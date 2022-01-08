Солидарность с борьбой рабочих и коммунистов Казахстана!

Уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные забастовки трудящихся и массовые народные демонстрации против дороговизны жизни, роста цен на газ, безработицы, низких зарплат и нищеты и прочих серьёзных социальных проблем, возникших в результате восстановления капиталистической системы после контрреволюции в СССР 30 лет назад.

Коммунистический фронт (Италия) выражает интернационалистскую солидарность с тысячами рабочих, которые, начиная с Мангыстауской области и нефтедобывающих районов Западного Казахстана, заполняют улицы и площади. Протест быстро приобрёл массовый характер и распространился по всей стране вопреки государственным репрессиям антинародного режима Назарбаева-Токаева. Из тех же мест, где 10 лет назад буржуазные власти учинили резню рабочиз, из Жанаозена, именно рабочие- нефтяники вновь разожгли и радикализировали протест за улучшение условий жизни народа, против ограбления энергетических богатств страны национальными и международными монополиями, в основном китайскими и российскими, а также европейскими (включая ENI), американскими и т.д..

Богатство углеводородных ресурсов Казахстана не помешало повышению цен на сжиженный природный газ, что привело к росту цен на топливо и на товары первой необходимости, что ещё больше ухудшило условия жизни обнищавших трудящихся масс. Это — проявление противоречий капитализма. Источники богатства присваиваются казахстанской буржуазией и транснациональными корпорациями, которые обогащаются за счёт эксплуатации трудящихся страны и разграбления активов, унаследованных от советского периода. В очередной раз раскрывается истинное лицо «демократии» и «свободы», навязанных народам бывшего СССР. Их суть — эксплуатация, нищета и угнетение рабочего класса, сопровождаемые антикоммунизмом и подавлением народной борьбы.

За исключением нескольких незначительных уступок, протесты были встречены репрессиями (не менее 200 арестов, 500 раненых и десятки погибших) и военным вмешательством войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой российским империализмом. Более того, они были использованы как предлог для сведения счетов между представителями господствующего класса у власти.

Решительно осуждая репрессии и все виды империалистического вмешательства, мы поддерживаем коммунистов Казахстана, которые — мы уверены — в огне восстания стремятся расширить эту справедливую борьбу рабочего класса и народа, направить её против капитализма, буржуазного правительства и любого империализма и не позволить иностранным державам и фракциям национальной буржуазии использовать протест в своих интересах, как это уже произошло в Украине и Беларуси.

Мы присоединяем свой голос к голосу казахстанских товарищей:

за вывод специальных войск из городов;

за отставку всех ставленников Назарбаева, включая президента Токаева!

за прекращение государственных репрессий;

за освобождение сотен арестованных демонстрантов и всех политических заключённых;

за отмену всех антипрофсоюзных и антирабочих законов, которые криминализируют забастовки и объявляют вне закона независимые классовые профсоюзы;

за легализацию деятельности Социалистического движения Казахстана и Коммунистической партии Казахстана, которые в настоящее время нелегальны в стране.

за национализацию под контролем трудовых коллективов всей крупной промышленности страны, начиная с горнодобывающей, как того требовали убитые рабочие Жанаозена!

Только путём собственной борьбы за собственные интересы казахстанский пролетариат сможет добиться удовлетворения своих насущных потребностей, создать условия для избавления как от этого, так и от любого другого буржуазного режима и от системы капиталистической эксплуатации.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Политбюро ЦК Коммунистического фронта (Италия)