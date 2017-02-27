В мире сейчас не заинтересован никто

Несмотря на то, что украинские события 2014 года постепенно уходят в историю, они остаются темой острых дискуссий в отечественной публицистике. О своем видении произошедшего нам рассказывает Алексей Анпилогов. Писатель и публицист, он публиковался в самых разных изданиях, включая не очень популярные среди левых — в газете «Завтра», «Литературной газете», на сайте «Однако». С 17 июля 2009 года ведет блог на платформе «Живого Журнала». В 2014 году он был одним из лидеров сопротивления в Днепропетровске, активным участником движения в поддержку Новороссии. С марта был руководителем Координационного центра «Новая Русь». 29-30 августа 2014 года принял участие во второй международной конференции «Россия, Новороссия, Украина: глобальные проблемы и вызовы» в Ялте. Осенью возглавлял Гуманитарное управление Министерства обороны ЛНР. 19 декабря 2014 года вышла его книга «Мир на пИке, Мир в пикЕ», посвящённая энергетическому кризису человечества.

Как вы считаете, каким будет 2017 год для Украины?

Я считаю, что никаких хороших новостей с украинского направления не появится. И причины этого сугубо внутренние, они никак не связаны с продолжающимися обвинениями в адрес РФ, что якобы именно Россия виновата во всех бедах Украины. Проблемы эти чисто внутреннего порядка: как экономического плана, так и социально-политического.

Страна не нашла своего места в мировом разделении труда.

Более того, даже попытка продать свое геополитическое и геоэкономическое положение также завершилась ничем, поскольку в настоящее время ни со стороны ЕС, ни даже со стороны США, которые мыслились как некие спонсоры украинского правящего режима, нет интереса к той роли, которую сейчас играет Украина в международных раскладах, в силу чего эти центры силы, традиционно являющиеся конкурентами РФ, свернули поддержку Украины, предоставив ее самой себе.

Так, стране не дают полностью распасться, но и не дают никаких вариантов для развития, то есть судьба Сингапура, Южной Кореи, Тайваня является неким фантастическим вариантом для Украины, поскольку страна медленно сползает вниз даже не к латиноамериканским, а скорее к африканским формам существования. Поэтому я, к сожалению, никаких хороших новостей из Украины не жду.

А что насчёт ЛНР и ДНР?

Здесь нужно сказать, что, если киевская часть Украины уже сейчас мыслится, и достаточно справедливо, как фактический экономический и политический протекторат западных стран, то в случае Луганска и Донецка можно сказать то же самое, но применительно к России. Говорить о какой-то независимости, своей собственной позиции этих двух полугосударственных образований не приходится, поскольку практически все внутренние процессы и процессы взаимодействия Луганска и Донецка определяются отнюдь не в самих этих республиках, а в Москве.

И тут есть одна довольно наглядная разница между Крымом, ЛНР и ДНР, поскольку за истекшие 3 года, после того как Луганск, Донецк и Крым стартовали с одного и того же государства, их судьбы разошлись. Если Крым был присоединен к РФ на правах ценного субъекта, то Донецк и Луганск такого статуса не получили. Практически все действия со стороны России сейчас являются действиями вынужденными и, откровенно говоря, запаздывающими и принимаемыми в варианте ad hoc, то есть уже в момент крайней необходимости. И в силу этого я тоже, к сожалению, ни для Луганска, ни для Донецка не вижу никаких перспектив. Поскольку Украина просто не нашла себе достойного места, хотя таковое в международном разделении труда у неё есть, то для Донецка и Луганска этой роли нет вообще. Они рассматриваются исключительно как некая гиря на весах торга с западными странами и даже не о судьбе Украины как таковой, а скорее о судьбе Крыма и взаимодействия России с западными странами.

Поскольку на толковую конкуренцию у Москвы сил не хватает, получается такая довольно неприятная для чувства справедливости и общественного сознания ситуация, когда в ответ на бомбардировки Луганска и Донецка со стороны Украины Кремль ограничивается весьма пространными и неконкретными ответами, призывая к миру, дружбе и прочему… Поэтому я считаю, что в 2017 году в Луганске и Донецке происходить особо ничего не будет, за исключением того, что вы видите сейчас на телеэкранах и читаете на страницах печатных изданий.

Из Луганска и Донецка продолжится исход трудоспособного населения, будет достаточно сложно удерживать хоть какую-то экономическую ситуацию; единственное, я не ожидаю катастрофического ухудшения, поскольку большая часть его произошла за предыдущие три года.

Оставшийся в живых в Луганске и Донецке экономический сектор необходим для выживания самой Украины, это наглядно показала так называемая угольная блокада, когда попытки отказаться от донбасского угля привели к тому, что проблемы возникли у самой украинской энергетики, которая совершенно не приспособлена для работы в условиях закупки энергоресурсов на мировом рынке, где они стоят в 2-3 раза дороже, чем такой же уголь с территории Донбасса.

На ваш взгляд, существует ли перспектива присоединения Новороссии к России?

Если говорить о перспективе в течение ближайших нескольких лет, я считаю, что существующий статус-кво достаточно сложно будет сменить. Приведу пример. В аналогичной ситуации Абхазия и Южная Осетия существовали по сути 15 лет — когда Грузия вела экономическую и социальную блокаду этих двух образований, а Россия проводила довольно нерешительную и, я бы даже сказал, в чем-то противоречащую самой себе политику. И только когда началось обострение со стороны Грузии, которая посчитала себя достаточно сильной, чтобы решить вопрос военным путем, мы получили другой статус Абхазии и Южной Осетии как непризнанных государств.

Я считаю, что с Донбассом будет такая же ситуация: Россия категорически не хочет изменять существующий баланс в какую-либо сторону.

Даже сейчас столь бурно обсуждаемая ситуация с признанием паспортов ЛНР и ДНР — это даже не вариант Абхазии и Южной Осетии, которые получали российские паспорта в гораздо более простой ситуации, в представительствах по сути была просто осуществлена массовая раздача российских паспортов. Нынешний паллиативный указ президента РФ подчеркивает сугубо временный характер данной меры до момента политического разрешения конфликта на Украине, который подразумевается как выполнение минских соглашений, то есть возвращения Донбасса в состав Украины с некими расширенными конституционными правами, поэтому я категорически не думаю, что кто-то пойдёт на столь решительные шаги как раздача российских паспортов, присоединение территории, на которой население находится непонятно в каком статусе и которое не хотят допускать до гражданских прав РФ. Они по-прежнему подразумеваются как жители Украины. Поэтому я думаю, что в ближайшее время ни о каком присоединении Новороссии речь идти не будет.

Каково ваше отношение к минским договоренностям? Считаете ли вы их достаточно эффективными для разрешения украинского конфликта?

Я отношусь к ним сугубо отрицательно как к политическому инструменту. Я считаю, что они были мертвы с самого начала и заключать мирный договор дважды в ситуации военной победы было внешнеполитической глупостью. И, к сожалению, за эту глупость и за эту ошибку приходится расплачиваться сейчас даже жизнями людей, которые вместо некоторого цельного комплекса экономических объектов получили скорее огрызок территории, а основные стратегические объекты были предоставлены в распоряжение олигархов. Ни для кого не секрет, что в августе была возможность занять Мариуполь, отодвинуть границы от Донецка, и это все можно было сделать без каких-либо серьезных усилий, поскольку тогда украинская армия была практически разгромлена.

Второй раз это произошло после Дебальцево, когда украинские войска бежали, бросали технику, склады боеприпасов, и тогда можно было иметь совершенно другую ситуацию и обеспечить гораздо больше экономической и социально-политической независимости Донбасса. Однако те силы, которые принимали решения в Москве, по моему мнению, побоялись народных движений, возникших в 2014 году в Луганске и Донецке и сделали ставку на понятный фактор олигархии, в частности на Ахметова, который тогда обещал решение вопросов Донбасса, и в итоге получили то, что получили.

В настоящий момент никто из наших друзей и партнёров в Киеве не имеет возможности осуществления Минского договора.

Они его рассматривают как вариант воздействия на Россию, как вариант использования российской подписи под этими договорами в качестве индульгенции по всем их грехам. Минские договоренности ещё очень долго будут существовать, но назвать это миром у меня язык не поворачивается, по сути дела это некое перемирие, причем перемирие в очень тяжёлых, в первую очередь для Донбасса, условиях.

18 февраля министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в очередной раз договорились о прекращении огня на Донбассе с 20 февраля 2017 года. Как вы можете это прокомментировать? Насколько долго, по вашему мнению, продлится выполнение этих договоренностей?

Ни один из тех, кто подписывал сейчас договор, не отвечает за то, как в итоге развиваются события, причем я здесь не буду выделять РФ. Несмотря на то, что Россия контролирует ЛНР и ДНР, для осуществления любого процесса нужны две стороны. Но вторая сторона, Украина, категорически не приемлет каких-либо окончательных мирных решений, которые бы позволили Донбассу в таком неразгромленном, нераздавленном статусе вернуться на Украину как победителю в этой войне. И поэтому эта война будет продолжаться, и очередное мирное соглашение не будет заключено, пока не устранены те причины, из-за которых война началась.

А причиной, с моей точки зрения, было то, что на Украине постарались силовым образом ввести только одну идентичность — чисто украинскую, которая бы никак не включала культурные, политические, социальные права Донбасса и Крыма, что и вызвало гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

Некоторые результаты уже были зафиксированы в виде того, что Крым стал частью РФ, другие ещё придётся зафиксировать, когда Донбасс получит как минимум некий статус, который позволит ему существовать, то есть может быть организована хоть какая-то экономическая, социальная самодостаточная жизнь. А это сейчас нереально. Получается, что ни Украина не заинтересована в существовании Минского договора, ни тем более Донецк и Луганск. А поскольку из кабинета в Кремле контролировать каждого ополченца нереально, то война будет продолжаться. Тем более, когда одни начинают стрелять, то другие стреляют в ответ.

Как вы считаете, можно ли обосновать негативное отношение украинских граждан к РФ и ее гражданам тем, что имеется некоторое манипулятивное воздействие на население со стороны украинских СМИ?

Сейчас эта манипулятивная повестка существует везде. Сейчас все стороны в информационной войне используют самые грязные и весьма недолго живущие технологии. Потому что любая война заканчивается, и потом приходится опять восстанавливать мир между народами и уходить от этих штампов, которые диктовало военное время. Я хочу привести пример, как советской пропаганде приходилось изменять отношение к немцам в тот момент, когда гитлеровский режим был разгромлен. Поэтому я не считаю, что украинские СМИ выдумали что-то сверхинновационное, они просто используют достаточно кондовые технологии расчеловечивания, создания образа врага. Насколько это удастся? С моей точки зрения, любой такой подход краткосрочен и в тот момент, когда эта пропаганда будет остановлена, люди, если даже не вернутся в довоенное состояние, по крайней мере более адекватно станут воспринимать реальность.

Беседовала Татьяна Ануприенко