Зачем думать о людях? Огрехи правил рыболовства «исправляются» за счет населения

В последние дни лета (начале сезона лова тугуна в Туруханском районе) жительница п.Бор Щербина С.С. выехала с супругом на рыбалку – разумеется, с оформленной путёвкой и всеми необходимыми документами, позволяющими вести лицензионный лов рыбы. Правда, супруги на утлой своей лодочке-илимке не смогли добраться до Эвенкийского района, обозначенном в путёвке «местом рыбалки», поэтому забросили невод на другой тоне, ближе к своей деревне. Полиция, осуществляющая рейды в рамках спецоперации «ПУТИНА», составила на «нарушителей» протокол. Всего супругам удалось поймать 1 литр тугуна, зато штраф составил несколько тысяч рублей, плюс потерянная лицензия…

Всё бы в этой ситуации было ничего, но непосвящённый читатель, скорее всего, не знает, что тугун – важная статья заготовок северян, и этот самый «Эвенский район» на 2019 год сделался для жителей Южного куста Туруханского района единственным местом, где разрешено ловить тугуна. Вот только чтобы добраться туда и поймать 5 кг тугуна (норма на одну лицензию), житель Бора должен преодолеть на лодке 60км, житель Ворогово – 150км, житель Зотино – 165 и т.д. Рыбалка близ своих поселений оказалась для северян под запретом.

КАК ДЕРЕВЕНСКИЕ ТОНИ, ИСПОКОН ОСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, ПРЕВРАТИЛИСЬ В «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ МЕСТО РЫБАЛКИ»?

Напомним, с июня-августа 2018-го жители Туруханского района, а именно: население Бора, Верхнеимбатска, Туруханска и прилегающих к этим населённым пунктам малых деревень, обращались в коллективных письмах к Президенту РФ с указанием на несовершенство существующих Правил рыболовства, ущемляющих права и интересы местных жителей. Люди потребовали от Гаранта Конституции внесения в законодательство соответствующих изменений. Письма за подписями тысяч жителей района из приёмной Президента были направлены в ЗС Красноярского края, в Росрыболовство, в Госдуму РФ.

Задача перед означенными инстанциями заключалась в своевременном принятии промежуточного закона, обеспечивающего населению Туруханского района возможность осуществления традиционного рыболовства в период с 04.07.2019 по 01.01.2020 (со дня окончания аренды рыболовецких участков до вступления в силу новых Правил рыболовства). Вместо этого, законодатели определили для нас местами лова того же тугуна или ряпушки – Эвенкию и другие удалённые территории, что, учитывая время на поездку, бензин и прочие сопутствующие затраты, лишает рыболовство всякого смысла.

Таким образом, население за год до наступления этой «патовой» с позиции права ситуации указывало на неизбежность конфликта закона с интересами населения, пыталось предотвратить грядущие инциденты с полицией и рыбинспекцией. Реакция бюрократической власти на законные требования нескольких тысяч северян оказалась равной нулю. Так кто должен отвечать за то, что население в 2019-м году ловит рыбу на участках, неоформленных ПО ВИНЕ ВЛАСТЕЙ?

Надо сразу указать, что составление протоколов на жителей Бора и П-Тунгуски (равно как и жителей прочих деревень района) с формулировкой: «за рыбалку в неустановленном месте» – явление тут повсеместное. Говорить об аморальности запрета людям рыбачить на своих деревенских тонях и отсылать их куда-то за 60, а то и за 400км(!), излишне: это сущий идиотизм, возведённый в статус «закона». Наказание за занятие традиционным природопользованием не может быть обоснованным в правовом отношении.

Протоколы о вынужденных нарушениях населением требований Правил рыболовства являются следствием абсурдности последних. По-справедливости, сии протоколы следует отправлять на оплату соавторам Правил: Енисейрыбводу и депутатам Законодательного Собрания края. Их вина – их расплата, а население, простите, крайним оставаться не должно.

ОТЧЕГО НАЛИЧИЕ ПАСПОРТА СТАЛО

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ

ПРЕБЫВАНИЯ НА РЕКЕ?

3 сентября в Борском сельском муниципалитете прошло собрание жителей, где выяснилось, что наиболее популярным обвинением к рыбакам из практикуемых на реке полицией и росгвардией стало “отсутствие паспорта”. Одним из таких «нарушителей» предстал присутствовавший на собрании житель Игнатьев А.В., рассказавший следующее. 21 августа он, выезжая на реку с дочерью и внучкой, естественно, взял судовой билет, права на управление маломерным судном, путёвки, страховки, ещё кучу разных бумаг. Но инспектор Енисейрыбвода потребовал от него именно паспорт и, за отсутствием оного, составил протокол о якобы нарушении п.11 Правил рыболовства, мотивируя сие ловом рыбы «без документа, удостоверяющего личность».

Давайте, разберёмся. Пункт 11 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна гласит: “Граждане при осуществлении любительского рыболовства должны иметь при себе паспорт или ИНОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ”. Житель предъявил инспектору сразу несколько документов, удостоверяющих личность. Так в чём же дело? А дело в том, что наличие паспорта у потенциальной жертвы краевых инспекторов и полицейских (коей последние рассматривают нас, здесь живущих) значительно упрощает процедуру составления протоколов, за которыми, собственно, и прибыли сюда люди с автоматами. Власти края рассматривают нас, жителей района – полуграмотными аборигенами, а наши территории – «источником протоколов» для структур, проводящих операцию «ПУТИНА».

Вышеуказанная жительница Щербина С.С., сообщая о случившемся, затронула очень важный момент беседы с полицией: “Угрожали составлением десятка протоколов”. Следственно, рыбачил ты в «установленном» или «неустановленном» месте – это для полиции непринципиально. Полиции важен любой прецедент, годящийся для составления протокола – то есть, нарушения «чего б там ни было»: отсутствие поворотных огней на лодочной телеге, отсутствие спасательного круга, недостаточная длина верёвки с поплавками и т.п. Иными словами, цель пребывания на Енисее силовых структур – не спасение краснокнижных осетров (о чём третий год трубят центральные СМИ), не борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом рыбы запрещенных видов, а примитивный сбор протоколов с калек и стариков, создание видимости работы, должной оправдать пребывание полиции и нацгвардии на р.Енисей, оправдать миллионные траты народных денег на весь этот цирк-шапито под названием «ПУТИНА».

И ДЕЛО ДАЖЕ НЕ В ЗАКОНЕ…

На упомянутом собрании рыбаков в п.Бор местные жители привели достаточно примеров, когда протоколы о нарушении Правил рыболовства выписывались полицией без законных оснований. Однако полезно понимать, что произвол силовиков в Туруханском районе – отнюдь не «недоразумение», вызванное несовершенством Правил рыболовства. Происходящие – лишь издержки куда более масштабных процессов, вершащихся в криминальном рыбном бизнесе.

Заметка ориентирована на городского читателя, знающего о жизни далёкой периферии сугубо из СМИ, однако и он не может не знать, что с самых 90-х властью в нашей стране заправляли преступные группировки. При правлении Путина тут ничего не изменилось, разве что бизнес в России, прежде в большей части находившийся под «крышей» бандитов, плавно перешёл в руки криминальных структур «от государства». По выражению известного политолога Владимира Гельмана, мы имеем дело с “захватом государства» изнутри государственного аппарата со стороны соискателей ренты и влиятельных представителей бизнеса”. При этом, силовые структуры, призванные укреплять закон и порядок, полностью утратили свою социальную миссию. Люди, вооружённые автоматами и правом на применение насилия, контролирующие в стране всё и вся, сами или через посредников прибрали к рукам не только крупные государственные компании, но и наиболее привлекательные отрасли криминального бизнеса, где на следующем месте после наркоторговли стоит незаконная торговля осетриной и чёрной икрой. Ныне «силовое предпринимательство» уверенно вытесняет бандитов с рынка осетрины, захватывает эту нишу. Не исключено, что и на Енисее мы наблюдаем типичный межклановый передел сфер влияния, прикрываемый внешне благими призывами.

ВЕРТИКАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – В ДЕЙСТВИИ

Не хотелось бы грести всех силовиков под одну гребёнку, ведь среди них, хоть и в меньшинстве, ещё встречаются честные, принципиальные работники, но на сегодня в России главенствует СИСТЕМА, в которой голос честного человека ничего не значит, ничего не решает. Если внимательно присмотреться к работе на реке полиции, росгвардии, рыбинспекции – нетрудно заключить, что истинным предназначением этих структур является не борьба с браконьерством, а имитация бурной деятельности по защите природных ресурсов. Дело в том, что при существующей номенклатурно-олигархической системе управления ни одна из государственных структур не может функционировать вне вертикали, в которой каждое из звеньев обязано обеспечивать стабильный доход звену надстоящему. В нашем случае, вооружённых боевиков следует отнести к низовому звену «силовой вертикали». Они пущены на реку отрабатывать свой хлеб, а потому полагают сбор протоколов – средством заработка, ну а бедолаг-рыбаков – личной своей «добычей». Далее, люди, стоящие над боевиками, напишут бравые отчёты о «борьбе с браконьерством» и получат свои «коврижки». Руководства МВД и росгвардии отрапортуют в Кремль о результативности операции «ПУТИНА», а это – звания, премии, новые финансирования. Как выразился один из авторов комментария на сайте районной газеты ГОЛОС ПОРЕЧАН: “Смысл железной и несменяемой вертикали власти кристаллизовался в одном – личное обогащение составляющих её людей на всех уровнях. Всё. Интересы государства, национальная идея, конкурентность экономики, конкретные задачи государственных институтов – это уже не цели, а средства. А раз это средства, они должны быть эффективными для достижения истинной цели – личного обогащения составляющих вертикаль людей. Эффективными – значит, требующими наименьших затрат. Значит достаточно оставить все эти громкие слова в виде лозунгов и мишуры для «быдла»…”. Бесправные рыбаки – есть «корм», «питательная среда» для силовиков и инспекции. Вертикаль не может существовать по-другому, не может не пожирать людей.

Во главе всей этой бюрократической системы поставлен Верховный Лидер, сладко поющий о «ценности прав человека» и «великом будущем Нации», ибо на фоне тотального воровства и падения уровня жизни граждан, главная его задача – не допустить бунтов и революций, то есть, обеспечить ворующим возможность набивать карманы настолько долго, насколько возможно. Российское государство не просто «заражено коррупцией»: ОНО И ЕСТЬ КОРРУПЦИЯ, скрепляющая путинскую вертикаль. Её звенья – суды, полиция, прокуратура, налоговики – прикрывают друг друга, не оставляя обворованным массам ни малейшей надежды на социальную справедливость. И вся эта пирамида, конечно же, работает не на страну, а сама на себя .

Силовики, обеспечивающие безопасность высокопоставленных жуликов и казнокрадов, гармонично вписываются в удобно выстроенную управленческую «фигуру», поскольку главным источником финансовых ресурсов для них является государство. Попутно с «крышеванием» преступного бизнеса, они «доят» и госкомпании, взимая немалую ренту. Теперь вдумайтесь, а нужна ли этому рентоориентированному субъекту какая-то «защита осетра» или другие слюнявые затеи, не несущие прибыли? Оставьте надежды: пирамида создана для получения прибыли, существует исключительно ради получения прибыли, поэтому законодателям ли, правоохранителям ли, министрам ли – откровенно начхать на страну, на народ, а тем паче, на жителей какого-то малонаселённого района на «краю земли», рассматриваемого высокими чинами не более как источник рыбы для барского стола.

Пока через рынки страны прокачиваются сотни тонн браконьерской осетрины, обстановка с браконьерством на Енисее будет усугубляться до того момента, когда осётр не окажется истреблён полностью. И не принципиально КТО сегодня «крышует» этот лов: бандиты, полиция, нацгвардия, ФСБ или другая конкурирующая сторона – людям во власти, имеющим свою долю с преступного бизнеса, крайне важно заткнуть глотки экологам и общественным структурам, создать иллюзию ведения «борьбы за спасение осетровых». Вот здесь-то и понадобился «крайний» – население отдалённых деревень берегов Енисея. Отсюда противозаконные практики, уголовные дела за ведро ельцов, штрафы за «кривое весло»…

Сергей Аносов, житель пос.Бор Туруханского района

По Игнатьеву А.В.: путёвки сер.19 №004627, сер.19 №004221, постановление по делу об административном нарушении №ТР-115 от 22.08.2019, протокол о возбуждении дела об административном нарушении №2391900352/172 от 22.08.2019.

Главе Туруханского района О.И.Шереметьеву

от Щербины Светланы Станиславовны,

проживающей по адресу: пос.Бор,

улица 2-й микрорайон, дом 8.

Заявление

В 2019 году населению пос.Бор и д.Подкаменная Тунгуска выдаются путевки на вылов биологических ресурсов на 53-65 км Подкаменной Тунгуски, на территории Эвенкийского муниципального района. Многие жители, и особенно малообеспеченные и пенсионеры, не могут добраться до разрешенных мест вылова, производят рыбную ловлю вблизи поселка, нарушая Правила рыболовства и КоАП РФ.

24.08.2019 я, приобретя путевку №004030 на вылов тугуна, не смогла добраться до Эвенкийского района и производила вылов вблизи поселка Бор. Полиция составила протокол номер 239 19 00371 о нарушении ч.2 ст.8.37 (вылов в неустановленном месте, а именно, 10 км по Енисею ниже пос. Бор). Мне грозит штраф от 2 до 5 тыс руб. Я пенсионер, на иждивении 1 ребенок, муж тяжело болен. Я выловила 1 кг тугуна. Эти обстоятельства полицейских не интересовали! Мне угрожали составлением десятка протоколов – за отсутствие паспорта и т.д. Действия полицейских в данном случае были направлены не на борьбу с браконьерами, а на обеспечение плана по оформлению протоколов.

Непродуманная и незаконная деятельность Енисейского филиала ФГБУ Главрыбвод по оформлению путевок на вылов вбр обостряет социальную напряженность и ухудшает уровень жизни людей, нарушает права местных жителей на традиционное природопользование, создает много конфликтных ситуаций с силовыми структурами, проводящими в районе спецоперацию “Путина”. Считаю, что администрация Туруханского района не принимает должные меры для обеспечения насущных потребностей местного населения, к которым в первую очередь относится право на рыбную ловлю вблизи населенных пунктов.

Прошу разъяснить, какие меры принимает администрация для решения проблемы – обеспечения возможности производить вылов вбр вблизи населенных пунктов?

Прошу Вас лично решить вопрос об отмене штрафа по протоколу, который будет направлен полицией в Туруханский отдел по контролю и использованию вбр.

С уважением,

кандидат географических наук,

С.С.Щербина

(направлено на портал администрации

Туруханского района 26.08.2019)