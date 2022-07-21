Отраслевое самоуправление и съезды в истории

Отраслевые съезды были и влияли в нашей стране на многое. Интересны они своей историей. Почему органы отраслевого управления так и не сформировались в ранний период Советской власти в органы вертикали исполнительной и (или) законодательной власти?

Конечно, власть Советов и власть партии сыграли свою роль, но была еще одна вертикаль профсоюзная, и вот она была смешана с системой советов народного хозяйства, еще одной вертикали, наконец на низовом уровне смешана с фабрично-заводскими комитетами рабочего самоуправления, а в более ранний период (дореволюционный) с отраслевыми съездами промышленников и технических специалистов. Именно потому должным образом она не сложилась в альтернативную советам и партии своего рода вертикаль власти и общественного самоуправления.

По профсоюзам и их роли в общественной жизни только в партии большевиков было восемь платформ, левые коммунисты акцентировали вопрос на советах народного хозяйства, «рабочая оппозиция» предлагала фактически уравнять отраслевые съезды и профсоюзные организации, синдикалистским назывался уклон в придании самостоятельности фабрично-заводским комитетам, Л.Д.Троцкий предлагал профсоюзы сделать государственным мобилизационным механизмом.

«Каждая позиция как, это часто бывает, выходила за рамки конкретных платформ. Троцкий, отталкиваясь от военного опыта стремился достичь наивысшей эффективности в производстве «военными же средствами». «Рабочая оппозиция», довольна сильная в некоторых промышленных центрах, отражала недовольство городского пролетариата, причем в ней чувствовался стачечно-экономический «увриеристский акцент», носившую не только антибюрократическую, но и, пожалуй, антиинтеллигентскую окраску.

Оппозиционеры требовали, чтобы профсоюзы начали управление экономикой на всех уровнях, начиная с отдельных промышленных предприятий, где на профсоюзных собраниях должны были избираться люди, осуществляющие техническое руководство производством, вплоть до самого верха, где «всероссийский съезд производителей» должен выбирать центральный орган, управляющий народным хозяйством».

Так описывает эту дискуссию итальянский историк-коммунист Джузеппе Боффа, в 1 –ом томе «Истории Советского Союза».

Можно только добавить, что согласно программе партии, утвержденной на VIII съезде, профсоюзы должны были сосредоточить в своих руках все управление народным хозяйством.

В ходе Гражданской войны профсоюзы уже взяли себе некоторые функции организации экономики, но тем не менее их положение в обществе оставалось двусмысленными неопределенным. Троцкий утверждал, что им стоит использовать скорее «производственный», чем профессиональный аспект и развиваться в сторону «планомерного превращения в аппараты рабочего государства», то есть к постепенному сращиванию профсоюзных и советских органов. В. И. Ленин сформулировал позицию, которая называлась тогда платформой десяти. «Профсоюзы рассматривались этой платформой в соответствии со знаменитой формулой скорее как «школа управления», «школа коммунизма», чем как органы, способные взять на себя управление страной».

Тут в принципе не видно противоречия в дискуссионных подходах. Но это нам так видится сегодня. На самом же деле советы народного хозяйства, подчинение советской вертикали или «тренировочная площадка самоуправления» не исключали дальнейшей демократической эволюции отраслевых съездов как части именно властно-распорядительной системы. Так Троцкий говорил о контроле за распределением продукции в экономике как производственном аспекте.

Подготовка к Х съезду и велась на основании разделенных платформ, противники же Советской власти могли в то время легко инициировать «забалтывание « любой проблемы. Столкнулись позиции председателя ВЦСПС М. П. Томского и Л. Д.Троцкого. Как члену ЦК последнему было поручено руководство всем транспортом, и тот заговорил о милитаризации труда. Против него тогда жестко выступил В. И. Ленин.

Проблема не была доведена до дискуссии о реальном самоуправлении и конституировании появлявшихся съездов работников разных отраслей до низовых профорганизаций или органов управления отраслями. Но таковой ее не сделали сознательно. Беда в том, что сами отраслевые съезды родились в Х1Х веке, и добрая их уцелевшая половина, конечно, были признаны «классово враждебными органами» и просто перестали существовать за несколько лет до революции или в результате революционного взрыва и мировой войны.

Как писал Э. Карр в «Истории Советской России» весь 1921 год публиковались статьи на тему роли и задачи профсоюзов, а для публикации было издано два номера издания «Дискуссионный листок». Сегодня никто пока еще не опубликовал детального исследования на эту тему.

Интересно, что в 1957-1960 году отраслевые съезды в СССР были снова возобновлены. Но скорее как «обратная реакция с рабочих мест» для устоявшегося и даже застоявшегося аппарата управления страной.

Но возьмем дореволюционную историю отраслевых съездов.

Так Всероссийский учительский съезд во времена революции 1905 года собирался три раза. Первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования собирался в 1913-1914 году. В нем принимало участие около 16 тысяч человек, ставились требования демократизации школьной жизни и изменения общественного строя. В 1908 году был проведен первый Всероссийский съезд взаимной помощи обществ учителей. В нем участвовало более 70 обществ, врачи, учителя, юристы. Поднимались вопросы необходимости повышения заработной платы, изменения тяжелых условий труда и быта. Действовала юридическая комиссия съезда, было выдвинуто требование о передачи начальной школы городским земским учреждениям, передачи контроля за преподаванием самим учителям и произведения увольнения только в судебном порядке. Следующий съезд обществ взаимопомощи учителей был созван спустя 11 лет.

Был и Общеземский съезд по народному образованию в 1911 году. В 1913 году на общеземском съезде обсуждались вопросы статистики народного образования. В 1918 году в противовес Всероссийскому учительскому союзу был создан Союз учителей-интернационалистов.

В 1918 году был основан отдел съездов Наркомата просвещения РСФСР. Только в 1918 году было 160 учительских съездов и 80 съездов работников народного образования. В работе первого съезда по просвещению участвовало более 700 делегатов.

В 1917-1918 году проведены первые три всероссийских съезда врачей. Содержанием работы этих пироговских съездов была реорганизация оказания медицинской помощи населению. В первый раз пироговские съезды врачей собирались с 1885 года по 1894 год. Был создан всероссийский съезд профессиональных объединений врачей. На съездах проходил активный обмен опытом и дискуссии по организации оказания медицинской помощи в различных регионах России, вопросы повышения правого, материального и морального положения врачебного сословия. Далее с 1896 года по 1916 год проходили VI и VII съезды.

Про отраслевые съезды культуры информации меньше, но она есть. «Впервые художники, критики, любители искусств собрались на официально созванный съезд только в 1894 году в Москве. Второй дореволюционный съезд русских художников собрался в 1911 году в столичном Санкт-Петербурге. А первый съезд художников СССР состоялся в Москве только в 1957 году, после смерти И. Сталина, за годы властвования которого сформировался принципиально иной, чем в императорской России, дизайн институтов изобразительного искусства. После чего съезды художников СССР и союзных республик стали регулярными рутинными фактами художественной жизни и прекратились только в 1992 году, когда на восьмом съезде Союза художников СССР было принято решение о его ликвидации.

Вот почему церемониальная сторона и подготовительная стадия всех трех съездов имеет отчетливый этатистский привкус. Организаторы дореволюционных форумов художников не только испрашивали разрешение на их организацию и проведение у представителей царствующей фамилии, но и обязательно приглашали их в круг почетных организаторов, спикеров, в качестве главных покровителей этих событий. Проведение первого московского съезда стало возможным только после того, как 11 ноября 1893 года император «высочайше повелел соизволить разрешить» это действо. В состав организационного комитета вошли графиня П. С. Уварова, князь А.Н. Урусов и другие представители родовитых семейств. Великий князь Сергей Александрович «милостиво изволил изъявить свое согласие» стать почетным председателем съезда, а великая княгиня Елизавета Федоровна — почетным членом съезда. Императорская академия художеств, где проходил съезд 1911 года, находилась под юрисдикцией министерства императорского двора. Открывала съезд августейший президент Академии художеств и почетный председатель съезда ее императорское величество княгиня Мария Павловна. Великий князь Владимир Александрович пригласил членов съезда на дневной чай. Делегаты съездов не раз апеллировали к верховной власти, видели в ней гаранта защиты своих интересов, будь то сохранение памятников старины или организация мастерских художников.

Что касается первого съезда советских художников, то в этом случае уровень государственного / партийного вмешательства зашкаливает за критические отметки. Дата, место, сроки проведения съезда, план подготовки к нему, состав президиума и приглашенных лиц, списки выступающих и даже тексты пленарных докладчиков согласовывались на самом высшем уровне — в ЦК КПСС и Министерстве культуры. В торжественном почетном президиуме съезда 28 февраля 1957 года присутствовали первые лица государства. С приветственной речью выступил кандидат в члены президиума и секретарь ЦК КПСС Д.Т. Шепилов».

Сегодня отраслевые съезды могут собираться для установления правовых и технических отраслевых норм (подзаконных нормативных актов), для решения вопросов формирования аттестации и повышении профессиональной квалификации, вопросов отраслевых соглашений по оплате труда, охране труда на предприятиях, избрания координационных отраслевых комитетов как всероссийского уровня так и регионального, решения вопросов стандартизации, метрологии и качества выпускаемой продукции вместе с народнохозяйственными органами управления, вопросов производительности труда и инноваций.

Кого могут избирать такие съезды? Первых заместителей или техническое руководство отрасли, ведомства? Или может быть только одного из руководителей или весь центральный аппарат, ответственный перед таким съездом?

Скорее всего в какой-то отрасли съезд может и противостоять тому или иному ведомству как профессиональная организация, а где-то просто не противопоставлять себя никому, где-то быть между профессиональной организацией и экспертными советами специалистов в той или иной сфере, общественным советом того или иного ведомства, федеральной службы или агентства или самостоятельным органом руководства какой-либо подотрасли, под которую еще не создан механизм управления или нет достаточного количества крупных объектов, управление которыми давно налажено или отданных в собственность отдельным предприятиям.