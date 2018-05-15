Автозаводцы вышли на пикет против перерасчета счетов за теплоснабжение

13 мая состоялся первый согласованный коллективный пикет автозаводцев против дополнительной платы за тепло. Напомним, 10 мая глава города В. Панов провел встречу с организатором пикета Владиславом Шестаковым и активистами, и сообщил, что по присланным за апрель счетам платить не надо, начисленный платеж признан ошибкой и отменен. К концу следующей недели, администрация города, прокуратура, Минстрой, Жилинспекция и АО «Волгаэнергосбыт» дадут ответ о том, как будет решена эта ситуация.

После двух стихийных митингов против начисленных АО «Волгаэнергосбыт» дополнительных счетов за теплоснабжение жители Автозаводского района провели первый организованный коллективный пикет. Стихийный протест оформляется в организованное русло, и власти города хотят этот протест возглавить, если уж свести на нет его явно не удаётся.

Тем временем, жителям Автозаводского района приходится ходить в компанию «СБК» за исправленными платежками, в которых, как оказалось, просто убрали строку за отопление полностью. По словам участников пикета, в ДУК «Наш дом» им сообщают, что платить все равно придется. Поэтому люди вышли на пикет, чтобы потребовать отмены этого платежа.

Прецедент для всей страны

Глава города Панов уже несколько дней подряд говорит в СМИ о справедливости, и это как минимиум, необычно. На встрече с градоначальником жители услышали это вживую: «С точки зрения справедливости должно быть оплачено ровно то количество энергии, которое было поставлено», – заявил Панов.

Если в прошлом, 2017-м, году по счетчикам получалось, что энергии было поставлено меньше, чем оплатили жители по нормативам, происходит перерасчет. Этот перерасчет должен быть поведен до 1 мая 2018 года. В данном случае этот перерасчет произошел в абсолютно неадекватной форме, признает глава города. Реальное потребление энергии по счетчикам значительно ниже, чем было отражено в счетах на оплату.

Когда произошло снятие счетчиков на поверку и данные с домов перестали поступать на Автозаводскую ТЭЦ, энергетики стали выставлять счета по нормативам. Но это были весенние и летние месяца с мая по сентябрь, когда тепловая энергия в дома не поставлялась. «Волгаэнергосбыт» не поставили ни одной единицы тепловой энергии и попытались за это получить деньги. С жителей потребовали оплатить тепловую энергию, которая не поставлялась, пользуясь лазейкой в законе.

«С точки зрения современного законодательства – это не нарушение. Это действительно так можно. В методике, которая применяется сейчас в правительстве, когда счетчика нет, отсутствует норма, что если показания счетчика за нормативный период меньше нормативного параметра, то должны применять меньший параметр. Это пробел в законодательстве», – сказал В. Панов.

Этот случай стал прецедентом для всей страны. Это признали в том числе эксперты из Минстроя Российской Федерации. Если счетчик считает меньше, чем норматив, но он не поверен, то берут больше по нормативу.

Данный прецедент еще раз доказывает правило: буржуазное законодательство служит интересам буржуазии. Законы переписаны так, что выгоду от их соблюдения получают капиталисты, а не 99% населения. Понимания этого факта у большинства людей до сих пор нет. Сами жители считают, что закон служит интересам всех, а не избранных, и настаивают на том, что при несогласии с чем-то нужно обращаться в суд. Пропаганда сделала свое дело. Прецедент в Автозаводском районе Нижнего Новгорода должен разрушить веру людей в буржуазные законы и буржуазный суд. В данном случае – все по закону. И только «незаконные» акции протеста помогли людям добиться того, что власти начали отменять принятые в строгом соответствии со своим же законом решения.

Тот перерасчет, который был сделан, признан властями неправильным. Благодаря соглашению нижегородских властей и руководства энергокомпании этого счета больше нет. Платить по нему не нужно. Но что дальше?

Кто виноват и что делать?

Мэр Панов отвечает так: если домоуправляющая компания права, и счетчики им на баланс от Автозаводской ТЭЦ не были переданы, то все, что произошло – это проблема Автозаводской ТЭЦ, не имеющая отношения к жителям.

Если же права Автозаводская ТЭЦ, и счетчики находятся на балансе домоуправляющей компании, то в таком случае это проблема управляющей компании, которая своевременно не исполнила свои обязанности по поверке. И опять же, жители здесь ни при чем.

С юридической точки зрения ТЭЦ должна была направить претензию по поводу счетчиков, а ДУК ответить. Вместо того, чтобы пойти в суд и разбираться, кто прав, кто виноват, эти компании направили перерасчет на оплату через квитанции в СБК (компанию, которая печатает квитанции жителям) и сделали крайними жителей.

Теперь возможны три варианта развития событий.

Первый: Автозаводская ТЭЦ отменит этот платеж полностью своим волевым решением и откажется от всего, что они наделали. «Мы имеем полное моральное право требовать этого», – говорит Панов. Кроме того, с точки зрения гражданско-правовых отношений ТЭЦ ничего не поставляла, значит, ничего не нужно оплачивать.

Второй: ТЭЦ сделает повторный перерасчет, и он окажется меньшим. По предварительным данным расчетов Минстроя, сумма должна уменьшиться на 84%. Это неофициальная информация, предварительные расчеты, которые Панов озвучил в качестве примера. Но такой вариант все равно вызывает вопросы, т.к это были летние месяцы и услуга фактически не оказывалась, тепло не поставлялось. Жители должны оплатить ровно то количество тепловой энергии, которое получили.

Третий вариант: ТЭЦ в суде разбирается с ДУКом и требует у ДУКа компенсацию убытков. Это конфликт между двумя хозяйствующими субъектами. Все издержки при этом ложатся на сторону, которая будет признана виновной, жители не должны расплачиваться за недостатки в работе этих компаний. Жители со своей стороны действовали добросовестно, оплачивали услуги. Если их домоуправляющая компания что-то сделала не так, то на нее возлагается за это ответственность.

По словам Панова, к концу следующей недели (к 18 мая) станет известно, к какому сценарию придут нижегородские власти и руководители компаний, и будет озвучено системное решение. Сегодня нет ни одной стороны – губернатор, глава города, прокуратура, Минстрой, – которая бы поддерживала действия АО «Волгаэнергосбыт».

«Моя позиция, – заявляет Панов, – я полностью на стороне жителей. Если понадобится, то наши юристы могут оказать жителям помощь в суде в полном объеме».

Если вдруг ситуация решится не в пользу жителей, администрация города может помочь жителям потребовать у ДУКа в суде компенсацию разницы между начисленными счетами по тарифам и счетам по показаниям счетчиков.

«Понимание социальной ответственности у этой компании невысокое» – сказал Панов о «Волгаэнергосбыте», а затем добавил: «Считаю, что Автозаводской ТЭЦ следовало бы расстаться со своим руководителем».

Панов признал, что с точки зрения защиты интересов жителей, счетчики стали выгодны жителям, а не ТЭЦ. После избрания бывшего руководителя «Волгаэнергосбыт» Назаровой депутатом Госдумы (от «Единой России») и ухода ее с этой должности в компании сменилось три разных команды руководителей, что не лучшим образом сказалось на работе.

Не стоит обольщаться сладкими словами мэра Панова и и.о. губернатора Никитина, демонстрирующими показную любовь к народу. На носу у них – выборы в сентябре. Никитин ные и.о.губернатора, а не губернатор. В сентябре ему предстоит избраться на очередной имитации выборов, вот этим и вызвана такая необычная «отзывчивость» к гласу народа. Этих руководителей называют технократами. Борис Кагарлицкий в своем интервью о нижегородских проблемах говорил, что их задача – создать видимость решения проблем региона. Проблемы на самом деле не решаются, а с помощью политтехнологий имитируется их решение. Для технократов главное создать видимость благополучия и не допустить, чтобы о протестных настроениях стало известно в федеральном центре. Иначе они могут потерять свои теплые места. Для этого политтехнологи Панова и Никитина советуют им возглавить протест, раз уж подавить его невозможно.

От политических лозунгов организатор пикета заранее отказался, и участники с этим решением согласились, чтобы элементарно не переругаться друг с другом, так как у всех разные политические взгляды. Но похоже, что без политических мер решить эту ситуацию невозможно: нужны изменения в законы, которые заполнили бы пробелы, позволяющие выставлять счета ни за что, и защищали бы жителей от подобных ситуаций. Для того, чтобы добиться от властей принятия таких мер, нужно давление общественности, демонстрация народной воли в этом отношении. Пикеты, митинги как раз и являются формой такого давления в рамках закона. Это долгий процесс, требующий от людей настойчивости и решительности. Надеемся, автозаводцы смогут довести начатую борьбу за справедливость до конца.

Существующая политическая и экономическая создает условия для таких злоупотреблений. Решить проблему в рамках этой системы невозможно, нужен выход за ее рамки.

Отдельная реальность капиталиста

Похоже, что о несправедливости выставленных счетов заявляют во всеуслышание все, кроме «Волгаэнергосбыта» и его руководителя Андрея Орлихина.

3 мая власти города заявили, что счета по квитанциям оплачивать не нужно. Однако 4 мая на всех подъездах домов Автозаводского района появились объявления «Волгаэнергосбыта», в которых жителям сообщали, что платить нужно, это законно, компания предоставит жителям рассрочку на 12 месяцев. Законно ли это со стороны «Волгаэнергосбыта» и не является ли это мошенничеством? Такой вопрос Панову задал автозаводец Владислав Шестаков, организатор пикета. Ведь руководство этой компании уже знало, что перерасчет признан несправедливым, но все равно предложило жителям рассрочку. Те жители, кто не слышал новостей, не имеет доступа в интернет, могли пойти и оплатить счет или согласиться на условия рассрочки.

Панов ответил: «Вечером 3 мая у нижегородских властей, включая и.о. губернатора Никитина, была полностью синхронизированная позиция, согласованная, в том числе, с руководством Орлихина. Орлихин же в это время жил в своей реальности, придумывал и печатал свои бумажки о рассрочке, может быть, даже премию себе выписал. Мне очень жаль, что такая ситуация происходит. Я встречался с Орлихиным и просил его, чтобы подобное больше не повторялось. Он меня услышал. Единоличных перерасчетов в его кабинете больше не будет».

Мошенничеством действия «Волгаэнергосбыта» Панов не считает: «Один и тот же случай регулирует и Закон о теплоснабжении, и Уголовный кодекс. И с точки зрения закона это все укладывается в рамки. Это не мошенничество, а крайне нестандартная ситуация». Так и хочется добавить: теперь это так называется.

Ситуация, когда один человек может создать кучу проблем 40 тысячам горожан, озадачить работой власти города, надзорные и контролирующие органы, и при этом он действует «в рамках закона». Не хочется хвалить нового главу города раньше времени, но вспоминая предыдущего главу администрации Белова, думается что предшественник Панова ответил бы своей коронной фразой: «В рамках законодательства Российской Федерации мы это можем себе позволить. В чем проблемы?».

Когда властьимущие и экономически сильные живут по отношению к остальному народу в «своей реальности», отдельной от нужд обычных людей, закономерно происходят такие ситуации. Думается, ошибкой было бы переводить все стрелки на Орлихина. Как признает сам Панов, само нынешнее законодательство создает для корпораций, энергокомпаний условия для обогащения, а жители оказываются заложниками.

Эта «отдельная реальность» и есть капитализм. Только частная собственность на средства производства, в данном случае – теплоэлектростанция, Автозаводская ТЭЦ, частное предприятие, позволяет капиталистам как угодно обдирать народ.

Как сказал один из участников митинга, если капиталистам оказывается выгодно считать по счетчикам – они заставляют народ покупать и ставить счетчики, причем на уровне государства принимаются законы об обязательности использования счетчиков. Если капиталистам выгоднее считать без счетчиков – они их ломают, отключают, и считают по тарифам.

Счетчики не позволяют экономить. Они просто считают. Если глядя на показания счетчика, малообеспеченные граждане меньше пользуются горячей водой, убавляют отопление в квартире, то это не экономия, это нищенство и бедствие. Стоимость счетчиков, по мнению специалистов, завышена в разы. Эти счетчики в большинстве своем закупают в Китае условно говоря по 50 рублей за штуку, в России лепят на них отечественную наклейку и продают населению по 3 тысячи. Никакой реальной экономии покупка счетчика не дает, а его стоимость на самом деле никогда для обычного гражданина не окупается, т.к. ресурсопоставляющие компании всегда придумают, как посчитать в свою пользу, а не в пользу жителей.

Пикет как митинг, но без микрофона

От городских властей в пикете участвовали Павел Александрович Марков, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода и А. Нагин, глава Автозаводского района. Требования автозаводцев озвучил В. Шестаков: отменить начисленный платеж, провести прозрачное расследование произошедшего и привлечь к ответственности виновных.

Формат пикета явно не соответствовал задачам мероприятия: рассказать о положении дел. Собралось около 200 человек, и стоящие в третьем ряду уже почти ничего не слышали из того, что говорил выступавший. Использовать мегафон было запрещено, т.к. это был пикет, а не митинг. Согласовать митинг организаторы не успели, т.к. уведомление на митинг нужно подавать минимум за 10 дней, а в данном случае вопрос животрепещущий и требует немедленного решения. Поэтому было решено подать уведомление на митинг. Организатор просил согласовать проведение акции на пл. Киселева, но администрация согласовала на Южном шоссе, 35, у Торгового цента, это единственное в Автозаводском районе «разрешенное» место для проведения публичных акций. Этим объясняется отсутствие звукоусиления и относительно отдаленное от центра района место. Но не смотря на удаленность и практически полное отсутствие рекламы, пришло довольно много людей.

После выступления автора настоящей заметки, которое вырезали абсолютно все СМИ, слово взял П. Марков. Он сразу обвинил активистов в том, что они нагнетают обстановку, а на самом деле беспокоиться не о чем: платеж отменен. Правда потом все-таки выяснилось, что платеж будет пересчитываться, и чем закончится пересчет, еще не известно. Многие участники стали кричать, что не доверяют словам чиновников.

Достаточно эмоционально общался с участниками и глава района А. Нагин. Мы задали ему вопрос, правда ли, что по сообщениям некоторых СМИ его сын является учредителем компании «Жилсторойсервис», связанной с ДУК «Наш дом», на что Нагин возмутился и сообщил, что подаст в суд за клевету на СМИ, которое написало об этом, но не может найти автора, на кого подавать, и что это неправда. Под конец пикета глава района почти вышел из себя, и на замечание бывшего советского оперативника Сергея Маслова, ныне пенсионера, о том, что чиновник – это слуга народа, закричал, что он никому никогда не был слугой и не будет, а собравшиеся должны быть благодарны, что он явился на пикет и отвечает на их вопросы. После этого еще один пожилой участник пикета стал в чем-то обвинять Нагина, на что глава района потребовал от пенсионера представиться и пригрозил, что на него он тоже подаст в суд за клевету.

Не прибавило главе района популярности среди собравшихся на пикет сообщение в группе пикета о состоявшемся, по словам одной из участниц группы, разговоре Нагина по телефону с кем-то из руководства. По словам активистки, ее мама была свидетельницей следующего разговора : «….Я собрал митинг (7.05), дал им протявкаться. Они все протявкались, я их направил в центр СБК. Они стали кричать: «Пойдемте с нами!», и я , как Моисей, повел их за собой».

На пикете некоторые участники пытались спросить Нагина, будет ли он также, как Моисей, водить жителей Автозавода в поиске виноватых 40 лет или нет, но глава не слышал или сделал вид, что не слышал этих вопросов.

Закончился пикет призывами «Нагина в отставку!». Люди также проскандировали «Мы придем опять!» – в качестве предупреждения властям, если тариф будет отменен лишь на словах, а не на деле, и виновные не будут установлены и привлечены к ответственности.

Напомним также, что по обещаниям мэра Панова ориентировочно 18 мая власти города должны дать окончательный ответ по данной ситуации, и на встречу в администрации города Панов обещал дать возможность прийти всем желающим. Сегодня стало известно, что эта встреча перенесена на 15 мая. Очевидно, пикет подействовал. Впервые в Нижнем Новгороде участники пикета разговаривали с делегированными на акцию начальниками не в просительно-сервильном тоне, а ругали их на чем свет стоит. Власти города, скорее всего, решили не накалять обстановку еще больше, и успокоить народ. Вероятнее всего, сегодня мэр Панов объявит о том, что платежи отменены. Но автозаводцы не намерены останавливаться на этом. Организаторы пикета будут добиваться того, чтобы была проведена проверка деятельность как ДУК «Наш дом», так и «Волгоэнергосбыта», и виновные были привлечены к ответственности.

Использованы фото Артема Визгалова.