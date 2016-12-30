Молдавия. Выборы олигархов в «захваченном государстве»

В Молдавии завершился выборный сезон. В течение месяца на обоих берегах Днестра прошли сразу несколько избирательных кампаний: президентскую гонку Молдавии во втором туре выиграл экс-лидер Партии социалистов Игорь Додон, выборы лидера непризнанного Приднестровья выиграл Вадим Красносельский, а в автономной Гагаузии завершились выборы местного парламента – Народного собрания. Но по мнению ряда левых аналитиков главным результатом этих выборных кампаний стало полное укрепление олигархического режима, что явно диссонирует с тем, что происходило в этой маленькой постсоветской республике еще в начале года.

Слив протеста

Молдавию часто называют «захваченным государством». Этот термин появившийся в годы правления местной компартии, позже был подхвачен даже теми международными партнерами правящего режима, которые годы напролет закрывали глаза на преступные действия, происходившие в этой стране. Ценой этой поддержки была декларируемая так называемая «европейская интеграция», приведшая к подчинению всех государственных институтов власти группе лиц, которых никто не избирал и которые не обладают легитимной поддержкой народа. Более того, антирейтинг нынешнего режима среди жителей Молдовы составляет 90%. Эта ситуация не могла не привести к социальному взрыву и общественному негодованию, которое выражалось в массовых демонстрациях протеста в столице Молдовы.

Нынешнее укрепление молдавской олигархии явно контрастирует с теми массовыми протестами, которые проходили год назад.

Бессрочные акции протесты начались в сентябре 2015-го, когда в центре молдавской столицы было образовано сразу несколько палаточных городов, каждое оппозиционное политформирование создавало свой палаточный протест, один из которых, организованный у Генеральной прокуратуры леворадикальной партией «Красный блок», был жестко разогнан, а семь его участников, включая лидера формирования Григория Петренко, за эту акцию протеста провели около полугода в кишиневской тюрьме. В январе 2016-го года после попытки олигарха Владимира Плахотнюка выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства Молдовы в Кишиневе с новой силой вспыхнули протесты. Под давлением общества олигарх, прозванный в стране «кукловодом», вынужден был отказаться от выдвижения своей кандидатуры. На один из главных постов страны он выдвинул своего приятеля со студенческой скамьи Павла Филипа.

Избрание кабинета министров Филипа прошло всего за несколько минут. Объявление о чрезвычайном собрании парламента было опубликовано за несколько часов до заседания, но и этого времени хватило, чтобы вокруг законодательного органа страны вырос стихийный протест, который объединял уже представителей разных партий и беспартийных, граждан, разговаривающих на разных языках, что раньше казалось нетипичным для Молдовы, где 25 лет назад разгорелся гражданский конфликт как раз из-за языковой проблемы. Сколоченное путем подкупа и шантажа парламентское большинство спешило избрать новое правительство, так как опасалось штурма здания протестующими.

Опасения были не напрасными. Тысячи людей снесли полицейский кордон с тыльной стороны и сотни из них ворвались в здание, из которого спешно, для конспирации переодеваясь в полицейскую форму, эвакуировали депутатов и новоизбранных министров. Лидеры тогдашней оппозиции Игорь Додон, Ренато Усатый и Андрей Нэстасе (лидеры Партии социалистов, «Нашей партии» и «Платформы ДА» соответственно) попросили протестующих выйти из здания парламента, заверив их, что у них есть план свержения олигархического режима. Но последовавшие протесты с многокилометровыми маршами от центра до окраин Кишинева измотали протестующих и снизили накал негодования.

Главными требованиями протестующих было возврат украденного миллиарда, свержение олигархии, освобождение институтов власти от контроля олигархов, люстрация судей и прокуроров и самое главное – проведение досрочных парламентских выборов, которые могли бы сменить власть в стране.

4 марта Конституционный суд Молдовы объявил, что последние 15 лет выборы президента в парламенте проходили неконституционно, изменив основной закон обратно на форму всенародного избрания главы государства, оставив при этом те же незначительные полномочия президента при парламентской форме правления. Это сомнительные изменение Конституции подконтрольным Плахотнюку судом было одобрено оппозицией, которая после этого свернула свои протестные действия – Партия социалистов и «Наша партия» демонтировали палаточные городки под предлогом просьбы муниципалитета освободить тротуар для его ремонта, а палаточный городок «Платформы ДА» был демонтирован силами полиции в одну из летних ночей.

«Русские танки» vs. «мигранты из Сирии»

Несмотря на сомнительность конституционности президентских выборов, оппозиция согласилась на участие в них, притом что ни один из институтов, захваченных олигархатом, не был освобожден, включая Центральную избирательную комиссию. Более того, депутаты Партии социалистов участвовали в голосовании и поддержали новый состав Центризбиркома с большинством, подконтрольным Плахотнюку, хотя у «кукловода» и без поддержки социалистов не было недостатка в голосах. То есть и эти выборы должны были пройти под полным контролем Плахотнюка, который, не занимая ни одной государственной должности, подчинил себе в Молдове все институты власти.

В начале года протестное движение объединило правую и левую оппозицию, а манифестанты, участвовавшие в массовых акциях протестах, говорили на разных языках и имели разные убеждения. Многие аналитики расценили эти протестные акции как рождение молдавской гражданской нации. Однако уже с началом президентской кампании было понятно, что начинается процесс раскола как оппозиции, так и всего многонационального молдавского народа. В завершении выборов молдавское общество оказалось еще более расколото, чем прежде.

В самом начале правящий режим организовал все наиболее комфортные условия для того, чтобы от левых единственным кандидатом с большей вероятностью прохождения во второй тур стал Игорь Додон.

Так, Додону в этом году разрешили открыть еще один, второй по счету, телеканал «НТВ-Молдова» (небывалая медийная щедрость режима, который ранее неоднократно лишал оппозицию своих СМИ), а наиболее вероятного соперника на левом фланге – Ренато Усатого по сути сняли с выборов. Сейчас Усатый не может находиться на территории Молдовы, где выдан ордер на его арест. Судебная система и органы следствия практически с 2009-го года находятся под контролем Плахотнюка, а период, когда ему удалось захватить всю полноту власти, отстранив других олигархов, ознаменовался политическими репрессиями и появлением в Молдове такого феномена, как «политические заключенные».

На правом фланге Плахотнюк организовал травлю лидера партии «Платформа ДА» Андрея Нэстасе, что во многом предопределило последовавшее давление западных структур на Нэстасе с требованиями снять свою кандидатуру в пользу Майи Санду, лидера партии «Действие и солидарность», которая особо не проявляла активность в ходе массовых акций протеста, а еще год назад была членом кабинета министров, участвовавшего в скандальной «краже века» (банковской аферы, в результате которой из валютного резерва Молдовы был выведен в офшоры миллиард евро — колоссальные деньги для самой бедной страны Европы). В ходе выборов кандидат от Демократической партии, владельцем которой является Владимир Плахотнюк, устранился от гонки, поддержав «проевропейского кандидата Майю Санду».

Дальнейший ход кампании проходил под флагом геополитического выбора и раскола молдавского общества, а не объединяющей антиолигархической повестки. Оба кандидата паразитировали на старых комплексах молдавского общества – ксенофобии, раскола по языку общения и этнической принадлежности. В команде у Санду оказались правые ястребы, которые на рубеже 1990-х участвовали в оголтелом националистическом движении, требовавшем объединения с Румынией. Вновь с пыльной полки была извлечена страшилка о приходе «русских танков» в случае избрания президентом «пророссийского кандидата». В то время как Додон, будучи лидером Партии социалистов, сделал ставку в своей избирательной кампании на «защите православия», а так же использования страшилки «поселения 30 тысяч сирийцев в случае избрания президентом Майи Санду».

Эти и другие технологии выбили на время из общественного сознания критику олигархического режима.

Наоборот, те, кто еще полгода назад вместе штурмовали парламент и требовали досрочных парламентских выборов и свержения олигархии, сегодня швырялись друг в друга человеконенавистническими лозунгами. Вновь многонациональный молдавский народ был превращен в электорат и поделен на фронт борьбы между политическими «русскими» и политическими «румынами».

Президент для всех?

Впрочем, этого раскола можно было избежать, если бы новоизбранный президент Додон на следующий же день после оглашения результатов объявил о начале антиолигархической борьбы. В таком случае он объединил бы молдавское общество, добавив к своим 834 тысячам (52%) избирателей так же 766 тысяч (48%) сторонников Санду. В таком случае олигарху Плахотнюку, которому удалось сбить протестное движение своими антиконституционными выборами, пришлось бы иметь дело уже не только с массовыми протестами, но еще и «оппозиционным президентом», который хоть и не обладает широкими полномочиями в парламентской республике, но зато наделен гораздо большей легитимностью, чем кукольный парламент и наспех избранное под покровом ночи марионеточное правительство. Однако этого не последовало. Новоизбранный президент Игорь Додон хоть и заявил о своем намерении быть «президентом для всех», но после выборов призвал общество «не протестовать», так как, по его мнению, сегодня в Молдове необходима «политическая стабильность». По мнению Додона, любые протесты сегодня могут дестабилизировать ситуацию.

Пока Додон принимал поздравления, Конституционный суд, который ранее изменил основной закон для возврата к всенародным выборам президента, не спешил с процедурой признания результатов выборов. Лишь спустя месяц этот орган признал выборы конституционными. За это время депутаты-социалисты поддержали в парламенте изменение Конституции, предложенное Плахотнюком, в результате которого действующий президент Николае Тимофти, победу которого в 2012-ом году обеспечил своим голосованием в парламенте сам Додон, назначил на пост генерального прокурора Эдуарда Харунжена, кандидата с сомнительной репутацией, вовлеченного в бездействие органов во время кражи миллиарда и участвующего в репрессиях против активистов и лидеров оппозиции.

Если бы депутаты Додона не проголосовали за эти изменения Конституции до инаугурации, то действующий президент не мог бы назначить на следующие 7 лет генерального прокурора, а эта прерогатива осталась бы уже за Додоном.

Должность генерального прокурора является ключевой в империи, которую выстроил под себя всесильный олигарх.

Обрубив возможность олигарха влиять на юстицию в Молдове, новый президент мог не только позволить свободно вздохнуть десяткам оппозиционных активистов, которых в этой республике показательно преследуют за инакомыслие, но и создать условия, в которых олигарх с сомнительной репутацией вынужден был бы как минимум скрыться из Молдовы под страхом ареста.

Инаугурация президента в Молдове не проведена до сих пор даже после того, как Конституционный суд признал уже результаты выборов. Власть продолжает принимать в парламенте антисоциальные законы: о повышении пенсионного возраста, об амнистии капитала – легализации незадекларированных средств, антисоциальный бюджет 2017 года. Молдавский парламент в эти дни работает до позднего вечера, а действующий президент под покровом ночи санкционирует эти законы. По мнению аналитиков, это делается для того, чтобы новоизбранный президент Игорь Додон не оказался в ситуации выбора между конфликтом с режимом в случае отказа от промульгации законов парламентского большинства и явным сотрудничеством с режимом в случае соглашательства с этими шоковыми законопроектами.

Гагаузия – испытательный полигон олигархов

Весьма показательны стали выборы в Гагаузии – автономии в составе Республики Молдова, населенной тюркоязычным народом православного вероисповедания. Как и Приднестровье, Гагаузия была образована в начале 1990-х в результате борьбы за сохранение влияния русского языка на территории автономии. Несмотря на то, что гагаузы бережно относятся к своему родному языку и национальным традициям, все же русская культура наряду с молдавской им не чужие, а русский язык до сих пор является официальным языком, на котором проходят большинство митингов, собраний, судопроизводство и т. д. Однако не только своим этническим составом, но и голосованием на выборах Гагаузия во многом отличается от других регионов Молдовы.

К примеру, 2 февраля 2014 года на территории автономии прошел законодательный и консультативный референдум, на котором при достаточно высокой явке избирателей 99% высказалось за вступление Молдовы в Таможенный союз. Официальный Кишинев не признал результаты плебисцита, по факту которого даже было возбуждено уголовное дело. Впрочем, власти Молдовы не решились кого-либо из гагаузских политиков привлекать к ответственности за организацию референдума.

К нынешней избирательной кампании по выборам президента Молдовы жители в первом туре отнеслись весьма прохладно. В первом туре на избирательные участки вышло лишь 40% жителей автономии.

Ситуация изменилась уже только во втором туре, когда одиозные агитаторы Майи Санду начали говорить о страшилке «русских танков» и положительно оценивать идею объединения Молдовы с Румынией. В выборе между унионистской Санду и «государственником» Додоном выбор во втором туре с большим перевесом пал на второго кандидата.

Выборы депутатов в Народное Собрание Гагаузии, как называется местный парламент, избираемый по мажоритарной системе, наиболее ярко обрисовывают ситуацию, сложившуюся в Молдове. Прошлый созыв Народного Собрания Гагаузии был омрачен историей, когда жители, отдав свои голоса в большинстве своем за беспартийных кандидатов, затем обнаружили, что, оказывается, абсолютное большинство их представителей в местном законодательном органе на первом же заседании вступили во фракцию Демократической партии. Таким образом в регионе с абсолютно левым менталитетом и скептическим отношением к Евросоюзу большинство в местном парламенте получила проевропейская Демпартия, владельцем которой является небезызвестный олигарх Владимир Плахотнюк. Как позже выяснилось, большую часть депутатов олигарх просто купил, некоторых пришлось привлечь на свою сторону и путем шантажа и влиянием на органы полиции, прокуратуры и суды.

Примерно такая же ситуация была позже обкатана в Парламенте Молдовы, где изначально из 101 депутата по результатам выборов у демократов было лишь 19 мандатов. Перед тем как Плахотнюк намеревался стать премьер-министром в парламенте, под его личным руководством была создана так называемая «Социал-демократическая платформа», в которую он сумел согнать перебежчиков от всех прочих парламентских партий и набрать необходимое большинство в 56 депутатов.

Вернемся к выборам в Гагаузии. Накануне первого тура выборов в гагаузский парламент был задержан один из кандидатов Николай Рая, баллотировавшийся от села Дезгинжа. Операцией задержания гагаузского политика руководил замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, известный в Молдове организацией политически мотивированных преследований и фабрикацией таких дел, как «Антифа», так называемых «гагаузских диверсантов», «котовцев» и других «экстремистов» из числа представителей оппозиции. Позже Николая Рая пришлось отпустить, так как, будучи кандидатом, он обладает неприкосновенностью.

Впрочем, уже после выборов Государственная канцелярия Республики Молдова опротестовала в суде возможность неприкосновенности кандидатов и депутатов Народного Собрания Гагаузии. Нетрудно догадаться, какое вынесут решение органы, которые не раз демонстрировали свою лояльность олигархическому режиму. С появлением этой новости было распространено сообщение Демократической партии Плахотнюка о том, что у проевропейской партии правоцентристского толка, отказавшей гагаузам в праве проводить референдум и отказавшейся его признавать, в Народном Собрании есть большинство в 18 депутатов из 35. Отмечу, что на выборах от ДПМ в законодательный орган автономии прошел лишь один депутат от села Буджак.

По мнению ряда оппозиционных политиков, будущие изменения в Кодексе о выборах Молдовы будут направлены на то, чтобы изменить пропорциональную систему избрания депутатов Парламента на смешанную, дабы половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина из региональных хозяйственников, которых по «гагаузскому сценарию» легче будет уговорить войти во фракцию Демпартии, ну или «Социал-демократической платформы», или что там предложат политтехнологи, что будет менее дискредитированным в глазах общественности.

Приднестровье – от осколка СССР к серому придатку олигархов

Не менее интересная ситуация сложилась в Приднестровье, регионе, который еще 20 лет тому назад расценивался как последний оплот советской системы, населенный людьми, выступившими против националистической агрессии тогдашних румыноунионистов, взявших власть в Кишиневе.

Спустя 25 лет непризнанной независимости Приднестровская Молдавская Республика оказалась в сложной геополитической ситуации между прозападной Молдовой и майданной Украиной.

За годы существования самопровозглашенной республики в Тирасполе сложился типичный для Восточной Европы олигархический режим. В 2011-ом году из-за конфликта между тогдашним президентом Приднестровья Игорем Смирновым и администрацией в Кремле новым главой непризнанной республики стал Евгений Шевчук, у которого сразу же разгорелась борьба с холдингом «Шериф» и стоящими за ним приднестровскими олигархами Виктором Гушаном и Ильей Казмалы. В годы своего правления Шевчук пошел на непопулярные меры – сокращение выплат 30% зарплат бюджетникам, льгот и пенсий. Позже эти сокращения были компенсированы, однако население ему этого не простило.

Олигархи «Шерифа» имели больше средств и ресурсов, поэтому сумели провести большинство депутатов в Верховный совет Приднестровья, после чего борьба между ветвями власти в этой самопровозглашенной республике усилилась. Из 43 депутатов Верховного совета 33 лояльны всесильному холдингу, причем половина из них продолжает работать на фирмах, подконтрольных «Шерифу». По законодательству непризнанного Приднестровья депутатам местного парламента разрешается совмещать деятельность в Верховном совете с предпринимательской деятельностью.

В этом олигархическом противостоянии в условиях ухудшения экономической ситуации в регионе, блокирования Киевом и Кишиневом российско-приднестровской взаимопомощи, а так же непротивления официальной Москвы олигархизации региона, сторонникам альтернативного развития Приднестровья было довольно сложно действовать. Экономическая монополия «Шерифа», которую Шевчук так и не поборол в годы своего правления, распространялась и в монополии в СМИ, а так же в явно коррумпированном влиянии на целый ряд институтов власти, которые формально подчиняются президенту, а де-факто выполняли указания холдинга.

Попытка предложить третий путь, отличный от передела сфер влияния и захвата государственной собственности, в условиях неравенства ресурсов у кандидатов потерпела поражение.

Так, кандидат от Приднестровской Коммунистической партии Олег Хоржан, в программе которого содержалась попытка вернуться к идеям, звучавшим в момент провозглашения Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе СССР, набрал на выборах 3,17%, заняв третье место. Первое и второе место разделили соответственно Вадим Красносельский с 62,3% — кандидат от холдинга «Шериф» — и уже бывший президент Евгений Шевчук с 27,4%.

Нелишне отметить, что коммунисты Приднестровья не отличились налаживанием хороших контактов с рабочими предприятиями и созданием альтернативных настоящих профсоюзов для защиты их прав. Исторически сложилось, что маленькое Приднестровье гораздо более индустриализировано, чем вся правобережная Молдова. Большая часть населения на левом берегу Днестра проживает в городах и трудится на предприятиях, которые за годы после развала СССР были приватизированы со всеми вытекающими отсюда рыночными для постсоветского пространства последствиями. Это нужно помножить и на тот факт, что половина этих предприятий подконтрольна олигархам «Шерифа». В начале 1990-х Приднестровье создавали так называемые «красные директора» этих фабрик и заводов.

Сегодня в депутатах Верховного совета так же значатся по большей части руководители этих предприятий, только уже в качестве топ-менеджеров холдинга «Шериф». При этом сами работники индустриального Приднестровья вынуждены терпеть все трудности олигархического капитализма. К примеру, если теперь уже бывший президент Шевчук на время заморозил на 30% выплату зарплат бюджетникам, а также пенсий и льгот, но позже средства вернул, то на заводах «Шерифа» зарплаты до сих пор не выплачивают в полной мере, они на 30-40% меньше, а какая-либо попытка рабочих бороться против этого завершается показательными репрессиями.

Курс на олигархизацию

Таким образом, по результатам выборов в Приднестровье, олигарх Виктор Гушан (он в корпорации играет главенствующую роль) обладает сегодня всей полнотой власти через подконтрольный Верховный совет и президента-марионетку Вадима Красносельского, который еще в прошлом году, до того как стал спикером приднестровского парламента, возглавлял службу безопасности «Шерифа». Холдинг «Шериф» малоизвестен российскому читателю, но зато на Украине его владелец Виктор Гушан весьма влиятельный человек, так как основная часть бизнеса и активов «Шерифа» находится в Украине и в западных офшорах.

По данным журналистского расследования RISE, Гушан значится как один из собственников и конечный выгодоприобретатель фирмы «Интертелеком» – одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и обладателя самой большой зоны покрытия 3G. Однако чаще Гушан физически находится в Кишиневе и в Бухаресте. Журналисты раскрыли связь Гушана с Плахотнюком. Приднестровский олигарх летал чартерным самолетом компании Nobil Air, когда она принадлежала Владимиру Плахотнюку. Сегодня компания принадлежит Илану Шору, главному обвиняемому по делу о краже миллиарда, что, впрочем, пока не привело последнего в тюремные застенки и не мешает участвовать в молдавской политике.

По мнению молдавских экспертов, прошедшие выборы в Молдове, в Гагаузии и в Приднестровье в условиях мощного влияния монополии в СМИ, коррумпированности общества и олигархического контроля органов юстиции привели к еще более мощному укреплению олигархии на обоих берегах Днестра. При этом, несмотря на существование конфликта в политической повестке Молдовы и Приднестровья, олигархии обоих берегов Днестра демонстрируют удивительную способность сотрудничества. С другой стороны, антиолигархическая повестка и борьба против олигархов может стать объединительным фактором для граждан, населяющих оба берега Днестра.

Павел Григорчук, журналист, бывший политзаключенный, активист леворадикальной организации «Красный блок» (Молдавия)