Не золотой запас

В сети появился новый пропагандистский ролик: в продуктовом магазине стоит, печально сгорбившись, пожилой человек и роется в кошельке. Кошелек пустой, мужчина со вздохом выкладывает обратно из корзины для покупок пачку сосисок и бредёт уныло к кассе с одной лишь буханкой хлеба. Дела у героя рекламы совсем плохи, он продаёт любимую машину, старую «Ладу», автомобиль крайне непопулярной сегодня, но в чем-то легендарной, ещё советской модели. Опять же по задумке авторов, отчаявшийся человек продает дорогие ему воспоминания, в сущности, молодость свою, просто чтобы выжить. Очень драматично. Помогает в продаже дорогого сердцу деда реликта внук, судя по всему, тоже не слишком удачливый парень. Несчастное семейство ещё и унижает грубоватый потенциальный покупатель автомобиля. Но всё меняется чудесным образом, когда молодой человек появляется в военной форме и объявляет, что продажа отменяется, поскольку он подписал контракт с армией, и теперь у них всё будет отлично. Счастливый дед обнимает внука и с трогательной нежностью смотрит то на него, то на «Ладу». Это реклама службы в армии по контракту.

Реклама в принципе не льстит человеческой природе: в одном ролике внучок ворует чипсы у бабули, потому что чипсы невероятно вкусны, в другом семейство забывает про свои обиды при виде новенького авто, который пригоняет проштрафившийся ранее папаша, а девушка на рекламе ювелирных украшений протягивает мужчине руку с новеньким колечком под слоганом «Любишь – докажи». Герои рекламных роликов млеют от мягкости шампуня и приходят в экстаз от вида чистого белья, постиранного рекламируемым средством. Зрелище, не слишком вдохновляющее восхититься мощью человеческого разума, честно скажем. Но чтобы вот так разом, одним роликом оскорбить всю страну, её народ и её армию – это рекорд даже для российской рекламы.

Пожилой мужчина в ролике выглядит очень мило и интеллигентно, он явно не маргинал, не бездельник, это, по задумке рекламщиков, типичный российский пенсионер. Гордый, работящий, раз когда-то всё же на «Ладу» заработал, и обедневший в старости. Возникает чувство, что государство хорошо знает про бедность пожилых своих граждан, но не собирается ничего предпринимать по этому поводу, зато заботливо предлагает выход – сдать внука в армию.

Как-то ненавязчиво из этой рекламы следует, что маленькие пенсии – это не результат провальной социальной политики, а такой фирменный знак России, её крест, которым можно даже с гордиться. Правда, крест этот несут одни, а сколачивают его совсем другие, которые и предлагают отправлять воевать в соседнюю страну детей, чтобы избежать нищеты. Нищеты, которую сама власть и создала, и сражаться с людьми, операцию против которых сами же начала, а теперь им проигрывает она же. И бойня эта упорно продолжается, причём с помощью армии, в которой воюют, если следовать идее ролика, в основном отчаявшиеся неудачники. Бравые российские солдаты, намекает нам реклама, готовы погибать за деньги, правда, не для себя – для семьи. Умереть во имя семьи – это же благородно, вон как счастлив был дедушка, что внучек спас его машину. Он, дедушка, ещё и сосиски теперь сможет купить, а то и настоящее мясо. Не зря внучек погибнет, не зря. А, может быть, внук ещё и выживет, сам и на «Ладе» покатается, и сосисок вволю поест. Страна, которая, по версии официальной пропаганды, ведёт неравный бой со всем мировым злом за справедливость и счастье народов, вроде как даже кичится бедностью своих граждан. Более того, государство готово использовать безысходность нищеты как ценный ресурс для мобилизации на свои «священные войны». Ресурс этот кстати, восполняемый и почти неисчерпаемый, потому как с бедностью бороться наше государство не собирается.

Отвратительно то, что создатели этого пропагандистского варева уверены, такие мотивы найдут отклик в сердцах людей – и парней, готовых умереть, лишь бы хоть так обеспечить семью, и их семей, отчаявшихся настолько, что готовы принять такую жертву. Приходится признать, что такие мотивы есть у многих, идущих сегодня воевать. Мотивация помочь семье, выбиться из безденежья, избавиться от удушающих долгов, скорее, всего, встречается гораздо чаще, чем героические стремления умереть за Родину. Судя по всему, аналитики от пропаганды это уловили и инспирировали такой шедевр.

А многие оппозиционные Телеграмм-каналы начали возмущаться ограниченностью низов, способных отправить детей на войну ради дешевого автомобиля и сосисок.

Конечно, государство, пытающееся нажиться на отчаянии своих граждан, не скрывая этого, даже кичась своей изобретательностью, отвратительно для меня больше оппозиционных мыслителей, возмущающихся недалёким и корыстным народом. Но после прочтения этих сетований мне всё же стало казаться, что оппозиция, презирающая свой народ за грубость чувств, вызванную нищетой, и власть, стремящаяся нажиться на отчаянии бедных, стоят друг друга.