вторичной стали  требовало на 47-74% меньше энергии.32 Использование вторичной меди могло сэкономить порядка 85% энергозатрат.33 Западные страны достигли куда больших успехов в использовании вторичных ресурсов, чем СССР. Так, в 1985 году в Нидерландах на переработку отправлялось 40% алюминия, в ФРГ 34%, а в США 28%.34 США в 1988 году перерабатывали порядка 66% произведенной стали.35 Советский уровень переработки меди отставал не только от развитых стран, но и от среднемирового уровня, составившего порядка 40% в 1980-е годы.36

Исчерпание плодородных земель требовало  быстрого повышения урожайности. Урожайность естественных лугов в десять раз отставала от уровня развитых стран.37 Крайне низкой была и урожайность зерновых, составлявшая порядка 15 центнеров с гектара. По урожайности основных продовольственных культур Советский Союз отставал от США в полтора-три раза. Анализ долгосрочных тенденций показывает, что отставание со временем скорее возрастало, чем уменьшалось.

Ученые отмечали и расточительный характер водопотребления в аграрной сфере. Эта проблема была острой в засушливых регионах, где воды не хватало. Ее потери доходили до половины водозабора, эффективность орошения была очень низкой. В подавляющем большинстве ирригационных систем не было даже такой простой меры защиты от потерь, как бетонная облицовка – ей обладало меньше 10% сетей.38

Низкой оставалась и продуктивность животноводства. Это усиливало давление на зерновое хозяйство, поставлявшее корм скоту, и ухудшало торговый баланс, в котором существенную долю занимало кормовое зерно. Надои молока у советских коров практически не росли после 1970 года, а во второй половине 1970-х прекратился рост убойного веса скота. Общий выход продукции животноводства на тонну корма упал с 177 руб. в среднем за 1966-1970 гг. до 169 руб. в 1976-1980 гг.39Во второй половине 1970-х годов наблюдается и падение улова рыбы.40

Ситуация осложнялось нерациональным использованием животных белков. Так, лишь 45% молочного белка поступало пищевой промышленности, остальное использовалось на кормовые нужды в аграрном секторе. В результате, вырабатывая на 60% больше молочных белков на душу, чем США, советское хозяйство могло предоставить гражданам лишь 40% от американской нормы его потребления.41

Плохой была и продуктивность лесной отрасли. В условиях исчерпания доступных лесов выход полезной продукции с вырубленной древесины соответствовал американскому уровню 25-летней давности.42

Такая расточительность народного хозяйства не была проблемой в условиях доступности большого числа свободных рабочих рук, запасов минерального сырья и потенциальных пахотных площадей. В такой ситуации экономика могла быстро расти, сокращая отставание от развитых стран. Но к 1970-м годам, когда возможности расширенного использования этих ресурсов подошли к концу, старая модель перестала работать и произошло резкое замедление хозяйственного прогресса.

Отдельно следует упомянуть о колоссальных расходах на оборонные нужды. Они стабильно росли, в 1970-е годы сравнявшись с американскими и позднее даже превзойдя уровень США. Это бремя сложно оценить вполне точно. Американцы считали, что СССР тратил в 1960-80 годы на военные нужды порядка 10-15%  ВНП (американцы к 1975 году снизили оборонные ассигнования до 5% от ВНП)43 отечественные ученые доводили оценку советских расходов на военную сферу до 20%  ВВП.44

Ситуация осложнялась тем, что ВПК оттягивал на себя самые качественные ресурсы: лучшее оборудование, квалифицированную рабочую силу, организации труда и контролю качества военной продукции уделялось первоочередное внимание. По этой причине при пересчете масштабов ВПК на западные цены обнаружилось, что стоимость военной продукции и инвестиций в ее производство существенно недооценивались, тогда как в гражданском секторе была обратная картина. Как отмечал академик Яременко:

«…были времена, когда валютный курс составлял 50-60 рублей за доллар, но в инвестиционной сфере он составлял в этот период, может быть, 2 рубля за доллар, а в сфере производства оружия рубль был в два раза дороже, чем доллар. В некоторых сферах инвестирования оборонного сектора при переоценке предприятий оказалось, что долларовая оценка была в 10 раз выше рублевой.»45

Конечно, нельзя считать чрезмерные военные расходы единственной причиной замедления советской экономики: она всегда была милитаризована, долгое время развиваясь весьма быстрыми темпами. Но в условиях истощения традиционных источников экономического роста столь значительные непродуктивные затраты, отвлекавшие ресурсы от повышения производительности народного хозяйства и улучшения жизненного уровня, стали дополнительным барьером для хозяйственной модернизации.

  1. КП НТП, разд. 3.1, с 101
  2. Ibidem, с 105
  3. Ibidem, с. 104
  4. Ibidem, с. 105
  5. Ibidem, с. 107
  6. Ibidem
  7. Ibidem
  8. Ibidem, с. 462
  9. Ibidem, с. 108
  10. Ibidem, с. 465
  11. Ibidem, с. 111
  12. Ibidem
  13. Ibidem, с. 113
  14. Ibidem, с. 505
  15. Ibidem, с. 112
  16. Ibidem, с. 113
  17. Ibidem, с. 105
  18. Ibidem, с. 93
  19. Ibidem, с. 94-95
  20. Ibidem
  21. Ibidem, с. 95
  22. КП НТП, разд. 3.2, с.106
  23. КП НТП, разд. 3.1, с. 96
  24. Ibidem, с. 100
  25. Ibidem, с. 80
  26. Ibidem, с. 96
  27. Ibidem, с. 101
  28. Ibidem, с. 92
  29.  Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 682-683
  30. КП НТП, разд. 3.1, с. 106
  31. Ibidem
  32. “Мир восьмидесятых годов”, Сборник “A World Watch Institute”, с. 226
  33.  “Copper Recycling”,International Copper Association
  34. “Мир восьмидесятых годов”, Сборник “A World Watch Institute”, с. 227
  35. “Steel Recycling Rates”, Steel Recycling Institute
  36.  “Trends in Consumption and Production: Selected Minerals”, United Nations Department of Economic and Social Affairs
  37. КП НТП, разд. 3.1, с. 107
  38. Ibidem, с. 108
  39. Ibidem, с.81
  40. Ibidem, с.84
  41. Ibidem, с.84
  42.  Ibidem, с. 123
  43. A Comparison of. Soviet and US. Gross National Products,.1960—83, с. 5
  44. Г.И. Ханин, “Экономическая история России в новейшее время”, т. 1, с. 147
  45.  Ю.В. Яременко «Экономические беседы» Беседа десятая
Сергей Ларионов
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8-7-2017 Анализ, , , 42
Сергей Ларионов

Историк, житель Новосибирска.

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