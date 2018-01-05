Левый фронт как лестница для политических амбиций

Президентская гонка, окончательно оформившаяся к концу прошедшего года, показала нам полное отсутствие конструктивной и прогрессивной оппозиции в стране. И сложно обвинять Путина в том, что он полностью зачистил площадку – оппозиция сама не воспроизводит ничего толкового. Это не болезнь одних лишь «леваков». Тем же страдают навальнята, Собчак и другие. Любая оппозиционная политическая программа так или иначе оказывается переработанной политикой текущих властей. Стоит только вспомнить основной смысл преобразований Навального, которые сходятся к одной фразе: «я все буду делать точь-в-точь как Путин, но по-другому». В стороне от этого стоит только программа Собчак, которая решила выйти с полностью оторванной от реальной жизни радикальной либеральной программой.

Кроме отсутствия грамотных и проработанных политических программ, которые смогли бы нести в массы новые позитивные тенденции, можно еще отметить то, что любая политическая сила в стране формируется по принципу «сверху вниз». Спору нет, это – старая как мир, удобная практика, которой очень просто управлять. Руководители и представители политических сил избираются элитой этих объединений или их спонсорами. Так, например, из Навального лепят картонного вождя противников Путина, формируя всю электоральную базу вокруг его фигуры. Скажите, сильно ли это отличается от того, как власть формирует свою базу вокруг фигуры Путина?

КПРФ со своей стороны применили другой метод. Столкнувшись с проблемой падения рейтингов, особенно на фоне роста популярности Жириновского, Зюганов решил прибегнуть к довольно простому политическому приему – он выдвинул вместо себя кандидата, который не является членом КПРФ и оказался в стороне от аппаратной борьбы внутри партии. Этим кандидатом стал Павел Грудинин. Зюганов тем самым спас свою репутацию на случай возможного поражения от Жириновского, а с другой стороны оставил за собой весь партийный аппарат. Назначение Грудинина прошло на самом верху и на вопрос «почему именно он» нам остается только гадать, потому что решение принимали на самых высших этажах партии. Конечно, его кандидатуру утвердили потом на съезде КПРФ, но съезд проголосовал так, как сказали партийные боссы. Народ, как всегда, оказался не у дел.

Российские левые могут мне возразить, что в России все же есть сила, способная преобразовать политические реалии нашей страны! Что есть сила, которая смогла сломать существующую систему и продавить кандидата, выбранного при помощи электронного праймериз, в президенты. Конечно же, это все про Левый Фронт, и конечно же, это все полнейший бред. Ни для Кремля, ни для верхушки КПРФ удальцовские праймериз не имели никакого значения. «Леваки балуются», но не более.

Можно начать с того, что сам праймериз сильно отличается от того, чем он должен был быть. В течение нескольких недель прошло голосование за кандидатов, о которых никто ничего не знал. Информация о праймериз не выходила за рамки мизерных ресурсов Левого фронта и заинтересованных участников голосования. Ни дебатов, ни обсуждений, споров, обзоров или хоть бы чего-то ну хоть как-то похожего на политическую борьбу. Все это больше походило на голосование за звание «Мисс сентябрь» паблика о кройке и шитье, чем на важный выбор человека, который должен представлять на выборах точку зрения левого спектра российского общества.

Хуже того, для участников праймериз и руководителей Левого фронта сам факт его проведения оказался полнейшей неожиданностью. Удальцов единолично принял решение о начале голосования и многое говорит о том, что делалось это под конкретных людей.

В результате праймериз победил вышеупомянутый Павел Грудинин, которого Зюганов «назначил» кандидатом в президенты. Удальцов со своей стороны всячески старается придать огромное значение этому шоу, рассказывая в многочисленных интервью о его влиянии на выбор Грудинина в качестве кандидата от КПРФ.

При всей важности этого события для Левого фронта, результаты праймериз стали для Грудинина и его боссов лишь еще одним плюсиком в его политическом резюме, и мы с вами даже не узнаем насколько решающим он был.

Лоббизм Удальцовым интересов Грудинина просматривается очень ясно. Тут и неожиданное и полностью неподготовленное решение в проведении этих праймериз, принятое единолично Сергеем в обход руководства Левого Фронта, тут и дальнейшая поддержка Грудинина как кандидата от КПРФ, которую Удальцов высказал от имени всего Левого Фронта, не успев ещё узнать мнение организации. Сергей распоряжается франшизой «ЛФ» как своим собственным имуществом, используя его в своих интересах так, как ему хочется и когда ему хочется.

Удальцов вполне добровольно надел на свою шею уздечку с надписью «КПРФ», надеясь подняться на пару ступеней выше, зацепившись за полу плаща Павла Грудинина. Однако, стоит ожидать, что после того как он перестанет быть нужным своим случайным попутчикам, его просто выкинут с поезда. Что в таком случае станет с Левым Фронтом, не ясно. Ясно одно – после таких праймериз и таких эгоистичных политических ходов не стоит удивляться, почему наше левое движение находится в столь плачевном состоянии.

При этом сильно удивляет, что руководство Левого Фронта не обращает никакого внимания на происходящее. Борис Кагарлицкий пока ограничился лишь высказыванием личного мнения, а позиция остальных еще менее ясна. Неужели всех устраивает то, как Левый Фронт превращается в инструмент для достижения личных политических целей Удальцова?

P.S. Я абсолютно не согласен, что выдвижение Грудинина было полностью проектом Кремля. Как я писал выше, отказ от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы полностью соответствует интересам Зюганова. Из этого я предполагаю, что весь этот цирк разрабатывался внутри КПРФ, а на долю Кремля остается корректировка и согласование уже готового проекта в форме, которая удовлетворила обе стороны. Просто это механически намного проще и эффективнее, чем приносить новый проект извне.

Автор статьи: Сергей Зубров

Фото: businessfm.spb.ru