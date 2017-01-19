Социальная история ислама. Аббасиды.

Поздние Омейяды-Марваниды

Относительно долгое время система, лежащая в основе властной пирамиды Халифата Омейядов, позволяла сохранять некоторую стабильность. Оппозиционные партии хариджитов и шиитов были побеждены. Гарнизоны сирийцев в иных частях халифата прекрасно справлялись с контролем и обеспечением деятельности фискальной и административных систем. Однако общество казалось целостным исключительно на первый взгляд.

Одной из основных ошибок цивилизационного подхода применительно к данному периоду является стремление представить нестабильность Халифата Омейядов как следствие борьбы религиозных течений в исламе. Однако течения как таковые еще не оформились (за исключением крайних хариджитских сект) и представляли собой политические группировки.

Значительно большую роль играли межплеменные конфликты в условиях сокращающейся ресурсной базы. Изначально государство ставило себя выше этих противоречий, вмешиваясь в них только в условиях крайней необходимости. Даже в Сирии, которая была ядром государства.

Халиф Сулейман (715-717 гг. правления) уже позволял и себе и наместникам вставать на сторону конкретных племенных блоков на востоке халифата. Племена Кахтанов получили перевес над кайситами. В перспективе это приведет к тому, что наместники халифа начнут попадать в зависимость от конкретных племен и кланов. Внешняя экспансия приносила куда меньше дохода, что усугублялось постепенным падением урожайности в Медждуречье. Хотя именно в этот период была покорена территория Испании и части Средней Азии. Войны с Византией успехом не увенчались и границы стабилизировались.

Все это происходило в условиях, когда мусульмане еще численно не доминировали над христианами и зороастрийцами в государстве.

При Халифе Омаре II (717-720) тенденция изменилась. Переходу в ислам препятствовала важное обстоятельство: новообращенные мусульмане – мавали не были полноправной группой. Государство отныне стремилось уравнять всех мусульман в правах. Иноверцы же стали подвергаться дискриминационным ограничениям. Но никакие ограничения не были так важны, как налог за защиту – джизья. Его увеличение способствовало обращению в ислам, а статус мавали уже не сулил иных ограничений. Тенденция перехода в ислам большинства населения государства будет иметь самые далеко идущие последствия. Распространяя веру, государство существенно сузило свою налоговую базу, равно как и способствовало партикуляризации провинциального административного аппарата. В свою очередь, это привело к необходимости ужесточить контроль над налогообложением и соответственно разместить дополнительные гарнизоны сирийцев.

Консолидация оппозиции

Вышеперечисленное привело к ряду восстаний, которые, на первый взгляд, были религиозными. В их числе восстания племенного союза Кахтан в Басре под знаменем мурджитов (привело к поддержке государством племенного союза кайситов), несколько восстаний хариджитских сект в Ираке и Северной Африке, сменивших свою социальную базу (роль мавали стали играть обиженные племенные и клановые группы, а в Северной Африке — берберские племена)

Как можно видеть, недостатка в недовольных в халифате поздних Омейядов не было. Однако все группы выступали разрозненно. В целом Омейяды выступали довольно последовательно и в усмирении оппозиции и не обходили стороной даже относительно спокойные группы.

Так как Ирак был основным центром нестабильности, репрессии наместника Халида аль Касри не обошли и Куфу, где доминировали шииты.

Прямое уничтожение местных лидеров (в особенности шиитов-зейдитов) привело к тому, что в партии шиитов усилились сторонники концепции наследования власти по линии ибн аль-Ханафии и, следовательно, имамом должен быть представитель рода Аббасидов.

Третья Фитна

Катализатором свержения Омейядов-Марванидов послужил династический кризис. Халиф Аль-Валид II (743-744) начал свое правление с наведения порядка в самой Сирии. А именно, он начал преследовать мусульманских мыслителей – кадаритов (к идейным направлениям ислама мы вернемся позже), а также поддержал племенной союз кайситов в противовес кальбитам.

Против Халифа выступил другой Омейяд – Язид III, которому удалось захватить престол и подавить восстание кайситов в Хомсе.

Против этого выступил Марван ибн-Мухаммад (представитель боковой ветви Омейядов). Он был полководцем, опиравшимся на союз кайситов севера государства, и активным участником войны с Византией и Хазарским Каганатом. В 744 году он захватил власть. До сих пор халифы стояли над межплеменными распрями, однако сейчас на троне оказался человек, пришедший к власти и обязанный конкретному племенному союзу. Это потребовало новых компромиссов в рамках самой Сирии.

Марван II расширил права племен Сирии, предоставив отдельным районам право выбора своих наместников, и перенес столицу из Дамаска в Хауран, являвшийся крупным военным лагерем.

Кальбиты ответили новым восстанием 745 г., начавшимся в Палестине и быстро охватившим центральные районы Сирии вплоть до Хомса и Пальмиры.

Подавив это восстание, Марван сфокусировался на остальных провинциях, где также вспыхнули мятежи.

Египетский губернатор Хафс ибн аль-Валид ибн Юсуф аль-Хадрами изгнал сирийцев из Фустата и начал набирать армию из местных египетских мавали. Марван отреагировал быстрее, и губернатор сдал свой пост.

В Йемене и Ираке традиционно бунтовали хариджиты. В Ираке они опирались на племена Рабиа и Шейбан, противостоящие местным племенам кайситов и мударитов. Восстания были локальными, и их подавили одно за другим, шииты выиграли время и подготовили свое выступление.

Движущей силой последнего был племенной союз кахтанитов. Возглавил его имам Абдалла ибн Муавия. Он был потомком брата халифа Али и относился к роду Хашимитов, родственному Алидам. Он смог заручиться поддержкой практически всех оппозиционных групп, региона и кальбитской части местных сирийских гарнизонов. Восстание распространилось на восток, затронув западные части Персии.

Марвану II удалось подавить и эти восстания, и ибн Муавия был вынужден бежать в Хорасан, где погиб от руки аббасидского полководца Абу Муслима.

Революция Аббасидов

Волнения вспыхивали во многих провинциях халифата, но центральная власть уделяла внимание только критическим, вспыхивавшим в центре государства. Мятежи на периферии вполне успешно подавлялись наместниками. Но нынешний кризис носил исключительно масштабный характер. В отдаленной северо-восточной провинции Хорасан возник новый центр силы. Местные арабские племена изрядно иранизировались и усердно сопротивлялись попыткам администрации ввести централизованный контроль. Немусульмане также были настроены против Омейядов из-за дискриминационных законов. Восстание ибн Муавии активизировало шиитские группы по всему Ирану. Этим воспользовались Аббасиды. Данный род происходил от дяди пророка Мухаммеда и первоначально не претендовал на власть. Но репрессии среди шиитских лидеров образовали вакуум власти среди этой части оппозиции. После убийства ибн Муавии Аббасиды смогли консолидировать поддержку в среде шиитов.

Восстание во многом было подготовлено политической сектой шиитов-кайсанитов, называвшихся Хашимия, присягнувших в большинстве Аббасидам и подвигнувших другие шиитские группы на бунт.

Выступившие шииты считали, что тем самым они приведут к власти халифа из линии Али. Аббасиды же эти чаяния не опровергали.

Большинство историков полагают, что Аббасиды готовились к такому событию заранее, что подтверждается последующими событиями. Разветвленные и законспирированные структуры заговорщиков нашли поддержку среди шиитских сект от Мерва до Куфы.

Они не мобилизовали своих сторонников во время прошлых восстаний и отговорили часть приверженцев аль-Хариса ибн Сурайджа от поддержки его восстания в Мерве.

Аббасидское восстание, возглавленное Абу Муслимом, официально началось 9 июня 749 года в Мерве. Большинство историков считают, что началось оно все же раньше, в 747-748, на территории провинции Хорасан. Омейяды либо недооценили угрозу, либо оказались скованны. Наместники не смогли оказать достойного сопротивления. Когда Марван II смог выделить необходимые силы к концу 749 года, центральная власть уже не контролировала восток страны, включая Иран и часть Ирака вместе с городом Куфа. 16 января 750 года армии Омейядов и Аббасидов встретились на левом притоке реки Тигр – Большом Забе.

Силы Марвана были разгромленны, а новую армию он собрать не смог, так как сирийские гарнизоны были сильно ослаблены чистками и битвами третьей фитны.

В 750 году власть перешла к Абуль Аббасу ас-Сафаху. Сами же Омейяды были полностью истреблены, кроме Абд-ар-Рахмана который в 756 году основал династию испанских Омеядов.

Любопытно, что прозвище ас-Сафах в имени нового халифа — в правильном переводе «палач» — иногда ошибочно переводят как «милосердный», так как эти слова схожи.

Почему же приход к власти Аббасидов можно считать революцией? Критерием является глубина последовавших изменений в обществе Халифата.

Сирийские арабские племена утратили привилегированное положение. Халифат Аббасидов в целом стал более космополитичным. Немусульмане вернулись на ряд государственных постов.

Политика распределения власти в халифате более не отдавала предпочтений старым мусульманам перед новообращенными мавали. То, что пытались сделать Омеядские халифы, было в полной мере осуществлено именно Аббасидами.

Деятели религиозно-политической оппозиции активно набирались в государственный аппарат (например, на должность кади – судей).

Куда более отдаленным, но важным последствием стала феодализация общества.

Уравняв в правах мусульман, Аббасиды смогли уничтожить смычку между религиозными и политическими группами оппозиции. Для ислама это был важнейший шаг в эволюции, так как религиозно-политические группы стали превращаться в религиозные.

Шииты, выступившие одной из основных движущих сил, проиграли. Превентивно Аббасиды уничтожили основных лидеров восстания, включая полководца Абу Муслима.

В отстутствии лидеров восстания отдельные группы шиитов в Хиджазе и Ираке были подавлены с легкостью.

Политика кнута и пряника давала мусульманам два выхода. Признать принцип джамаа (приверженности единству мусульманской общины — уммы), воплотившийся в лояльности к Аббасидам, или же продолжать борьбу как маргинализованное меньшинство. Причем с оформлением религиозных различий как меньшинство явное.

Именно с этих пор мы можем говорить о расколе мусульман на суннитов и шиитов. Часть старых шиитских групп, например, кайсаниты, которые на момент революции Аббасидов были большинством среди шиитов, поддержала Аббасидов и с оформлением ортодоксального суниизма растворилась в нем, в то время как меньшая часть кайсанитов вошла в другие группы шиитов.

Новым в шиизме было отрицание религиозного авторитета всех тех (даже сподвижников пророка Мухаммеда), кто отрицал право Али и его потомков на халифат. До сего времени этой позиции придерживались только крайние шииты.

Сунниты же — это сокращение от более общей фразы (люди сунны и джамаа). Первоначально этим словом обозначали только часть сторонников Аббасидов, которые, не отрицая Омейядов, примирились с господством новой династии, признавая религиозный авторитет Сунны (сборников хадисов о пророке) и придерживаясь принципа джамаа.

За терминами шииты и сунниты стоит очень много нюансов, потому что в разное время за ними стояли широкие группы мусульман.

Так как суннитская ортодоксия не имела церкви как института, термином сунниты могли обозначать как хадисоведов, так и отдельные направления исламской философии – Калама. В XXI веке экстремисты в суннитской среде используют этот термин так же избирательно, выделяя отдельные группы мусульман. Нынешние шииты, напротив, напирают на принцип единства уммы.

Большинство определений шиитов указывают, что они не признают хадисов и Сунну, что является крайне упрощенным и ошибочным утверждением.

Хариджитские секты уже были оформлены как религиозно-политические течения, и с их определением все гораздо проще. Эти важные нюансы нужно учитывать, дабы обеспечить непредвзятое исследование проблематики эволюции исламских обществ и конкретного наполнения религии.

Констатируем, что применительно к революции Аббасидов и ее последствиям шииты и суннниты разграничились по отношению к изменившемуся порядку и признанию/непризнанию принципа джамаа.

Сунниты — та группа, которая предпочла примириться с властью во имя единства общины, шииты — те, кто предпочел отстаивать права Алидов.

Реформы Аббасидов

Ас-Сафах умер в 754 году. Ему наследовал брат Абу Джафар аль-Мансур, начавший создавать абсолютистское государство по образцу Сасанидского Ирана. Реформы возглавил ибн аль-Мукаффа, бывший зороастриец. Реформе подверглись финансовая система в сторону большей централизации с постом великого визиря во главе, судебная (окончательное решение судебных споров принадлежало халифу), религиозная.

Суть последней заключалась в попытке организовать исламское духовенство в систему, подобную централизованной зороастрийской церкви. Метод достижения задачи — включение улемов в официальную судебную систему.

Одновременно создавалась контрразведка при великом визире, целью которой было предотвращение восстаний и контроль за местным чиновничьим аппаратом.

Огромный обьем средств направлялся в аграрный сектор, на который легло бремя поддержания нового аппарата. Расцвета также достигла и торговля. В Китае в это время господствовала династия Тан, и халифат извлекал огромную выгоду от транзита через свою территорию по Великому шелковому пути. Так же была выстроена новая столица – Багдад. Государство достигло пика могущества при халифе Харуне ар-Рашиде (герое части «Сказок 1001 ночи»). Территориальные потери халифата за период нестабильности выглядели несущественными. От него отпали Аль-Андалус – Испания, где Омейяды создали Кордовской эмират, и западная часть Магриба, где Марван II не успел подавить берберские восстания.

Светская культура в государстве получила большой импульс к развитию. Это касается становления арабской литературы и наук, как естественных, так и философии с богословием. Многие труды, написанные на греческом, вернутся в Европу позже уже на арабском. Наравне с остальным получило развитие и богословие, причем развитие двоякое. С одной стороны, его развивали профессиональные богословы, с другой, бурное развитие торговли побуждало население переходить в ислам и привносить в него традиции других общин. Можно с уверенностью сказать, что к IX веку большинство населения халифата было мусульманским.

С точки зрения большинства лояльных новой династии суннитов, установившийся космополитичный режим мало отвечал нормам ислама.

Халифат как институт начинал апеллировать не только к исламу, но и к древним иранским шахским традициям. Разумеется, такая трактовка была популярной среди придворных кругов и немусульманских общин – зороастрийцев. Халиф воспринимался как абсолютный владыка и наместник бога на земле.

Такое отношение и проводимые Аббасидами реформы опирались на реальные чаянья земельной аристократии Хорасана и их крестьянских отрядов, заинтересованных в сильном централизованном государстве, обеспечивающем равный доступ к привелегиям и стоящем над интересами племенных групп.

Так как опора власти на религию становилась все более формальной, необходимы были некие доктринальные изменения в самом исламе, позволявшие как то оправдать такой порядок вещей.

Мишель Сулейман