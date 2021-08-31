ЕР против ветеранов труда: битва в Мосгордуме

Депутатом-коммунистом Московской городской Думы Еленой Янчук внесен проект закона «О внесении изменений в статью 10 Закона г. Москвы от 03.11.2004 № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», который расширяет право ветеранов труда на получение денежных выплат.

Законопроект касается острой для старшего поколения москвичей темы, в 2019 году столичная Мэрия обманула их, пообещав, что с 2020 года всем пенсионерам, родившимся с 1927 по 1945 гг., заставшим тяготы Великой Отечественной войны («дети войны»), будут установлены дополнительные меры социальной поддержки. По факту, были введены нормы (Постановление № 1753-ПП, впоследствии Закон г. Москвы № 23 от 11.11.2020) по которым из 757 000 пенсионеров, являющихся детьми войны по возрасту, меры социальной поддержки были установлены только для 71 000 человек.

Так, право на социальное пособие 1 643 руб. в месяц (по сост. на 2021 г.) получили только те пенсионеры-дети войны, которые не имеют других льготных статусов (например, ветеранства, инвалидности). Вопиющая несправедливость случилась с ветеранами труда. Размер социального пособия у ветеранов труда самый низкий в городе – 1 096 руб. в месяц. 228 000 ветеранов труда имеют также статус детей войны. Согласно Федеральному закону № 5 «О ветеранах» в случае наличия нескольких оснований выплаты пособий, органы социальной защиты должны платить одно пособие, но то, которое больше по размеру. Однако протащенный единороссами через Мосгордуму в ноябре 2020 года Закон № 23 установил, что если житель Москвы является ветераном труда и ребенком войны одновременно, то ему устанавливается меньшая по размеру выплата: 1 096 руб. вместо 1 643 руб.

Елена Янчук уже поднимала вопрос повышения выплат ветеранам труда в прошлом 2020 году. Законопроект был отклонен большинством думских единороссов. Вновь эта тема поднималась ей при обсуждении печально известного Закона № 23, а также бюджета Москвы в конце 2020 г. Теперь речь идет о признании права ветеранов труда, являющихся также детьми войны, получать большую денежную выплату от города.

По словам Елены Янчук, инициатива имеет массовую поддержку: «Я много обсуждала эту проблему с людьми, с избирателями, пенсионеры говорят, что это вопрос не только финансовый (хотя эти 547 руб. тоже деньги), это вопрос уважения. Степень неуважения городской власти к ветеранам труда становится уже вопиющей. Мэрия экономит на ветеранах труда 1.5 млрд. рублей имея бюджет в 3 трлн., хотя на тех же строительных подрядчиков, олигархов, десятки миллиардов находятся легко».

Социальная повестка – головная боль для партии власти. Мизерный размер социальных выплат, многоусловность при их назначении, забюрократизированная процедура получения, массовые отказы гражданам в социальной помощи – это массовая практика, с которой сталкиваются люди. Жизненный опыт людей не соответствует бравурным словам официальной пропаганды про заботу о стариках, инвалидах, детях и отсутствие социальных проблем в городе. Каждый раз, когда перед политическим начальством официально и публично ставится вопрос необходимости социальных улучшений – антисоциальность текущего курса и оторванность высоких руководителей от жизни простых людей становится очевидной.

Для Мэрии инициатива депутата Янчук – это палка о двух концах: им придется, либо признать компетентность левой оппозиции в вопросах совершенствования законодательства, либо заплатить очередной частью своей легитимности, не поддержав популярный и сильный законопроект, пользующийся поддержкой ветеранского сообщества и пенсионеров.

Максим Социалкин