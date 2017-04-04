Фредерик Савицки: «Большая часть левых избирателей укрылась в абсентизме»

Менее чем через месяц во Франции пройдёт первый тур президентских выборов. Пожалуй, впервые двумя ведущими кандидатами от левого спектра являются политики, относящиеся в европейской «системе координат» к «левосоциалистической галактике» – Бенуа Амон от Социалистической партии (СП) и Жан-Люк Меланшон от Левой партии (ЛП) и движения «Непокорённая Франция». О том, что объединяет и разделяет эти кандидатуры мы беседуем сегодня с профессором кафедры политических наук Университета Париж 1 – Пантеон-Сорбонна Фредериком Савицки.

Почти все опросы показывают, что левые кандидаты сегодня могут сегодня в совокупности рассчитывать на чуть более 25% голосов. Это чёткое отступление по отношению не только к результатам национальных выборов 2012, но также по отношению к более недавним департаментским и региональным выборам. В общем, «левый народ» покидает свой лагерь. Почему?

Начиная с 2012 г. Социалистическая партия, партия Франсуа Олланда, которая сама одна обладает абсолютным большинством мест в Национальном Собрании, проиграла все промежуточные выборы. Но этим не воспользовались левые силы, остающиеся вне большинства. Согласно фактам, большая часть левых избирателей укрылась в абстентизме, что требует оставаться осторожным к мотивам их разочарования. Это чересчур, на мой взгляд, думать, что все эти потерянные избиратели сожалеют о том, что Франсуа Олланд не проводил более левую политику: сильное повышение безработицы, но также налогов, плохо воспринятые реформы в национальном образовании и в административно-территориальных образованиях (силой перегруппированных и лишённых части их финансовых ресурсов), неспособность изменить европейский Пакт стабильности, военные действия Франции в Мали и Ираке, скандалы, которыми усыпан пятилетний срок мандата, неспособность Франсуа Олланда дать курс своей политике предложения в пользу предприятий и вписать лишение гражданства для авторов террористических преступлений в Конституцию, в неравной мере сбили с толку левых избирателей.

Некоторые избиратели считают, например, что правительство экономически потерпело неудачу потому, что оно не имело смелости произвести настоящие реформы, другие считают, что оно должно было разорвать с политикой жёсткой экономии, навязанной Брюсселем и т. д. Одни рассматривают, что правительство не достаточно жёстко по отношению к радикальному исламизму, другие – что оно заклеймило мусульман и не сделало достаточно, чтобы бороться с дискриминациями…

Разнородный характер левого электората объясняет, что наиболее либеральная в социально-экономическом, а также в нравственном плане его часть поворачивается сегодня к Эмманюэлю Макрону, который перехватывает 50% избирателей Франсуа Олланда 2012 г.

Для части этих левоцентристских избирателей боязнь Национального фронта и отвержение либерал-консерватора Фийона являются мощным стимулом.

Очевидно, что во время этой кампании два главных левых кандидата представляют видение «левого социализма», критичного по отношению к правой социал-демократии. И в то же время видения «посткапиталистической» перспективы Жан-Люка Меланшона и Бенуа Амона, идентичны ли они?

Ни один, ни другой реально не выступают, с моей точки зрения, с «посткапиталистическим» видением, если не рассматривать его как форму экономики, менее разрушающую природу и более солидарную. Жан-Люк Меланшон более вдохновляется левым популизмом, теоретезированным Лакло и Муффе и пущенным в ход некоторыми латиноамериканскими левыми лидерами (особенно Чавесом в Венесуэле и Эво Моралесом в Боливии). Он противопоставляет народ элитам, угрожает денонсировать европейские договора, намеревается выйти из НАТО, чтобы Франция более не ввязывалась в войны. Это национал-пацифизм (он говорит, что желает, со странной формулой, «вернуть Францию французам») его противопоставляет Бенуа Амону, который хочет провести новые переговоры по европейским договорам, чтобы усилить и демократизировать европейские институты (создать парламент еврозоны, повысить европейский бюджет, роль Центрального банка…) и который мирится с ролью Франции как военной державы и отныне единственной европейской страны в Совете Безопасности.

Если говорить о социальных и экономических предложениях, каковы сходства и отличия между Ж.-Л. Меланшоном и Б. Амоном?

В социально-экономической области, принципиальное расхождение касается вопроса об универсальном доходе, который Б. Амон желает предоставить сначала молодым и бедным трудящимся, с тем, чтобы в последующем расширить его на совокупность населения. Ж.-Л. Мелашон ставит на первое место перераспределяющий налог и особенно повышение социальных пособий. Там, где Бенуа Амон рассматривает, что цифровая экономика и роботизация вскоре сократят число рабочих часов для одного и того же производственного уровня и что нужно, следовательно, распределять труд и обложить налогом роботов, чтобы дать всем достойный доход, Жан-Люк Меланшон не верит в разрушительные эффекты технического прогресса.

Два кандидата, напротив, находятся в кейнсианской логике – произвести массированную политику оживления через вложение 100 миллиардов евро за пять лет в виде общественных инвестиций в «расходы будущего», позволяющие, в особенности, произвести энергетическую экономию.

В программах Б. Амона и Ж.-Л. Меланшона они оба высказываются в пользу Республики нового типа. Но понимание этой VI Республики, близко ли оно?

Содержание VI Республики в версии Меланшона более расплывчато, поскольку он желает предоставить Учредительному Собранию, вышедшему отчасти в тираж, участь составить новую Конституцию. Тем не менее, он уже и сейчас он уже принял позицию, что является немного противоречивым, в пользу принципа лишения полномочий всех избранных лиц, как предусматривала Конституция 1793 г.! Для Бенуа Амона изменение Республики проходит через усиление полномочий парламента и возможность, данную 1% избирателей обязать парламент рассмотреть законодательное предложение или организовать референдум. Оба оно, впрочем, благосклонны введению пропорциональных выборов, чтобы избирать депутатов.

Уважаемый коллега, опросы на данный момент показывают, что два «чемпиона» французских левых сил имеют почти равный уровень поддержки: он можно ли сказать, что имеется какое-то отличие между электоратами (социальное, поколенческое и т. д.) кандидатами СП и «Непокорённой Франции»?

Есть достаточно важные социологические отличия. Б. Амон нравится в два раза больше сельскохозяйственным производителям, управленческому составу и лицам из высших интеллектуальных профессий, чем Ж.-Л. Меланшон. Этот последний, напротив, обольщает немного больше рабочих. Два кандидата делают хороший результат у государственных служащих. Меланшон в лидерах у наёмных работников национальных предприятий (EDF, SNCF в особенности), Амон – у преподавателей, служащих административно-территориальных образований и больниц. Но у мелких государственных служащих наблюдается подъём Национального фронта, что не равномерным образом является столь беспокоящим в случае «промежуточных» и высших государственных служащих.