Робкий панк

Российская группа «Дайте танк (!)» образована в 2007 году в Коломне Дмитрием Мозжухиным (вокал, гитара и баян) и Александром Романкиным (гитара, клавиши и труба). Сама группа называет своё творчество «робким панком» (shy-punk), что интересным образом встраивается в сегодняшнюю повестку, когда время настоящего панка прошло, а пост-панк в основном играет в наушниках хипстеров и новой интеллигенции. Также они называют свои песни «Гаражным роком для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». Объясняется это тем, что в начале десятых было очень популярным петь на английском. Русский язык стал важной частью самоидентификации (но изначально группа называлась «Give Us A Tank (!)»). Дискография группы насчитывает уже свыше 10 альбомов, и всё же за более чем 10 лет существования группа остаётся широко известной в узких кругах. Однако стоит отметить тренд последних лет на рок музыку, связанный с усталостью от рэпа из-за его полного доминирования на музыкальной сцене на протяжении последнего десятилетия.

Трек «Волна» является 9 из 10 на альбоме «Глаза Боятся» 2015 года. Альбом вышел в то время, когда музыка уверенно двигалась в сторону политизации текстов. Одним из самых громких высказываний того года – альбом «Горгород» репера Oxxxymiron. Альбом стал культовым и создал тренд на концептуальные и политические высказывания в музыке. Вообще 2015 год с точки зрения общественных процессов является достаточно спокойным. Массовые митинги 2011 – 2013 годов сменились подъемом провласных настроений в 2014 связанных с Олимпиадой в Сочи и присоединением Крыма. Массовые волнения начнут возвращаться в повестку только в 2017 году и станут одним из главных событий в 2018.

В песне «Волна» преобладает электронное звучание, дополненное электрогитарой, что свойственно большинству современных рок композициям. Темп композиции невероятно быстр, о чем говорит показатель в 150 bpm (скорость исполнения или воспроизведения композиции, количество долей в минуту). Вообще такой быстрый темп свойственен для дабстепа и драм-энд-бейса, в роке же обычно показатель bpm варьируется от 100 до 120 единиц. Это можно объяснить тем, что сейчас в музыке существует тенденция на размытие или вообще стирание границ между жанрами. В столь насыщенной индустрии творцам необходимо постоянно экспериментировать со звучанием, чтобы привлекать и удерживать внимание слушателей. Если же проводить анализ в рамках самой песни, то эта энергичность связана и оправдана текстовой составляющей.

Начинается песня с отсылки к цитате, приписываемой Цицерону: «Раб не хочет стать свободным, он хочет иметь своих рабов». Песня выступает с критикой на политические процессы и изменения как таковые, и, в частности, в России. Главный мотив песни – это цикличность политических процессов. Во втором куплете описывается «Революционная ситуация» — понятие, введенное Лениным, которое описывает положение общества, которое стоит на пороге революции. Это понятие заключает в себе два признака: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Но не каждая революционная ситуация приводит к революции. Необходим еще один компонент – активность и готовность масс на действия. Во втором куплете песни как раз говорится о том, что современное общество не знает, как выразить свое недовольство положением дел и выразить это в протест, который приведет к изменениям: они пьют краски, ноты нюхают, а буквы едят.

В каждом припеве происходит смена власти: меняются местами верхи и низы. Пришла новая волна. Но уже в следующем припеве все снова переворачивается. Одновременно эта цикличность заключается в том, что вместо реальных изменений просто происходит ротация власть имущих, целью которых является не стремление к изменениям к лучшему, а простая борьба за власть ради обладания силой. Но, с другой стороны, это говорит о некоем вечном круговороте, который обусловлен самой природой власти и человека. Не совсем понятно, видит ли сам автор выход из этой повторяемости.

Похожий сюжет встречается в песне «Хлоп-хлоп» группы «Наутилус Помпилиус». Илья Кормильцев в тексте песни метафорично описывает цикличность изменений. «Гороховые зёрна» растят и готовят в качестве смены, чтобы бить об стену. Они отливаются в пули, чтобы сменить власть, потом отливаются в гири, чтобы разрушить стены – систему, в которой они сами были взращены. Затем гири становятся камнями, из которых строятся новые стены, ограждающие поле, в котором выращивают гороховые зерна. В песне описан полный цикл изменений, который заканчивается тем, с чего был начат. Находясь в бесконечном повторении непонятно, нужно и есть ли смысл быть частью этого алгоритма, если в итоге все заслуги будут обнулены и обесценены. Кормильцев признает эту цикличность, но все же считает, что необходимо бороться и отстаивать свою позицию. Похоже, что того же мнения придерживается и Дмитрий Мозжухин. Но группа не занимается политикой и не делает никаких резких политических заявлений ни в соцсетях, ни в своих текстах. Однако протеста в их песнях много, как и во всем русском роке. Редко этот протест политический, чаще группа поет о проблемах личных и бытовых. Группа специально занимает более инфантильную позицию, чтобы размышление велось с чистого листа. Группа правильно называет свое творчество «робким панком»

Отдельного рассмотрения заслуживает клип на эту песню, вышедший в 2019 году. Факт того, что клип был снят спустя 4 года после релиза песни говорит о том, что высказывание актуализировалось именно в наше время. Клип рассказывает историю становления музыкальной группы. Повествование идет от лица гитары, или как шутит режиссер «от лица медиатора, упавшего в гитару», которую еще в детстве дарят главному герою клипа. Герой проходит с ней все этапы развития группы: от репетиций в квартире и выступления перед пустым залом до многотысячного концерта в баре «Москва». Заканчивается история панковской традицией – разбиванием гитары на концерте. Фраза песни «Новая волна» в клипе скорее отсылает нас к музыкальной «новой русской волне», к которой причисляют современных исполнителей, играющих в жанрах гаражный рок, панк, пост-панк, гранж (группы Sonic Death, Пасош, Спасибо, Дайте танк (!) и др.). Клип рассказывает именно о молодёжных музыкальных коллективах, которые приходят на смену старой волне. Режиссер клипа Максим Шерр в подкасте, посвященному процессу съемок этого клипа говорит, что текст песни абстрактный, его можно интерпретировать по-разному и сам он этим не занимался. Так что переплетений со смысловой нагрузкой текста в клипе нет. Однако в видеоработе много других интересных отсылок. Вместе со взрослением главного героя меняется и его комната. В начале клипа на его полке стоят книги о Гарри Поттере, Толковый словарь, серия книг «Познаю мир». В подростковом возрасте на их место приходят биография Энди Уорхола, Ингмара Бергмана, «Ва-Бланк» Бориса Бланка. Это именно те книги, которые читал автор песни и фронтмен группы Дмитрий Мозжухин в те же этапы взросления. Клип активно занимается встраиванием истории вымышленной группы в реальный контекст творчества группы «Дайте Танк (!)». В гараже, где музыканты проводят репетиции весят постеры групп и фильмов, которые повлияли на творчество группы. В их числе Dogtown and Z-Boys – фильм про скейтеров, King Gizzard & The Lizard Wizard – Австралийская рок-группа, The Growlers, Blink-182 и Jane’s Addiction – Американские рок группы. После титров в клипе содержится сцена, как молодые люди под гитару поют песню «Моя оборона» группы Гражданская оборона, что лишний раз указывает на то, что «Дайте Танк (!)» существует в определенном культурном контексте и считает важным о нем рассказывать.

Группа не занимается политикой и не делает никаких резких политических заявлений ни в соцсетях, ни в своих текстах. Однако протеста в песнях много, как и во всем русском роке. Редко этот протест политический, чаще группа поет о личных и бытовых проблемах. Самые популярные песни коллектива о дружбе, любви, отношениях с окружающей средой, самоопределении. Группа часто специально занимает нарочито инфантильную позицию в своих песнях, чтобы размышлять от лица взрослеющих детей, впервые пытающихся разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо. В одном из своих интервью Дмитрий Мозжухин цитирует Довлатова: «Я всегда мечтал быть учеником своих идей». Группа правильно идентифицирует свое творчество как «робкий панк».

Олег Газизов

Текст песни:

Куплет: Каждый раб хочет собственного раба

Суп-пюре из ядерного гриба

От короны тяжёлая голова

По ночам детям зачитывают права

Припев: Ещё одна новая волна

Не могут верхи, низы не хотят

И в историю мы впишем свои имена

В ленте новостей прямо под фото котят

Ещё одна новая волна

Уже меняются местами верхи и низы

База данных успешно обновлена

Короли у вас, а у нас – тузы

Куплет: Антиутопии в топе. Гуси, спасите Рим!

Мы краски пьём, ноты нюхаем, буквы едим

День ото дня мы делаемся нежней

Эй, голуби напали на памятники вождей!

Припев: Ещё одна новая волна

Не могут верхи, низы не хотят

И в историю мы впишем свои имена

В ленте новостей прямо под фото котят

Ещё одна новая волна

Уже меняются местами верхи и низы

База данных успешно обновлена

Короли у вас, а у нас – тузы

Куплет: Не до работы – заводы стоят опять.

Все на марш, нет времени объяснять!

Всех на фарш! Указ уже написал.

Вассал моего вассала – не мой вассал!

Припев: Ещё одна новая волна

И в историю мы впишем свои имена

Ещё одна новая волна

База данных успешно обновлена.

Клип: https://www.youtube.com/watch?v=myax0WsTSWA&ab_channel=Дайтетанк