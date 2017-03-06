Россия и интеграционные процессы на постсоветском пространстве: ЕАЭС

В любом таможенно-экономическом союзе наибольшую выгоду получает страна с крупнейшей индустрией и банковским сектором. Примером этого может служить и Евросоюз с Германией и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с Россией. Более слабые экономики становятся придатками гегемона во всех смыслах этого слова. Механика интеграционных процессов на территории ЕАЭС завязана на том, что фактором интеграции становится рубль, рост экспорта российских товаров убивает местные индустрии, а российская экономика получает тем самым приток дешёвой рабсилы. Объединяться по-другому капиталисты просто не способны.

Интеграционные процессы между отдельными государствами на постсоветском пространстве усиливаются. ЕАЭС развивается и прирастает все новыми участниками: к костяку из Беларуси, Казахстана и России за последние несколько лет добавились Кыргызстан и Армения. Перспективы на светлое капиталистическое будущее у таможенного союза неплохие, по крайней мере, их больше, чем у каждой из этих стран в отдельности. Устойчивость структуры обеспечивается комплексом факторов, так, например, количество вакансий в России с лихвой перекрывает число безработных в Армении и Кыргызстане, вместе взятых. Снятие барьеров на рынке труда положительно сказывается на тонусе российской экономики, которая, как флагман, получает наибольшие преимущества от такого объединения.

В целом за 2016 год объем российского экспорта составил 283,8 млрд долларов США. За год доля продаж российских товаров в страны ЕАЭС увеличилась с 8,4 до 9,3%.

Это характеризует складывание нового политического и экономического блока государств, которые всё больше замыкаются на себя и всё меньше ориентируются на другие рынки.

По импорту Россия закупила товаров на 183,25 млрд долларов. Таким образом, широко рекламируемое импортозамещение споткнулось о невозможность отказа от поставок из-за рубежа отдельных видов оборудования и сырья. Изменилась структура импорта: больше стали закупать станки, меньше – продовольствие. До недавнего времени обходились и без этих станков, но тогда продукцию, которую они выпускают, брали тоже за валюту за рубежом в готовом виде. На одной только внешней торговле была сгенерирована чистая прибыль в сумме чуть более 100 млрд долларов. Импорт из стран ЕАЭС в Россию в долларовом пересчете составил 14,3 млрд долларов. Присутствие товаров из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана на российском рынке микроскопически увеличилось и составило 7,8 % от общего вала импорта.

Основой для создания единого экономического пространства является общая нормативная база. Так, все страны-участницы ЕАЭС совместно разрабатывают и принимают технические регламенты и правила оборота тех или иных видов товаров. Первоначально были утверждены единые принципы правового регулирования. Еще в 2013 году разработаны 24 общих для всех членов ЕАЭС технических регламента. Интеграционные процессы усиливает не только общее правовое поле, но и узко экономические интересы. В частности, для компаний существует возможность легального снижения таможенных сборов и возврата НДС. Дополнительным фактором, который способствует усилению интеграционных процессов, является все большая популярность рубля в качестве общей для всех стран ЕАЭС расчетной единицы.

Поток трудовой миграции обратно пропорционален товаропотоку из РФ, который увеличивается на протяжении всего времени, сколько существует ЕАЭС. Даже в стрессовые из-за острого дефицита валюты 2014-2015 годы, наблюдалось увеличение продаж российской промышленной продукции в странах таможенного союза. Так, объем экспорта товаров из РФ в Беларусь и Казахстан в 2014 году составил 1,25 трлн рублей, в 2015 – 1,4 трлн, а за 2016 год – более 1,6 трлн российских рублей. С учетом Армении и Кыргызстана, которые на 2014 год не являлись членами объединения, суммы были бы еще более внушительными.

Интерес к российской национальной валюте вызван увеличением торговых связей между странами ЕАЭС, кроме того, следует учитывать и общую нестабильность курса валют.

Однако здесь есть одна особенность: лишь 12% всего российского экспорта оплачивается в рублях.

Это объясняется острой необходимостью получения твердой валюты (долларов и евро) в связи с торгово-экономическими ограничениями, которые введены в отношении России рядом стран Северной Америки и Европы. Доля платежей в долларах за весь российский экспорт составила 72%, за импорт – 38,5%.

Для стран ЕАЭС только 20-25% платежей за российскую продукцию осуществляется в американских долларах. 70-75% закупок товаров из РФ оплачивается рублями. В свою очередь, доля расчетов за импорт «живыми» долларами составляет 15-20%, около 75% платежей за покупки за рубежом идет российскими рублями. Это позволило сгенерировать чистый долларовый поток в размере 3 млрд долларов США и не менее полутриллиона рублей ежегодно.

Соответственно, спрос на российскую национальную валюту за пределами РФ частично удовлетворяется за счет трудовых мигрантов, которые получают зарплаты в рублях и переводят их в валюты своих стран.

Тем самым местные компании получают возможность закупать все необходимое по импорту в России. Таким образом, политика РФ направлена на генерирование потока твердой валюты, во-первых, и укрепление рубля в роли платежного средства для всех стран ЕАЭС, во-вторых.

Интеграционные процессы на территории единого экономического пространства осуществляются под влиянием РФ. Так, за 2015 год российский капитал инвестировал в Беларусь больше, чем кто бы то ни было – 4,89 млрд долларов, что составило 43,3% от всего вала иностранных капвложений. Российская индустрия пытается заменить членам ЕАЭС весь остальной мир, чему способствуют глобальные изменения: отказ от концепции глобализма, складывание новых экономических и политических блоков по всему миру, волатильность валют. Для того чтобы обеспечить стабильный товаропоток, промышленность РФ нуждается в притоке ресурсов, в том числе и рабочих рук из стран ЕАЭС. Форсировать объем прямых инвестиции в долгосрочные проекты на территории этих государств российский капитал будет способен уже в обозримом будущем.