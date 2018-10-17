Словения: Левые против консерватизма

Состоявшиеся в начале июня законодательные выборы в Словении показали, что популярность радикальных левых в этой постюгославской республике пусть медленно, но верно растёт. Именно благодаря твёрдой позиции депутатской группы партии «Левица» («Левые») удалось не допустить возвращения к власти национал-консервативной Словенской демократической партии (СДП).

Выборы в Национальное Собрание 3 июня носили внеочередной характер, что лишь подтвердило такую словенскую закономерность: самая зажиточная и номинально самая стабильная постюгославская республика, начиная с 2008 г., не имела правительства, которое бы находилось у власти полный четырёхлетний срок, отпущенный для одной отдельно взятой легислатуры.

Выборы показали, как отмечает словенский социолог Матей Крижанеч, что «политический пейзаж в Словении является достаточно комплексным и противоречивым». С одной стороны, первое место на выборах в парламент, заметно опередив всех остальных конкурентов, с 24,9% голосов заняли консерваторы из СДП. Эта партия участвует в деятельности Европейской народной партии и принадлежит к её более консервативному направлению. Но при этом относительное большинство мандатов в Национальном Собрании вновь, как и на предыдущих двух выборах, досталось партиям центристской ориентации.

Словения, конечно, в социально-экономическом плане имеет немало преимуществ перед «сестринскими» республиками из бывшей СФРЮ.

Однако, это небольшое южноевропейское государство не мог не затронуть глобальный финансовый кризис и его негативные последствия. В частности, в конце первого десятилетия нашего века 35 тысяч рабочих мест было ликвидировано, а безработица выросла на несколько пунктов, тогда как производство строительного сектора (одного из самых мощных в словенской экономике) снизилось примерно на 30%.

В условиях нахождения в тот период у власти консерваторов, правительство ожидаемо пустило в ход политику «жёсткой экономии». Неожиданно для некоторых, это вызвало в достаточно спокойной в социальном плане Словении массовые протестные манифестации, организованные профсоюзами и активно поддержанные активистами неправительственных организаций и студенческой молодёжью. Так, первая массовая манифестация противников «жёсткой экономии» в столице страны Любляне состоялась ещё весной 2012 г. Во многом именно недовольство гражданского общества заставило консерваторов уйти в отставку. На их место пришли социал-либералы (тогда это была партия «Позитивная Словения»), которые, с разными именами лидеров и названиями политических партий, в общем-то, остаются у руля Словении до сих пор.

В целом, возглавляемые центристами правительства смогли вытащить Словению из кризисного состояния, в котором государство оказалось с безработицей в 10% трудоспособного населения (до четверти у молодёжи до 28 лет) и финансовыми потерями компаний в 2,2 млрд евро. Вставшее у руля исполнительной власти Словении в 2014 г. центристское правительство Миро Церара проводило вполне «европеистский» курс, что делало Любляну одной из «любимиц» руководства Европейского Союза. Но восстановленный экономический рост, к сожалению, не означал полного прекращения политики «строгой экономии», что, в свою очередь, подпитывало в последние годы недовольство организованного профсоюзного движения и молодёжи. К слову, именно из-за жёсткой позиции национальных профсоюзов общественного сектора, не желавших подписывать с патронатом новое коллективное соглашение, в середине 2018 г. в Словении были организованы досрочные парламентские выборы.

И хотя центристские партии, как уже отмечалось, показали в целом достойные результаты, главная до 2018 г. «партия власти» – Партия нового центра (ПНЦ) – набрала менее 10% голосов при общей явке в 52% избирателей. ПНЦ потеряла сразу 23 депутатских мандата, что показывает явное неудовлетворение словенского общества предыдущей деятельностью социал-либерального кабинета. Две ведущие левые партии страны – Социал-демократы и «Левица» получили более 19% голосов, что по европейским меркам следует считать более чем посредственным результатом. Однако, обе эти партии несколько улучшили своё «электоральное присутствие» и парламентское представительство.

Первое место СДП показывает, что в словенском обществе значительной поддержкой пользуются консервативные идеи.

Тем более, что кампанию возглавляющего с 1993 г. (!) СДП Янеза Янши, дважды в прошлом возглавлявшего правительства страны, на сей раз почти открыто поддерживали некоторые крайне правые и националистические организации. Как отмечает словенский философ и политолог Божидар Колар, «во время кампании 2018 г. Янша получил более чем осязаемую и конкретную финансовую и медийную поддержку со стороны Виктора Орбана и правящей в Венгрии партии «Фидес»». К слову сказать, около половины партийных средств массовой информации СДП принадлежат венгерским компаниям, ориентированным на поддержку Орбана.

Сам Я. Янша считается в Словении политиком правопопулистской формации, человеком, регулярно заигрывающим с национализмом, в окружении которого немало очевидных коррупционеров. Сам Янша ещё в 2013 г. был приговорён к двум годам тюремного заключения за то, что, будучи главой правительства, принял взятку у финской компании, в обмен на обязательство подписать с ней выгодный контракт для покупок на нужды министерства обороны.

В этой ситуации у словенских радикальных левых было не так много возможностей для правильного выбора. Получив на июньских выборах общее пятое место с 9,3% голосов и 9 мандатами в 90-местном Национальном Собрании, «Левица» отказалась от предложения центристских партий войти в состав нового неконсервативного правительства. В то же время, руководство «Левицы» сразу же заявило о том, что примет участие в переговорном процессе с центристами и левоцентристами, чтобы «поставить заслон консервативной, националистической и клерикальной угрозе, исходящей от Я. Яншы и его партии». Молодой лидер словенских «Левых» Лука Месеч отметил в данной связи: «Мы не озабочены получением министерских постов; мы даже не требуем каких-то «бюджетных преференций» для округов, которые представляют наши депутаты… Но мы определённо хотим отвести от словенского государства правую угрозу, которая нависла».

Отметим, что «Левица», которая в первый раз на прошедших законодательных выборах выступала не в качестве блока, как в 2014 г., а как единая политическая партия, сумела показать очень хорошие результаты в столице страны Любляне, а также других ведущих городах Словении – Мариборе, Нови-Горице. Также за «Левых» немало людей голосовало в юго-западной, приморской зоне Словении. Это очень интересный момент, как отмечает М. Крижанеч, ведь данная зона считается «наиболее благополучной и богатой внутри Словении… что показывает, что партия, отстаивающая радикальную левую позицию, пользуется широкой поддержкой среди городского образованного населения». Заметим также, что профиль избирателей «Левицы» гораздо более «молодой» в социологическом отношении, чем, скажем, у «Социал-демократов». Статистика говорит также о том, что не менее 30-35% избирателей, проголосовавших за «Левицу» на минувших выборах, в 2014 г. являлись избирателями центристских партий или «Социал-демократов».

В итоге в середине августа в стране было сформировано пятипартийное коалиционное правительство, состоящее из представителей пяти социал-либеральных и левоцентристских («Социал-демократов» и Демократической партии пенсионеров Словении) партий. Премьер-министром стал лидер одноимённого социал-либерального списка Марьян Шарец. В Национальном Собрании этот кабинет опирается на 43 мандата, так что речь идёт о кабинете парламентского меньшинства. Ну а пройти вотум доверия кабинет М. Шареца смог лишь благодаря консолидированному голосованию депутатов от «Левицы».

Журналы, ориентированные на СДП, сразу же заявили о том, что правительство Словении станет-де заложником «марксистов» и «безбожников».

На самом деле, «Левица» проявила «республиканскую дисциплину», отдав предпочтение центристам перед открыто национал-консервативной силой. Естественно, это не означает, что левые депутаты станут априори поддерживать разные правительственные предложения (бюджетные, в финансовой, социальной и экономической областях), если последние окажутся в противоречии с интересами трудящегося населения. Руководство «Левых» сразу предупредило об этом новое правительство.

Так или иначе, принимающая участие в деятельности Партии европейских левых «Левица» является на сегодня единственной серьёзной, имеющей парламентское представительство политической силой радикально левого профиля (то есть расположенной на «политической доске» слева от социал-демократии) в постюгославском регионе. Изучать опыт деятельности этой молодой партии представляется столь важным, сколь и интересным делом.