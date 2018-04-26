В Нижнем Новгороде левые провели серию пикетов в защиту трудящихся

Нижегородские активисты левых политических движений провели серию пикетов в защиту прав трудящихся. Эти акции стали ответом левых на нарушение прав рабочих на строительстве станции метро «Стрелка» и стадиона к ЧМ-2018. В акции приняли участие представители таких движений, как Левое социалистическое действие, Левый блок, РОТ-Фронт, Революционная рабочая партия, «Другая Россия» и другие. Единственным недостатком, а может и особенностью этих пикетов, стало полное отсутствие на пикетах самих рабочих.

Администрация города на удивление без проблем согласовала проведение пикетов на площади Ленина с 13 по 24 апреля. Перед началом пикетов, листовки с приглашением принять в них участие были распространены у проходной метростройки и у стадиона. Листовки и газеты активисты раздавали рабочим и перед окончанием серии пикетов. Но ни в первые дни, ни позже рабочие на пикетах так и не появились. Хотя в эти же дни в СМИ появилась информация о том, что рабочие на строительстве стадиона планируют начать забастовку с 23 апреля.

Но ни забастовки, ни рабочих на пикетах нижегородцы так и не увидели. Вместо этого в Армении бастующие добились отставки премьер-министра и правительства, а их соотечественники, работающие в Нижнем Новгороде, 24 апреля поздравили с этим событием активистов-участников пикета на площади Ленина в перерыве между демонтажом асфальта. Армянские рабочие оказались единственными представителями рабочего класса, кто более-менее коллективно поддержал протестующих левых, но случилось это не в рамках пикета, а во время раздачи газет и листовок с приглашением на этот пикет.

Среди организаторов пикета далеко не все в восторге от событий в Армении, так, Максим Зарубин, активист РОТ-Фронта, пытался просветить армянских пролетариев относительно сущности происходящих на их родине событий, и деятельность российских левых по просвещению трудящихся считает более полезной.

«Россияне гораздо умнее в политическом отношении, чем армяне, так как русские коммунисты изучают марксизм-ленинизм, просвещают рабочих, организуют партию рабочего класса, тем самым готовят свершение социалистической революции, а не «бархатного переворота», как в Армении. В результате их переворота бедные как были, так и останутся бедными. Нужно помогать рабочим создавать профсоюзы, вот настоящая работа», – говорит Максим.

Наши рабочие и не торопятся идти на баррикады. Рабочий метростройки, о котором мы писали ранее, и которому заработанные деньги так до сих пор и не выплатили, также проигнорировал приглашение на пикет. На наш вопрос, почему так, он ответил, что опасается участвовать в публичных протестных акциях.

Другие же рабочие метростройки, с теми из которых активистам удалось пообщаться во время раздачи листовок, сообщили, что в настоящее время лично у них проблем с невыплатой зарплаты нет, хотя в недавнем времени такие проблемы были. «Где вы были, когда нам не платили?», – с укором спрашивали они раздающих им листовки активистов. На пикет прийти многие сразу отказывались, объясняя это тем, что рабочий день у них заканчивается в 20 часов и прийти на акцию они не могут, т.к. нужно работать.

Изабель Курыгина, координатор нижегородского отделения ЛевСД: «Досадно, что сами рабочие не шли на контакт, не приходили на пикеты. Ничего хорошего по этому поводу я не могу сказать, итоги пикета разочаровывают. К сожалению, мы, участники пикета, постояли, самоутвердились, типа мы крутые активисты, и это всё. Хотя я не жалею о своем участии. Я участвовала в пикете в надежде, что это приблизит мировую революцию, как бы громко это ни звучало. Кроме того, преследовала и вполне прагматичные цели: расширить и найти новые контакты, привлечь сторонников».

В эти же дни в СМИ появились результаты опроса «Левада-центра», согласно которому 86% россиян не желают участвовать в протестных акциях, потому что доверяют действующей власти. Результат вполне соотносится с итогом пикетов. Но активистов это не смущает.

Людмила Развозова, активистка РСД: «Я вышла на эти пикеты, чтобы обратить внимание на проблему невыплаты зарплат, чтобы поднять протест с колен, чтобы люди выходили вслед за нами на улицы и боролись за свои права».

Несколько раз активистам пришлось вести жаркие споры с прохожими на площади Ленина. Во всех случаях это были пенсионерки, которые не понимали, по какому поводу протестуют левые. Пожилые женщины были очень довольны своей жизнью, пенсией, работой, президентом и правительством, и не видели поводов для протеста. Задерживают зарплату или вообще не платят за работу? Маленькая зарплата? Зато с нашей страной считаются на мировой арене, а без Путина Россию разбомбили бы американцы, как Сирию.

Нижегородка, не согласная с участниками пикета: «Если вам не платят зарплату – ищите новую работу. Я сама на пенсии, но продолжаю работать и хорошо зарабатываю. И мой сын тоже работает, рабочий день у него 16 часов, но зато ему и платят хорошо. А если права ваши нарушают – жалуйтесь в прокуратуру».

Рассказу активистов о том, что рабочим не платят заработанные деньги, у недовольных отбирают или аннулируют пропуска на стройку и отказываются вести переговоры, женщина верила с трудом, но в заключении дискуссии все же пожелала активистам успеха в защите прав рабочих.

Организаторы пикетов возлагали на эти акции большие надежды, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

Владимир Зиньковский, активист партии «Другая Россия»: «Выступая с инициативой проведения этих пикетов, я хотел добиться того, чтобы площадь Ленина стала постоянной точкой сбора всех несистемных левых, чтобы все, особенно рабочие, знали, что мы там в определённое время стоим, и могли обратиться при необходимости».

Пока что добиться таких результатов не удалось, но часть активистов подумывают о продолжении акций и думают даже организовать митинг.

22 апреля пикет прошел как акция памяти В.И. Ленина, которому в этом году исполнилось бы 148 лет. В этот день на акцию собрались в основном сталинисты из РОТ-фронта. С торжественной речью выступил руководитель нижегородского отделения РКРП П. Типаков.

«Основная задача государства – это повышение благосостояния народа, а не набивание карманов олигархов и капиталистов. Первое в мире социалистическое государство удивило мир невиданными темпами развития: в считанные годы страна из отсталой превратилась в передовую. Гражданам были гарантированы права, немыслимые для капиталистических государств, и которые мы сегодня снова потеряли», – П.М. Типаков.

Молодежь из числа «новых левых» проигнорировала даже эту дату. Даже в этот день на пикет вышло всего 11 человек. Заявленный порог в 20 человек, согласованный в уведомлении с администрацией, не удалось превысить ни разу.

Итоги пикетов, таким образом, с одной стороны, печальные. Несистемные левые проявили достаточно низкий уровень самоорганизации и мобилизации. Рабочие оказались готовы скорее смириться с нарушением своих прав и продолжать работать, в крайнем случае, оставить работу, где обманули и не заплатили, и искать новую, где платят, но ни в коем случае не протестовать. Максимум «протеста» для рабочих – это жалоба в прокуратуру. При этом многие рабочие рассказывают о том, что их действительно обманывали с выплатой зарплаты, задерживали или вовсе не платили. Но делать что-либо по этому поводу, тем более участвовать в пикетах, начать забастовку, рабочие категорически не желают.

С другой стороны, левые не собираются упрекать рабочих в безынициативности. Это не вина рабочих, что у них нет времени ходить на пикеты, а приходится работать по 12 часов в день. Более того, нельзя их обвинять в трусости из-за опасений посещать протестные акции, т.к. опасения рабочих вполне обоснованны. В отсутствии профсоюзов и солидарности рабочих, работодатели могут легко уволить недовольных и не заплатить ничего. Коллективные протестные акции могли бы заставить работодателей считаться с трудовыми правами рабочих, но до такого уровня классового сознания российским рабочим еще далеко. Левым остается лишь вести пропаганду среди трудящихся, помогать рабочим в политэкономическом просвещении и выступать на таких пикетах от их имени, пока сами рабочие к этому еще не готовы.