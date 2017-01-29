Неизбежно ли поражение левых во Франции?

До президентских выборов во Франции остаётся менее трёх месяцев. Ситуация во французском левом движении представляется очень запутанной, и шансы на конечный успех невысоки. Однако первый тур первичных выборов кандидата в президенты от Социалистической партии (СП) обнадежил тех левых во Франции, которые не согласны с социал-либеральным курсом действующей власти. О положении в левом движении Франции мы беседуем с французским левым политологом, профессором Лондонского университетского колледжа Филиппом Марльером.

Как бы вы оценили итоги первого тура «гражданских праймериз» Прекрасного народного альянса (ПНА) и СП?

Я полагаю, что все составляющие французской левой должны радоваться успешному результату Бенуа Амона. Праймериз были открытыми. Конечно, беззубая деятельность исполнительной власти привела к тому, что уровень участия в первичных выборах социалистов был в два раза меньше, чем пять лет назад. В то же время результат голосования – это явная санкция и кара со стороны левых избирателей действующей власти, её политики лично Франсуа Олланда и Манюэля Вальса.

Лично я, если б принял участие в голосовании 22 января, отдал бы голос за Бенуа Амона, не закрывая глаза на то, что он как член Совета министров до 25 августа 2014 г. также несет персональную ответственность за политику Олланда и её ошибки.

Но я давно знаю Бенуа и верю в его порядочность и откровенность.

Результат 22 января, я уверен, будет подтверждён во втором туре голосования. Только вместе с голосами Арно Монтебура Амон должен бы легко выиграть, даже несмотря на жесточайшие личные атаки, идущие со стороны лагеря М. Вальса всю эту неделю. Победа Б. Амона была бы победой плюралистической, мультикультурной, открытой миру левой социал-демократии.

Если 29 января победа Амона будет подтверждена, это может привести к коренным изменениям соотношения сил внутри французской левой и, в частности, в СП.

Да, даже если я в своё время покинул эту партию, считая её слишком забюрократизированной и поправевшей, я никогда не разделял мнения, что СП будто бы перестала быть левой партией. Однако, неоспоримо и то, что в самом деле, политическая линия Олланда-Эйро-Вальса на практике не была левой. Нынешнее голосование отразило глубочайшее разочарование французского «левого народа» этой политикой, стало своего рода «восстанием урн». Худшего «подарка» для господина Олланда от «неблагодарных избирателей» нельзя было бы ожидать.

Левые французы громко говорят: ваша политика неправильная.

Но также это голосование отражает реальные глубокие сдвиги и трансформации в социалистическом электорате.На прошлом съезде СП все левые («фрондёры», оппозиция в партии) имели поддержку 30% внутри партии. Это много, но недостаточно для контроля над такой машиной, каковой является СП.

Но даже если победа на праймериз ПНА Б. Амона выглядит более чем реалистической, на сегодня есть очень много потенциальных левых кандидатов. Они способны политически «убить» друг друга.

Распыление левых сил – это колоссальная проблема. В радикальном левом направлении, как обычно, своих кандидатов выдвигают Новая антикапиталистическая партия и ультралевая «Рабочая борьба», но всё-таки объективно основным конкурентом хоть Амона, хоть Вальса должен стать Жан-Люк Меланшон.

Будучи членом федеративного экосоциалистического объединения «Вместе», я лично полагаю, что кандидатура Меланшона была понятным противовесом социал-либеральному деструктивному направлению, представляемому Вальсом и Макроном. Но если речь пойдёт после 29 января о кандидатуре Амона, это уже другое дело. Но надо быть реалистами – радикальная левая сегодня во Франции максимум может рассчитывать на 15%. Этого не хватит на прохождение во второй тур.

Надо понять: мы хотим быть левыми вечного протеста или готовыми управлять? Если мы хотим двигаться в сторону изменения соотношения сил в левом движении, как в Соединённом Королевстве, Испании или Португалии, а первый тур праймериз ПНА и СП показал возможность такого движения, тогда нужна не взаимно уничтожающая конкуренция, а сотрудничество, союз. Б. Амон может стать кандидатурой левого компромисса, Ж.-Л. Меланшон – нет.

Его постоянные клинчи с коммунистической партией, его пренебрежение к судьбе Левого фронта и издевательское отношение к Социалистической партии не позволяют считать его идеальной кандидатурой для тех, кого мы относим к радикальной левой.

Очевидно также, что и кандидатура экологов «поработает» на раскол левых сил.

С одной стороны, французы, если судить по разным опросам общественного мнения, крайне чувствительны к различным природоохранным проблемам – климатическим изменениям, загрязнению, исходящему от промышленных отходов, будущему ядерной энергетики и т. д. Другая ипостась – это многоликая политическая экология, находящаяся сегодня в состоянии кризиса и отступления. Даже если в личностном плане я отдаю должное кандидату «зелёных» Янику Жадо, сегодня у него весьма посредственный рейтинг. Поражение левых ещё не неизбежно, но оно обязательно станет таковым, если 23 апреля мы получим большое множество левых кандидатов.

Как вы оцениваете кандидатуру Эмманюэля Макрона?

Макрон ведёт кампанию так, как будто он представляет собой антисистемную силу. Сегодня, в условиях слабости французского политического центризма, отсутствия сильных кандидатов и декабрьского поражения Алена Жюппе, создалась иллюзия, что Макрон мог бы своей кандидатурой «заполнить нишу». В действительности агитационный популизм Макрона – не более чем попытка соблазнить колеблющихся избирателей.

Социал-либерализм есть вне и внутри Социалистической партии. Это была бы большая драма для социал-демократического, реформистского электората – выбирать между Макроном и Вальсом. Я очень надеюсь, что такого выбора в апреле не будет. И в этом случае левым силам придётся представить правоспособную альтернативу не только крайне правому национализму или «республиканскому» консерватизму от Фийона. Но также и тому «центристскому» популизму, что воплощает собой Макрон.