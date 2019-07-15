Хруничева: разваливаем с новыми силами

ГКНПЦ им. Хруничева считается ведущим предприятием “Роскосмоса” по производству ракет-носителей “Протон”, “Ангара” и “Рокот”, разгонных блоков “Бриз” и модулей орбитальных станций. Завод работает уже более ста лет. Однако, несмотря на всю свою важность и все свои достоинства, предприятие вот уже второй год активно ликвидируется самим “Роскосмосом”.

Официальная причина опять все та же, как и практически везде сегодня — большие долги предприятия перед всеми возможными и невозможными службами и компаниями, нерентабельное производство.

Еще в 2014 году финансовое положение предприятия было критическим, а около 60% оборудования оценивалось как «изношенное морально и физически». Затем — программа “финансового оздоровления”, и именно с этого момента начинается вся сегодняшняя история. Изначально планировалось взять у Внешэкономбанка 37,5 млрд рублей до 2025 года, но банк дал лишь 12,5 млрд рублей и только на 2 года и руководство предприятия на это, почему-то, согласилось (ведь условия-то крайне не выгодные). Далее еще 15,9 млрд рублей были выделены из бюджета, а на 9,6 млрд рублей берется кредит у Сбербанка. Потом еще заем на 27,1 млрд рублей дает “Роскосмос”, тут же (!) отсуживая у Центра 578 млн рублей в качестве неустойки по государственному контракту от 15 мая 2012 года. Естественно, с учетом выплат по искам, денег в итоге оказывается недостаточно и на конец 2017 года долг предприятия оценивается уже в порядке 70 миллиардов рублей. В начале 2018 Центр Хруничева просит еще 30 млрд рублей, получая вместо них “оптимизацию”.

Параллельно этим, как на зло, идет череда аварий, произошедших, по версии экспертов, из-за неисправности ракеты-носителя «Протон-М».

В 2018 году, чтобы расплатиться с долгами, Центр планировал продать 80% своей территории под жилую застройку правительству Москвы, которое, в свою очередь, планировало использовать эту землю под программу реновации, осуществляемую всем известным “ПИКом”.

К 2025 году планировалось уволить три четверти сотрудников Хруничева. Начали сокращать целые участки производства, работникам поступали уведомления об увольнении, некоторым предлагали уйти «по собственному желанию».

Ни о каком банкротстве официально не заявлялось (да и не заявляется сейчас). Видимо руководство “Роскосмоса” не хочет выглядеть явными дураками, называя “ведущим” предприятие, которое несет такие убытки. Однако очевидно, что Центр корпорации не нужен. Продажа 80% территории и вывод основных мощностей в Омск на завод “Полет”, где, кстати, никто ничего так и не подготовил для размещения дополнительных производственных мощностей, приведет к тому, что завод перестанет существовать в принципе.

Летом прошлого года, когда шла подготовка к продажи земли, сокращения на предприятии стали проходить активнее. Это не могло не возмущать работников. При поддержке левых активистов и освещении данной проблемы в СМИ, а также нежелании профсоюза РПМ просто так отдавать свой завод, ситуацию с ликвидацией удалось приостановить.

Активность работников, естественно, не понравилась ликвидаторам, которые делали все, чтобы намеченные трудящимися и коммунистами мероприятия не могли пройти. Заводские власти незамедлительно начали кампанию по запугиванию рабочих. Работникам угрожали как полицейским преследованием, так и возникновением проблем на заводе. Первый сход (5 июля 2018) был сорван правоохранительными органами, вытеснившими рабочих с площади перед заводом.

В августе перед началом схода к угрозам добавились обещания. И не от кого-нибудь, а от самого Рогозина, который клялся, что никакой ликвидации не будет, что земли и коллектив останутся в целости и сохранности и (даже!) повысят зарплаты.

Данное возмущение трудящихся принесло определенные плоды. Уведомления о сокращениях прекратились, работа велась, хоть и не очень активно. Правда, все же проходили слухи о том, что предприятию осталось 2 года… Люди пребывали в ожидании.

И вот, буквально через год, весной, история получила свое не самое лучшее, к сожалению, продолжение.

13 марта мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе “ТВ Центр” рассказал о том, что по поручению самого президента Путина, на базе завода Хруничева будет создан Национальный космический центр.

“Принято считать, что космосом занимаются в районе Байконура или нового космодрома “Восточный”, однако в Москве 50 тыс человек работают в космической отрасли. Это КБ, институты, заводы. На самом деле в Москве сосредоточенно креативное ядро космической отрасли, которое сегодня разбросано по десяткам мелких предприятий, многие из которых находятся не в лучших помещениях и не в лучших условиях”, — рассказал Собянин в интервью.

По мнению главы столицы, создание такого космического центра, а также улучшение условий для работы и концентрация разных предприятий на одной площадке придаст всей отрасли большей эффективности и закрепит за Москвой статус центра научно-космических разработок.

И всё-таки, что с Центром Хруничева планируют сделать? Вывести большую часть производства в Омск или создать мощную научную площадку? Но тогда зачем что-то вывозить? Кстати, после волнений летом 2018 экспертная комиссия из Санкт-Петербурга заявила, о том, что строительство крупных жилищных комплексов (как планировалось ранее) на данной территории чревато плачевными последствиями.

Видимо, власти, пока было затишье вокруг завода, решили пойти по пути ликвидации предприятия.

Для начала данная новость вызвала массу вопросов. Абсолютно не понятно было, что именно будет представлять из себя указанный центр, какие именно предприятия он будет включать? Будет ли он сделан действительно на базе Хруничева, то есть доукомплектован оборудованием, персоналом и т.д., или это будет принципиально новое предприятие, отстроенное с нуля? Собянин рассказал об этом только в общих чертах, в сети информации было крайне мало и тоже никакой конкретики.

Единственное, что удалось найти, это заметка в “РИА Новостях” от 22 февраля. В ней сообщается, что Хруничева “может лишиться почти 90 гектаров территории в Москве”. Далее вся информация приводится на основе имевшихся в распоряжении “РИА Новости” документах по размещению производства завода.

“Всего территорию завода планируется сократить на 89,3 гектара, оставив собственно заводу 35,2 гектара и еще две зоны по 3,8 гектара и 15,6 гектара отдать КБ “Мотор” Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и под строительство корпусов для размещения сотрудников госкорпорации “Роскосмос” и предприятий отрасли”.

Потребность в финансировании — 16,141 млрд рублей, в том числе и 6,431 млрд для создания КВТК (разгонный блок кислородно-водородный тяжелого класса для “Ангары” и сверхтяжелой ракеты).

И вот, в конце июня этого года, становится известно следующее. На территории завода, на площади порядка 150 гектаров планируется построить гигантский деловой центр, вместо заброшенных корпусов предприятия. Собственно, данный центр будет представлять из себя научно-производственный кластер с технопарками. 4 гектара из 150 пойдут под жилую застройку в рамках программы реновации. Предприятию планируют оставить всего 50 гектаров.

Сообщается, что главным зданием будет (внимание!) штаб-квартира “Роскоскмоса”, руководство которого, несомненно, радеет за ГКНПЦ Хруничева и именно поэтому вместо того, чтобы расширять производство, обеспечивать предприятие заказами, разворачивает масштабное строительство бизнес-центра, который, по некоторым данным, масштабами будет превосходить Москву-Сити. Что, про экспертную комиссию, которая говорила о том, что многоэтажки на данной территории строить нельзя, уже все забыли?

Застраивать территорию Хруничева будет компания “Мосинжпроект”, принадлежащая московскому правительству.

Такой проект уже вызвал вопросы: сомнения возникают даже у архитекторов и планировщиков в других организациях.

“Кластерный подход — это устаревшая модель развития территорий, от нее отказываются, потому что она уже показала за тридцатилетие своего существования неэффективность… Второй вопрос, насколько будет хорош этот проект для жителей прилегающих районов, насколько будут учтены их интересы. Если не менять транспортную ситуацию на данной территории, мы получим довольно серьезное напряжение на единственной мощной связке остальной частью города — Шмидтовском проезде”, — говорит эксперт Ирина Ирбитская.

Общий размер инвестиций в планируемое строительство пока не известен, поскольку с точными параметрами застройки проектировщики еще не определились, но некоторые цифры все-таки уже мелькают в СМИ. Так известно, что бизнес-центр для “Роскосмоса” будет построен полностью за счёт мэрии Москвы. На первый этап будет выделено 25 млрд рублей. Еще 8,5 млрд пойдет собственно на организацию космического центра. Интересно, почему “Роскосмос” не может построить это за свой счет? Почему деньги на строительство бизнес-центра нашлись, а на реабилитацию самого завода нет? Что именно будет включать в себя данный проект — ведь дорожной карты никакой нет? Каковы сроки строительства? И не получится ли так, как сегодня повсеместно получается со стройками — они просто не завершаются по различным причинам: у заказчиков и исполнителей работ то меняются планы, то кончаются деньги…

Мало того, что чисто с градостроительной точки зрения проект вызывает массу вопросов (это предмет отдельной большой статьи о строительстве и планировании у нас вообще), так и совершенно непонятно что будет с самим заводом Хруничева. Как именно данный бизнес-центр поможет и отдельному предприятию и всей отрасли в целом. Единственное, что сообщается это следующее:

“В новый космический центр переедут головные подразделения почти двух десятков предприятий ракетно-космической отрасли, разбросанных сейчас по Москве и области. В офисе будут работать 20 тысяч сотрудников “Роскосмоса”. Ежегодная экономия от такой консолидации отрасли в одном месте для госкорпорации составит порядка 607 млн рублей”.

И что? Эти деньги пойдут на восстановления заводов, расширения площадок? Ну хорошо, госкорпорации станет легче, а рабочим предприятия и вообще жителям окружающих районов?

Из данных заявлений получается следующее: корпорация собирает под одной крышей своих менеджеров, чтобы сократить ненужные расходы. По общим фразам ясно, что непосредственно концентрировать производственные мощности в одном месте никто не будет.

Бить тревогу нужно незамедлительно! Правительство и олигархи провернули за спинами трудящихся масштабную аферу и если это не остановить, завода имени Хруничева больше не будет. Работникам завода необходимо организовываться!

Ирина Бойко