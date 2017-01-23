Два лика французского левого социализма

Всё меньше времени остаётся до «гражданских праймериз», организуемых 22 и 29 января левоцентристской коалицией для того, чтобы определить кандидата в президенты Французской Республики. После того, как бесславно завершающий свой пятилетний президентский мандат Франсуа Олланд в самом конце прошлого года отказался от повторного выдвижения, в качестве фаворита номер один рассматривается Манюэль Вальс, который ради участия в предвыборной гонке даже покинул в декабре 2016 г. свой премьерский пост.

Даже если на сей раз прямого воздействия «административного ресурса» в пользу М. Вальса не ощущается (например, его сменщик в Матиньоне Бернар Казнёв, да и 1-й секретарь СП Жан-Кристоф Камбаделис определённо воздерживаются от поддержки кого-либо из семи номинантов), очевидно, что основная часть партийной элиты в лице её министров, парламентариев, лидеров департаментских федераций «играет» всё-таки на стороне экс-премьера.

Но даже если М. Вальс с того дня, как объявил о своём участии в борьбе за выдвижение от СП и возглавляемого ею Прекрасного народного альянса (ПНА), лидирует в опросах, его итоговая победа на сегодня вовсе не выглядит гарантированной. И связано это прежде всего с фактором активного участия в первичных выборах двух политиков, представляющих левый фланг французского социалистического движения – Арно Монтебура и Бенуа Амона.

Я занимаюсь историей французского социализма ещё со студенческой скамьи, с начала 1990-х гг., и поэтому лично для меня конкуренция между двумя политиками, относящимися к европейской левосоциал-демократической тенденции, не стала сюрпризом.

Дело в том, что во французской соцпартии ещё в 1970-е гг. левые социалисты выступали, так сказать, разными колоннами: одно из этих течений, которое возглавлял Жан-Пьер Шёвенман, в большей степени исходило из социал-патриотической, «неоякобинской» традиции, другое, ярким представителем которого был Жан Попрен, в большей степени брало на вооружение установки в духи самоуправленческого социализма.

По большому счёту, сегодня А. Монтебур и Б. Амон (со всеми нюансами, характерными для современности, конечно же) тоже отражают, два лика современной французской левой социал-демократии: первый в большей степени ассоциируем с антиглобалистской и протекционистской парадигмой, второй исторически связан с социальными движениями, солидарной экономикой и т. д. При этом политические пути двух левосоциалистических претендентов на выдвижение пересекались не раз. В начале 2000-х. гг. они оба входили в руководство оппозиционного внутрипартийного течения «Новая социалистическая партия», в 2012 г. вошли в состав Совета министров, а 25 августа 2014 г., в один и тот же день, оба были уволены Президентом Олландом со своих должностей – А. Монтебур покинул должность министра экономики, а Б. Амон перестал возглавлять министерство национального образования. Также оба политика, что естественно, сегодня представляют собой внутрипартийную левую оппозицию, располагающую, к слову, поддержкой около 30% членов высших инстанций СП.

Политический путь Монтебура и Амона в СП (Франции) не был одинаковым, отличаются и акценты их предварительных платформ. Б. Амон ведёт кампанию к праймериз, педалируя прежде всего социальную тематику. Так, он предложил ввести для всех взрослых французов всеобщий универсальный доход в 730 евро, считая, что таковой «даст каждому свободу и возможность меньше работать без уменьшения их доходов». Также бывший министр образования ратует за уменьшение рабочей недели, обещает открыть 40 тысяч дополнительных мест в системе образования, предлагает создать общественную службу раннего детства. В традиционно радикально-социалистической традиции Б. Амон выступает с предложениями легализовать лёгкие наркотики, «выйти из атомной энергетики», гуманизировать выдачу виз беженцам, улучшить тюремные условия для заключённых.

Принадлежа к «европеистской» части французского «левого социализма», Б. Амон полагает возможным углубление интеграционных процессов (хоть и в социальном духе) среди стран, относящихся к «передовому ядру» Европейского Союза (ЕС).

Как значительная часть французских левых интеллектуалов, даже если он разделяет веру в полезность многополярности в системе международных отношений, Б. Амон весьма критичен к нынешнему руководству России. В начале января на его странице в Твиттере появилось, в частности, такое замечание: «Дипломатия требует говорить со всеми в мире, но империализм Путина в Алеппо неприемлем».

Что касается А. Монтебура, то он в своей «предпрограмме» больше ставит на экономику. Монтебур уже давно ратует за то, что во Франции называют «демондиализацией», то есть за отказ от либеральной глобализации в пользу более справедливого мира. Поэтому он возражает против стесняющих Республику европейских договоров, открыто требуя минимум их переподписания. Выход же Франции из кризиса экс-министр экономики видит прежде всего в последовательной реиндустриализации, за которую сам активно боролся в 2012-2014 гг., во время работы в национальном правительстве.

А. Монтебур в своей платформе со всей определённостью заявляет: «Я считаю, что экономический суверенитет государства должен быть выше интересов банковской и финансовой системы». Исходя из данного понимания, А. Монтебур считает – во имя общественных интересов – допустимым и полезным национализацию банковских учреждений. Он требует также создать систему профессиональной социальной безопасности, качественно увеличить расходы на научные исследования, дополнительно выделить до 20 млрд евро инвестиций на инфраструктурные проекты.

Во внешнеполитическом разрезе позиции А. Монтебура созвучны с левым суверенизмом. А. Монтебур считает правильным отказаться от принятого при Николя Саркози решения вернуть Францию в военную организацию НАТО. В личном разговоре с «кандидатом в кандидаты» я услышал мысль о том, что «в интересах Франции пересмотреть отношения с Россией и отказаться от линии санкций, сколь неэффективных, столь и невыгодных для нашей страны».

Разумеется, точки зрения двух политиков-социалистов по тем или иным вопросам могут совпадать. Так, «этатист» Монтебур имеет достаточно радикальные предложения по экологической тематике, а «социальщик» Амон предлагает увеличить размер бюджета на военные нужды и вопросы безопасности. Тем более неудивительно, что по большинству принципиальных, стратегических вопросов Б. Амон и А. Монтебур демонстрируют сходные подходы, что подтверждает их принадлежность к общей левосоциалистической идее.

В частности, и А. Монтебур, и Б. Амон твёрдо отстаивают необходимость перехода к VI Республике, более демократической и парламентской.

Как отмечает в своей платформе бывший министр экономики, «я желаю поставить гражданина в сердцевину политики и седлать его актором политического решения». Оба политика выступают за более активную социальную политику государства, против режима «жёсткой экономии», требуют отменить принятый под давлением Ф. Олланда и М. Вальса Закон о труде, увеличить расходы на образование и культуру, отказаться от планов либерализации сферы здравоохранения.

Два левосоциал-демократических кандидата принципиально отстаивают тезис о необходимости достижения единства левых сил. Оба считают, что ещё возможно достижение соглашения с экологистами и коммунистами о выдвижении единого левого кандидата в президенты.

Последние опросы мнения у избирателей соцпартии показывают, что, несмотря на сохраняющееся лидерство М. Вальса А. Монтебур и Б. Амон вдвоём в первом туре праймериз могут рассчитывать на поддержку от 40 до 50% сторонников ПНА.

Если первичные выборы 22 января подтвердят эти опросы, то может произойти своего рода «левосоциалистическое землетрясение». Как отмечает эксперт Международного секретариата СП Жан-Жак Курляндски, «поскольку Вальс, несмотря на все его попытки выглядеть более самостоятельным от Елисейского дворца, тесно завязан на всю политику исполнительной власти, только выдвижение от СП таких политиков, как Монтебур или Амон, имело бы небольшой шанс выиграть президентские выборы». Схожую точку зрения разделяет член Национального бюро СП от левого крыла Жерар Филош: «Без кандидата от левых социалистов 29 января президентские выборы будут проиграны для всей французской левой».

Естественно, даже гипотетическая победа 29 января А. Монтебура или Б. Амона вовсе не гарантирует разделённым и дискредитированным неудачным пятилетним мандатом Ф. Олланда левым силам Франции весеннего успеха, особенно в условиях наличия большого числа кандидатов от отдельных партий и движений левого спектра. Однако, как говорят сами французы, ничего пока что ещё «не сыграно».