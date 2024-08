Мистер Зверь и пороки филантрокапитализма

Mister Beast — самый популярный ютубер в истории человечества. На своем канале он регулярно проводит веселые сумасшедшие челленджы и состязания, поучаствовать в которых — мечта любого ребенка и изрядной доли взрослых по всей планете. 7 дней в заброшенном городе, частные острова, гигантские яхты, лазерные лабиринты, Lamborgini в измельчителе — Зверь по имени Джимми воплощает самые фантастические сюжеты комедийных “мультсериалов недели” в реальность.

И добавляет во все эти сюжеты одну неизмеримо важную деталь— деньги. Продержись в бункере 100 дней и выиграй 500 000 долларов! Люди возрастом от 1 до 100 в битве на миллион! Защити яхту от минометного обстрела и станешь ее счастливым обладателем совершенно бесплатно!

Зверь Джимми — можно сказать идеальный капиталист 21 века. Он одновременно бизнесмен, блоггер и конферансье. Сверхчеловек, ведь он делает что-то особенное, что-то невероятное и невообразимое, что-то, что не делал никто и не может сделать никто другой. Щедрый добряк — может купить бездомному пентхаус в Калифорнии, может оставить в забегаловке чаевые на 30 000 долларов. Mister Beast не злобный корпоративный лорд с мертвыми глазами Цукерберга, владеющий твоей информацией, собственностью и жизнью. Напротив, Джимми — это первопроходец нового американского фронтира, промышленник Морозов, герой нашего времени.

Но за последние недели все резко изменилось: в интернете началась массированная атака на всенародного медийного любимца. Мистера Зверя обвиняют в проведении нелегальных лотерей, подтасовках во время состязаний, подделках аутентичности видео с помощью компьютерной графики, даже в сексуальном насилии и психологических пытках в корпорации Mister Beast.

Является ли эта критика справедливой и истинной? На самом деле, разница не так велика — ведь Джимми главным образом повинен в совсем другом преступлении, нежели чем ему вменяют. Будь все конкретные этические обвинения и опасения бывших сотрудников и критиков Mister Beast верны или будь они ложью — проблема деятельности Джимми лежит гораздо глубже: в филантрокапитализме как таковом.

Филантрокапитализм, благотворительность, экономика дарения

Что такое филантрокапитализм? Эту парадигму можно охарактеризовать как призыв к крупной буржуазии жертвовать изрядную часть своих состояний и оборотов на благотворительность. Своего рода “ответственный капитализм”, где капиталисты самостоятельно покрывают причиненные ими общественные издержки.

Однако, акт дарения, лежащий в основе как филантрокапитализма, так и самого института благотворительности, никогда не является даром per se. Жак Деррида верно говорил о даре, что он невозможен, являясь при этом невозможностью как таковой. Невозможен потому как истинный дар должен быть полностью бескорыстным, исключенным из экономических отношений и социальных иерархий, не может остаться в анналах бессознательного и не должен стать причиной какой бы то ни было реципрокности — ответного дара.

Таких даров в человеческой истории не существует и не существовало никогда. Напротив, в антропологии широко распространен концепт так называемого Большого Человека, прекрасно осознающего мягкую силу и власть экономики дарения. Еще в племенном строю такой человек раздает подарки, предлагает бесплатные услуги и помощь, славится щедростью и великодушием и ничего не требует взамен напрямую. Цель благотворительной деятельности Big Men не в простом экономическом обмене, но в накоплении того, что социолог Пьер Бурдье называл символическим капиталом. Дар становится важнейшим инструментом для создания и укрепления связей, репутации и авторитета в сообществе.

К такой символической роли дарения уже в виде филантрокапитализма прибегали известные жесточайшими условиями труда в своих компаниях, кровавым подавлением забастовок и пренебрежением всеми правилами честной конкуренции бароны-разбойники США конца XIX века: Дж. П. Морган, Карнеги, Рокфеллер, тратившие несметные суммы на благотворительность одновременно грабя население. В современной России крупнейшим благотворителем является олигарх Роман Абрамович, в 90-е годы сыгравший одну из ключевых ролей в разворовывании страны через мошеннические схемы приватизации и сговор с крупными банками, наряду с Березовским и прочими преступными магнатами.

Большой Зверь Джимми

На первый взгляд кажется, что Mister Beast от всех них отличается — ведь он ничего не скрывает за маской благотворительности и не использует ее как прикрытие для основной преступной деятельности. Нет, раздача денег на камеру становится для Мистера Зверя самоцелью, а весь смысл его филантропии заключается именно в том, чтобы делать больше филантропии — как он сам признавался в интервью.

Даже если поверить здесь Джимми, благотворительность ютубера не появляется из ниоткуда — она всегда имеет конкретные финансовые источники. В видео на политико-философском канале Then & Now на конкретных примерах отлично демонстрируется, как Mister Beast сам становится для недобросовестных корпораций инструментом, Большим Человеком на час, способным очистить их репутацию посредством совсем небольшого для бюджета гигакорпораций пожертвования. Джимми демонстрирует тысячи тысяч индюшек от Hormel Foods и рекламирует их продукцию, не задумываясь о картельном сговоре, в котором пищевой конгломерат принимал участие. Показывает последнюю модель робо-катера от #TeamSeas, очищающего загрязненные водоемы от мусора, но не упоминает ничтожную эффективность подобных методов очистки и то, что фонд, предоставивший робота, сотрудничает с CocaCola, крупнейшим загрязнителем пластика в мире.

Но даже если отвлечься от корпораций, с которыми Джимми сотрудничает — в конце концов, он мог банально не знать обо всех сомнительных деяниях своих бенефициаров — в самой бизнес-модели Mister Beast имеется нечто зловещее и порочное, противоположное всем светлым интенциям благотворительности. Когда дарение просто содержит в себе скрытое, но обязательное ожидание собственной компенсации — в нем все еще остается некоторая отвлеченность, периферийность миру экономики и строгого капиталистического обмена. Но дарение в проектах Мистера Зверя коммерциализируется более чем полностью, оно становится главным источником прибыли. Каждое новое пожертвование, каким бы щедрым оно ни было, это всего лишь статья переменного капитала в очередной бизнес-авантюре Джимми. Вложение, которое вернется и преумножится лайками, рекламными интеграциями, новыми пожертвованиями (а на деле инвестициями) от крупных корпоративных спонсоров.

Пожертвование, совершенное с основной целью извлечения прибыли, но не реальной помощи — это не пожертвование вовсе, это лишь новая модель ведения бизнеса, очередная инстанция коммерциализации этики и этических поступков по Майклу Сэнделу. Дар, конечно не бескорыстен и не бесконечно этичен по отношению к Другому, но дар всегда оставляет в себе зазор бескорыстности — в бизнес-модели Мистера Зверя этот зазор исчезает. Ни Big Men Меланезии, ни бароны-разбойники, ни даже Абрамович не знают наверняка, обернется ли новое пожертвование приращением капитала. А Джимми знает, и только потому и занимается благотворительностью, всегда приоритизируя последствия акта дарения для своего бизнеса последствиям, которые несет в себе дар для жизни его получателя: и нередко подарок оказывается троянским конем, когда случайные счастливчики лотереи Зверя выигрывают дорогостоящие виллы и машины, но вскоре обнаруживают, что не могут позволить себе заключенные в продуктах роскоши затраты в виде стоимости их обслуживания и имущественных налогов.

Филантрокапитализм — это социопатия

Здесь встает резонный вопрос — ну и что? Дареному коню, как известно, в зубы не смотрят, а виллу или машину в крайнем случае можно и продать, хоть это и сопряжено с дополнительными трудностями, нервами и расходами. Для того, чтобы показать, каких уродливых форм достигает отчуждение человека посредством такого бездумного “закидыванием деньгами”, следует обратиться уже к конкретному кейсу, в котором обвиняют Мистера Зверя. Один его бывший сотрудник Джейк в недавно опубликованном интервью под названием “I Worked For MrBeast, He’s A Sociopath” рассказывает о том, как он согласился участвовать в челлендже Биста, в котором ему надо было провести 30 дней в одиночной камере, где с каждым днем у него сокращалось количество предметов для развлечения. За успешное выполнение работы (30 суток добровольного заключения) ему пообещали 300 000 долларов.

Джейку нужны были деньги, и он, конечно же, согласился. Во время заключения начали все сильнее проявляться давно мучавшие его психологические проблемы. Они, однако, наталкивались на противоречащую мотивацию в виде сияющего приза размером 300 000 долларов: ментальные страдания каждодневно копились, но Джейк подавлял и вытеснял их в надежде выиграть русскую рулетку с собственным разумом. В моменты взаимодействия со Зверем и съемочной группой он, будучи отчужден от самого себя не только в марксистском, но и в самом прямом психологическом смысле этого слова, пытался сделать хорошую мину при плохой игре, сыграть в позитив и отличное настроение на фоне тотальной коммуникативной изоляции. Это получалось все хуже. На двадцатый день Джейк не выдержал и вышел из игры, за что получил 100 000 долларов, душевную травму и продолжительное возвращение в кабинеты психотерапевтов.

В один момент Мистер Зверь бросил Джейку неудачную шутку, сказав, что он отправляется в тюрьму прямиком по стопам своего отца, который отсидел за педофилию. Вероятно, за этот инцидент в названии интервью и проводится попытка охарактеризовать Джимми-Зверя как социопата — что, впрочем, отнюдь не редкость у самых крупных и успешных предпринимателей, Больших Людей современности, как выясняет в монументальном исследовании политолог Брайан Клаас.

Тем не менее, в прогрессивном анализе принципиально важно в этой ситуации не концентрироваться излишне на домыслах о зловещей, социопатической фигуре, как это было сделано в разоблачительном видео. Джимми может быть прекраснодушным человеком, всего лишь очень неудачно пошутившим. Мог он и совершить чисто человеческую ошибку и не навести справки о психологическом состоянии Джейка перед тем, как начинать проведение челленджа. Мог, наконец, и вовсе не выплачивать Джейку компенсаций, отгородившись от обвинений высокооплачиваемыми адвокатами.

Проблема здесь лежит не в личных моральных качествах Джимми, которые мы доподлинно не знаем, но которые, безусловно, могли быть коррумпированы природой его бизнеса. Проблема лежит в фундаментально отчуждающей человека от себя, других и самой человечности, природе денег вообще и бизнеса Зверя в конкретности, бизнеса, бесконечно сконцентрированного на безостановочном этих самых денег накоплении и вложении во все большие шоу человеческого отчуждения.

Лежит она также и в воспроизводстве ядовитой капиталистической мифологии через благотворительность — о Большом Человеке, о безграничной власти денег, о неразрешимости общественных проблем вне частной воли пожертвования. Лежит в строго заданных, нуждающихся в воспроизводстве общественных ролях щедрого буржуа и несчастного просителя. В самом том, что благотворительность воспринимается как благое дело, хотя своим основанием имеет катастрофу, несправедливость, неравенство, страдание и нищету — кому помогать и кого в филантропических целях одаривать, если все живут счастливо и в достатке?

Филантрокапитализм— это и есть социопатия. Социопатия в невнимательности, игнорировании реальных путей разрешения самых страшных болезней общества. Социопатия в своем прямом значении боязни общества, в боязни общественной жизни и динамики, в боязни перемен. Социопатия в подмене политических решений и кардинальных общественных изменений шоу-бизнесом насквозь опустошенного дарения, лишенного и толики искренной бескорысти в своем основании.

“[Благотворительность] не является решением проблемы [бедности]: она лишь усугубляет ее. Правильная цель — попытаться перестроить общество на такой основе, чтобы бедность стала невозможной… Как худшими рабовладельцами были те, кто был добр к своим рабам и тем самым не давал осознать ужас системы тем, кто от нее страдал, и понять тем, кто ее созерцал, так и при нынешнем положении вещей в Англии люди, которые приносят больше всего вреда — это люди, которые пытаются делать больше всего добра…”

-Оскар Уайльд, “Душа Человека при Социализме”









