Дихотомия Пелевина

на примере романов

“EMPIRE V” и “Бэтман Аполло“.

Меня всегда поражали культурные люди, которые получили прекрасное образование в СССР, а потом решили, что они «I made myself». И посвящали своё творчество (не бесплатно) борьбе со своей Родиной. Всё это выглядит, как мочиться на свои ботинки в людном месте.

Сегодня мы разберём поведение мальчика Вити, который получил всё, но боится в этом признаться (#альбоммароквити). Мальчик родился с золотой ложечкой во рту в семье преподавателя военной кафедры (в Бауманке) и заведующей гастрономом. Детство провёл в «престижном доме», закончил «престижную школу». Юность тоже не была голодной — закончил МЭИ, учился в аспирантуре. Потом пошёл бездельничать в Литинститут им. А. М. Горького. Впоследствии говорил, как настоящий инфоцыган, что эта учёба ему ничего не дала. Разберёмся с этим утверждением селф-мэйд мэна.

Романы «Empire V» и «Бэтман Аполло» совершенно справедливо причислены к жанру «подростковое фэнтази». Первая книга была написана в 2006 году. Детишки выросли из Джоан Роулинг и Макса Фрая, а чуда хочется. Вот Пелевин и дал им ботвиньи. Типичный герой и типичный сюжет…

Однако, если задаться вопросом, а не чересчур ли всё типично? Ответ — это типично на столько, что жанр «подростковое фэнтези» мы смело меняем на жанр «волшебной сказки». И тут! Следите за руками! Извлекаем из памяти книжищу В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». И что мы видим? Оба романа Пелевина буквально списаны с Проппа. Списаны герои, списаны сюжеты, списана последовательность появления героев и сюжетов. Как вам такая «искромётная эклектика» — мальчик Витя, который не упустит возможности «помочиться себе на ботинки» сдувает с зачинателя «Марксистской фольклористики»* сюжеты? Разве это не зашквар по либеральным понятиям? Умышленно он это делает или подсознательно нам не известно. Но учёба в ЛИ имени А. М. Горького не прошла даром…

Тут и далее курсивом и значком * буду отмечать цитаты из книги Проппа «Исторические корни волшебной сказки». На что хочу обратить внимание в начале разбора по Проппу:

«Сказка вырастает из социальной жизни и её институтов.»* «Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой.»* «Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений.» (ихний Маркс)

Прошу прощения за занудство и дотошность текста, но жанр «разоблачение» обязывает…

Начнём.

«Беда наступает с самого начала сказки. Какая либо беда – основная форма завязки. Из беды и противодействия создаётся сюжет.»*

У Пелевина в завязке две беды. Первая — девятнадцатилетний мальчик Рома приходит в себя прикованный к шведской стенке в шикарной квартире. Вторая беда — детская травма от развала СССР. Обращает на себя внимание три факта.

а) «С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме профкома драматургов у метро “Сокол”. Дом был высшей советской категории — из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты». Ничего не напоминает? Автор пишет героя с себя? Как видим, у мальчиков есть достаточно причин ненавидеть советскую власть.

б) Нигде нет описания внешности Ромы. Как нам его представить? А разве в сказках есть описание Ивана Дурака? И ведь книга написана от первого лица. Вероятно, Витя сам себя представил героем — посмотрите его фото. Вполне себе Кавалер Ночи.

в) Полное название книги «Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке». Все сомнения отпадают — Пелевин пишет про себя.

Наш Иванушка Дурачок работает грузчиком в супермаркете на правах младшего брата. И страдает он, конечно, за правду. Во вступительном сочинении написал: “И все-таки я патриот — я люблю наше жестокое несправедливое общество живущее в условиях вечной мерзлоты”. После слова “общество” должна была стоять запятая.

Сюжет «развивается через отправку героя из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника»*. Мальчик Рома разговаривает с вампиром Брамой. «Обычно награждение следует сразу после диалога»*. И дают ему язык. «Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира.» И лузер Рома превращается в Кавалера Ночи — вампира Раму.

Все вампиры носят имена богов. Пелевин пытается сляпать миф (повествование о богах). С этого момента читатель будет наслаждаться обретением героем суперспособностей. Наш интерес — наблюдать, получиться заявленный миф или так и останется сказочкой.

Благодаря «волшебному помощнику»* (языку) Рама становиться изысканным метросексуалом, прошаренным в Гламуре и Дискурсе. Это две основных дисциплины для молодого вампира. Пелевин непревзойдённый мастер формулировок. «Гламур — это деньги выраженные через секс… Дискурс – гламур духа… Идеологема дискурса – переодевание… Переодевание включает переезд с Каширки на Рублевку и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию». «Бездуховность» – это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами, поэтому нет никого бездуховнее (т.е. беспонтовее) младшего менеджера». В этом месте каждый ребёнок воспитанный на Максе Фрае заплакал…

Тут же первая попытка сделать из сказки миф (обрести социальную значимость). Учителя разбирают с Рамой одиннадцатый «тезис о Феербахе». «Сейчас… “Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его”». И сразу неудача — тема закрыта. «Твоя задача не в том, чтобы понять, что такое вампосексуал, Рама. Твоя задача стать им».

«От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль». Рама грустит о потерянной неопытности. И все читатели грустят вместе с ним. Ведь они теперь понимают Маркса… Равноценный ли это обмен — знания на юность?

Благодаря «волшебному дару»* (Конфета Смерти) молодой вампир становится непобедимым бойцом. Он теперь владеет всеми тайнами Шаолиня. Как же бьётся сердце подростка от таких сказок!

Отношения с женщинами тоже строятся теперь своеобразно. Тут пять пунктов. Но «Пятый и самый главный: вампир никогда не позволяет женщине имитировать оргазм…» Потому что: «Совместный генитальный оргазм мужчины и женщины во время полового акта – прекрасный, но недостижимый идеал, наподобие коммунизма». (Бедный коммунизм? Или бедный автор?). А для пресечения имитации оргазма женщину надо бить. У Проппа про первую ночь сказано: «Обычно после укрощения помощник берет трех сортов прутья и истязает царевну. “Потом он взял ее за косу, здернул с кровати и стал этими плетьми драть ее. Как он исхлестал ее, так бросил ее на кровать. Выходит вон и посылает Кузьму Ферапонтовича”»*.

Тут Рама встречается с юной вампиркой Герой. Она так же прекрасна и умна, как и Витя.)) Как тут не влюбиться? Шекспировский вопрос: «Вам любовную или назидательную?» решается только во второй книге.

Они вместе являются на обряд инициации «Великое Грехопадение». Суть обряда — шеф русских вампиров Энлиль Маратович раскрывает великую тайну вампиров. А именно, что они сосут вместо крови. И тут Пелевин во второй раз упускает возможность стать мифотворцем. Он прошёл от этой возможности в волосине! Вампиры сосут «баблос». Баблос — продукт мозговой (неокортекса) деятельности человека. Ребята сто раз спрашивали — это деньги? Это капитал? Это эссенция из купюр? Ну вот же оно!!! Ты же читал Маркса! Скажи, что Капитал – самовозрастающую стоимость растущую бесконечно и поглощающую всё! Что капитализм управляет человеком. Расскажи про овеществлённые общественные отношения. Что капиталист – персонализация отношения товара (вещей) друг с другом, что задаёт определённый модус поведения, что он раб самовозрастания стоимости. НЕТ! В сказке это фиолетовые пузырики, в которых человеческие мечты, детские фантазии, желания. Размах на рубль, удар на копейку.

На протяжении обоих романов предлагались другие варианты получения баблоса. Но автором они решительно отвергались. Например Пелевин нам походя объясняет, что сейчас «молочное животноводство» (гуманное), а в СССР было мясное животноводство. Ну всё ясно-понятно, тема закрыта. На вопрос, почему нельзя использовать животных, получаем объяснение — баблос продукт страданий, а животные не способны страдать. По видимому у мальчика Вити, замученного в элитном доме советской властью, не было ни кошечки, ни собачки.

На обряд инициации «Великое Грехопадение» вампиры слетаются превратившись в больших летучих мышей. Причём люди их совершенно не видят. В дальнейшем, Рама много раз перемещался таким образом и всегда удивлялся, что он невидимый. Для Проппа это не фокус: «Эта невидимость есть свойство обитателей преисподней.»* и «невидимость имеет отношение к области представлений о смерти, фактической или обрядовой — безразлично… герой приобрел свойство мертвого… живые не видят мертвых»*. Я не случайно вспомнил про Макса Фрая в начале статьи. Там главный герой во сне создавал миры. А наш герой мёртв? Или просто «герой приобрел свойство мертвого»*?

Рама с Герой начинают дружить. Но вся пикантность в том, что её в вампирской школе тоже учили бить партнёров. У Проппа: «Характерно, что в тех стадиально ранних случаях, когда женщина представлена с зубами в промежности, мы не встретили мотива ее истязания. Эти зубы — символ, образное выражение ее могущества, превосходства над мужчиной»*. Рама сублимирует, что делает из него философа. Хочу также здесь с удовольствием отметить, что их встреча проходила в ресторане «Le Yeltsine Ivre» («Пьяный Ельцин») в котором есть «круглый бассейн — небольшой и глубокий, с арочным мостиком сверху». Прекрасная пасхалка для более взрослого читателя, кто помнит, как пьяный Ельцин упал с моста. Пелевин — красавчик.

Дальше Раму спускают глубоко под землю, знакомиться с богиней вампиров Иштар Борисовной «Примадонной» — пародией на Пугачёву. Богиня лишена тела, она говорящая голова. Что у Проппа по этому поводу: «В сказке о Еруслане Лазаревиче голова всегда лежит. Это — голова мертвеца. Однако в лубочных картинах голова торчит из земли… В сказке голова есть непохороненный мертвец»*. «Мёртвая голова»* у Проппа — дарительница и указывающая путь. После душевного разговора с выпивкой, Иштар указывает путь к вампиру-философу. Это родной брат Энлиля Маратовича — толстовец Озирис.

Правят людьми в этом мире — халдеи. Они слуги вампиров. Встреча с халдеями очень интересна молодым читателям. Здесь наш герой развернулся по полной. Красивым трюком одолел Голиафа, очаровал всех интеллектом и юмором. Вот уже и Прекрасный Принц вместо Ивана Дурака.

На встрече с Озирисом Рама выяснил, что Иштар Борисовна — это сменная голова Великой Мыши. Головы периодически заменяются. (У Проппа: «Между головой и Русланом завязывается любопытный диалог: “”Галова, щто мне тебя, аживить?” — А ана ему и говорит: “Если я буду памирать апять, то меня не аживай, а если я буду вещна жыть, то меня ажыви”»*) А на Землю она сослана Богом в наказание. А вампиры, это проекция самой Иштар. Она их создала, чтобы они объяснили ей смысл творения. Концепция мироздания потихоньку усложняется.

Дальше Озирис выдаёт космогонию замешанную на буддизме и Адамсовского «Автостопом по галактике». «Создание мира включает изготовление фальшивой, но абсолютно достоверной панорамы минувшего. Но вся эта бесконечная перспектива в пространстве и времени – просто театральная декорация. Кстати сказать, это уже поняли астрономы и физики». Короче, мы все в тюрьме, а Озирису лень говорить с лоулеволом.

Дальше идёт «Красная Церемония». Гера и Рама в первый раз будут собирать баблос. Малолетние любители Квиддича (читатели) воют от восхищения. Герои летают среди сиреневых или фиолетовых пузырьков и лопают их. И сквозь восторг Рама вспоминает, что так и были украдены его детские сны и мечты. Про квиддич у Проппа и у Маркса я ничего не припомню…

После церемонии Рама обуреваемый ревностью к Гере вызывает на дуэль Митру. «Поединок с противником»* это важная часть «композиционного стержня, лежащею в основе очень многих и разнообразных сюжетов»*.

Перед дуэлью Рама опять идёт к Озирису. Он хочет знать есть ли Бог и в чём смысл бытия? Озирис пока пренебрегает парнем. «Бог просто побочная фракцией производства баблоса», «Бог в нас присутствует, — сказал он. — Но мы в нем нет». «Вот главное, что следует понять. Зачем тебе что-то понимать, когда ты все уже знаешь?» Рама выставлен за дверь.

«— Лифт не работает, — сообщил он тихо. — Я провожу вас вниз». И тут Рама обретает «Вожатого»*. У Проппа в главе «Переправа как композиционный элемент»* Вожатый ведёт героя в «иное царство»*. Тут им оказывается профессор теологии из Кишинева. Во второй книге он становиться не только Точильным Камнем, а и личным водителем Рамы. Молдаванин говорит: «Наша планета — вовсе не тюрьма. Это очень большой дом. Волшебный дом… это дворец Бога… Просто никто не знает, в каких комнатах он живет – он их постоянно меняет. Известно только, что в тех комнатах, куда он заходит, чисто убрано и горит свет. А есть комнаты, где он не бывает никогда. И таких все больше и больше. Сначала сквозняки наносят туда гламур и дискурс. А когда они перемешиваются и упревают, на запах прилетают летучие мыши… Если захотите, приходите на молитвенное собрание. Легкого пути назад не обещаю. Но Бог милостив.» Раме предложен путь назад!

Вместо дуэли происходит поэтический батл. Рама его проигрывает. И в качестве наказания ему предписано по видеосвязи смотреть на свидание Геры с Митрой. Вместо хоумпорно Рама видит, как его соперника хватают и отрезают ему голову. Новой Иштар становится девочка Гера, а Митру пустили на запчасти для нервного моста новой богини. Она несчастна. Остаток жизни провести под землёй без тела. Ещё одна «Мёртвая Голова»* — «Даритель»*. «Ты будешь первым другом Иштар, потому что ближе тебя у меня никого нет. И я сделаю для тебя все. Хочешь хамлет (шкаф для вампирской медитации), как у Энлиля?»

Кончается первый роман залихватским: «Писал Рама Второй, друг Иштар, начальник гламура и дискурса, комаринский мужик и бог денег с дубовыми крыльями».

Вторая книга «Бэтман Аполло» была опубликована в 2013 году. Приличный разрыв. Поэтому автор многое подзабыл, что было декларировано в первой книге. Но по линии Проппа он продолжил двигаться. А во вступлении он сразу заявил, что это произведение для женщин. По видимому, бездуховных младших менеджеров затянули компьютерные игры и все деньги ушли на покупку виртуальных игровых предметов, чтобы почувствовать себя «настоящим сверхчеловеком».

Начинается роман с похорон головы Иштар Борисовны (Примадонны). Начинается бодро с хулиганским присвистом под песню «Позови меня с собой». И автобус с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным летит в пропасть и тонет. Как же близок Пелевин к народу, как он чувствует его чаяния…

Новая Иштар-Гера принимает дела и велит произвести Раму в чин undead. Undead, это значит нежить (восставший мертвец). Высшая каста вампиров — нежить? Получается, Пропп был прав, что «Эта невидимость есть свойство обитателей преисподней»*. Нашего героя посылают учиться за границу, чтобы стать Undead-ныряльщиком. Его будущая профессия — погружаться в лимбо («лаз к другим мирам»). С этого места Рама перестаёт любить Геру. Он начинает к ней относиться, как к Царице. А ещё недавно дуэлился за неё. Все мужики — козлы, короче…

Отправляют свежеиспеченного Undead на учёбу в гробу. Дорога описывается, как во всех русских сказках. «“Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли”. Эта формула содержит отказ от описания пути. Путь есть только в композиции, но его нет в фактуре.»* Попадает Рама в подземный замок графа Дракулы. Тут всё ясно — в гробу в подземный замок. У Проппа полно про это и подземные Белокаменные палаты. Ещё раз заострю ваше внимание — волшебная сказка, это про обряд инициации. Инициируемый обретает свойства мертвеца. Значит герой не обязательно мёртв…

Там Рама встречается с очаровательной студенткой-вампиркой Софи из США. Он очарован ею. Она манипулирует им. Девушка оказывается чрезвычайно осведомлённой. Она увлечена творчеством Дракулы: «Друзья-вампиры называли его «Dionysus the Oracular»». У Проппа: «Оракул обещал избавление, если дочь царя будет выдана этой ужасной рыбе на съедение»*. Это очень важный момент для развития сюжета! Запомните его. Тут можно, немного забегая вперёд, сказать — Пелевин будет делать из Рамы «Змееборца»*. Тем самым замахиваясь на Героический Эпос, ну и создание Мифа по инерции.

Обучение проходят братья-близнецы из Франции Эз, Тар, Тет. «Они медиумы-демонстраторы… Показывают другим, что мы (ныряльщики) видим в лимбо.» Лекции ведёт Улл (бог лыжников?). «– Та же пропасть, – продолжал Улл, – возникла перед людьми в их самопознании – когда они попытались понять, каким образом в результате работы их мозга возникает знакомый им мир. Тупик, в котором они оказались, получил название «hard problem». Это стандартный баг их мышления, кажущийся им неразрешимой загадкой». Отлично! Вот и «трудные задачи»* подоспели. «Он приходит в чужую землю, женится там на царевне, решив трудные задачи, и остается там царствовать… После того как все задачи выполнены, острие этих задач обращается против царя»*.

Раму пока беспокоит своя «hard problem»: «Они постоянно пытаются привести нас в исступление своими трюками. Форма, запах, осязание, вкус, звук, и мысль – особенно мысль, спровоцированная с великим и подлым тысячелетним умением… Есть шесть чувств – и через каждое из них на беззащитный мужской организм идет коварная, хитрая ежесекундная атака. А когда мужчина попадает в эту засаду и робко тянется за тем, что было обещано ему по всем шести каналам информации, раздаются крики «Нет! Ни за что!» на фоне приближающейся полицейской сирены». Эта проблема у Пелевина проходит через все его вампирские книги.

Улл на следующей лекции разъясняет, что «Лимбо – это темный фоточулан, где хранится немыслимое число негативов…» Вампир погружается туда при помощи прибора — «некронавигатора». Тема загробного мира у Пелевина тут проработана не очень чётко. В принципе он всё рассказал, но в форме загадок и намёков. Для простого понимания концепции, очень рекомендую его роман «Непобедимое Солнце», где автор раскрыл её просто и исчерпывающе.

В развитии темы «Змееборца»* Пелевин рассказывает устами лектора: «Вампиры-богоискатели были мистиками, которые отправлялись в лимбо, чтобы найти Великого Вампира и попытаться его убить…/либо/ обретают бессмертие».

Софи тащит за собой Раму в «спальню Дракулы – это запретное место. Она оборудована ловушками, которые разработал сам граф. Их можно пройти только вдвоем.» Пройдя все преграды они получают два засушенных комара с ДНА Дракулы. Девушке они нужны для «освобождения человечества». Революция? Ещё одна попытка сделать сказку актуальной.

Под конец учёбы нам открывают, что вампир-ныряльщик может быть не только «Вергилием», но и ныряльщиком-предсказателем. Может в лимбо увидеть будущее. У Проппа тема познания и змееборства тесно связаны: «Стенька разрубает змея и находит в желудке змея камень, лижет его “и узнал все, что есть на свете”»*.

Ещё раз о главной мысли Проппа, про волшебную сказку: «Таковы некоторые очень ранние формы социальной жизни, удивительно хорошо сохраненные сказкой (например, обряд инициации)… Мы знаем, что весь обряд инициации испытывался как побывка в стране смерти, и, наоборот, умерший переживал все то, что переживал посвящаемый: получал помощника, встречал поглотителя и т. д.»* А у Пелевина: «По нашей традиции, вы делаетесь ныряльщиками после того, как становитесь на несколько секунд этим Великим Мертвецом». И так, Рама стал ныряльщиком.

Автор нас переносит сразу на семь лет вперёд. Жизнь Рамы тяжела. Он игрушка в руках нелюбимой Иштар-Геры. Она питается его чувствами, заставляет его страдать. Ей это надо, чтобы чувствовать себя живой. А он мечтает о Софи.

Энлиль Маратович раскрывает Раме тайну Ацтланского календаря. Это хроника далёкого будущего, которую получают ныряльщики-предсказатели. Вампиры и халдеи ведут человечество по этому предписанию. Эта идея автором раскрыта не до конца. По видимому, это задел для третьей книги эпоса. А третья книга будет обязательно!

В Россию приезжают близнецы, с которыми Рама проходил обучение — Эз, Тар, Тет. У Проппа: «Особую категорию помощников составляют всякого рода необыкновенные искусники. Часто это братья, из которых каждый обладает каким-нибудь одним уменьем»*. Они привозят «Удалённую встречу» с Софи и известие, что во время «Красной церемонии» (сбор баблоса) можно заглянуть в будущее.

Рама моментально воспользовался возможностью встретиться с любимой. Важнейшей темой разговора является второй комар с ДНА Дракулы. Он достался Раме, а у него его забрало начальство. Оказывается, при помощи этого комара можно встретиться с Дракулой в лимбо. Софи хочет общаться с ним, потому что «Он величайший из всех. The undead… Примерно как ваш Ленин».

А на «Красной церемонии» жертвуя фазой наслаждения герой заглядывает в будущее. И увидел себя и близнецов на огромном чёрном корабле, плывущем в огромном чёрном море. Там тысячи вампиров висят на вешалках, как пыльные костюмы. Софи на том корабле не было. Людей тоже нет. Но есть ужасное существо — Ктулху. «Это было что-то вроде огромного крылатого осьминога (именно так), щупальца которого проходили сквозь борта и плавали в море вокруг корабля, как проросшие в воду корни. Существо знало, что я его вижу». Бинго! Полное попадание в Проппа! Тема Змееборца набирает обороты!

Огромный чёрный корабль — это безусловно рыба. У Проппа есть целая глава «18. Борьба с рыбой, как первая ступень змееборства.»* Семь страниц текста, как рыба поглощает героя и как развивается сюжет, в зависимости от того, в какой период развития человечества была создана сказка. «Внутри он нашел народ. Некоторые были живы, некоторые почти мертвы»*.

Справка: Ктулху — герой из американского журнала комиксов из 1928 года. Это древнейший бог. Ктулху подобен осьминогу, дракону и человеку, который способен воздействовать на разум людей. Вот и дракон необходимый для эпоса. У Проппа змей — это старое название дракона. «Змей прежде всего и всегда — существо многоголовое»*. Змей часто с крыльями: «змей уносит царевну на своих огненных крыльях»*. У Пелевина: « Это было что-то вроде огромного крылатого осьминога». Змеи в сказках бывают огневыми, водными и горными (Змей-Горыныч). Змеи выполняют роли похитителя девушки, сборщика дани, охранителя границ и поглотителя (как рыба). А «Хтонический змей связан с царством мертвых»*. Близнецы дополняют: «Бэтман и Ктулху — это одно и то же, — сказал он. — Просто покрывающие легенды. Его маскировочные мифы».

Тут космогония Пелевина рушится окончательно. Оказывается, что у каждой страны есть своя Иштар (которая из них создала вселенную?). А самый главный — Бэтман, он же Ктулху, он же Гоша…

Рама и Иштар-Гера отправляются на встречу с Дракулой. Они попадают в лимбо, где Иштар опять становится девочкой Герой. Скромный аскет при встрече говорит им: «Теперь я не граф, а бог». Дракула раскрывает суть своего просветления: «Вампир — вовсе не тайный владыка планеты и бенефициар всех существующих пищевых цепочек. Вампир — это жалкое существо, целиком погруженное в страдание. И от людей его отличает лишь то, что его страдание интенсивней и глубже. Люди и вампиры — не скот и его хозяева. Это просто братья по несчастью. Рабы-гребцы и рабы-надсмотрщики на одной и той же галере». Ну мы уже и без него догадались. А Дракула пришёл к этому благодаря буддизму, а именно «джане». «Вот это поворот!» (Карл Маркс). Маркс и Пропп рассматривают процессы в развитии, диалектически. А релятивизма Пелевина не выдерживает даже Гера и начинает драку с Дракулой. Что полезного сказал бог? Что вампиров создала не Иштар, как в первой книге, а «Великий Вампир». А «Меняя позу, в которой ты висишь вниз головой, можно развивать такие свойства как ясновидение, способность проникать в чужой ум на любом расстоянии и так далее». У Проппа: «Учитель, к которому попадает мальчик — глубокий старик, колдун, леший, мудрец. Он живет за морем. “За морем учит один учитель разным наукам”. Он “за морем”, “за рекой”»* т. е. в царстве мёртвых.

Через пару страниц следует моя любимая цитата: «Креативный класс – это вообще кто? – Это которые качают в торрентах и срут в комментах». Прямо про меня. Простите, Борис Юльевич и снимите с меня бан.

Озирис — брат Энлиля, толстовец, ученик Дракулы умер. Рама должен провести его сквозь лимбо. В первую очередь, покойник извинился, что прежде не воспринимал героя всерьёз. И теперь последний шанс всё исправить. Озирис показывает ему Великого Вампира (Бога) — центр тяжести вселенной. Оказывается «Когда-то давно undead были учениками Великого Вампира. Они погружались в его таинственные глубины в поисках мудрости и выныривали оттуда с ужасом и благоговением. А потом их превратили в загробных кидал, помогающих хозяевам баблоса контролировать халдеев.» И ещё хорошая цитата: «Деньги — это алхимизированное человеческое страдание. Если у тебя его слишком много, ты просто сидишь всю жизнь на огромной горе человеческой боли». Чтобы стать марксистом надо помереть?

Рама с Озирисом плывут на лодке по реке. У Проппа лодка — это переосмысленная птица, уносящая душу в царство мёртвых. «Наряду с птицей или вместе с ней у этих народов, как мы увидим ниже, имеется лодка. Царство мертвых здесь представляется не за лесами и горами, и не под землей, а за горизонтом»*. У Пелевина за горизонтом, на противоположном берегу — Москва.)) Ну красавец?!

Озирис объясняет Раме учение Дракулы «позитивный вампиризм». Это «если вместо того, чтобы делать счастливым себя, ты попытаешься сделать счастливым другого… это путь к счастью, который проходит в стороне от баблоса и всего, что с ним связано.» Не марксизм? А мне кажется это цитата из старой песенки: «Довольно кровь сосать, вампиры, Тюрьмой, налогом, нищетой! У вас — вся власть, все блага мира, А наше право — звук пустой! Мы жизнь построим по-иному — И вот наш лозунг боевой: Вся власть народу трудовому! А дармоедов всех долой!»? (Кто не понял — это Интернационал, полная версия в переводе Коца).

Через пару страниц Пелевин оправился от коммунистического морока и рассказал про другое учение Дракулы — «Тайный Черный Путь». Это его любимая тема с буддийским бездействием, чтобы не лить воду на мельницу Великого Вампира. Однако, зачем тогда Озирис хочет с ним слиться? «Не бачу логики» (Аристотель).

Толстовец устраивает в лимбо любовную встречу с Софи. И обещает, что сможет устроить их реальную встречу. Но с условием, что Рама поможет покойнику попасть не на кладбище вампиров, а слиться с Великим Вампиром. Так всё и происходит. Озирис разрывает Колесо Сансары. А молодого ныряльщика ждёт наказание. Он не должен был допустить соединения с Богом.

Решение по таким серьёзным преступлениям может принимать только самый главный — Бэтман «Big Atman». Дорога до final boss опять по Проппу: «“Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли”. Эта формула содержит отказ от описания пути. Путь есть только в композиции, но его нет в фактуре»*.

Рама попадает на гигантский, невидимый авианесущий корабль («поглощение»*). От Проппа большая, но необходимая цитата: «Можно ли сказать, что сказочный Иван потому убивает змея, что он прошел сквозь змея, что змей видит в нем своего двойника? Этого прямо, непосредственно ниоткуда не видно. Русская сказка не сохранила рождения от змея, поглощения змеем как блага. Она сохранила другую форму: рождение от рыбы. И, действительно, можно заметить, что именно рожденный от рыбы чаще всего есть змееборец. Насколько близко пребывание в рыбе к пребыванию в змее, мы уже видели выше»*.

Оказывается, Бэтман вечный. Он как Иштар — голова без тела. Но «Они решили проблему старения шеи. Поэтому голова может жить столько же, сколько Великая Мышь (Великий Вампир)». Вместо шеи они используют тело Древнего Змея. Всё? Я доказал, что Пелевин делает Героический Эпос про Змееборца?

При встрече Бэтман выглядит, как приятный интеллигентный мужчина. Просит называть себя Аполло или Эйп. «Я не судья тебе, мой мальчик. Никакого наказания не будет. Дракула и Озирис не преступники и не предатели. Они слабаки. Вместо того чтобы стараться сделать этот мир лучше, они выбрали бегство. Я не могу запретить тебе последовать за ними. Но я хочу, чтобы ты стал одним из нас… жизнь человека нелегка. Но в наших силах, Рама, сделать ее если не полностью счастливой, то гораздо менее трагичной». Т. е. Аполло такой социалист. Ему не нравятся методы ведения дел в России. Он пытается завербовать Раму в свои приспешники. «Но я вовсе не призываю тебя изменить своему Отечеству. Я, наоборот, хочу, чтобы ты помог ему стать лучше».

Как это у нас водится: «Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих». (Великая Мышь?) Но наш герой, как орденоносец Росгвардии не отступил, не предал Родину!

Дальше по Проппу: «Если меня не испугаешься, я, вокруг тебя трижды обвившись, уплачу за доброе дело. Что делать человеку? Согласился. Змей, трижды обвившись вокруг него, в левое ухо дунул”. Герою открывается язык птиц и рыб.»* «Змей-пожиратель вполне превратился в страшное существо, но еще не забыт змей, дающий силу и могущество»*. Бэтман обучает Раму: «Традиция такова, что учителем всех undead становится лично бэтман». Там всякая болтовня про человеколюбие и про Великую Частотную Революцию. Которая через ай-ти технологии в гуманном режиме позволяет доить человека ещё больше.

Бэтман ведёт на Раму гомосексуальную атаку. Змей нашептывает на ухо герою, как предать Родину. «Когда ты согласишься, — продолжал Аполло, — я объясню тебе, что надо делать и как.

Я обратил внимание на это «когда». «Когда», а не «если».» Ух! Как телевизор посмотрел! Ведь именно так они и вербуют? Но Рама несгибаем.

На корабле живёт Софи. Они встречаются. «Ты дурак, что приехал, — сказала она… Отсюда не так просто уехать. Аполло превращает визитеров в свои игрушки». Девушка костерит Бэтмана и объясняет его подлую сущность: «Левый? Прогрессивный? Рама, приди в себя! Он не левый и не правый. Он постоянно выясняет, не появилось ли в мире нового светлого учения. Какой-нибудь возвышенной надежды для человечества, пусть даже фальшивой. Он старается ее найти, как только она рождается. И сразу превращает в свою новую маску, и правит из-под нее миром. А когда обман становится виден, находит новую. И так уже много веков». Диалектично так…

В разгар дискуссии девушку вызывает Аполло. Она одевается, как проститутка и убегает. «Женщина будущего — это одетая шлюхой феминистка под защитой карательного аппарата, состоящего из сексуально репрессированных мужчин…» Эта тема у автора уходит и в следующие книги. А Рама засыпает на неопределённое время, возможно годы.

Бэтман в образе Софи будит героя минетом. «Мы увидимся еще, обещаю… Лети домой. Скажи своим, что ты мне понравился. Собственно, они и сами поймут — раз ты вернулся» — говорит император. «В новогреческой сказке змей, дракон, проглатывает царевича, чтобы научить его птичьему языку, и вновь выхаркивает его»* и «Не забудем, что при обряде выход из чрева змеи представлялся вторым рождением, собственно рождением героя»*.

«Я буду внимательно за тобой следить. Я помогу тебе стать из мальчика мужчиной. Но для этого ты, как и все остальные, кого присылают ко мне на суд, должен будешь пройти испытание…» «Подвиг Аполло» — это любой смелый поступок. На это время Рама лишён Древнего Тела (вампирского языка). Формально он перестаёт быть вампиром. «Зато встретит тебя царь змей с почетом и милостями и наградит тебя за доблестный подвиг»*. После испытания Язык вернётся к герою. «Из доказательства смерти в сказке язык превратился в доказательство подвига»*. Это реальная цитата Проппа, но я разместил её тут из чистого баловства. Это как цитаты Ленина, которые подходили к любому решению съезда ЦК КПСС.

В самолёте летящем обратно Рама пытается выяснить — сколько лет он провёл в рыбе и кто такая Софи? Оказывается Софи — это и есть Бэтман. У героя гомофобный приступ. Получается об этом все знали и никто Раме не сказал? Нестыковочка… «Когда Аполло становится Софи, он не помнит, что он Аполло. Он или она думает, что она Софи». Для чего змею нужна принцесса? «Если в здании Empire V есть трещина, Аполло узнает про это первым.» т. е. Пригожин, как принцесса, а Путин как «Big Atman»?

«Хочешь быть счастлив в любви — никогда про это не думай. Глядишь, и свидишься снова со своей Софи…» — очень много свидетельств о том, что будет третья книга.

Дальше 30 страниц плохих шуток и компульсивных действий. «Но вот что именно Аполло засчитал мне за нравственный подвиг?… Чувствовалось, что вопрос теперь будет занимать меня долго». Герою зачли непонятный подвиг и он опять полноценный вампир. Пелевин объявляет: «Революция продолжается!» Великий Вампир ведёт Раму на Тайный Черный Путь.

Сделал ли этот невнятный подвиг Раму эпическим героем, а произведение эпосом? Конечно нет. Как не получилось сделать из первой книги мифический сказ.

Невнятную концовку целиком искупает ПРИЛОЖЕНИЕ. Феерические ЗАПИСИ НА БУКВУ «С». В школе, чтобы смешить одноклассников я выучивал большущие куски Гоголя. Если бы я сейчас хотел быть «пикапно-суггестивным», я бы выучивал цитаты из этого приложения. Всем рекомендую.

Третья книга будет обязательно. Двумя своими последними книгами «KGBT+» и «Transhumanism inc.» автор как бы поставил себе ограничители в вампирской теме, чтобы фантазия не унесла его в совершенно нереальное будущее.

Какие у нас продолжения сюжетов по Проппу:

«Уже выше мы видели случай, когда змей побеждается тем, что в пасть змея входит девушка, имеющая пояс из змея. Этот пояс в чреве оживает и убивает змея»*. В главе «36. Гибель змея от змея»* у Проппа: «Ранний благой змей-поглотитель и более поздний страшный змей-поглотитель встретились здесь лицом к лицу как враги. Главный змееборец Ра проходит сквозь змея. В уже упомянутой “Книге о том, что в ином мире” Ра живет в преисподней в своей ладье… Два змея — поражающий и пораженный — здесь слились в одно существо, так как змей настолько исключительный враг и супостат, что заставить самого змея выступить в героической роли убийцы змея, что есть еще в Египте, современная сказка уже не может. Но тогда ясно, почему змею известен враг и победитель: он рожден от него же, от змея, именно он, и только он, есть “супротивник” змея и поражает его насмерть»*. Ещё один вариант развития сюжета: «Но одно ясно во всяком случае: борьба за престол между героем и старым царем есть явление вполне историческое. Сказка здесь отражает переход власти от тестя к зятю через женщину, через дочь. Сказка показывает еще другое: раньше, чем получить руку царевны и вместе с ней и престол, зять подвергается испытанию относительно пройденного им искуса. Это испытание носит предбрачный характер и вместе с тем должно показать способность героя управлять природой»*. Не раскрыта роль профессора теологии из Кишинева. Ведь он у нас «Вожатый»*. Он выведет Раму к Богу?

Как говорится: «Выбирай любую, оставляй плохую».

В качестве затравки для революционного сюжета, напомню исторический факт — молодой человек Сергей Миронович Костриков взял себе псевдоним в честь бога Кира. После революции он сыграл важную роль в присоединении республик Закавказья, в 1930 году вошёл в состав Политбюро ЦК ВКП(б). Вот это сюжет!

Так к чему это я? Мы увидели, что не только запрещённые вещества, но и советское образование оставило неизгладимое клеймо на мальчике Вите. Мы с вами поняли, что у сказочника Пелевина роль Арины Родионовны выполняли Пропп и Маркс. Разве это плохо? Мы не либералы, нам не надо «деятельного раскаяния» от автора. Мы просто просим — не надо себя везти, как обезьяна в эксперименте «тут так не принято». Хватит мочиться на свои ботинки!

От всей души желаю автору сделать Героический Эпос и Мифическое сказание.

Критик Козлов