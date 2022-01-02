«Трактористы» – классика сталинского кинематографа

Советская чёрно–белая кинокомедия «Трактористы» вышла на экраны весной 1939 года. Это был вторая успешная работа режиссёра Ивана Пырьева. Его предыдущий фильм – «Богатая невеста» был хорошо принят критиками и снискал популярность у советских зрителей.

Пырьев был учеником самого Сергея Эйзенштейна, а также длительное время работал с Всеволодом Мейерхольдом. Его карьера как режиссёра началась в 1929 году. Однако длительное время она складывалась неудачно и, даже можно сказать, трагически для фильмов. Многие из них легли на полку, а некоторые пришлось перемонтировать с ущербом для сюжета. Например, работу над «Мёртвыми душами» в соавторстве с Дмитрием Шостаковичем и Михаилом Булгаковым пришлось прекратить после разгромной статьи в «Правде» под названием «Сумбур вместо музыки». Вышедший же в 1936 году «Партийный билет» также был подвергнут критике. В итоге Пырьеву пришлось перебраться в «творческую ссылку» на Киевскую киностудию. Позже, в конце 50–х годов, он начнёт работать над постановками произведений Федора Достоевского. Среди них – ставшая классической лента «Идиот» с Юрием Яковлевым в главной роли.

Итак, «Трактористы». Уже на этапе написания сценарий в фильм был добавлен военный подтекст. Аншлюс Австрии Третьим Рейхом, а также бои советских войск против Японии у озера Хасан и на Халхин–Голе, внесли некоторые коррективы в сюжет. Вероятно, по следующим причинам создатели фильма решили добавить в картину танкистов.

Во-первых, танковые войска, наряду с авиацией, были самым современным видом вооружённых сил. Быть танкистом было почётно, а советская военная пропаганда всячески заманивала молодёжь осваивать новую технику. Во-вторых, невооружённым глазом видна взаимосвязь между танковыми войсками и новой техникой на селе. Тракторы и танки – это своего рода новый символ эпохи, механизации мирной и военной жизни, успехов индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. В-третьих, эта тема была актуальна в связи с недавними победами над японцами.

Фильм снимался в 1938 году на Украине в Николаевской области. Одним из главных героев фильма стала новая сельскохозяйственная машина – трактор С-65. Буква «С» обозначала фирму-производителя – американский «Caterpillar», у которой и был куплен трактор в первые годы индустриализации. Прототипом его сердца – двигателем М-17, был немецкий авиационный двигатель BMW-7. Новый трактор, в котором латинская буква «си» стала русской «С» и уже обозначала «Сталинец», был создан в Советском Союзе как раз в 1938 году.

Можно сказать, что фильм стал своего рода большой рекламной кампанией новой техники, рождённой в индустриализацию, новых успехов советского государства. Конечно, в то время этой новой машиной оснащались далеко не все колхозы. Но на то она и реклама, чтобы показывать то, что есть не у всех! Так что образец новой техники органично вписался в кинокартину. Тут стоит заметить, что в случае войны, как это и произойдёт в 1941 году, трактора должны были стать тягачами артиллерии. Так что взаимосвязь мирного и военного времени прослеживается и здесь.

Фильм начинается с того, что «три танкиста, три весёлых друга» возвращаются с Дальнего Востока – беспокойного места, где ещё недавно шли бои с японцами. Но бои закончились успешно – три друга живы и веселы. Тут бросаются в глаза несколько моментов.

Первое. Отсутствует трагическая линия, что вписывается в формулу «малой кровью, могучим ударом на чужой территории»: в случае агрессии враг будет разбит и отброшен. Темы потерь и отступлений 1941 года ещё нет, они появятся в кинематографе позже.

Второе. Три танкиста – это явная отсылка к экипажам самых массовых советских танков того времени – Т-26 и БТ-5. Именно у них был экипаж из трех человек, они применялись в борьбе против японцев даже в 1945 году. Образ танкиста в то время был, как правило, связан именно с этой машиной, хотя тогда уже было понятно, что данный танк технически устаревает. Это будет окончательно понятно позже – после Польского похода и советско-финской войны.

Третье. Интернациональность экипажа. Три танкиста – русский–москвич, грузин и украинец. Подобный выбор персонажей не случаен: русский, как представитель самого многочисленного народа СССР; грузин, – это, своего рода, реверанс Сталину и возможно дополнительный аргумент для прохождения цензуры. Ну и главный герой, – Клим Ярко, в исполнении кинозвезды своего времени Николая Крючкова – украинец. Как-никак, а фильм снимался на киевской киностудии.

В этой триаде отражён не только интернационализм нового, советского общества, рождённого революцией, но и три основных элемента сталинской политики: власть, индустрия и коллективизированное сельское хозяйство. Недаром главный герой подчёркивает, что хочет «в степь», т.е. в колхоз, а его товарищ из Москвы подчёркивает, что его дома ждёт жена-заводчанка. Сам он так же, видимо, пойдёт работать на завод, куда предлагает с ним отправиться и Климу. Их товарищ – грузин всячески подчёркивает изобилие благ Кавказа: на столе стоят напитки, привезённые сталинским наркомом Анастасом Микояном из США – символ нового благополучия и изобилия страны Советов.

«На трактор вернусь, в МТС, к землячке», – говорит главный герой товарищам и показывает фотографию главной героини фильма, Марьяны Бажан в исполнении Марины Ладыниной. В этой фразе квинтэссенция той эпохи: трактор и МТС – как символы индустриализации в коллективных хозяйствах. А Марьяна – это образец «стахановского» движения, а также важнейшего завоевания революции – равенства мужчин и женщин во всех сферах жизни советского общества.

Марьяна Бажан не только ловко управляется с С-65. Она передвигается по колхозу исключительно на мотоцикле, который в то время был неслыханной роскошью, доступной лишь «стахановцам» – новой трудовой элите из низов. Эта сцена также способствовала популяризации стахановского движения. На груди у неё орден Трудового Красного Знамени, высокая награда за производственные достижения. Героиня не снимает орден ни в поле, ни за столом. Несмотря на всесоюзную популярность, Марьяна демонстрирует верность, отказывая почтальону в принятии писем от поклонников.

Другими небольшими, но всё же важными атрибутами сцены в поезде являются значки на груди бойцов: знаки ГТО и прочих обществ, в которые советское государство активно вовлекало молодёжь. Ведь фильм что ни на есть молодёжный!

«Харитоша, аккуратный почтальон» – ещё один символ новой эпохи. Он – главный посредник между городом и деревней, в конце концов, между людьми. В то время почта играла важнейшую коммуникационную роль на селе, привозя в колхозы газеты, где и были отражены те самые «радости, надежды и мечты», о которых он поёт в своей песне.

Далее в фильме появляется новый персонаж – Назар Дума в исполнении Бориса Андреева. Это была дебютная роль актёра, который случайно оказался на пробах. В фильме он исполняет роль непутёвого бригадира, разгильдяя и пьяницы. Марьяна подговаривает Назара прикинуться её женихом, чтобы отбиваться от ухажёров. Этот договор становится неотъемлемой частью любовной линии фильма.

По роли Бориса Андреева в фильме заметно, что играет он впервые: его персонаж на фоне остальных смотрится более комично, неуклюже. А иногда – наоборот, пафосно переигрывает. Однако в целом образ Назара пришёлся по нраву советским зрителям. Будучи антагонистом, Назар при этом остаётся добродушным персонажем, а не карикатурным злодеем, что было свойственно кинематографу соцреализма того времени и даже для Голливуда времени сегодняшнего.

Интересна и следующая сцена, с ночной степью и едущими по ней колхозниками в кузове грузовика, распевающими украинские песни. Это явный реверанс в сторону украинского крестьянства и Украины в целом, которая была одной из важных республик, житницей Советского Союза, и, что немаловажно, – кузницей партийных и государственных кадров. Будущие лидеры СССР – Хрущёв и Брежнев – пройдут долгую и сложную партийную карьеру именно на Украине. Весёлые же песнопения колхозников создают настроение уже наладившейся мирной трудовой жизни, которая идёт своим чередом.

Героиня отправляется ночью на починку трактора, однако, падает с мотоцикла. На помощь ей приходит главный герой Клим. Он доставляет её домой и узнает в спасённой ту самую стахановку из газеты, в которую влюбился с первого взгляда. Клим отправляется чинить трактор вместо неё. Тут подчёркивается не только взаимовыручка советских людей, но и успехи образовательной политики. Ведь до сих пор в России нет по отдельности водителя и механика в танковых войсках. Это одна, единая должность – механик–водитель, который не только управляет машиной, но и может её отремонтировать в любой момент. А в мирной жизни такой специалист работает механиком–водителем на селе, помогая колхозникам управляться с тракторами.

Клим успешно ремонтирует трактор, чем завоёвывает уважение Марьяны, усиливает её чувство к главному герою. Нам показывают избу, где живёт главная героиня: она исполнена в стилистике образов ранних гоголевских украинских сказок. Кстати, это одна из немногих сторон фильма, которая подвергалась критике: излишняя карикатурность украинцев.

Но и здесь режиссёр не обходится без атрибута эпохи – огромного плаката на стене, прославляющего «сталинских соколов», ещё одного символа обновления страны. Мотив соединение светлого будущего и традиций проходит через весь фильм. Особенно, когда оператор делает акценты на долгих, глубоких планах с полями, которые сплошь обрабатывает техника, которая в то время была ещё мало распространена.

Далее мы видим изобилие продуктов на столе: молоко, варенье, сахар, самовар… Всё это так же отсылает к изобилию новой жизни в колхозе. Подобный приём режиссёр использует ещё не раз в своих более поздних картинах, например, в «Кубанских казаках». Но там он будет раздут до такой степени, что этот гротеск будет вызывать скорее комичность и недоверие советских зрителей.

Главный герой фильма – Клим, остаётся в колхозе работать в МТС и всё больше влюбляется в Марьяну. Кстати, главного героя зовут так неспроста: ведь народным комиссаром обороны в то время был не кто иной, как Клим Ворошилов. В отношения главного героя и Марьяны влезает Назар, который в комичной форме, следуя договору с Марьяной, отбивает её от Клима и последний раздосадовано уходит. Марьяна просит Кирилла Петровича, председателя колхоза, догнать Клима. По дороге они пресекают кражу Назаром дизельного топлива. Кирилл Петрович понижает Назара до тракториста, а его бригаду передаёт Климу. Председатель с Климом решают перевоспитать Назара или, если это не поможет, то хотя бы расстроить свадьбу.

Клим прибывает в бригаду Назара, где царит тотальное «разложение». Режиссёр специально утрирует эту сцену, вся бригада похожа на банду т.н. деклассированных элементов: грязные и рваные, они веселятся, поют песни и пьют, работать никто не желает. Подобное изображение тунеядцев свойственно соцреализму и обнаруживается не только в кино, но и в плакатном искусстве.

Интересно показано, как Клим завоёвывает авторитет у бригады: с помощью весёлого и энергичного танца, демонстрируя, что порядочный и ответственный человек успешен не только в труде. А ведь другой на его месте бы растерялся! Сцена очень похожа по форме и содержанию на танец горцев «дикой дивизии» из фильма «Октябрь» Сергей Эйзенштейна.

Назар предлагает проверить не только ноги Клима, но и голову. Клим с точностью определяет поломку трактора, указывая на отсутствие ухода за машиной. Причём нужно отдать должное режиссёру, что всё это он делает легко и с юмором: зрители не ощущают серьёзного конфликта, упор в сцене сделан на то, что бригаду ещё можно перевоспитать, что ещё не всё потеряно. Вскоре на помощь бригаде Назара приезжает и Марьяна, но тут узнаёт, что бригадиром уже стал Клим. Он высмеивает Марьяну, чтобы ещё сильнее вызвать симпатию бригады, вместе с тем успешно манипулирует ими, наставляя на будущие свершения.

Клим продолжает служить примером подражания для своей бригады и в поле, запустив трактор с большим плугом. Здесь разворачивается новая, военная сторона фильма. В поле находят старую немецкую каску и в колхозе вспоминают освобождение от немецкой оккупации после первой мировой войны. Вместе с тем, председатель колхоза открыто заявляет в фильме: «немца вновь тянет на украинскую землю». Это намёк зрителям на то, что стоит готовиться к близкой войне с Германией.

Но сцена заканчивается в победном духе: пущай немец приходит – получит, как в 1918 году. Конечно, по прошествии восьми десятков лет мы понимаем, что поначалу всё было далеко не так радужно… Тут нужно уточнить, что фильм вышел за полтора месяца до подписания пакта Молотова-Риббентропа. Но пакт о ненападении никак не повлиял на демонстрацию фильма: сцена не была вырезана. Оно и понятно, ибо нацистская Германия уже в 30-е годы рассматривалась в Советском Союзе как один из потенциальных военных противников.

Клим обещает своей бригаде помощь в военной подготовке и председатель колхоза поддерживает почин. Ведь трактор – это тот же танк. А значит, и трактористы – потенциальные танкисты. Дальше следуют документальные кадры, записанные с учений танкистов на быстрых колёсно–гусеничных танках БТ-7. В то время это был самый современный и быстрый танк в СССР. Именно на его базе в будущем возникнет знаменитый Т-34. Сразу после этих кадров зрителям показывают совет бригады, на котором высокопарно выступает Клим, рассказывая о преимуществах танков и особенностях их боевого применения.

После этих кадров многим зрителям самим хотелось пойти и записаться добровольцами в танкисты. После выхода фильма огромное количество молодых людей, воодушевлённые просмотром фильма, отправлялись в различные клубы добровольной помощи армии или стремились попасть в танковые войска, как самые современные и новые.

Была, правда, и обратная сторона медали: танки БТ, как и Т-26, в то время были уже достаточно устаревшими. Организация танковых частей в красной армии была не самая грамотная и большинство танков, как и танкистов, погибнет в первые месяцы войны, в основном, как раз на Украине, в крупнейшем танковом сражении Великой Отечественной Войны – битве за Луцк – Дубно – Броды. Эта трагедия очень сильно разнится с тем победным воодушевлением, переданным в фильме. Но тогда зрители этого ещё не знали, трагедия войны ещё впереди…

Марьяна же читает книгу о танкистах, о победных боях у озера Хасан. Но, как и большинству женщин, ей важно, чтоб танкист был… красивый. Тут громом звучит Марш советских танкистов. Эта композиция так же выполнена в победной, можно сказать, триумфальной манере: если враг сунется – он будет разбит. Песню продолжает петь и перевоспитавшийся Назар, ведущий трактор следующим утром. Его трактор идёт в окружении костров, которые тогда разжигали в полях, чтобы не допустить гибели урожая от ночных заморозков.

Под марш картина выглядит эпично, будто Назар едет уже на танке по горящему полю боя. Оператор показывает мир глазами тракториста. Мы видим, как техника преображает окружающую действительность. Крупный план гусениц и вид из кабины на плуг дают нам возможность почувствовать неукротимую мощь машины. Сцена проводит прямую параллель между водителем трактора и танкистом.

Нужно отметить, что в тексте «Марша танкистов» отсутствуют прямые угрозы кому-либо. Песня носит оборонительный характер: «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Увы, но образ непобедимой танковой машины, который создаётся песней, сформировал переоценённое представление о советских танках и танковых войсках в целом.

Но вернёмся к фильму. Бригада Назара и он сам перевоспитываются, план перевыполнен. Режиссёр показывает кадры обеда бригады. Мы уже не видим грязных, неухоженных оборванцев, напротив – все умытые и хорошо одетые. Назара, вернувшегося с поля последним, встречают как героя. «Аккуратный почтальон Харитоша» вручает Назару тот самый «газетный лист радости и надежды», о котором он пел в начале картины. В газете Назар видит свой портрет: теперь и он тоже «стахановец». Председатель колхоза рад такой новости и одобряет «брак» Марьяны и Назара, ещё не зная об их уговоре…

В разговоре с председателем Клим признаётся, что любит Марьяну и не отдаст её Назару. Позже Клим приезжает к Марьяне и они признаются друг другу в любви. Но свадьбу играют не сразу, а по традиции – с первым снегом, после сева, чтобы веселье не мешало труду.

Фильм кончается тостом председателя колхоза, чьими устами, в некотором роде, говорит сам Иосиф Сталин. Председатель пьёт за трактористов–хлеборобов, отмечая, что они, сами, кровью и потом, в борьбе с поляками, немцами и помещиками, завоевали свою власть и право работать на земле. Поляки, кстати, не просто так упомянуты. Часть Украины на момент съёмок фильма ещё входила в состав Польши Пилсудского. Через три месяца после выхода «Трактористов», Западные Украина и Беларусь воссоединятся с советскими республиками.

В тосте несколько раз подчёркивается необходимость быть готовым к новой войне, в том числе и с немцами, что так же было актуально для того времени. Труд в финале картины отходит на второе место перед мотивом защиты Родины. Фильм заканчивается исполнением «Марша танкистов». На протяжении фильма он звучит несколько раз, и к его концу даже можно выучить весь текст.

Отдельно нужно сказать о музыке. Две центральные музыкальные композиции, стали не только «саундтреками» к фильму, но и символами сталинской эпохи, танковых войск и всей советской армии. Музыка и тексты песен исполнены победным духом. Композиция «Три танкиста» на долгие годы стала строевой в воинских частях, а «Марш танкистов» стал полноценным маршем всех советских танковых войск. Эти композиции были написаны на стихи Бориса Ласкина композиторами братьями Покрассами. После показа фильма песни стали всенародно любимыми. Даже несмотря на тяжёлые потери, особенно среди танковых частей в первые месяцы Великой Отечественной, песни не вышли из военного репертуара и благополучно дожили до нынешних времён.

Но в хрущёвское время композиции подверглись цензуре. Строчка про Сталина из «Марша танкистов» была изменена, а «самураи» из «Трёх танкистов» часто заменялись на «вражьи стаи», делая композицию менее локальной и вневременной. Хрущёвской цензуре подверглись не только песни, но и видеоряд. Портреты Сталина заменены на портреты Калинина, гордые надписи на тракторах «СТАЛИНЕЦ» заменены сухим «ДИЗЕЛЬ». Увы, из-за этого фильм многое теряет. Хрущёвская цензура убирает яркие краски той эпохи, мелочи, без которых ту эпоху не понять. Без этих деталей фильм смотрится нелепо, особенно когда видно, что акцент в снятых сценах был сделан именно на этих «культовых» деталях.

В наше время фильм кажется наивным, а кому-то может резать глаз нарочитая пропаганда. Но с другой стороны, центральное место в фильме занимают самые, что ни на есть демократические ценности: трудящиеся люди, сотрудничество горожан и крестьян, идея технического прогресса, воспитание, как важнейший элемент формирования любого цивилизованного общества. Сегодня подобные ценности в кино отсутствуют. Человеку труда уделяется всё меньше экранного времени, нежели представителям власти и капитала. Прогресс часто заменяется декадансом и романтизмом, а место воспитания (как важнейшего социального института) заняло безграничное потребление.

В то время советский кинематограф был одним из передовых, и фильм «Трактористы» даже был номинантом «Каннского фестиваля». Однако, из-за начала войны фестиваль был отменён. Но и сегодня фильм получает высокие зрительские оценки. Например, на «Кинопоиске» у него более 7 баллов из 10. Не только ностальгия, но и художественная ценность картины, а также добрый настрой заставляет уже новых зрителей возвращаться к творчеству Ивана Пырьева.

P.s. При просмотре фильма сделайте поправку на историческую эпоху. Каким бы фильм ни был в то время – наигранно–наивным или пафосно–агитационным, – он остаётся срезом эпохи и нашей общей истории.

Евгений Валиков