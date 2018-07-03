Петербургские левые и молодые учёные обсудили актуальность первой российской конституции

1 июля 2018 года в городе на Неве по инициативе Объединенной Коммунистической партии (ОКП) и Института глобализации и социальных движений (ИГСО) состоялась конференция на тему «100 лет первой российской конституции. Борьба за демократию продолжается?».

Примечательным является тот факт, что столетний юбилей первой полноценной конституции в истории России не нашёл ни малейшего внимания ни в среде системных политических партий (особенно КПРФ), ни среди отечественного академического сообщества, что лишь придаёт уникальность мероприятию. В самой конференции приняли участие члены ряда левых политических партий и движений Санкт-Петербурга (ОКП, ЛФ, РКРП и РСД), представители студенческого и академического сообщества Северной столицы, и иные заинтересованные лица. Организаторами, а также ведущими самой конференции выступили Сергей Ребров (координатор ИГСО в Санкт-Петербурге) и Кирилл Васильев (один из руководителей Петербургской ОКП).

Сами выступления, как и последующая дискуссия, учитывая высокую квалификацию докладчиков, проходили в очень спокойном темпе, подтверждая эффективность формата традиционных конференций с последующей дискуссией при участии всех присутствующих. В ходе выступлений были озвучены интересные точки зрения на вопросы защиты социальных прав и государственного строительства под углом различных подходов, начиная от юридического анализа, и заканчивая политико-философскими вопросами демократии. Представители зрелого академического сообщества (проф. Абрамсон и Е.А. Козлов) уделили внимание законодательным пунктам конституции 1918 года, заостряя интерес публики на современных политических вопросах. Студенты и молодые исследователи же коснулись в большей степени исторической и теоретической проблематики. В данном аспекте следует особо выделить доклад сотрудника Петербургского отделения ИГСО Максима Приколоты, посвящённый теоретическим аспектам социальной демократии, а также выступление студента факультета политологии СПбГУ Владислава Карлова, связанное с особенностями применения идейно-теоретических концепций марксизма к военному делу в ходе Гражданской войны.

Помимо теоретических вопросов, в рамках конференции были широко освещены юридические вопросы, связанные с социальными достижениями первой советской конституции, закреплёнными в ряде её статей. Данный вопрос является особенно актуальным в связи с грядущими наступлениями Правительства на базовые социальные права населения России, что находило однозначную оценку среди участников мероприятия.

В ходе самой дискуссии участники обсудили не только вопросы, касающиеся актуальности положений первой советской конституции, но также затронули и ряд общетеоретических вопросов. В частности, развернулась некоторая полемика, связанная с концепцией «диктатуры пролетариата» и вопросом о гуманизме как части науки или идеологии.

Несмотря на жаркие споры, связанные с различными точками зрения участников конференции на ряд вопросов и тем, дискуссии проходили в спокойной атмосфере.

В завершении конференции организаторы поблагодарили участников дискуссии за отлично подготовленные доклады и пообещали опубликовать их в специальном номере журнала «Левая Политика».