Почему я иду на выборы в Московскую городскую думу

Как общая ситуация кризиса отражается на Москве и стабильности ситуации в столице (до кризиса и сейчас)?

Москва — очень богатый город. Уровень жизни и социального обеспечения москвичей выше, чем в других городах и регионах. Жители столицы с точки зрения материальной обеспеченности чувствуют себя намного лучше остальных граждан. И последствия кризиса здесь ощущаются не так остро, как в целом по России. Тем не менее, реальные доходы москвичей падают так же неумолимо. В результате закрывается бизнес, сокращаются рабочие места, растет социальное напряжение. В связи с ухудшением социально-экономической и демографической ситуации в стране, вследствие увеличения уровня безработицы в регионах увеличивается приток людей в Москву и в другие крупные центры в поисках работы.

Можно ли в таком случае говорить о социальной политике в Москве, как об успешной?

Нет. Социальная политика в Москве, безусловно, более успешна, чем в других регионах, но и здесь заметны последствия сворачивания социальных гарантий со стороны государства. Просто у столичных властей на много больше денег, чем у администраций других регионов. Но если проанализировать, как эти деньги используются, то картина получится не слишком позитивная. Качество жизни москвичей неуклонно падает. Вредительские методы оптимизации медицины и образования также больно ударили по Москве, как и по другим регионам страны.

Нынешней зимой в Москве, но в большей степени в Санкт-Петербурге возникла проблема уборки снега. Почему эта ситуация стала проблемной и почему коммунальные службы перестали справляться со своими обязанностями?

Главная причина в том, что городские власти и в Москве, и в Санкт-Петербурге как бы ни за что не отвечают. На все есть частный подрядчик и госзаказ, а в нашей стране это, увы, означает коррупцию. Уборка снега стала источником незаконного обогащения ограниченного круга лиц, не заинтересованных в повышении качества работы. В результате, в городах миллионниках критически не хватает людей для уборки дорог и улиц, а тем более квалифицированных кадров. Дешевый труд стал повсеместной историей, что ведет к снижению качества работы коммунальных служб. Более того, ситуация остается без должного контроля со стороны общественности ввиду максимальной непрозрачности, чем и пользуются частные компании.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге при всех губернаторах очень плохо обстояло дело с уборкой снега зимой. И всё же даже на таком фоне нынешняя зима производит крайне мрачное впечатление. Возможно выделяется недостаточно средств, возможно они не доходят до конечных подрядчиков, возможно плохо организован сам процесс. За последние несколько лет Москва, к сожалению, стала догонять Питер по этому негативному показателю.

Можно ли считать, что богатая столица обошлась без особых проблем на фоне беднеющей провинции (а также соотношение Москвы и Санкт-Петербурга)?

Как гласит народная поговорка, «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Денег и возможностей в столице само собой больше, и кризис переносится легче, но ситуация неумолимо ухудшается. Разница в социально-экономическом положении между Москвой и регионами, даже между Москвой и Санкт-Петербургом в размере бюджетов. Пока столицу и её жителей задабривают вливаниями из бюджета, регионы обеспечиваются по остаточному принципу.

Какие Вы видите перспективы выборов в городскую Думу?

Недовольство политикой «Единой России», в том числе и в Москве, растет. Антирейтинг их депутатов огромен, и жители столицы хотят перемен. Это делает хорошими перспективы участия в выборах в Мосгордуму для оппозиционных сил и независимых кандидатов. Конечно, многое зависит от того, как поведут себя перед выборами основные оппозиционные системные и несистемные силы, но если оппозиция сумеет договориться, если удастся мобилизовать москвичей, если власть допустит ошибки, тогда будут и результаты. Пока много ошибок в Москве допускает сама оппозиция: поддаётся на внешнее влияние, склонна к деморализации, разобщена. Если ситуация будет продолжаться с той же динамикой, то шансы останутся небольшими.

Тем не менее вы решили выдвинуть свою кандидатуру. Почему для избирательного округа были выбраны районы (Останкино, Марьина роща и др.)?

Избирательный округ под номером 14, куда входят районы Алексеевский, Бутырский, Ростокино, Марьина роща и Останкинский районы, я выбрал по нескольким причинам. Я хорошо представляю себе проблемы округа и готов их решать. Здесь я родился и вырос. Вся моя жизнь и судьба связаны с этими местами. Работая в Общественной палате России, уделял особое внимание проблемам родных районов. Кроме того, за последние несколько лет у меня сложились хорошие отношения с инициативными группами, активистами, независимыми муниципальными депутатами, общественными организациями и просто неравнодушными жителями районов, входящих в 14-й избирательный округ. Я помогал с организацией митингов и сходов, участвовал в гражданских акциях протеста против варварских методов реконструкции ВДНХ, строительства огромного колеса обозрения под окнами жилых домов, уничтожения парковых зон и других проявлений неразумной градостроительной политики мэрии. Это позволяет мне надеяться на хорошую поддержку в 14-м избирательном округе Москвы.

Какие вопросы станут центральными для избирательной кампании?

Россия уже пятый год подряд переживает последствия острого социально-экономического кризиса. Москва – не исключение. Логично, что центральное место в избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы займёт решение социальных вопросов: качество жизни москвичей, материальное положение людей, вопросы медицинского обслуживания и образования, доступа к здоровой окружающей среде. Депутат Мосгордумы – это человек, который представляет интересы всего общества, а не отдельный касты чиновников и бизнесменов, а значит именно социальные вопросы должны рассматриваться им в первую очередь. И выборы в Москве имеют общефедеральное значение.

Моя программа тоже основана на социальной повестке, на решении наиболее острых проблем социально-экономического характера.

Каковы перспективы вашего собственного участия?

Я иду на выборы, чтобы победить. И считаю, что у меня есть для этого неплохие шансы. Я давно работаю в Москве. Я иду на выборы, чтобы использовать накопленный за многие годы опыт политической и общественной деятельности. Я работал в Государственной Думе и Общественной палате России, сотрудничаю с различными общественными объединениями, гражданскими активистами, инициативными группами, политическими партиями. Весь этот опыт я использую, чтобы отстаивать права москвичей, и намерен продолжить этот путь в качестве депутата Московской городской Думы.

Как складываются ваши отношения с официальными партиями: КПРФ, СР, «Яблоко» и т.д.?

Я стараюсь сотрудничать со всеми конструктивными силами, добиваюсь объединения оппозиции, консолидации здоровых общественных и политических сил в Москве в интересах защиты людей. Я готов сотрудничать со всеми партиями, разделяющими мои ценности и принципы. Однако вне зависимости от того, какая политическая партия предложит мне свою поддержку (если предложит), процесс взаимодействия в рамках предвыборной кампании должен быть публичным, открытым и прозрачным. Только на таких условиях я готов выстраивать сотрудничество.

Какие задачи может ставить перед собой «Гражданская солидарность» в Москве и Санкт-Петербурге?

Главная наша цель – формирование мощного инструмента защиты социальных прав граждан. Движение видит своими первоочередными задачами оказание информационной, организационной, методической и юридической поддержки общественным инициативам – от гражданских активистов и инициативных групп до общественных организаций, движений, союзов и т.д. Консолидация деятельности таких инициатив – важный этап создания институтов гражданского общества в России.

Как развивается «Гражданская солидарность» в регионах?

В 45 регионах Российской Федерации уже действуют официальные группы Движения «Гражданская солидарность». Да, региональные отделения развиваются не так быстро, как хотелось бы, но их активность неуклонно растет. Конечно, всё зависит от региона, но в целом наши отделения ведут активную работу: участвуют в местных и региональных выборах, организуют гражданские акции, ведут работу по защите прав граждан. Региональная работа – очень важное направление нашей деятельности.

Что можно рекомендовать левым организациям, находящимся вне официальной партийной системы?

Конечно необходимо консолидироваться, искать сильных союзников и объединяться для достижения общих целей и задач. Но на одной координации останавливаться нельзя. Уже сегодня многим левым силам в России нужно пересматривать стратегию и тактику своей деятельности, выходить из маргинального подпольного состояния, работать с общественностью, с людьми, с избирателями, доказывать свою востребованность. Необходимо занимать места в органах законодательной, исполнительной и муниципальной власти, продвигать своих активистов и лидеров во все стратегические отрасли общественной и политической жизни.