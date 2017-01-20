Коллекционирование как социокультурный феномен

Музей советских игровых автоматов — частный исторический интерактивный музей, в котором собрана коллекция действующих игровых автоматов, выпускавшихся в СССР с середины 1970-х годов. Открылся 13 апреля 2007 года в Москве на улице Кузнецкий Мост. Был основан тремя энтузиастами — Александром Стахановым, Александром Вугманом и Максимом Пинигиным. Сначала у них имелось всего 30 предметов, потом коллекция пополнилась, достигнув примерно сотни. О том, зачем нужно собирать и сохранять эти приборы заведующая отделом культуры «Рабкора» Юлия Кудрявцева беседует с основателем музея Александром Стахановым.

Как появилась идея создать такой музей?



Для поколения детей, которые родились в 70-80-х годах, игровые автоматы – культовая вещь. Музей начался с идеи купить игровой автомат домой: В шутливом разговоре решили найти «морской бой», и с него началась история нашего коллекционирования. Автомат, который нам достался, к сожалению, оказался некомплектным (не хватало запчастей). Мы начали искать их и поняли, что нам жутко интересно и что никто на тот момент (2005 год) не занимался этим коллекционированием. Раз автоматы можно достать, можно их и использовать, возможно, даже в коммерческом деле. Стали говорить всем, что мы создаем музей.

Где вы доставали автоматы? Как вы их находите теперь?

Я звонил во все парки/дома культуры Москвы и Подмосковья. Потом мы их все объездили.

Задавали простой вопрос «нет ли советских игровых автоматов?», на что люди отвечали обычно, что мол недавно их выбросили.

Сейчас у нас есть склады, где лежат автоматы, которые не работают и ждут своего часа, пока до них дойдут руки: либо разберем на запчасти, либо из трех сделаем один.

Расскажите поподробнее про естественную среду обитания игровых автоматов.

В Советском Союзе игровые автоматы располагались в местах скопления большого количества людей, вроде парка культура, крупных универмагов, залов ожидания аэропортов, вокзалов. Для государства и для самих учреждений, где стояли игровые автоматы, это был способ зарабатывать деньги.

Дорого ли сегодня стоят советские игровые автоматы? Повысился ли спрос на них с 2005 года и момента, как вы начали их коллекционировать?

Мы продолжаем оставаться по сути единственными людьми, которые готовы покупать автоматы даже в неработающем состоянии. Автомат может стоит от 1000 рублей до 50000 рублей в зависимости от состояния и редкости. С развитием мобильных технологий и появлением фотокамер во всех телефонах поиск автоматов упростился.

Дорога от автомата в каком-нибудь поселке где-то на Северном Урале до музея сократилась из-за того, что любой человек может сфотографировать автомат и выложить его в соц. сети или разместить объявление о продаже.

Какой из автоматов, представленных в экспозиции, самый старый?

Большинство автоматов позднего выпуска, просто потому что они лучше сохранились. Практически все датируются концом 80-х и началом 90-х годов. Но есть один самый старый – 77 года, «Морской бой».

Какие автоматы чаще всего вам встречаются, а какие реже всего?

В Советском Союзе было 5-7 самых популярных автоматов.

Есть информация, что в СССР было разработано порядка 100 видов автоматов, но неизвестно, какие из них пошли в производство, а какие были выпущены в одном экземпляре.

Мы нашли порядка 60 видов из этого списка, а вот остальные – это большая интересная задача. Найти еще хотя бы несколько по-настоящему очень редких.

У вас есть автомат, которым вы гордитесь? Редкость, что-то совершенно необычное?

Да, мы недавно нашли, и нам удалось его восстановить, автомат «Кот-рыболов». Это действительно редкий автомат. Он выпущен в конце 80-х, и это, наверно, один из самых технически совершенных игровых автоматов в Советском Союзе с точки зрения электроники. И он очень редкий, и это невероятная удача, что он работает. В нем нужно, играя за кота, проходить какие-то испытания. Это такая практически аркадная игра, в которой есть три уровня.

На какие группы можно разделить игровые автоматы, которые у вас есть?

Автоматы технически делятся на несколько групп. Есть механические, есть электромеханические, есть электронные. Можно посмотреть в Википедии, там достаточно хорошая статья. Там они здраво структурированы, я сейчас могу перепутать.

А вы планируете включать в свою коллекцию игровые автоматы более позднего времени, современные? Будет ли Музей советских игровых автоматов превращаться в Музей истории игровых автоматов?

Это совсем другая история. Музей советских игровых автоматов самодостаточен, прекрасен, и вообще мы вполне довольны этим концептом. Мы организовывали выставку, посвященную компьютерным играм два года назад на ВДНХ. Потом привозили ее в Санкт-Петербург, делали в Политехе.

У нас зреет концепт Музея компьютерных игр от самого начала до наших дней, но сейчас не лучшее время для его реализации в связи с кризисом, поэтому проект законсервирован.

Если не секрет, за счет чего существует музей? Окупается ли он за счет продажи билетов? Может, есть какие-то инвестиции, помогают спонсоры?

К счастью, наш музей финансово самодостаточен. Нам хватает выручки от продажи билетов, для того чтобы содержать музей и его чуть-чуть развивать. Наш музей, может быть, не очень успешный, но зато полностью коммерческий. К нам ходят несколько тысяч человек в месяц в зависимости от сезонов, от одной до пяти тысяч. Сейчас у нас супер высокий сезон, потому что холодно. Январские праздники точно будут очень многолюдными.

Какая публика ходит в музей?

Есть крупные группы. Это семьи с детьми, активная молодежь, которая ходит по культурным достопримечательностям города (люди от 20 до 40), туристы и группы школьников, которые приходят в музей с классом.

Как вы считаете, преследует ли ваш музей миссию сохранить для будущих поколений эту историю, большой пласт советской повседневности?

Я отчетливо понимаю, что мы делаем важную историческую задачу: мы действительно сохраняем пласт технической истории Советского Союза. Если бы не музей, на эти автоматы негде было бы больше посмотреть. А они играли большую роль в жизни советских детей и взрослых.

И у нас, разумеется, есть отчетливое понимание, что мы делаем историческое, социально важное дело.

К тому же история создания советских игровых автоматов сама по себе достаточно интересная. Советские игровые автоматы изготавливались на предприятиях военно-промышленного комплекса. Продукция гражданского назначения выпускалась в тех же цехах, которые делали вооружение. У военных заводов есть свободные мощности, которые они смогут задействовать в тот самый час Х. А в обычное время они делают кастрюли и все такое. И 22 завода на территории Советского Союза выпускали игровые автоматы.