Интернационализм или вымирание?

Рассматривая главные кризисные явления современного мира, необходимо заметить, что все они носят глобальный характер. Для противостояния этим явлениям формируются два интернационала. Прогрессивный интернационал уже начал свою работу В свою очередь, Реакционный интернационал, включающий в себя наиболее реакционные правительства современного мира, складывается вокруг администрации президента США Дональда Трампа.

Прогрессивный интернационал собирается в крайне важный, уникальный период в истории человечества, таящий в себе как зловещие предзнаменования, так и надежды на светлое, лучшее будущее. В этой связи, данное объединение должно сыграть решающую роль в определении курса истории.

Данный интернационал ведёт свою деятельность в эпоху, когда переплелись чрезвычайно опасные кризисные явления, ставящие под угрозу существование всего человеческого рода. В ближайшие несколько недель ситуация в двух великих имперских державах современного мира рискует накалиться до предела.

США: глобальный гегемон

Ослабевшая Британия, открыто отвергнувшая международное право и находящаяся на грани крайне болезненного разрыва с Европой, движется в сторону ещё большей зависимости от Соединенных Штатов. Однако куда более важно, какое будущее ожидает самого глобального гегемона, сохранившего колоссальную мощь и несравненные возможности вопреки всем деструктивным решениям администрации Трампа. Судьба США, а вместе с тем и судьба всего мира может решиться уже в ноябре.

Весь мир крайне обеспокоен, если не сказать потрясен грядущими событиями. Пожалуй, трудно найти более корректного и уважаемого обозревателя, чем Мартин Вульф из британской газеты TheFinancialTimes. Он утверждает, что переизбрание Дональда Трампа сулит конец всему западному миру, пребывающему в серьезном кризисе. Довольно сильные слова, и это безо всякого упоминания глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

Британский обозреватель скорее затрагивает принципиально важный вопрос глобального мирового порядка, который, однако, несколько теряет свою значимость на фоне глобальных угроз, несущих разрушительные последствия, угроз, подводящих стрелки знаменитых Часов Судного дня всё ближе к полуночи – концу всего живого (прим. Часы Судного дня (англ. Doomsday Clock) — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Основа проекта – публикация аналитических материалов, посвященных напряженности обстановки в мире и угрозам, исходящим от продуктов научного и технического прогресса. Публикуемые на обложке журнала часы символизируют близость человечества к глобальной катастрофе: чем ближе минутная стрелка расположена к полуночи, тем более неминуемым представляется гибель всего живого на планете).

Утверждения Мартина Вульфа не выглядят новым словом в публичном дискурсе. Ещё 75 лет назад в трагический августовский день (прим. 6 августа 1945г. произошла атомная бомбардировка японского города Хиросима вооруженными силами США), всем нам стало известно о том, что человеку удалось разработать оружие невероятно сокрушительной силы, способное стереть с лица земли всё живое на планете. Появление ядерной угрозы стало серьезным потрясением для мирового сообщества, но за ним последовали и другие. Вскоре пришло осознание того, что человечество входит в т.н. антропоцен, новую геологическую эпоху, в которой деятельность человека настолько пагубно сказывается на состоянии окружающей среды, что уже сейчас впору говорить о её грядущем окончательном разрушении.

Впервые Часы Судного дня были установлены вскоре после того, как первые атомные бомбы были применены в угоду бессмысленному насилию. С тех пор их стрелки колеблются в соответствии с глобальными изменениями международной и общественной жизни. На протяжении всего пребывания Трампа на посту президента США они неумолимо близились к полуночи. Два года назад они достигли самой близкой отметки за всю историю проекта: в январе 2019 года расчет перешел с минут на секунды, зафиксировав стрелки на отметке в 100 секунд до полуночи. Аналитики объясняют это обострением прежних проблем: растущими угрозами глобальной ядерной войны и непоправимой экологической катастрофы, а также упадком демократии.

Последнее может сперва показаться лишним в этом списке, но это не так. Серьезное ослабление демократических институтов позволяет рассматривать нынешнее состояние демократии в качестве полноправного элемента этой мрачной и пугающей триады. В этом отношении, единственная возможность избежать двух угроз вымирания человечества кроется в построении жизнеспособной и «здоровой» демократии, при которой заинтересованные и хорошо осведомленные граждане полностью вовлечены в процессы обсуждения политических решений, формирования политики и непосредственно воплощения принятых решений.

Трамп и его посредственные достижения

Но что же изменилось за последние два года? Трампу удалось добиться ещё большего усиления упомянутых угроз. Благодаря ему, существующая система контроля над вооружениями, предоставляющая определенные гарантии защиты от ядерной войны, продолжает разрушаться. Вместе с тем, на радость американских военных компаний, он активно поощряет разработку новых, ещё более опасных образцов оружия. В своём целенаправленном стремлении навредить окружающей среде Трамп открыл доступ к нефтяному бурению на новых обширных территориях, включая земли последнего нетронутого природного заповедника в США. Тем временем его приспешники последовательно демонтируют систему регулирования, которая несколько смягчает разрушительное воздействие от добычи нефти и сланцевого газа, а также защищает население от токсичных химикатов, загрязнения окружающей среды и воздуха — настоящего проклятия, которое сейчас, в период тяжелой респираторной эпидемии, становится вдвойне смертоносным.

Трамп также продолжил свою кампанию по подрыву демократии. Согласно американскому законодательству, назначение президентом любого лица на ту или иную должность должно получить одобрение Сената. Президент США успешно обходит это юридическое препятствие с помощью временных назначений лояльных ему сотрудников, те же, кто недостаточно верен своему боссу, неминуемо теряют работу. Следствием подобной кадровой политики стало полное отсутствие независимого, критического мнения в рядах исполнительной власти: правительство просто-таки кишит подхалимами. Конгресс давно учредил должность генерального инспектора для надзора за деятельностью исполнительной власти. Трамп довольно быстро разобрался и с этой преградой: генинспекторы, пытающиеся расследовать болото коррупции, созданное им Вашингтоне, сняты со своих должностей. В Сенате, полностью лояльном нынешнему президенту, почти не слышно честной и справедливой критики: находящиеся в большинстве республиканцы попросту бояться оттолкнуть поддерживающих Трампа избирателей.

Однако это ещё цветочки. В своих последних выступлениях Дональд Трамп предупредил, что в случае недовольства результатами ноябрьских выборов он не намерен покидать свой пост. В самых высоких кругах эта угроза была воспринята очень серьезно. Вот лишь один пример: двое высокопоставленных военных командиров в отставке направили открытое письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Милли, в котором напомнили генералу о его конституционных обязанностях использовать армию для силового смещения «нелегитимного президента», который отказывается покинуть свой пост после поражения на выборах. В письме также упоминается решение Трампа направить военизированные формирования для подавления гражданских протестов в Портленде, штат Орегон, которое было реализовано несмотря на возражения местных чиновников.

Многие представители истеблишмента считают сценарий, о котором предупредил Трамп, вполне вероятным. Среди них высокопоставленные участники т.н. проекта по обеспечению целостности переходного периода (Transition Integrity Project или TIP), гражданской инициативы, направленной на изучение возможных нарушений в ходе президентских выборов 2020 года, а также в процессе транзита власти от действующего президента к его преемнику. Участниками проекта являются заслуженные члены Демократической и Республиканской партий, государственные служащие, представители СМИ и аналитики. Недавно представители TIP сообщили о результатах штабных игр, демонстрирующих различные последствия ноябрьских выборов. В любом из возможных сценариев, за исключением однозначной победы действующего президента, события рискуют перерасти в настоящую гражданскую войну, так как Трамп вероятнее всего решит покончить с демократией в США.

Раньше услышать что-то подобное от наиболее корректных и сдержанных представителей политического дискурса в США было невозможно. Теперь же сам факт появления подобных мыслей выглядит достаточно пугающе. А учитывая колоссальное влияние США в мире, можно смело утверждать, что под угрозой находится не только американская демократия.

За всю долгую и непростую историю существования демократических парламентских республик ничего подобного не случалось. Обратимся к современной американской истории: Ричард Никсон, будучи далеко не самым популярным президентом в истории США, имел все основания полагать, что его поражение на выборах 1960 года дело рук агентов Демократической партии. Тем не менее, он не стал оспаривать результаты голосования, предпочтя благополучие любимой страны личным амбициям. Кандидат от Демократической партии Альберт Гор поступил также после поражения на выборах 2000 года. Сложно ждать от Трампа чего-то подобного.

Человеку, находящемуся во главе самого могущественного государства в мире, и, безусловно, страдающему манией величия, оказалось мало просто открыто продемонстрировать крайне пренебрежительное отношение к благосостоянию своего народа. Так, Трамп объявил, что может проигнорировать Конституцию и начать «вести переговоры» о третьем сроке, если он решит, что имеет на это право.

Некоторые предпочитают смеяться над происходящим, как над самодурством старого шута, но, как показывает история, ничем хорошим это не заканчивается.

Джеймс Мэдисон, один из главных авторов американской конституции, предупреждал, что «пергаментные барьеры», иными словами, правовые документы сами по себе не гарантируют свободу. Слов на бумаге попросту недостаточно. Свобода строится на воспитании в гражданах добросовестности и порядочности. Эта истина была полностью отвергнута Трампом и его сторонником, лидером республиканского большинства в Сенате, Митчем Макконнеллом. Макконнел превратил, как постоянно твердят американские сенаторы, «величайший совещательный орган в мире» в жалкое посмешище. Сенат в нынешнем составе банально отказывается рассматривать предлагаемые законопроекты. Чего бы ни требовала американская общественность, какие бы вызовы ни стояли перед современным миром, Сенат заботит лишь одно: угождать богачам и укомплектовать судебную систему ультраправыми молодыми юристами, способными оправдать популистскую повестку дня нынешней администрации в глазах поколения.

Стремление Республиканской партии услужить наиболее обеспеченным представителям бизнеса выделяется даже на фоне эталонной алчности и корыстолюбия, которыми знамениты неолиберальные политики. Доказательства этого представили сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, экономисты, специалисты по налоговой политике Эммануэль Саес и Габриэль Цукман. Они утверждают, что в 2018 году, после налоговой аферы, которая стала единственным достижением Трампа и Макконнелла, «впервые за последние сто лет миллиардеры заплатили меньше [налогов], чем рабочие сталелитейных заводов, школьные учителя и пенсионеры», стирая «век финансовой истории». «В 2018 году впервые в современной истории Соединенных Штатов капитал облагался меньшим налогом, чем труд» — поистине впечатляющая победа в классовой войне, которую авторы американских доктрин называют «свободой».

Стрелки Часов Судного дня приняли своё текущее положение в январе, когда стали понятны истинные масштабы пандемии. Человечество рано или поздно оправится от этой эпидемии, но какой ценой? Столь ужасающего числа жертв можно было избежать. Это четко прослеживается на примере стран, которые предприняли решительные действия, когда Китай 10 января предоставил миру всю соответствующую информацию о вирусе. Первыми среди них были государства Юго-Восточной Азии и Океании, за ними постепенно последовали другие. В то же время, лидер Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США не были столь расторопны в принятии решений, что привело к почти бедственному положению в борьбе с пандемией в этих странах.

Возможно ли оправиться от таяния ледников?

Несмотря на безразличие и фактически противоправные действия некоторых мировых лидеров, мир в конце концов справится с пандемией и сможет кое-как прийти в норму после этой победы. Однако оправится от таких явлений, как таяние полярных льдов или стремительный рост числа лесных пожаров в зоне полярного круга, ведущих к выбросу парниковых газов в атмосферу, вряд ли удастся.

Крупнейшие ученые-климатологи, предупреждающие нас о том, что пора бить тревогу, нисколько не преувеличивают. Нельзя терять ни минуты. Мировое сообщество и без того не принимает достаточно усилий для улучшения экологической обстановки, но, что ещё хуже, многие мировые лидеры сознательно приближают нас к глобальной экологической катастрофе. В этом отношении нынешняя американская администрация, словно опухоль, поразившая Белый Дом, оставила всех конкурентов далеко позади.

Но нельзя винить во всём только правительство. Как утверждается в одной из служебных записок крупнейшего банка Америки, просочившейся в сеть, предприятия, занятые добычей ископаемого топлива, банки, предоставляющие им финансовую поддержку, а также любые промышленные отрасли, наживающиеся на разграблении природы, ставят само существование человечества под угрозу.

Человечеству не выжить в условиях подобной некомпетентности государственных институтов. Времени мало, но выход из сложившейся ситуации всё же есть. Одна из главных задач Прогрессивного интернационала – продемонстрировать обществу, что есть все основания для паники и убедить людей действовать соответствующим образом.

Все проблемы, с которыми человечество столкнулось в уникальный период своей истории, безусловно носят глобальный характер. Экологическая катастрофа, угроза ядерной войны, пандемия – все эти явления не ведают границ. Это касается и ещё одного процесса, приближающего закат человечества – ухудшение состояния мировой демократии. Это станет более очевидным, если обратиться к истокам данного явления.

Обстоятельства разнятся, но общие черты обнаружить все же можно: деструктивная деятельность современных политиков восходит своими корнями к неолиберальным идеям, обрушившимся на мировое сообщество сорок лет назад.

Основной посыл этих идей прослеживается в публичных заявлениях наиболее видных представителей этого политического течения. В своей инаугурационной речи бывший президент США Рональд Рейган провозгласил, что правительство само по себе скорее создаёт проблемы, нежели решает их, подразумевая, что право принимать решения должно быть передано от правительств, частично находящихся под общественным контролем, к частным лицам, которые перед обществом никак не отчитываются. Единственная обязанность этих лиц, как отмечал главный советник Рейгана по экономике Милтон Фридман, заключается в самообогащении. Другие инструкции последовали от Маргарет Тэтчер, которая объяснила, что нет никакого общества, есть только рынок, в условиях которого каждый выживает как сможет, а организаций, которые помогли бы людям защититься от разрушительной деятельности, просто не существует.

Вне всяких сомнений, Тэтчер невольно процитировала Карла Маркса, который обвинял единоличных правителей своей эпохи в превращении населения в «мешок с картошкой», полностью беззащитный перед лицом централизованной власти.

Администрации Рейгана и Тэтчер на редкость последовательно предпринимали решительные меры по уничтожению рабочего движения, главного препятствия на пути к строгому правлению господствующего класса. При этом они перенимали ведущие принципы неолиберализма, зародившиеся ещё в Вене в период между двумя мировыми войнами. В то время основатель и покровитель неолиберального движения Людвиг Фон Мизес едва сдерживал радость при виде профашистского правительства, которое уничтожало энергичную народную демократию Австрии и ликвидировало ненавистные профсоюзы, мешавшие строить процветающую экономику, защищая права трудящихся. Как Фон Мизес позднее разъяснил в своей книге «Либерализм в классической традиции», опубликованной в 1927 году, «после пяти лет жестокого правления Бенито Муссолини в Италии нельзя отрицать, что фашизм и подобные ему движения, стремящиеся к установлению диктатуры, преисполнены добрых намерений и спасение Европейской цивилизации, во-многом, обязано их появлению». «Достижения фашизма будут жить вечно», — утверждал Фон Мизес, вместе с тем уверяя, что пребывание фашистов у власти носит временный характер: чернорубашечники уйдут, после того как закончат все свои добрые дела.

Вероятно, теми же идеями руководствовались и неолибералы 1970-х, с восторгом поддержавшие омерзительную диктатуру Аугусто Пиночета в Чили. Вскоре те же принципы, хотя и в несколько иной форме, легли в основу политики, проводимой Великобританией и США на мировой арене.

Последствия оказались предсказуемы. Одно из них – сосредоточение богатств в руках малочисленной группы лиц наряду со стагнацией доходов большей части населения. В политической сфере это выражается в подрыве устоев демократии. В Соединенных Штатах, где власти бизнеса фактически нечего противопоставить, эффект от проводимой в течение сорока лет политики крайне ожидаем. Сегодня в руках 0,1% населения находится около 20% всех богатств, что в два раза больше, чем в год избрания Рейгана президентом. Заработная плата генерального директора крупной компании взлетела до небес, в то же время рядовой сотрудник этой же компании, не занимающий руководящей должности, стал получать значительно меньше. Большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, без каких-либо серьезных накоплений. Финансовые институты, хищнические по своей природе, разрослись до невероятных масштабов. На предприятиях участились серьезные происшествия, ущерб от которых покрывается за счёт денег налогоплательщиков: вообще это чуть ли не единственный вид субсидий, которые компания может получить от правительства. Мнимый «свободный рынок» на самом деле повлек за собой лишь монополизацию, минимум конкуренции и инноваций: сильные попросту поглотили слабых. Глобализация по неолиберальным принципам привела к оттоку производства из США, а всё благодаря соглашениям о правах инвесторов, ошибочно названных «договорами о свободной торговле». Приняв неолиберальную доктрину, согласно которой «налогообложение — это грабеж», Рейган открыл двери налоговым убежищам и подставным фирмам, которые находились под запретом и ликвидировались благодаря эффективному контролю. Это тут же привело к появлению целой отрасли, специализирующейся на уклонении от уплаты налогов, что лишь ускорило процесс ограбления широких масс населения богачами и частным сектором. Кто-то скажет: «так ничего же не изменилось!». В действительности, ущерб от этих реформ оценивается в десятки триллионов долларов.

Односторонняя классовая война

В 1978 году, когда атака на демократию только набирала обороты, Даг Фрейзер, председатель Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, покинул комитет по делам трудящихся, организованный администрацией президента Джимми Картера. Он был поражён тем, что «представители крупного бизнеса фактически решили в одностороннем порядке начать войну против рабочего класса, безработных, бедняков, детей и стариков, а также представителей среднего класса в американском обществе». По его словам, «бизнесмены нарушили и отринули негласный договор, существовавший ранее в период роста и прогресса, а именно в условиях классового сотрудничества в военное и послевоенное время».

Признание этого человека, однако, не смогло остановить или отсрочить упомянутую выше классовую войну. Уже совсем скоро, послушные правительства даровали бизнес-элите, запустившей этот ужасный процесс, полную свободу действий. Последствия для всего земного шара не выглядят чем-то удивительным: массовое недовольство, чувство обиды, презрение к политическим институтам, в то время как умелая пропаганда тщательно маскирует действия главных экономических ведомств. Все это создает благодатную почву для демагогов, которые притворяются вашими спасителями, нанося удар в спину, а также перекладывают вину за ужасные условия жизни на различных козлов отпущения: иммигрантов, чернокожих, Китай, любого, против кого направлены устоявшиеся предрассудки.

Возвращаясь к теме глобальных проблем в современном мире, необходимо вновь отметить, что задача решения этих проблем лежит в основе двух интернационалов. Прогрессивный интернационал начинает свою работу уже сегодня. В свою очередь, Реакционный интернационал, включающий в себя наиболее реакционные правительства современного мира, складывается вокруг администрации президента США Дональда Трампа.

В Западном полушарии Реакционный интернационал включает в себя прежде всего правительство Болсонару в Бразилии и некоторых других лидеров. На Ближнем Востоке членами интернационала в первую очередь являются потомственные диктаторы в странах Персидского Залива, Абдель Фаттах ас-Сиси, возможно самый жестокий диктатор в истории Египта, а также правительство Израиля, который давно отошел от своих социал-демократических корней в сторону крайне правых идей: сказываются последствия длительной и безжалостной оккупации палестинских территорий. Недавние соглашения, подписанные представителями Израиля и руководителями диктаторских режимов арабского мира, закрепили на бумаге многолетние негласные отношения между этими странами, что можно рассматривать как очередной шаг в сторону укрепления этих государств в качестве участников Реакционного интернационала. Подписание этих соглашений настоящий удар для Палестины – такова незавидная участь народа, лишенного серьезного влияния и не желающего валяться в ногах у хозяев мира.

На востоке наиболее подходящим примером является Индия, где нынешний премьер-министр Нарендра Моди разрушает светскую демократию, превращая страну в расистское националистическое индуистское государство, попутно обостряя ситуацию в Кашмире. Европейских контингент Реакционного интернационала представлен «нелиберальной демократией» Виктора Орбана в Венгрии и подобными примерами в некоторых других странах. Кроме того, интернационал пользуется мощной поддержкой наиболее влиятельных международных финансовых институтов.

Совокупно оба интернационала включают добрую половину мира: Реакционный в основном государства и правительства, в то время как Прогрессивный преимущественно общественные движения. Каждый из них представляет гораздо более крупные общественные силы, имеющие диаметрально противоположные представления о том, как должен развиваться мир после окончания пандемии. Одна из этих сил неустанно трудится над созданием более мрачной и суровой версии неолиберальной глобальной системы с более интенсивным надзором и контролем: ранее эта система приносила немало выгоды своим создателям. Другая сила предвкушает строительство справедливого мира без войн, в котором ресурсы будут направлены на утоление общечеловеческих потребностей, а не на прихоти крошечного меньшинства. Всё это напоминает многогранное классовое противостояние на глобальном уровне, полное подводных камней и хитросплетений.

Без преувеличения можно сказать, что судьба человечества целиком и полностью зависит от исхода этого противостояния.

Эта статья впервые опубликована на официальном сайте Прогрессивного интернационала

Перевод с английского Кирилла Мамонтова

Ссылка на источник: https://socialistproject.ca/2020/10/internationalism-or-extinction/