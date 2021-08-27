Поддержим Георгия Федорова!
19 сентября неумолимо надвигается, мы наращиваем до максимума темпы кампании.
Ежедневно я агитирую с утра до вечера и провожу встречи с активистами районов вместе с моей потрясающей командой, ведь наша цель — пообщаться с каждым избирателем, и не раз.
Любая избирательная кампания требует вложения огромных ресурсов: эмоциональных, креативных и конечно же финансовых.
Сейчас необходимо оплатить печать агитационной печатной продукции, распространение газет по ящикам и работу агитаторов на точках.
Нужна любая помощь: распространение материалов в соцсетях и по почтовым ящикам, волонтерская работа и пожертвования.
Приходите к нам в команду!
Ниже инструкция для перечисления пожертвований:
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ФИО ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40810810238009417164
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. счёт: 30101810400000000225
КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ: НЕ НУЖЕН
В НАЗНАЧЕНИИ платежа обязательно укажите:
— слово Пожертвование
— фамилию, имя, отчество отправителя
— дату рождения отправителя
— адрес места регистрации полностью точно по паспорту отправителя (включая номер квартиры)
— серию и номер паспорта отправителя
— гражданство России
Внимание!
Обязательно полностью заполните назначение платежа и укажите все данные. В случае неверного или неточного заполнения реквизитов кандидат по закону обязан вернуть ваше пожертвование или перечислить его в федеральный бюджет.
Этих реквизитов достаточно для перевода пожертвований через отделение связи или банка. Только не забудьте обязательно взять с собой паспорт или заменяющий его документ.
Можно выбрать любой банк, но с помощью ПАО «Сбербанк России» деньги придут быстрее.
Не вправе направлять добровольные пожертвования на избирательный счет кандидата:
1) Иностранный гражданин или лицо без гражданства;
2) Гражданин РФ, не достигший возраста 18 лет на день голосования;
3) Анонимный жертвователь (если не укажете ФИО или адрес места жительства)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ФИО ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40810810238009417164
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. счёт: 30101810400000000225
КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ: НЕ НУЖЕН
Платёж можно проводить через сайт или приложение банка, в котором обслуживается юрлицо
1 Необходимо указать следующие данные:
— ИНН юрлица
— наименование юрлица
— слово «пожертвование»;
— банковские реквизиты (номер расчётного счёта, полное название банка, БИК, корреспондентский счёт банка)
— дата регистрации юридического лица;
— отметка об отсутствии ограничений т.е. фраза «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют»
2 Надо проверить, чтобы все эти данные были введены верно, иначе по закону пожертвование нужно вернуть или перечислить в бюджет.
3 В графе «НАЗНАЧЕНИЕ» должно быть указано:
— слово «пожертвование»;
— дата регистрации юридического лица;
— отметка об отсутствии ограничений т.е. фраза «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют»
Т.е. именно НАЗНАЧЕНИЕ должно выглядеть так:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ, дата регистрации 24.10.2004, отс.огр.
Не вправе делать пожертвования на избирательный счёт кандидата:
— иностранные организации;
— юрлица с иностранным участием свыше 30 процентов;
— международные организации;
— благотворительные организации;
— юридические лица, зарегистрированные менее чем за один год до дня голосования;
— некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента или информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
— некоммерческие организации, получавшие в течение года до дня голосования иностранное финансирование.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
ИНСТРУКЦИЯ о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02.06.2021 г.
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