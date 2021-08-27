Поддержим Георгия Федорова!

19 сентября неумолимо надвигается, мы наращиваем до максимума темпы кампании.

Ежедневно я агитирую с утра до вечера и провожу встречи с активистами районов вместе с моей потрясающей командой, ведь наша цель — пообщаться с каждым избирателем, и не раз.

Любая избирательная кампания требует вложения огромных ресурсов: эмоциональных, креативных и конечно же финансовых.

Сейчас необходимо оплатить печать агитационной печатной продукции, распространение газет по ящикам и работу агитаторов на точках.

Нужна любая помощь: распространение материалов в соцсетях и по почтовым ящикам, волонтерская работа и пожертвования.

Приходите к нам в команду!

Ниже инструкция для перечисления пожертвований:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ФИО ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40810810238009417164

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Кор. счёт: 30101810400000000225

КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ: НЕ НУЖЕН

В НАЗНАЧЕНИИ платежа обязательно укажите:

— слово Пожертвование

— фамилию, имя, отчество отправителя

— дату рождения отправителя

— адрес места регистрации полностью точно по паспорту отправителя (включая номер квартиры)

— серию и номер паспорта отправителя

— гражданство России

Внимание!

Обязательно полностью заполните назначение платежа и укажите все данные. В случае неверного или неточного заполнения реквизитов кандидат по закону обязан вернуть ваше пожертвование или перечислить его в федеральный бюджет.

Этих реквизитов достаточно для перевода пожертвований через отделение связи или банка. Только не забудьте обязательно взять с собой паспорт или заменяющий его документ.

Можно выбрать любой банк, но с помощью ПАО «Сбербанк России» деньги придут быстрее.

Не вправе направлять добровольные пожертвования на избирательный счет кандидата:

1) Иностранный гражданин или лицо без гражданства;

2) Гражданин РФ, не достигший возраста 18 лет на день голосования;

3) Анонимный жертвователь (если не укажете ФИО или адрес места жительства)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ФИО ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40810810238009417164

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Кор. счёт: 30101810400000000225

КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ: НЕ НУЖЕН

Платёж можно проводить через сайт или приложение банка, в котором обслуживается юрлицо

1 Необходимо указать следующие данные:

— ИНН юрлица

— наименование юрлица

— слово «пожертвование»;

— банковские реквизиты (номер расчётного счёта, полное название банка, БИК, корреспондентский счёт банка)

— дата регистрации юридического лица;

— отметка об отсутствии ограничений т.е. фраза «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют»

2 Надо проверить, чтобы все эти данные были введены верно, иначе по закону пожертвование нужно вернуть или перечислить в бюджет.

3 В графе «НАЗНАЧЕНИЕ» должно быть указано:

— слово «пожертвование»;

— дата регистрации юридического лица;

— отметка об отсутствии ограничений т.е. фраза «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют»

Т.е. именно НАЗНАЧЕНИЕ должно выглядеть так:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ, дата регистрации 24.10.2004, отс.огр.

Не вправе делать пожертвования на избирательный счёт кандидата:

— иностранные организации;

— юрлица с иностранным участием свыше 30 процентов;

— международные организации;

— благотворительные организации;

— юридические лица, зарегистрированные менее чем за один год до дня голосования;

— некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента или информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;

— некоммерческие организации, получавшие в течение года до дня голосования иностранное финансирование.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ИНСТРУКЦИЯ о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02.06.2021 г.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6846663442025976&set=a.207899092569144