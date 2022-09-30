Чья земля?

Кто бы что ни говорил, но войны никогда не бывают противостоянием добра и зла. Если не брать в расчет маргиналов и психически искалеченных людей, то никто не идёт воевать во имя разрушения и насилия, и даже когда это насилие и разрушение с неизбежностью совершается, то никто не говорит, что пришел именно ради этого, а говорит, что это лишь необходимая цена за то благо, ради которого эта война ведётся. Следовательно, можно было бы утверждать, что война всегда ведётся между одними людьми, которые стремятся к благу, и другими людьми, которые также стремятся к благу (разумеется, речь идёт о солдатах и о простых людях по обе стороны конфликта, а не о политиках). Обе стороны при этом искренне верят в то, что именно они сражаются ради защиты людей, ради помощи им и ради установления благополучной жизни на спорной территории, и доказательством того, что именно они совершают благо, есть наличие у них внутренней установки на совершение этого блага. То есть, человек считает, что поступает хорошо, потому что верит, что его поступки – это следствие его внутренних установок, которые интерпретируются им как стремление к благу для себя и окружающих. Однако, одно лишь стремление к добру и справедливости не только не делает ещё человека добрым и справедливым, но и часто служит почвой, на которой всходят самые потрясающие формы насилия.

Уместно привести в пример Григория Мелехова, героя романа «Тихий Дон», который, будучи, безусловно, честным человеком, ищущим справедливости для себя и других, семь лет убивает людей, меняет стороны в попытке обнаружить, на чьей стороне находится правда, и всегда чувствующий себя при этом обманутым.

Современный Мелехов сперва воевал бы в СВО за Россию, затем стал бы частью легиона «Свобода России», затем примкнул бы к какой-нибудь новой силе, которая ещё не появилась, в новом витке конфликта, который ещё не оформился. И все эти разорения то на одних землях, то на противоположных, все эти убийства то одних, то других, то третьих людей были бы совершаемы с благими намерениями и всегда именно такими простыми, честными и ищущими справедливости молодыми людьми, как Мелехов.

Следовательно, недостаточно быть честным, толкать справедливости и желать людям блага, чтобы совершаемые человеком действия объективно служили на пользу людям, которым он хочет помочь. Без знания природы процессов, в которых человек замешан, без ясного понимания действительных мотивов воюющих сторон, все эти побуждения – лишь оружие в руках правящего класса, который взывает к лучшим качествам людей – к любви и состраданию, – чтобы навязать образ противника, лишённого этих самых качеств, и поэтому совершающего различные ужасные вещи, и поэтому заслуживающего уничтожения, ибо никому не будет мира и покоя, покуда этот лишенный человеческого содержания противник существует. Чтобы не вверять свою слепую жажду справедливости в руки тех, кто готов воспользоваться ею, необходимо представлять, какие выгоды получат те или иные классы в случае победы той или иной стороны, и какие они понесут издержки.

Какие же выгоды получит украинский или российский народ в случае победы своей стороны? Благодарные речи, салюты, салаты, новые гарантии новых высот, воздушные шары, парады, грозный победный рык бородатых солдат, рвущий на части тишину площадей посттравматически оскаленными ртами, волнующий сердце объемный стук тяжёлых сапог по брусчатке, сопровождаемый надломным писком труб и бешеным грохотом барабанов, а потом пьянство, танцы и объятия. И даже это многообещающее и головокружительное ничто не продлится долго. Снова мрачно насупятся лица, возвращаясь в свою реальность: вспомнят про долги и кредиты; про разницу между богатыми и бедными; про то, что ещё вчера кричавший о единстве с вами чиновник, как оказывается, не имеет больше с вами ничего общего и ваши пути никогда не пересекутся, разве что в конфликте где-нибудь на перекрестке, лучшим исходом из которого для вас будет уехать оттуда в целости и сохранности; про отсутствие трудовых прав; про то, что называвший вас своим родным, любимым народом и закатывающий истерики от желания солидарности с вами бизнесмен теперь дерет с вас три шкуры; про иллюзию выборов в буржуазной стране; и главное – про то, что та самая земля, которую вам сулили и обладание которой пророчили не даёт вам абсолютно ничего, кроме возможности там постоять, походить, посидеть, да и то лишь в местах, не огражденных заборами. И тут только придёт смутное осознание, что воюя за «свою землю», человек, хоть он и не мог ясно выразить это словами, надеялся где-то в глубине своего сердца, что это обладание отвоеванной землёй даст ему не только духовный экстаз, который ему предлагается теперь в награду за свои жертвы и лишения, а некое материальное приращение, -он будто ожидал, что после этого его уровень жизни поднимется, и благодаря отвоеванию что-нибудь в его жизни станет лучше, чем было до этого. Он словно надеялся втайне, что получит некую долю ресурсов, расположенных на этих землях, будет приобщен к их богатству. И какой же наивной покажется ему тогда эта вера, если и те несоизмеримо большие части земли, принадлежавшие его государству до обретения дополнительной земли, никак не питали его, не отделяли часть своих богатств в его пользу. Он к своему всегда имевшемуся у него ничто прибавил чужое ничто.

«Я не владел землёй по эту сторону границы, они не владели землёй по ту, и мы убиваем друг друга, чтобы не владеть ею вместе, не владеть ею внутри одного национального пространства».

Текст предоставлен «Рабкору» украинским ТГ-каналом:

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