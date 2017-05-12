Третья волна глобального кризиса и выход из него

В 2013-2015 годах в мировой экономике поднялась и опустилась, нанося урон и сея хаос, вторая волна глобального экономического кризиса. В 2016 году правительствам удалось вновь взять ситуацию под контроль. Курсы национальных валют стабилизировались, финансисты получили опору в виде доходных правительственных облигаций, а цены на сырьевые товары поднялись. Вместе с этим улучшился сбыт китайских промышленных товаров, поставляемых во множество стран. В рамках национальных рынков в первой половине 2017 года власти стали рапортовать о преодолении рецессии и возврате к экономическому росту. Подобные оценки зачастую сильно приукрашивают реальную картину, но общая стабилизация является фактом.
Эта стабилизация, как было показано выше, не отменила причин кризиса. Стоит ожидать, что в 2017-2018 годах вопрос глобального кризиса не будет закрыт. Экономический кризис останется самым актуальным и острым вызовом практически для всех стран мира. Россия и ее соседи (бывшие республики СССР) не явятся исключением, если только не сменят курс с неолиберального на новый, устраняющий глубинные основы кризиса. Неолиберальная политика исчерпала возможности стимулирования спроса, а теория не может дать кризису адекватного объяснения.
Экономисты этой школы настаивают на необходимости увеличения дозировок своей политики, тогда как необходим полный отказ от нее.
Борьба неолибералов с кризисом только углубила его и затянула, не сняв ни одного противоречия (см. Таблица 1). Эта политика обеспечивала временный успех властей, что всякий раз вело к зарождению и развитию новой волны кризиса. Нельзя сказать, что вторая волна кризиса была слабее его первого удара в 2008-2009 годах. Просто эти волны имели разные эпицентры и разные зоны наибольших разрушений.
Принципиально важно также, что преодоление второй волны кризиса не создало иллюзии победы над кризисом у широких слоев общества. Общее положение улучшилось куда менее чем в результате преодоления первой волны мирового кризиса. Эффект «победы над кризисом», вероятно, окажется не столь устойчивым, а третья волна кризиса будет сильнее двух предыдущих периодов его острого протекания.
Таблица 1. Неолиберальная экономическая политика и ее эффект
|Как неолиберальная экономическая школа объясняет кризис
|Как объясняет кризис школа экономического регулирования и социального государства
|· Корень всех неолиберальных объяснений кризиса — это сведение его проявлений к некой сути
· Кризис называют финансовым, банковским, торговым или долговым
· Кризис рассматривается как плод ошибок в государственной политике, например «чрезмерных социальных расходов» или создания плохих условий для инвестирования капиталов
|· Причина кризиса состоит в разрыве между расширением производства и ограниченностью потребительского спроса. Стимулы для него в виде кредитов не смогли остановить приход кризиса, начавшегося с долговых проблем рядовых американцев
· Назрела потребность в новой промышленной революции, что должно обеспечить снижение себестоимости товаров
· Кризис показал негодность старых методов регулирования экономикой и потребность в новом подходе
|Как неолибералы боролись с кризисом
|Какие последствия это имело
|· Дешевые деньги для банков, снижение ставки рефинансирования
· Субсидии банкам в любом размере: национализация их долгов и убытков, но не самих банков
· Сокращение социальных расходов бюджетов («жесткая экономия» в ЕС) увольнения в госсекторе, сокращение социально-трудовых прав и повышение налогов на трудящихся – конечных потребителей в экономике
· Снижение налогов для бизнеса
· Борьба с протекционизмом, которая делает местное производство более уязвимым и зачастую отдает его рынок конкурентам
· Девальвация как способ сократить расходы на заработную плату
· Предельно упростить ведение бизнеса, сократив уровень его правовой и социальной ответственности
|· «количественное смягчение» в США, так и не остановившее кризис в экономике, породило бюджетно-долговой кризис в США
· Рост долговой нагрузки на бюджет, усиление проблем в реальной экономике (особенно на юге еврозоны, включая Грецию)
· Сокращение потребительского спроса, рост задолженности населения по кредитам и общее его обнищание
· Сокращение доходов казны с последующим падением уровня жизни и сохранение проблем с прибылью у компаний
· Разорение и сокращение местных производителей и поддержка иностранных фирм
· Сокращение внутреннего рынка, усиливающее проблемы в экономике
· Без политики стимулирования спроса в связке с национальным производством максимальная свобода для бизнеса не создает роста и не препятствует снижению оплаты труда и занятости
В 2015 году Лаборатория международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовила Доклада «Вторая волна кризиса на Украине, выводы для экономики России». В его финальной части констатировалось: вторая волна кризиса во многом была подготовлена неолиберальной антикризисной политикой, бившей лишь по некоторым проявлениям кризиса и нацеленной на обеспечение доходов крупным компаниям, особенно финансовым1.
В первой половине 2017 года ослабленный потребительский спрос, рост задолженности населения, компаний и правительств оставались основными результатами борьбы с кризисом по рецептам экономистов неолиберальной школы. Для достижения этих «успехов» потребовалось почти десять лет кризиса, включая два периода его обострения – две его больших волны. Объективно в ситуации затянувшегося кризиса и отсутствия его преодоления потребность в изменении курса будет только возрастать.
Страны БРИКС и меньшие «развивающиеся рынки» были главной зоной действия второй волны кризиса. Их проблемы остаются в силе и способны сделать периферийные и полупериферийные страны эпицентром третьей волны кризиса.
Особенно велика, вероятно, будет роль Китая. Значимое влияние на мировой рынок может оказать также ситуация в Индии. Кризис способен обостриться и в США, где надут колоссальный пузырь на рынке ценных бумаг и долгов. Третья волна мирового кризиса вызревает. Она не окажется легче прежних волн, однако от нее можно защититься. Взявшие новый курс в экономической политике государства начнут выходить из кризиса, для них эпоха потрясений завершится. Но прежде должна завершиться эра политического господства неолибералов.
Новая экономическая стратегия должна включать: протекционизм в отношении местных производителей, регулирование и возрождение социального государства. Без соединения этих частей (см. Таблицу 2) невозможно добиться победы над кризисом. При этом протекционизм выступает едва ли не самым важным, запретным компонентом новой политики в экономике. Без него оформить ее в большинстве стран, включая Россию, не удастся
Таблица 2. Необходимая для преодоления кризиса экономическая политика, основанная на регулировании, приоритете национального рынка и социального государства.
|Как предлагают действовать экономисты школы регулирования и социального государства?
|Почему это сработает?
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Третья волна кризиса, скорее всего, не будет встречена во всеоружии. Указанные средства вряд ли будут взяты на вооружение правительствами. Только наступление нового периода обострения кризиса может показать, насколько ошибочно представление о преодолении второй волны кризиса как его окончании. По итогам второй волны во множестве стран развивается социальный кризис, который порой переходит в политический.
Можно ожидать, что критика неолиберальной политики и сопротивление ей будет в ближайшие годы нарастать.
Общество поймет необходимость применения другого подхода к решению экономических проблем, и перемены совершатся.
Протекционизм, регулирование и социальное государство соединятся с глубокой региональной интеграцией, основанной на принятии этих принципах. Неолиберализм будет отброшен. Именно таким окажется выход из глобального кризиса.
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
Руслан Дзарасов, руководитель Лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дмитрий Заворотный, эксперт Лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова
- Доклад Лаборатории международной политической экономии Кафедры политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова «Вторая волна кризиса на Украине, выводы для экономики России», М, 2015. ↩