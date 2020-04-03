Жан-Ги Таламони: «Французский империализм никуда не делся»

Особенности социально-политической жизни в Корсике вряд ли знакомы нашим читателям. Однако, Корсика, вот уже несколько лет находящаяся под управлением автономистских и даже сепаратистских сил, представляет собой потенциально достаточно «горячий» регион Французской Республики. С учётом того, что левая составляющая в современном корсиканском национальном движении весьма сильна, данное интервью с председателем представительного органа власти региона – Корсиканской ассамблеи – Жан-Ги Таламони является весьма уместным.

– Уважаемый господин Таламони, в нашей стране мало кто знает об индепендентистском движении на Корсике. Могли бы Вы дать краткий обзор независимым и индепендентистским силам Корсики и особенно формации «Свободная Корсика», которую лично Вы представляете?

– Уже многие десятилетия в нашем обществе имеет место организованное национально-освободительное движение, но если ссылать на политические реалии, большинство в Корсиканской ассамблее, а именно 41 мандат из 63, принадлежит национально ориентированным силам, представляющим разные направления – это автономистские партии и объединения «Создаём Корсику», лидером которой является Жиль Симеони, действующий председатель Исполнительного совета, и Партия корсиканской нации. Это партии я бы сказал социал-демократического и экологистского направления. Составной частью большинства с 13 мандатами являются члены Ассамблеи от «Свободной Корсики», СК – широкой политической коалиции, тесно связанной с социальным и профсоюзным движением..

– Ваше движение, как я знаю, выступает за независимость Корсики. Но если говорить о ваших идейных убеждениях, за какое именно корсиканское государство вы боретесь?

– СК – это конгломерат радикальных политических групп, исторически связанных с Фронтом корсиканского национального освобождения. Конечно, мы имеем свою «философию» корсиканской государственности. Если политологи относят нас к крайней левому спектру, это потому, что объединённые в «Свободную Корсику» силы отвергают чисто либеральную, рыночную перспективу, не соответствующую национальному духу корсиканцев, для которых общинные формы солидарности и коллективизм исторически очень важны.

Наша программа предусматривает справедливое распределение земли между теми, кто живёт на неё и её обрабатывает, продвижение и защиту корсиканского языка и наших традиций, мы выступаем за соединение социалистических идей с перспективами устойчивого развития, что означает безусловную защиту корсиканской природы, обеспечение реальных прав корсиканцев на образование, здравоохранение, защиту корсиканской земли от атак частных инвесторов и корпораций.

– С какими политическими формациями, индепендентистскими или нет, во Франции и в Европе вы поддерживаете наиболее тесные отношения?

– Политическая культура французских левых – централизаторская, якобинская; это нужно учитывать, чтобы понять уровень отношений между национальным левым движением Корсики и французской левой. Лично я считаю, что можно разговаривать с коммунистами и «Непокорённой Францией», чётко отстаивая собственную идентичность. Наш дискурс может найти понимание у французских «зелёных», равно среди тех автономистских сил, которые принадлежат к федерации «Солидарные регионы и народы.»

За границей у «Свободной Корсики» установлены прочные отношения с каталонскими индепендентистскими братьями, прежде всего это Кандидатуры народного единства, близкие нам своей открытой и децентрализованной структурой. Но мы также имеет отношения с «Республиканской левой Каталонии» (РЛК). Я укажу также на нашу солидарность с движением заморских левых организаций, например на Мартинике или в Новой Каледонии.

– Начиная с 2015 г. вы возглавляете корсиканскую Ассамблею и «Свободная Корсика», а также автономистские силы участвуют в исполнительной власти вашего региона. Можно ли сказать, что были приняты на региональном законодательном уровне решения, ориентированные к большей автономии острова?

– Если я и мои друзья взяли на себя соответствующие политические обязательства, это как раз для того, чтобы показать, что политический выход возможен. Но когда Вы говорите о законодательных решениях, я хочу, чтобы ваша аудитория понимала реалии: Французская Республика является унитарной республикой и ни один региональный совет не имеет полноценных законодательных функций, даже если я готов признать, что Статут Корсики даёт больше, чем, допустим, возможности Нормандии или Аквитании.

В частности, понадобилась длительная упорная и совместная борьба, чтобы добиться трансферта к региону компетенций в вопросах работы лицеев, управления транспортом, местного налогообложения (речь о расширении возможностей муниципальных образований), управления жилищным фондом. Мы получили новые права в вопросах обустройства территории и устойчивого развития.

Мы, и индепендентисты, и те, кто верит в автономную Корсику в составе Французской Республики, ни на минуту не прекращали борьбу за официальный статус родного корсиканского языка наряду с французским, так же как мы отстаиваем необходимость официального закрепления статуса корсиканского резидента. К сожалению, многие решения нашей Ассамблеи игнорируются Парижем. Это мешает нормальному политическому процессу.

Как Вы квалифицируете в целом политику французского государства в отношении Корсики?

– На протяжении всей истории принадлежности острова к Франции речь шла об аннексионистской и имперской по сути и по форме политике в отношении нашего острова и всей корсиканской нации. Даже в сегодняшних условиях французский империализм никуда не растворился. Я вовсе не ставлю задачу утрировать или преувеличивать, нет. Но если нам не готовы отдать самое главное – признать самостоятельность нашей нации, что можно добавить? Обратимся к любому честному филологу или этнографу, и он скажет: корсиканцы — это не французы, точно так же, как можно сказать, баски – это не испанцы. Здесь бесполезно что-то доказывать и взывать к разуму. Есть политическая линия, и она была в истории французской монархии и республики практически одинаковой, имперской. Она инкорпорировала известных корсиканцев в качестве великих французов, пример с Бонапартом всем известен. Но эта линия не могла инкорпорировать весь наш народ, лишить его обычаев, традиций, языка.

Вот уже несколько лет на моей родине не стреляют, поскольку основная структура Фронта национального освобождения объявила об окончании подпольной борьбы. Но всякий демарш требует обратного ответа. Если Париж останется на позиции издевательского игнорирования наших чаяний и требований, всё возможно в будущем…

– Уважаемый господин Таламони, один из руководителей каталонского индепендентизма, лидер РЛК Ориол Жункерас признаёт, что они «развернули проект независимости слишком рано, не достигнув чистого социального большинства» и призывает бороться за это инклюзивное большинство… На Корсике проживают не только корсиканцы. На Ваш взгляд, как привлечь их к вашей борьбе?

– Всякий внешний пример есть внешний пример, хотя любой пример борьбы за национальное освобождение интересен и ценен. Вы упомянули слова Ориола Жункераса. Я лично знаю и очень ценю его как личность, как политика. И я должен Вам сказать: мы внимательно следим за каталонским и баскским движениями, пытаемся перенять их положительный опыт. В частности, что касается этнического фактора. Я полагаю, что в будущем дело свободной и независимой Корсики станет делом всех тех, для кого она является родиной, отчим домом. Но будем откровенны: кто более любит свою родину, знает ей, стоит на страже её природы, как не сам народ, живущий там издревле? Это не национализм, это реализм, реальное понимание вещей. Это не араб или бербер, это не француз поднял знамя корсиканской независимости и идентичности, правда? Другое дело, мы не можем оперировать сегодня взглядами даже полувековой давности. Да, население Корсики не является этнически чистым, это ясно. Значит, наша задача привлекать союзников среди тех, кто видит в Корсике свой дом, среди французской и магрибинской молодёжи, среди рабочих, переехавших из других департаментов. Точно так же, как действуют наши братья в Каталонии. Они отважно, искренне бьются на социалистическую Каталонию для всех, без национальных предпочтений, но они бьются за Каталонию! Я думаю, надо действовать таким же образом.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК