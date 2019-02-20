Евролевые за «другой» ЕС

В конце января ещё одна транснациональная политическая партия «Старого Света» обзавелась предвыборной платформой к выборам в Европейский парламент. Партия европейских левых (ПЕЛ), объединяющая компартии евркомоммунистической традиции и многие левосоциалистические партии, приняла свою программу «За прогрессистский выход из кризиса».

В преамбуле документа довольно амбициозно говорится: «Левые силы представляют единственную альтернативу новому центральному неолиберально-консервативному блоку и реальную альтернативу крайне правым». Отмечая, что Европейский Союз (ЕС), всё ещё находится в стадии глубокого кризиса (о чём свидетельствуют экономические дисбалансы, абсентизм избирателей, глубинный кризис социал-демократии и т. д.), авторы предвыборной платформы самое тревожное политическое последствие кризиса видят в подъёме крайне правых сил и настроений. «Мы должны признать, что недовольство и протесты против политики «жесткой экономии» приносят преимущества правым силам». Но именно левые силы должны, с точки зрения ПЕЛ, сделаться политической альтернативой и противовесом угрозе национализма и расизма.

Констатируя, что под предлогом глобального кризиса европейские «верхи» ещё более усилили меры «жёсткой экономии», наступление на общественные службы, права и свободы иностранцев, приватизацию и т. д., «евролевые» прежде всего в своём предвыборном манифесте ставят вопрос о переходе к новой социально-экономической модели развития. В рамках ЕС это предполагает модернизацию роли и функций Европейского Центрального Банка, отмену Налогового пакта, реализацию политики по направлению общественных инвестиций в социальные сферы, а также поддержку таких альтернативных социальных и экономических форм деятельности, как кооперативы. ПЕЛ, в отличие от европейских социал-демократов и «зелёных», не боится ставить вопрос о национализации банковской системы в масштабе ЕС и о введении налогов на финансовые транзакции. А также на крупные европейские компании. Исходя из лозунга «долг не должен быть национальной проблемой», объединённые в ПЕЛ партии ставят вопрос о проведении общеевропейской конференции по тематике общественного долга.

ПЕЛ и входящие в неё партии выступают также за переход на новую экологическую модель развития, что подразумевает существование общественного контроля над производством и распределением энергии, борьбу с последствиями климатических изменений через развитие возобновляемых источников энергетики, развитие общественных видов транспорта, а также гарантию для Европы продовольственной независимости и пересмотр подписанных ЕС соглашений о зонах свободной торговли, логика которых противоречит принципам устойчивого развития.

Одна из глав предвыборной программы называется «Власть народу». В ней признаётся, что «невозможно создать социально и экологическую устойчивую, демократическую и солидарную Европу на базе существующих договоров Европейского Союза». И ставится цель бороться за «новую Европу» народов, трудящихся и граждан. ПЕЛ предлагает ввести Социальный протокол в договора ЕС и, более того, законодательно зафиксировать, что фундаментальные социальные права европейцев выше, чем экономические свободы.

«Евролевые», как и в прошлом, настаивают на необходимости бороться за универсальный доступ к правам человека «через общественные службы и систему социального обеспечения, управляемые на общественном уровне». ПЕЛ осуждает содержание государственной политики в отношении мигрантов в большинстве стран и требует защищать права мигрантов и беженцев, а также положить предел тому, что радикальные левые в ЕС называют «Европой-крепостью», способствуя одновременно социально-экономической интеграции мигрантов и беженцев в европейские общества. Также, что характерно для левых сил Европы, ПЕЛ выступает против всякой дискриминации на половой основе, в пользу депенализации абортов повсюду на пространстве Евросоюза, за повсеместное включение сексуального образования в школьные программы, за право на всеобщее бесплатное общественное образование для всех.

В последней части предвыборного документа ПЕЛ излагает свои внешнеполитические предпочтения, носящие миролюбивый и конструктивный характер. В программе, в частности, подчёркивается, что «мы защищаем мир и политический диалог, в противостоянии с насилием и военным принуждением», а «исторический профиль и геополитическая ситуация нашего континента требует мира и концепции независимой безопасности». Это требует, в свою очередь, достижения устойчивых, освобождённых от империалистического наследия прошлого отношений добрососедства с Ближним и Средним Востоком, а также с зоной Северной Африки.

Довольно отчётливо в предвыборном манифесте ПЕЛ подчёркивается следующая мысль: «Мы не желаем НАТО на европейской земле, следовательно, альянс НАТО должен быть отменён», поскольку он продолжает организовывать империалистические интервенции и способствует гонке вооружений. Европа же, по мнению лидеров ПЕЛ, нуждается не в новой «холодной войне» с Россией, а в новой глобальной системе мира и безопасности, основанной на диалоге с той же Россией. ПЕЛ призывает прекращению производства и экспорта европейской военной продукции. Вообще, «евролевые» заявляют о своей оппозиции тем институтам и инструментам, через которые «евроверхи» осуществляют политику в сфере обороны и безопасности. В документе определённо говорится: «Мы полностью отказываемся от оборонительного союза и наращивания милитаризации ЕС».

ПЕЛ со всей ясностью предлагает отказаться от соглашений ЕС об ассоциации с теми странами, в которых систематически нарушаются права человека или которые оккупируют чужие территории (конкретно речь здесь идёт об Израиле и Марокко). ПЕЛ и участвующие в ней национальные партии предлагают открытый и конструктивный диалог с Турцией, но при этом недвусмысленно осуждают нарушения прав человека и этнических меньшинств в этом государстве, имеющую там место исламизацию общественной жизни. Они требуют от Турции прекратить оккупацию Северного Кипра. В предвыборном тексте ПЕЛ говорится также о том, что «Европа должна сыграть первостепенную роль в немедленной разработке и запуске жизнеспособной «дорожной карты» для мира в Сирии». Это же касается и Йемена.

Анализируя предвыборную платформу «европейских левых», можно сказать, что если социальные и экономические постулаты объединённых в ПЕЛ партий совершенно не коррелируются с теми реалиями, которые имеют место сегодня в России, то во внешнеполитическом плане, наоборот, объективно антилиберальные левые силы Европы занимают позиции, вполне приемлемые для российской дипломатии.

Начиная с 2014 г. практически каждая транснациональная партия идёт на европейские выборы, выдвигая кандидата на должность главы «европейского правительства» — Еврокомиссии. Конечно, для большинства панъевропейских партий это скорее символический акт, поскольку понятно, что на роль ведущей депутатской группы в ЕП рассчитывать могут лишь две-три политических силы. Но выбор ПЕЛ при всём естественном символизме данного события кажется очень показательным. Как и экологисты, «евролевые» на этот раз пошли по пути «двойной альтернативы», выдвинув своими претендентами лидера депутатской группы левосоциалистической партии «Левица» в словенском Национальном Собрании Виолету Томич и известного в Западной Европе профсоюзного вожака, бывшего лидера валлонских металлургов Нико Кюе. В данном конкретном случае разнообразие, представляемое самой ПЕЛ, выглядит наиболее ярко: женщина и мужчина, представители Восточной и Западной Европы, профессиональный политик и профсоюзный лидер – выбор кажется вполне обоснованным и удачным. С учётом того, что именно Словения и Бельгия представляют собой страны ЕС, в которых позиции радикальных левых сил в последние годы усилились, данное решение также кажется весьма логичным.

Нынешняя кампания в ЕП не будет для ПЕЛ лёгкой. Дело не только в стремительном росте крайне правых и правопопулистских сил. Как мы недавно отмечали, существует серьёзная конкуренция внутри самого радикального левого спектра. Самая влиятельная внутри ПЕЛ политическая сила, греческая партия СИРИЗА, находясь у власти с 2015 г., проводила вовсе не левосоциалистическую политику, что, с одной стороны, не могло не снизить её популярность в греческом обществе, а с другой – не нанести морально-политический урон тем силам в Европе, которые остаются союзниками партии Алексиса Ципраса. Можно сколько угодно оспаривать нео- и ульралиберализм на уровне Евросоюза, но если в конкретной и реальной политике на национальном уровне левые вынуждены по факту прогибаться перед его законами и требованиями, это, как мы понимаем, не проходит для избирателей бесследно… Что же, уже через несколько месяцев мы узнаем, сколь убедительной и успешной будет предвыборная кампания ПЕЛ, да вообще радикальных левых сил…