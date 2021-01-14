Пере Арагонес: «Поставить человека в центр государственной политики»

В середине февраля запланированы досрочные парламентские выборы в Каталонии. Судя по опросам, фаворитом этих выборов считается партия «Республиканская левая Каталонии» (РЛК). Её Национальный координатор Пере Арагонес, являющийся одновременно министром экономики и финансов Каталонии, исполняющим обязанности президента Женералитата (правительства) этого автономного сообщества, возглавит список левых республиканцев на выборах. П. Арагонес любезно согласился ответить на ряд вопросов, касающихся социально-экономических и политических проблем Каталонии.

– Господин Арагонес, для Каталонии, как и всей Испании, вызов коронавируса сегодня представляется наиболее серьезным, не так ли?

– Эта пандемия коронавируса выявила как коллективную, так и индивидуальную уязвимость нашего общества, указала на проблемы в системе здравоохранения и в целом в медицинских учреждениях. Вместе с тем, она заставила нас гордиться каталонской системой здравоохранения, нашими врачами и всей совокупностью государственных услуг. Например, это касается процесса возвращения детей в школы, увеличения числа мест в палатах интенсивной терапии и т. д. Мы пришли к выводу, что самое важное в данных условиях, это обеспечение здоровья наших людей.

На самом деле, вопрос о конкретной дате выборов в парламент Каталонии 14 февраля ещё не решён полностью и окончательно. В ближайшие дни, учитывая позицию санитарных властей, мы примем окончательное решение и вариант переноса голосования на более поздний срок вполне возможен. Во всяком случае, каталонское правительство уже после наступления 2021 года приняло решение закрыть средние школы и торговые центры, карантин распространён на коммуны, которые нельзя покидать без предварительного запроса.

Наша партия и представляющие её в Женералитате министры, во всяком случае, исходят из того, если общая эпидемеологическая ситуация продолжит ухудшаться, мы обязаны будем принимать соответствующие «реактивные меры». Все аналогичные меры, которые принимались региональным автономным правительством до сегодня имели смысл и дали соответствующий результат. Если наши граждане будут в полной мере уважать и разделять их, я уверен, риск новых инфицирований будет значительно снижен. Наш долг заключается в том, чтобы ставить во главу угла жизнь людей, укреплять систему здравоохранения, восстановить экономику, параллельно заботясь об эмоциональном здоровье граждан.

– Вы являетесь министром экономики. Очевидно, повсюду в Европе ситуация с коронавирусом имела крайне негативные последствия для экономики. Я полагаю, ваше автономное сообщество – не исключение

– Ну разумеется. Если мы говорим об экономическом спаде, потере реальных рабочих мест, подвешивании инфраструктурных и инвестиционных проектов, действительно, Каталония также сильно пострадала. Вы, очевидно, знаете, сколь важное значение для нас имеет внешний туризм. Этот элемент нашей экономики просто практически рухнул в прошлом году. Однако, мы не опускаем руки. Накануне 2021 г. был принят бюджет, который ориентирован на восстановление функционирования общественных услуг до докризисного уровня.

Что я лично как политик, отвечающий за экономику и финансы каталонской страны, понял в эти тяжёлые месяцы, это следующую истину: когда дело доходит до спасения жизни и предотвращения краха системы, сугубо экономический расчет невозможен. Значит, наша реальная экономическая политика должна, обязана быть заточена именно на это, на благо обычных людей. Я хочу заметить, что Женералитат выделил 25% из всех расходов на преодоление эффектов COVID-19 на прямую помощь секторам экономики, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса. Мы отчётливо понимаем, кто пострадал от всей этой беды в большей мере: рабочий класс, малые и средние предприятия, те компании которые в разных отраслях экономики прекратили своё повседневное функционирование. Когда говорят об «уходе в цифру», это вызывает смех: есть такие сферы, где подобное невозможно. К сожалению, вас не пострижёт парикмахер из компьютера, не накормит повар из телевизора, тогда как строитель из гаджета не сможет перестроить ваш дом… Значит, даже в сегодняшней «дистанционной» действительности забывать о реальной экономике и её носителях было бы непростительной ошибкой, допустить которую мы не имеем права…

– Если говорить о предстоящей электоральной кампании, с точки зрения вашей партии, РЛК, сколь важное внимание должно уделяться социальной тематике?

– Я полагаю, самое важное. Необходимо поставить жизнь человека в центр всей государственной политики, работая во имя общественного блага. Социальная политика должна иметь свой фокус – восстановление эмоционально здорового образа жизни каталонцев. В центре внимания нашего плана находятся изменение привычек, поощрение новых распорядков, эффективное управление временем. В частности, необходимы более здоровые и устойчивые интервалы приёма пищи. РЛК активно одобрило разработанный Женералитатом Стратегический план социальных услуг на четыре ближайшие года. Он предполагает финансирование психологической поддержки граждан, первичную помощь в области психологического здоровья, организацию онлайн-служб для консультаций детей и подростков, поддержку тех людей, кому за 70 лет.

Будущая свободная Каталония должна быть социальным обществом с очень высокими стандартами социальной политики, уважающими окружающую среду. Это должно быть общество, где трудовые категории и те, кто создаёт материальные и духовные богатства не будут чувствовать себя уязвимыми и брошенными. Нашей целью, как партии, является сделать так, чтобы труд, работа не вытесняла жизнь. Но сегодня в реальных условиях пандемийной реальности многие наши жители работают фактически по 10-12 часов в сутки, если не больше, не получая какой-то реальной компенсации за теряемые силы и здоровья. С этим следует заканчивать.

– Находящийся сейчас в заключении лидер левых республиканцев Ориол Жункерас не раз заявлял, что стратегическая цель РЛК – достижение Каталонской республики – сохраняет для вашей партии актуальность…

– Совершенно справедливо. Мы уверены, что будущее принадлежит Каталонии как сильному, устойчивому и справедливому государству. Каталонская республика должна быть построена как инструмент для будущего, инструмент для и во имя граждан. Я не скрою от Вас, что пандемия COVID-19 замедлила многие общественные, социальные процессы, это правда также для дела каталонской государственности. Однако, если процесс каталонской эмансипации был замедлен, это не означает, что пандемия способна опрокинуть его вспять.

Мы идём на новые законодательные выборы, как всегда, с ясной республиканской программой. Для моей партии республика не фетиш, это демократическая ценность. Может быть, не все готовы признать, однако в сегодняшней Каталонии республиканцев ещё больше, чем сторонников полной независимости. Значит, республиканские идеалы и правила способны объединить громадное большинство каталонцев, это крупный козырь в наших руках.

В моих глазах, когда РЛК говорит о Каталонской республике будущего, мы имеем в виду современное и развитое государство всеобщего благосостояния, где работа совмещается, чередуется с жизнью. Независимость, конечно, должна быть объединена общей стратегией, которая объединяет каталонское разнообразие и плюрализм. И важно отметить, что они должны быть основаны на сотрудничестве, но не на конкуренции. Наши основатели не мечтали о формальной республике, но верили в республику равенства и солидарности. Эти ценности остались для нас маяками каталонского суверенизма, за который Республиканская левая Каталонии продолжает неустанно сражаться.

– Сегодня опросы показывают, что, с учётом динамично меняющихся предпочтений избирателей, всё-таки именно ваша партия имеет реальный шанс выиграть предстоящее голосование. Если это произойдёт, Вы, как глава её избирательного списка, будете иметь возможность сформировать каталонское правительство. Несмотря на те реальные противоречия, которые у вас проявились в последнее время с объединением «Вместе за Каталонию», левые республиканцы продолжают делать ставку на «индепендентистское» большинство?

– Наше лидерство в опросах не случайно. Я напомню, что в 2019 г. все электоральные битвы в каталонском сообществе, от местных до европейских, закончились с первым местом для РЛК. Здесь, я думаю, случайности быть не может. Избиратели таким образом оценивают нашу деятельность в Женералитете, которая верность принципам сочетает с умением эффектно управлять.

Мы никогда не говорили, что желаем отказаться от опции индепендентистского большинства, но мы открыто говорим, что готовы к его расширению и укреплению. Если на выборах 14 февраля я завоюю доверие граждан как глава списка, получившего большинство, я без колебаний официально предложу «Вместе за Каталонию», Каталонской европейской демократической партии, Кандидатурам народного единства и «Вместе мы можем» стать частями правительства. Таким образом, мы продолжили бы оставаться самым надёжным партнёром каталонских граждан в деле достижения самоопределения нашей родины. Мы убеждены, что такое сильное большинство (оно просматривается сегодня исходя из любых социологических опросов) было бы благом для Каталонии и стало бы полезным инструментом для достижения независимости. Вы упоминаете о наличии у нас «внутриблоковых» разногласий с партнёрами; это не только «заслуга» истории и результат различных тактических восприятий, это также объективное следствие той пестроты каталонского национального движения, что давно имеет место. Мы исходим из того, что необходимо уважать позиции разных его сегментов.

– Однако, иногда в комментариях испанских масс-медиа и размышлениях политологов приходится встречать мнение о возможном союзе РЛК с социалистами – в перспективе формирования левого правительства в Каталонии. Такой вариант также является реалистичным?

– Я никогда не рассматривал ни Социалистическую партию Каталонии, ни Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП0 в её совокупности как непреодолимых противников. Давайте говорить откровенно: политически мы имеем близкие ценности, история показала, что мы сотрудничали в антифранкистском движении. С 2003 г. на протяжении семи лет мы участвовали с социалистами в трёхстороннем правительстве, хотя это стоило нам потери политических очков. Вы знаете, очевидно, что сегодня кабинет Генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса держится в Конгрессе благодаря нашим голосам, в том числе.

Но в наших позициях по вопросу о независимой Каталонской республики имеется глубочайший водораздел, который сделал нас во втором десятилетии этого века серьёзными оппонентами. Разве социалисты не поддержали действия испанского правительства и королевских судебных инстанций, что сделало возможным заточение нашего руководителя О. Жункераса? Арифметически Вы, вероятно, правы: списки левой ориентации могут получить большинство депутатских мандатов на выборах в каталонский парламент. Но мы утверждаем, что нам нужно такое сильное правительство во главе с левым политиком, которая сможет предложить нации следующий этап восстановления и реконструкции, этап продвижения к Каталонской республики. Новое республиканское большинство должно заложить основы Каталонии нового поколения.