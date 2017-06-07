Книга, которую стоит прочесть

В мае 2017 года в издательстве «Филинъ» вышла в свет книга философа, политолога, социального аналитика Александра Фролова «Новорусский капитализм». Очерки экономики и политики». Книга, доступная и в электронном виде, представляет собой собрание статей и очерков, большинство которых в разные годы написал автор для газеты «Советская Россия». Подчеркну, что это именно собрание, а не сборник, книга представляет собой законченное целое и читается на одном дыхании.

Статьи разных лет сгруппированы в 9 разделов, названия которых говорят сами за себя: «Канун»; «Из «эпохи» первоначального накопления»; «Споры о развитии капитализма в России»; «О классовой структуре»; «О бонапартизме»; «О новорусской нации»; «Протестные брожения»; «Болотная революция»; «Вопросы тактики». В них собраны статьи по недавней истории, политэкономии и политическом развитии современной России.

Актуальность давним работам, как и цельность тексту придаёт погружение их в контекст современности с её насущными проблемами, а также последовательная марксистская позиция автора, применяемая им на основе принципа, выраженного В. И. Лениным в стройной формуле: «конкретный анализ конкретной ситуации». А. К. Фролов так пишет об этом:

«Поэтому в отличие от Плеханова, нередко грешившего тем, что он просто подбирал цитату, наиболее подходящую для обоснования своей текущей политической позиции, Ленина интересовало у классика совсем другое. Так, в предисловии к письмам Маркса и Энгельса к Ф. А. Зорге Ленин подчеркивал, что главное, чему следует учиться у классиков, – это применению общих теоретических положений к конкретной ситуации». (С. 506).

Собственно, ещё в авторском предисловии Александр Фролов демонстрирует, как именно этот ленинский принцип работает для незашоренного, адекватного и продуктивного анализа социальных процессов. Оценивая изменения своих представлений в связи с изменением социальной реальности, он пишет, что

«в начале реставрационного процесса были оправданны любые контрмеры, и они не были реакционными. Еще можно было повернуть назад, хотя с каждым годом это становилось все труднее и труднее. Именно с этой позиции написаны статьи, собранные в разделе «Из «эпохи» первоначального накопления». Но реставрация дошла до такого «водораздела», за которым бороться с капитализмом следовало уже не мерами его задержки и торможения, а мерами ускорения его развития. Соответственно изменилась и моя позиция. «Избавления от гнета капитала нет и быть не может вне дальнейшего развития капитализма» – этот ключевой тезис повторяется в ленинских произведениях десятки, если не сотни раз. Для постсоветской России он был не верен до рубежа прошлого и нынешнего веков. Но вновь стал верен в нулевых и десятых годах XXI века. Поэтому все прогрессивные лозунги оппозиции девяностых годов, будучи механически повторяемы в нулевые и десятые годы, становятся реакционными. …Проблема эта ключевая для левой оппозиции – либо она правильно определит, в каком конкретно обществе живут граждане России, либо она обречена на стратегические и тактические блуждания (выделено мной – АО)» (С. 4).

Благодаря пониманию диалектической связи социальной теории и практики автор сумел создать цельную и вместе с тем динамичную картину социально-экономической и политической ситуации в нашей стране. Можно сказать, что Александр Фролов анализирует динамику социального развития России, обращаясь то к прошлому, то к будущему, виртуозно решая задачу, обозначенную им самим так: