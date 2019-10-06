Скандальные зарплаты в МГУ

Начало этого учебного года ознаменовалось для МГУ скандалом. Один из преподавателей кафедры истории Древнего Мира исторического факультета МГУ профессор Аскольд Игоревич Иванчик оставил на своей странице в социальной сети сообщение о том, что ему предложили работать бесплатно. А. И. Иванчик работает в МГУ по совместительству, основное его место работы Институт всеобщей истории РАН. А. И. Иванчик сообщил, что ему позвонил сотрудник кафедры истории Древнего Мира, который обычно его оформляет на работу и под предлогом того, что «истфак совсем обеднел», предложил оформить преподавателя на безвозмездной основе. А. И. Иванчик согласился, так как на истфаке он не только преподает, но и подбирает себе будущих аспирантов, и ему не хотелось терять такую возможность. Этой историей заинтересовались журналисты газеты «Коммерсантъ». Они попросили пресс-службу МГУ прокомментировать эту ситуацию. Журналистам пришел ответ от и. о. декана исторического факультета МГУ профессора Л. С. Белоусова: «Работающие на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019/20 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел». Партнер и руководитель практики “Особых поручений” коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай дала комментарий по поводу юридической стороны дела: «Трудовым законодательством предусмотрена четкая процедура сокращения, о котором работники уведомляются заранее. Также установлены гарантии прав работников, обеспечивающие оплату труда не ниже МРОТ. Все решения, в том числе о продлении срочного трудового договора, изменении или прекращении трудовых отношений, работодатель обязан довести до работника непосредственно, а не передавать через коллег по кафедре».

Удивление пользователей социальной сети Facebook побудило А. И. Иванчика объяснить, почему он согласился работать бесплатно. Он написал, что работу свою в МГУ считал волонтерством, а научным работникам многое приходится делать бесплатно, к тому же, если бы он отказался от работы, занятия вел бы штатный сотрудник с и без того нагруженным расписанием или предмет был бы просто вычеркнут из учебного плана. Однако, А. И. Иванчик согласился, что согласием на ухудшение условий труда он прикрывает плохую работу начальства ВУЗа. «Впрочем, по-видимому, сейчас этот разговор уже имеет теоретическое значение. – Прибавляет профессор в конце своего объяснения. – За прошедшие дни никто с факультета или из МГУ не счел нужным со мной связаться. Единственная реакция – заявления и.о. декана и ученого секретаря факультета в прессе, которые, видимо, следует расценивать как отказ от предыдущего предложения продолжить чтение моих лекций, сделанный к тому же в довольно хамской форме. Так что приходится с сожалением расстаться с МГУ».

Стоит отметить, что в 2013 году преподаватели МГУ обращались к президенту с письмом, в котором жаловались на то, что преподавателям-совместителям перестали продлевать контракты. Роструд в 2013 году провел внеплановую проверку в МГУ и выявил многочисленные нарушения, связанные с расчетом зарплат и процедурой увольнения работников. «Совместители — наиболее незащищенные сотрудники в российских вузах,— рассказал сопредседатель профсоюза “Университетская солидарность” Андроник Арутюнов.— С ними часто заключают краткосрочные контракты — даже не на год, а на восемь—десять месяцев. Поэтому у них нет оплачиваемого отпуска, других соцгарантий». Представитель «Университетской солидарности» в МГУ Михаил Лобанов опросил несколько преподавателей-совместителей с других факультетов: «У них до сих пор нет никакой информации, они не знают, заключен ли с ними контракт и на каких условиях. Хотя уже начался учебный год и они ведут занятия». Представитель профсоюза добавил, что «вообще в МГУ любят оформлять совместителей с октября или даже ноября, чтобы не платить за сентябрь». А. И. Иванчик не был первым, кого на историческом факультете просили преподавать бесплатно. Похожая история случилась с сотрудником Государственного исторического музея Денисом Валерьевичем Журавлевым, который вел курс «Введение в античную археологию» на кафедре истории Древнего мира. После того, ка Д. В. Журавлев отказался работать бесплатно, занятия по введению в античную археологию на этой кафедре прекратились. Еще более вопиющий случай обнаружился на физическом факультете МГУ. Там на целой кафедре физики частиц и космологии есть только одна ставка, то есть только один человек получает зарплату, а остальные работают по совместительству бесплатно. Средства эти преподаватели получают за счет грантов. Эта ситуация на физическом факультете продолжается уже около десяти лет.

Скандальность всех вышеперечисленных случаев усиливается за счет того, что происходят они в ведущем ВУЗе страны, где плата за обучение колеблется от трехсот тысяч рублей до полумиллиона в год в зависимости от факультета и формы обучения. К тому же в МГУ с каждым годом увеличивается число факультетов. За последние двадцать лет появились такие факультеты как: факультет глобальных процессов, высшая школа государственного аудита, высшая школа телевидения. Существуют даже факультеты, обучение которых ведется полностью на платной основе, например высшая школа перевода. Деньги у ВУЗа есть, но преподаватели их не видят. Подобное обращение с людьми ведет к тому, что ВУЗ не может развиваться, а просто выкачивает деньги из студентов и силы из преподавателей. Эта безобразная ситуация – симптом кризиса высшего образования.

Лилия Светлова

Источники:

https://www.kommersant.ru/doc/4088412?fbclid=IwAR0NZ6T3WxjmhoB8XzmgdjgWibCk0Lnx8g7GZ4JgJkJT3yOHiAbVrz6HJGk

https://www.gazeta.ru/science/2019/09/11_a_12643243.shtml?fbclid=IwAR1xOzJHLdAhRpiP7h9nZ2vZVHFlXSZgqcG1nk98qg0C0_TQhLSJAW8rtYc