Что такое «Социалистическая платформа»

Совсем недавно была создана еще одна левая организация. Назвали мы ее «Социалистической Платформой», заимствовав идеологический багаж существовавшей некогда в нашей стране социалистической партии. То есть мы пытаемся совместить все лучшее, что было в левых концепциях и, конечно же, в Марксизме. При этом мы не претендуем на роль неких “теоретиков”, разрабатывающих что-то новое в левом дискурсе.

Нет, по большей степени, мы практики. А Социалистическая платформа создалась из слияния двух небольших организаций — это Пролетарская Линия и Левая Экологическая Платформа.

Начну с Левой Экологической Платформы. Все началось в Уфе, в 2019 году, когда несколько левых активистов создали Уфимскую Экобессрочку. Она создавалась изначально как бессрочка в поддержку Шиеса, затем мы решили начать подготовку к экопротестам в защиту Куштау. Напомню, в чем там было дело. Башкирская Содовая Компания намеревалась начать разработку Соды на горе Куштау, это могло обернуться большой экологической бедой не только для Башкирии, но и для запредельных регионов. Выброс во время разработок горы дисцилированной воды в реку Белая в таком количестве мог привести к тому, что река превратилась в морскую, с соленой водой, при чем вся флора и фауна, находящаяся в ней, погибли бы.

Можно представить, какое бедствие постигло бы такой огромный город как Уфа, Белая впадает в Каму, а Кама в Волгу. Начав подготовку экологического десанта (экодесант) на Куштау, мы столкнулись с пассивностью активистов. Все что они предлагали это коллективные обращения в администрацию Республики Башкортостан, и проведения флэшмобов. Мы решили действовать иначе. По нашей инициативе был создан эколагерь, который вскоре был снесен росгвардейцами, но, на защиту лагеря пришли члены союза ветеранов вдв, которые находились под влиянием лидера Уфимской экобессрочки Сергея Странника, и с этого начались известные всем события.

Во время подготовки протестных мероприятий на Куштау и после мы столкнулись с активным противодействием властей. Одна из лидеров протеста, экосоциалистка, студентка Мед. Университета подверглась откровенной травле, она постоянно видела за собой наружку, а однажды люди, показавшие удостоверения ФСБ, фактически похитили ее, насильно посадив в машину. Они вывезли Альфию загород и стали откровенно ей угрожать, вплоть до изнасилования. Об этом диком случае Альфия тогда же расскащала на либеральном канале “Сотник-ТВ”.

После окончания экопротеста на Куштау начались проблемы еще у двоих наших активистов которые вынуждены были уехать за пределы Башкортостана. Окрыленные успехом мы хотели организовать подобное мероприятие на Камбарке, Удмуртии, против строительства завода смерти, но, столкнувшись с инертностью местного населения и отсутсвия на местах серьезных активистов эта идея провалилась.

К несчастью, на теме Камбарки многие просто пиарились, не желая чем-либо заниматься. По-настоящему вел работу только один – коммисар ЛЭПа, неутомимый Тагир Кагарманов. Итогом этих событий послужило создание “Левой Экологической Платформы-экосоциалистической организации, которая своей целью ставила объединение и координацию экопротестов Российской Федерации. Мы активно занимались движением по спасению Щелковского Хутора (уникальный лесной массив в Нижнем Новгороде) и движением в защиту Волго-Ахтюбинской Пойме, в Волгограде.

Некоторые из активистов Уфимской Экобессрочки, такие как Сергей Странник, давно участвовали в рабочем движении. Небольшие группы в Уфе, Краснотурьинске (Свердловской области) и Чайковске (Пермский Край) решили объедениться в Пролетарскую Линию. Она мыслилась как прообраз будущей организации, которая займется организацией рабочего движения. Товарищи сумели добиться маленьких успехов. Были созданы небольшие группы на Чайковском заводе Метиза,”ЧЗМ” И НА ПКБ “Малышева” и на алюминиевом комбинате в Краснотурьинске и Тепловозо-ремонтном заводе(ТРЗ) в Уфе. Также были налажены контакты с независимым профсоюзом АО АС “Урал”, СПР.

В Дальнейшем были созданы ячейки Пролетарской Линии в Тольятти, Нижнем Новгороде и Владимире. Слияние и совместная работа двух направлений — рабочее, экологическое — на наш взгляд может привести к позитивному результату. Мы делаем упор на регионы, временно не распространяем деятельность на Москву и Петербург.

Как нам кажется, левое движение, к несчастью, к огромному несчастью не только не имеет влияние на рабочую массу, оно оторвано от нее. Простите за самоуверенность, но мы хотим преодолеть этот трагический разрыв, по этому считаем, что нашей первостепенной задачей является работа по созданию низовых структур, рабочих комитетов.

В перспективе-альтернативных профсоюзов и народных советов самоуправления, проведению экодесантов. Мы готовы к сотрудничеству с любыми здоровыми левыми организациями, и приглашаем к себе всех активистов готовых к действию.

Пролетарии всех стран соединяйтесь.

В борьбе обретешь ты право свое.

Евгений Луценко

Контакт для связи с организацией: +79962939824 (Андрей Горских)