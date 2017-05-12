Третья волна глобального кризиса и выход из него

В 2013-2015 годах в мировой экономике поднялась и опустилась, нанося урон и сея хаос, вторая волна глобального экономического кризиса. В 2016 году правительствам удалось вновь взять ситуацию под контроль. Курсы национальных валют стабилизировались, финансисты получили опору в виде доходных правительственных облигаций, а цены на сырьевые товары поднялись. Вместе с этим улучшился сбыт китайских промышленных товаров, поставляемых во множество стран. В рамках национальных рынков в первой половине 2017 года власти стали рапортовать о преодолении рецессии и возврате к экономическому росту. Подобные оценки зачастую сильно приукрашивают реальную картину, но общая стабилизация является фактом.

Эта стабилизация, как было показано выше, не отменила причин кризиса. Стоит ожидать, что в 2017-2018 годах вопрос глобального кризиса не будет закрыт. Экономический кризис останется самым актуальным и острым вызовом практически для всех стран мира. Россия и ее соседи (бывшие республики СССР) не явятся исключением, если только не сменят курс с неолиберального на новый, устраняющий глубинные основы кризиса. Неолиберальная политика исчерпала возможности стимулирования спроса, а теория не может дать кризису адекватного объяснения.

Экономисты этой школы настаивают на необходимости увеличения дозировок своей политики, тогда как необходим полный отказ от нее.

Борьба неолибералов с кризисом только углубила его и затянула, не сняв ни одного противоречия (см. Таблица 1). Эта политика обеспечивала временный успех властей, что всякий раз вело к зарождению и развитию новой волны кризиса. Нельзя сказать, что вторая волна кризиса была слабее его первого удара в 2008-2009 годах. Просто эти волны имели разные эпицентры и разные зоны наибольших разрушений.

Принципиально важно также, что преодоление второй волны кризиса не создало иллюзии победы над кризисом у широких слоев общества. Общее положение улучшилось куда менее чем в результате преодоления первой волны мирового кризиса. Эффект «победы над кризисом», вероятно, окажется не столь устойчивым, а третья волна кризиса будет сильнее двух предыдущих периодов его острого протекания.

Таблица 1. Неолиберальная экономическая политика и ее эффект

Как неолиберальная экономическая школа объясняет кризис Как объясняет кризис школа экономического регулирования и социального государства · Корень всех неолиберальных объяснений кризиса — это сведение его проявлений к некой сути · Кризис называют финансовым, банковским, торговым или долговым · Кризис рассматривается как плод ошибок в государственной политике, например «чрезмерных социальных расходов» или создания плохих условий для инвестирования капиталов · Причина кризиса состоит в разрыве между расширением производства и ограниченностью потребительского спроса. Стимулы для него в виде кредитов не смогли остановить приход кризиса, начавшегося с долговых проблем рядовых американцев · Назрела потребность в новой промышленной революции, что должно обеспечить снижение себестоимости товаров · Кризис показал негодность старых методов регулирования экономикой и потребность в новом подходе Как неолибералы боролись с кризисом Какие последствия это имело · Дешевые деньги для банков, снижение ставки рефинансирования · Субсидии банкам в любом размере: национализация их долгов и убытков, но не самих банков · Сокращение социальных расходов бюджетов («жесткая экономия» в ЕС) увольнения в госсекторе, сокращение социально-трудовых прав и повышение налогов на трудящихся – конечных потребителей в экономике · Снижение налогов для бизнеса · Борьба с протекционизмом, которая делает местное производство более уязвимым и зачастую отдает его рынок конкурентам · Девальвация как способ сократить расходы на заработную плату · Предельно упростить ведение бизнеса, сократив уровень его правовой и социальной ответственности · «количественное смягчение» в США, так и не остановившее кризис в экономике, породило бюджетно-долговой кризис в США · Рост долговой нагрузки на бюджет, усиление проблем в реальной экономике (особенно на юге еврозоны, включая Грецию) · Сокращение потребительского спроса, рост задолженности населения по кредитам и общее его обнищание · Сокращение доходов казны с последующим падением уровня жизни и сохранение проблем с прибылью у компаний · Разорение и сокращение местных производителей и поддержка иностранных фирм · Сокращение внутреннего рынка, усиливающее проблемы в экономике · Без политики стимулирования спроса в связке с национальным производством максимальная свобода для бизнеса не создает роста и не препятствует снижению оплаты труда и занятости

В 2015 году Лаборатория международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовила Доклада «Вторая волна кризиса на Украине, выводы для экономики России». В его финальной части констатировалось: вторая волна кризиса во многом была подготовлена неолиберальной антикризисной политикой, бившей лишь по некоторым проявлениям кризиса и нацеленной на обеспечение доходов крупным компаниям, особенно финансовым.

В первой половине 2017 года ослабленный потребительский спрос, рост задолженности населения, компаний и правительств оставались основными результатами борьбы с кризисом по рецептам экономистов неолиберальной школы. Для достижения этих «успехов» потребовалось почти десять лет кризиса, включая два периода его обострения – две его больших волны. Объективно в ситуации затянувшегося кризиса и отсутствия его преодоления потребность в изменении курса будет только возрастать.

Страны БРИКС и меньшие «развивающиеся рынки» были главной зоной действия второй волны кризиса. Их проблемы остаются в силе и способны сделать периферийные и полупериферийные страны эпицентром третьей волны кризиса.

Особенно велика, вероятно, будет роль Китая. Значимое влияние на мировой рынок может оказать также ситуация в Индии. Кризис способен обостриться и в США, где надут колоссальный пузырь на рынке ценных бумаг и долгов. Третья волна мирового кризиса вызревает. Она не окажется легче прежних волн, однако от нее можно защититься. Взявшие новый курс в экономической политике государства начнут выходить из кризиса, для них эпоха потрясений завершится. Но прежде должна завершиться эра политического господства неолибералов.

Новая экономическая стратегия должна включать: протекционизм в отношении местных производителей, регулирование и возрождение социального государства. Без соединения этих частей (см. Таблицу 2) невозможно добиться победы над кризисом. При этом протекционизм выступает едва ли не самым важным, запретным компонентом новой политики в экономике. Без него оформить ее в большинстве стран, включая Россию, не удастся

Таблица 2. Необходимая для преодоления кризиса экономическая политика, основанная на регулировании, приоритете национального рынка и социального государства.

Как предлагают действовать экономисты школы регулирования и социального государства? Почему это сработает? Общее повышение роли государства в экономике. Усиление и расширение регулирования

Смена ориентации с внешнего рынка на развитие внутреннего рынка и собственного производства

Возврат государству механизма денежной эмиссии, подчинение Центрального банка Правительству

Осуществление денежной эмиссии на инвестиционные программы

Увеличение государственных расходов для генерации роста экономики

Государственное стимулирование жилищного и инфраструктурного строительства

Стимулирование спроса и занятости с помощью развития социальной сферы государства, системы образования и науки

Протекционизм, начиная с выхода из ВТО. Территориальное расширение рынка, развитие Таможенного Союза на базе политики защищенного высокими тарифами рынка

Рыночное планирование: разработка системы мероприятий на 7-8 летний период по обеспечению роста и развития экономики

Понижение допустимого законом ссудного процента до уровня в 7%. Удешевление кредита для предприятий и населения

Контроль над ценообразованием: ограничение торговой надбавки и транспортных тарифов

Прогрессивная шкала налогообложения и отмена налогов на заработную плату ниже определенного уровня

Расширение социальных гарантий и трудовых прав. Экономика «дорогого труда» Усиление потребительского спроса улучшит продажи на рынке

Оживление торговли и крупные государственные программы капиталовложений сделают выгодными частные инвестиции

Рост экономики будет поддержан протекционистской политикой, нацеленной на массовое и быстрое замещение импорта

Сконцентрировав ресурсы, государство сможет смелее тратить, расширяя внутренний рынок

Территориальное расширение внутреннего рынка поддержит рост

Рост промышленности и сельского хозяйства создаст новые рабочие места во всех сферах, включая торговлю и транспорт

Развитие социальной системы, включая набор нового персонала в школы и детские сады, даст экономике больше потребителей

Развитие науки и образование, базирующееся на щедром госфинансировании учреждений этого профиля, облегчит реиндустриализацию и восстановление внутреннего рынка

Прогрессивные налоги позволят реализовывать более смелую и справедливую бюджетную политику

Удешевление кредита снимет излишнюю нагрузку с предприятий и населения

Отмена налогов для большинства наемных работников приведет к росту их реальных доходов

Третья волна кризиса, скорее всего, не будет встречена во всеоружии. Указанные средства вряд ли будут взяты на вооружение правительствами. Только наступление нового периода обострения кризиса может показать, насколько ошибочно представление о преодолении второй волны кризиса как его окончании. По итогам второй волны во множестве стран развивается социальный кризис, который порой переходит в политический.

Можно ожидать, что критика неолиберальной политики и сопротивление ей будет в ближайшие годы нарастать.

Общество поймет необходимость применения другого подхода к решению экономических проблем, и перемены совершатся.

Протекционизм, регулирование и социальное государство соединятся с глубокой региональной интеграцией, основанной на принятии этих принципах. Неолиберализм будет отброшен. Именно таким окажется выход из глобального кризиса.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений

Руслан Дзарасов, руководитель Лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова

Дмитрий Заворотный, эксперт Лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова